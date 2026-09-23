Il B-SUV francese punta su comfort, divano scorrevole, motori efficienti e un abitacolo tecnologico per conquistare famiglie e pendolari

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Renault Guarda le foto

Prezzo da € 24.550

a € 33.500 Vai alla scheda Altezza 158,00 cm Larghezza 180,00 cm Lunghezza 424,00 cm Capacità bagagliaio 487 litri Alimentazioni Ibrido benzina, Benzina, GPL Anno modello 2025 Potenza da 109 cv /80 kw

a 122 cv /90 kw

Quando nel 2013 Renault ha presentato la Captur, il mercato dei B-SUV era ancora un terreno in esplorazione. Oggi è il segmento più affollato d’Europa, e la Captur è ancora lì a difendere il suo spazio con una formula che nel tempo ha affinato il suo punto di forza: essere un’auto generosa nell’abitacolo, versatile nelle motorizzazioni e con un’estetica che sa come piacere.

Il restyling 2026 porta novità significative sotto il cofano: esce il vecchio 1.0 da 90 CV, entra il più moderno 1.2 TCe da 115 CV della stessa famiglia che equipaggia la nuova Clio. E per chi vuole il massimo dell’efficienza, arriva anche la nuova versione E-Tech full hybrid da 160 CV. La gamma motori della Captur è oggi tra le più complete del segmento.

Design e dimensioni

La Captur misura 4,23 metri di lunghezza, 1,79 metri di larghezza e 1,57 metri di altezza. Sono le dimensioni giuste per stare comoda in città senza togliere spazio alle auto più piccole nei parcheggi, ma abbastanza generose da offrire un abitacolo che si percepisce subito come più arioso rispetto alle concorrenti dirette.

Esteticamente, il restyling ha portato un frontale ridisegnato con il nuovo logo Renault e fari full LED più sottili, che aggiornano il profilo della Captur verso il linguaggio stilistico dell’intera gamma del marchio della Losanga. Gli allestimenti Evolution, Techno ed Esprit Alpine portano rispettivamente cerchi da 18 e 19 pollici con disegni dedicati, rendendo la differenza visiva tra i livelli ben percepibile anche a distanza.

La carrozzeria bicolore con tetto e calotte retrovisori a contrasto è una delle caratteristiche più identificative del modello, disponibile come optional su più allestimenti con diverse combinazioni di colore.

Ufficio Stampa Renault

Interni

Lo spazio a bordo è generoso per il segmento, con un divano posteriore scorrevole fino a 16 centimetri, una caratteristica rara tra i B-SUV che permette di bilanciare lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori con la capienza del bagagliaio.

Il bagagliaio arriva fino a 616 litri nella versione benzina che scende intorno ai 480 litri nella versione E-Tech full hybrid e GPL per fare spazio alla batteria o bombola. La soglia di carico è alta ma il volume complessivo compensa.

Il sistema di infotainment OpenR Link con Google integrato è tra i punti di forza dell’abitacolo: Google Maps, Google Assistant e il Play Store funzionano senza dover collegare lo smartphone. Lo schermo touch verticale da 10,4 pollici è reattivo e la grafica è moderna. La compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay via cavo completa il quadro.

Motorizzazioni

La gamma si articola su tre motorizzazioni. L’ingresso è il nuovo 1.2 TCe 115 CV, un tre cilindri turbo benzina con cambio manuale a 6 marce e consumi dichiarati di circa 5,7 L/100 km: più brillante e più efficiente del precedente 1.0, con una risposta più pronta nelle riprese.

Per chi percorre molti chilometri in autostrada, resta disponibile la versione GPL da 100 CV, molto apprezzata in Italia per il costo di rifornimento contenuto.

Il top dell’efficienza è invece la E-Tech full hybrid da 160 CV: un sistema che abbina un 1.6 aspirato a due motori elettrici per una fluidità di guida che nei test reali produce consumi nell’ordine di 17,5 km/litro in città. È la Captur per chi percorre molti chilometri in contesti urbani, possiede un box auto in cui ricaricare giornalmente e vuole abbattere il costo del carburante senza passare all’elettrico puro.

Allestimenti

Evolution è l’allestimento di ingresso, già ben equipaggiato: cerchi Flexwheel da 17 pollici, frenata automatica d’emergenza con riconoscimento pedoni, sistema OpenR Link con Google integrato, compatibilità con CarPlay e Android Auto, climatizzatore automatico e sensori di parcheggio. Il prezzo parte da circa 24.200 euro per il 1.2 TCe 115. È la Captur che basta per l’uso quotidiano, senza dover aggiungere nulla di essenziale.

Techno porta i cerchi in lega da 18 pollici, che cambiano sensibilmente la percezione visiva della vettura, e aggiunge sensori di parcheggio posteriori, vetri oscurati posteriori e una caratterizzazione estetica più curata. È l’allestimento più venduto della gamma e il punto naturale di approdo per chi non vuole l’Evolution ma non vuole spingere fino al top.

Esprit Alpine è il vertice della gamma, con i cerchi da 19 pollici dal design specifico, il sedile guida con regolazione elettrica e funzione memoria, gli interni con cuciture e dettagli che richiamano la tradizione sportiva Alpine, e una caratterizzazione cromatica disponibile anche con tetto a contrasto. Disponibile solo sulla motorizzazione E-Tech 160 CV, che parte da 33.500 euro e porta la Captur in un territorio che difficilmente lascia qualcosa da desiderare.

Prezzi

Il listino parte da 24.550 euro per la Evolution 1.2 TCe, sale a 27.100 euro per la Techno e raggiunge i 33.500 euro per l’Esprit Alpine con la nuova E-Tech 160 CV. La versione GPL si inserisce come alternativa e equivalente al benzina come prezzo di listino, nonostante permetta un consistente risparmio sul carburante nel lungo periodo.

A chi è consigliata

La Captur è l’auto giusta per chi cerca un B-SUV senza compromessi sul comfort e sullo spazio interno, con una gamma motori attuale che offre risposta a praticamente ogni esigenza. Nonostante la E-Tech full hybrid possa sembrare la versione più orientata a chi fa molti chilometri in città con consumi tra i più bassi del segmento e costo di gestione nel lungo periodo convenienti rispetto al benzina tradizionale, il GPL in questo momento storico rimane una scelta imbattibile nell’uso quotidiano senza compromessi.

Il divano scorrevole è un argomento che non invecchia mai per chi viaggia spesso con passeggeri adulti o con i bambini. E in aggiunta alla capacità del bagagliaio con cifre che raramente si trovano in un B-SUV. Se il prezzo d’ingresso può sembrare alto rispetto ad alcuni concorrenti, la sua direzione è quella di unica auto per famiglie medio piccole.