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Prezzo da € 18.900

a € 28.300 Vai alla scheda Altezza 145,00 cm Larghezza 177,00 cm Lunghezza 412,00 cm Capacità bagagliaio 315 litri Alimentazioni GPL, Ibrido benzina, Benzina Anno modello 2025 Potenza da 109 cv /80 kw

a 120 cv /88 kw

La MY2026 non può essere definita come un semplice aggiornamento della Renault Clio che tutti conosciamo: oggi l’auto cresce nelle dotazioni, evolve nella tecnologia di bordo e punta decisa sull’elettrificazione leggera e full hybrid, proponendo così una gamma motori ancora più ampia per il mercato italiano.

Renault Clio è una compatta pensata per chi cerca un’auto versatile da città ma con le caratteristiche perfette anche come vettura di famiglia.

Dimensioni e design

La nuova Clio conserva il suo caratteristico aspetto da berlina compatta a cinque porte, ma oggi mostra proporzioni più moderne e una presenza visiva più marcata rispetto alla generazione precedente. Il design adotta il linguaggio stilistico più recente della Casa francese, si nota nelle superfici tese, nella firma luminosa LED più sottile e nella calandra, che enfatizza il nuovo logo Renault.

Le linee laterali restano pulite, ma le carreggiate visivamente più larghe e l’impostazione più sportiva del frontale rendono la percezione generale più dinamica. A listino ci sono allestimenti che offrono dettagli estetici dedicati, cerchi più grandi e finiture esterne ad hoc.

Renault Clio è lunga 4,05 metri, larga 1,80 metri, alta 1,44 metri e con un passo di 2,58 metri. Il bagagliaio della variante a benzina è di 391 litri, la capacità diminuisce a circa 300 – 309 litri per la variante (a causa della batteria), con sedili abbassati il bagagliaio raggiunge e supera anche i 1.000 litri.

In generale, gli elementi distintivi della nuova Clio sono:

il profilo più filante rispetto al passato;

i fari full LED con nuova firma luminosa;

alcune personalizzazioni estetiche studiate in base agli allestimenti;

nuove proporzioni, pensate per migliorare abitabilità e presenza su strada.

Renault continua a pensare alla sua Clio come l’auto perfetta per l’utilizzo urbano, senza sacrificare la capacità di carico. Punta così su una carrozzeria compatta, interni spaziosi, e un bagagliaio che raggiunge fino a 391 litri a seconda della configurazione.

Allestimenti

La gamma italiana della Renault Clio 2026 vede tre allestimenti principali:

Evolution : versione di accesso, dotata comunque di tutte quelle tecnologie ormai considerate essenziali. Include sistemi ADAS, connettività evoluta e una dotazione orientata all’uso quotidiano. È l’allestimento indicato a chi vuole contenere il prezzo senza rinunciare alla modernità e alla comodità;

: versione di accesso, dotata comunque di tutte quelle tecnologie ormai considerate essenziali. Include sistemi ADAS, connettività evoluta e una dotazione orientata all’uso quotidiano. È l’allestimento indicato a chi vuole contenere il prezzo senza rinunciare alla modernità e alla comodità; Techno : il punto di equilibrio della gamma. In questo caso l’estetica è più ricercata, Renault aggiunge dotazioni digitali più ricche e una configurazione che punta sul comfort e sulla percezione qualitativa dell’abitacolo, adatta a chi percorre molti chilometri e vuole una Clio più completa;

: il punto di equilibrio della gamma. In questo caso l’estetica è più ricercata, Renault aggiunge dotazioni digitali più ricche e una configurazione che punta sul comfort e sulla percezione qualitativa dell’abitacolo, adatta a chi percorre molti chilometri e vuole una Clio più completa; Esprit Alpine: è il top di gamma, caratterizzato da una firma più sportiva e distintiva. Questo allestimento riprende il linguaggio del marchio Alpine, proponendo dettagli esclusivi, finiture dedicate e un’impostazione visiva più dinamica.

