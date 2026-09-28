Scopri dimensioni, motori, allestimenti e prezzi della Seat Arona, il crossover spagnolo del Gruppo Volkswagen pensato per città e viaggi

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

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Prezzo da € 23.300

a € 31.000 Vai alla scheda Altezza 154,00 cm Larghezza 178,00 cm Lunghezza 416,00 cm Capacità bagagliaio 400 litri Alimentazioni Benzina Anno modello 2025 Potenza da 95 cv /70 kw

a 150 cv /110 kw

La Seat Arona è nata nel 2017 come risposta spagnola al boom dei B-SUV, sfruttando la piattaforma MQB-A0 del Gruppo Volkswagen che condivide con la Volkswagen T-Cross e la Skoda Kamiq. Il risultato era allora uno dei crossover compatti più riusciti del segmento, e in molti sensi lo è ancora oggi.

Il restyling ha aggiornato sia il design che la gamma motori, consolidando una posizione che negli anni si è costruita su basi solide: qualità costruttiva da gruppo tedesco, dinamica di guida piacevole, personalizzazione cromatica generosa.

Design e dimensioni

Con 4.051 mm di lunghezza, 1.780 mm di larghezza e 1.552 mm di altezza, l’Arona è un B-SUV dalle proporzioni equilibrate: compatta quanto basta per la città, senza rinunciare a una certa solidità visiva. Il passo di 2.563 mm è nella media del segmento.

Il restyling ha portato un frontale ridisegnato con i nuovi fari full LED a sviluppo orizzontale e una mascherina rivisitata che riprende il linguaggio stilistico della nuova Leon. La fiancata è rimasta sostanzialmente invariata: pulita, con i passaruota leggermente marcati e le protezioni in plastica nera sul sottoscocca che dichiarano l’identità da crossover senza esagerare.

Uno degli argomenti stilistici più forti dell’Arona è la personalizzazione cromatica: combinazioni bicolore con tetto, specchietti, calotte retrovisori e inserti nelle portiere disponibili in colori diversi permettono di configurare un’auto visivamente molto diversa da quella del vicino di parcheggio. Per un B-SUV che vuole piacere a un pubblico giovane, è un’arma commerciale efficace.

Interni

La qualità dei materiali e la solidità degli assemblaggi sono quelli che ci si aspetta da un’auto del Gruppo Volkswagen: plastiche dure nelle zone meno visibili, certo, ma montate con cura e senza cigolii. La plancia è moderna, con il sistema di infotainment su touchscreen da 9,2 pollici come punto di riferimento digitale.

Il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici è di serie dalla versione base, con una grafica personalizzabile che cambia aspetto in base alla modalità di guida selezionata. I comandi fisici per il climatizzatore sono stati mantenuti anche nel restyling, una scelta sempre più rara che molti utenti apprezzano rispetto ai sistemi touch integrati nello schermo. Il bagagliaio misura 400 litri, espandibili a 1.280 abbattendo il divano, con un vano regolare e ben accessibile.

Lo spazio interno è coerente con le dimensioni esterne: due adulti davanti stanno comodi, dietro c’è posto per due persone adulte senza compressioni eccessive, tre è possibile ma non ideale per percorsi lunghi.

Motorizzazioni

Il restyling ha semplificato la gamma motori, puntando sull’efficienza. La versione di ingresso è il 1.0 TSI da 95 CV con cambio manuale a 5 marce: un tre cilindri turbo leggero e reattivo in città, con consumi dichiarati di circa 5,3 L/100 km. È la scelta per chi cerca il costo di acquisto più basso e non ha bisogno di più potenza nella guida quotidiana.

Il motore più venduto è il 1.0 TSI da 115 CV, disponibile con cambio manuale a 6 marce oppure DSG automatico a 7 rapporti. È lo stesso tre cilindri turbo in una configurazione più spinta, con una risposta più pronta e una guida più vivace soprattutto nelle riprese in extraurbano. I consumi dichiarati restano intorno ai 5,6 L/100 km nel ciclo misto. Con il DSG l’esperienza di guida diventa più fluida, particolarmente apprezzabile nel traffico cittadino intenso.

Completa la gamma il 1.5 TSI EVO2 da 150 CV con cambio DSG: il propulsore più potente e raffinato dell’intera offerta, che porta le percorrenze dichiarate a 5,7 L/100 km w una potenza più spinta grazie al quattro cilindri. È la versione per chi usa spesso l’Arona in autostrada e vuole una vettura più pronta per i sorpassi.

Allestimenti

Arona è l’allestimento di ingresso, che porta già a bordo i fari full LED anteriori, il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, l’infotainment con schermo da 9,2 pollici e connettività wireless, i sensori di parcheggio posteriori e il cruise control con limitatore. La dotazione di sicurezza include la frenata automatica d’emergenza e il riconoscimento dei segnali stradali. È la Seat Arona già completa nei fondamentali.

Style aggiunge i cerchi in lega da 17 pollici, i vetri posteriori oscurati, i fari fendinebbia LED, il climatizzatore automatico e la retrocamera posteriore. È l’allestimento che porta l’Arona nell’aspetto che ci si immagina quando si pensa a questo modello: completa, ben rifinita, con una dotazione che non lascia mancanze evidenti per l’uso quotidiano.

FR è l’allestimento sportivo, con i cerchi da 18 pollici, il paraurti anteriore specifico con finte prese d’aria, i sedili FR con impunture rosse, i dettagli in nero lucido e la pedaliera in alluminio. A bordo aggiunge i sedili anteriori riscaldabili e il volante sportivo. È la versione per chi vuole l’Arona con un carattere più deciso, sia fuori che dentro.

Black Edition è l’allestimento speciale, con i cerchi da 18 pollici in colore specifico e un’impostazione estetica sportiva. Non porta modifiche meccaniche all’assetto, ma è la versione più originale visivamente della gamma, quella per chi vuole un’Arona che comunichi qualcosa di diverso dagli allestimenti tradizionali.

Prezzi

Il listino parte da circa 22.500 euro per la versione base con il 1.0 TSI da 95 CV, e sale a circa 24.000-24.500 euro per la variante da 115 CV. La Style si posiziona intorno ai 25.000-26.000 euro, mentre la FR supera i 27.000 euro con il motore da 115 CV. Il top di gamma con il 1.5 TSI da 150 CV e allestimento FR si avvicina ai 31.000 euro.

A chi è consigliata

La Seat Arona è consigliata a chi vuole un B-SUV di qualità costruttiva tedesca, con una dinamica di guida piacevole e una personalizzazione cromatica che permette di distinguersi senza dover scegliere un’auto di nicchia. Il Gruppo Volkswagen porta con sé una solidità ingegneristica difficile da contestare, e l’Arona ne beneficia in modo diretto.

La Style da 115 CV con cambio manuale è probabilmente la configurazione più equilibrata per chi usa l’auto principalmente in città e nei percorsi misti: ha tutto il necessario, ha un costo equilibrato e offre una guida coinvolgente. Chi percorre molti chilometri in autostrada farebbe bene a considerare il 1.5 TSI EVO2 da 150 CV: il consumo in crociera è sensibilmente inferiore rispetto al 1.0, e il sovrapprezzo si ammortizza nel tempo.