Interni

L’abitacolo è la parte dell’auto che più di tutte si è evoluta oggi rispetto al passato. La plancia è realizzata attorno all’ormai noto sistema OpenR Link con servizi Google integrati e doppio schermo digitale fino a 10 pollici. L’esperienza d’uso punta ad avvicinare il segmento B agli standard delle categorie superiori, propone navigazione Google Maps integrata, assistente vocale e accesso a un ecosistema di applicazioni compatibili.

Renault ha realizzato gli interni con sedute ridisegnate, utilizzando materiali più curati, una migliore organizzazione degli spazi e una maggiore attenzione alle superfici morbide, per migliorare anche la qualità percepita della nuova Clio.

Parlando invece di sicurezza, l’auto integra fino a 29 sistemi di assistenza alla guida, compresi supporti alla guida in città, assistenza al mantenimento corsia, gestione della velocità e sistemi di aiuto nelle manovre di parcheggio.

Motorizzazioni

La strategia Renault per il 2026 è chiara, la Casa francese punta a offrire più soluzioni mantenendo il focus sull’efficienza. Le varianti di motore presenti a listino oggi sono:

Full Hybrid E-Tech 160 CV , il motore tecnologicamente più avanzato della gamma, protagonista del lancio. Il sistema full hybrid non richiede ricarica esterna e combina motore termico ed elettrico per una maggiore efficienza nella guida urbana. Renault dichiara consumi medi a partire da 3,9 l/100 km, autonomia fino a 1.000 km e possibilità di marcia in elettrico fino all’80% del tempo in città. Una versione che punta sui consumi ridotti, sulla fluidità del cambio automatico, ma anche sulla riduzione delle emissioni e su un maggior comfort nei tragitti quotidiani.

, il motore tecnologicamente più avanzato della gamma, protagonista del lancio. Il sistema full hybrid non richiede ricarica esterna e combina motore termico ed elettrico per una maggiore efficienza nella guida urbana. Renault dichiara consumi medi a partire da 3,9 l/100 km, autonomia fino a 1.000 km e possibilità di marcia in elettrico fino all’80% del tempo in città. Una versione che punta sui consumi ridotti, sulla fluidità del cambio automatico, ma anche sulla riduzione delle emissioni e su un maggior comfort nei tragitti quotidiani. Benzina TCe 115 CV, la proposta più tradizionale della gamma, ideale per chi percorre pochi chilometri ogni anno ed è alla ricerca di un prezzo più competitivo senza rinunciare a una guida brillante e semplice;

la proposta più tradizionale della gamma, ideale per chi percorre pochi chilometri ogni anno ed è alla ricerca di un prezzo più competitivo senza rinunciare a una guida brillante e semplice; Eco-G 120 GPL, in questo caso la doppia alimentazione GPL/benzina consente di risparmiare anche parecchio sul costo chilometrico senza passare all’ibrido, ideale per chi percorre molti chilometri ogni anno e non ha ancora abbastanza fiducia nelle motorizzazioni elettrificate.

I prezzi

Secondo il listino ufficiale Renault Italia la gamma Clio parte da:

Clio Evolution TCe 115: da 18.900 euro ;

; Clio Evolution Full Hybrid E-Tech 160: da 24.900 euro;

Clio Techno TCe 115: da 21.800 euro;

Clio Esprit Alpine Eco-G 120 GPL: da 23.420 euro.

Le versioni superiori ibride e sportive hanno prezzi progressivamente più elevati in funzione dell’allestimento scelto.

A chi è consigliata

Renault Clio 2026 continua a essere apprezzata perché in grado di coprire esigenze molto diverse. Possiamo pensare per esempio alla Full Hybrid E-Tech 160 Evolution o Techno come all’auto perfetta per chi guida prevalentemente in città, con consumi contenuti, guida rilassata e nessun vincolo di ricarica.

C’è anche la versione che pensiamo possa essere perfetta come primo acquisto o per giovani coppie, la TCe 115 Evolution, punto di ingresso più equilibrato grazie al prezzo accessibile e alla dotazione comunque completa.

Per chi cerca una compatta con un’estetica da vettura premium, allora la Esprit Alpine Full Hybrid è la configurazione più coerente. Con questa generazione, Renault Clio prova a spostarsi verso l’alto senza rinunciare alla sua identità. Continua a essere una delle compatte più amate e vendute in Italia, concreta e oggi più digitale, efficiente e versatile.