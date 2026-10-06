La compatta ceca punta su spazio, praticità e qualità Volkswagen, con versioni per neopatentati e varianti sportive sempre più rare

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

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Prezzo da € 20.700

a € 32.750 Vai alla scheda Altezza 146,00 cm Larghezza 178,00 cm Lunghezza 411,00 cm Capacità bagagliaio 380 litri Alimentazioni Benzina Anno modello 2023 Potenza da 80 cv /59 kw

a 177 cv /130 kw

Con il Model Year 2026, Skoda Fabia non cambia pelle a livello meccanico, ma si rinnova negli allestimenti e nel look, introducendo due versioni pensate appositamente per il mercato italiano e una colorazione decisamente particolare, nata dalla collaborazione con Pantone.

Quella che potremmo definire un aggiornamento intelligente del modello, più che un restyling vero e proprio, ma che conferma la strategia Skoda di sempre: offrire tanta sostanza al giusto prezzo, senza inseguire inutili complicazioni. Nessuna motorizzazione ibrida o a metano, come invece accade su altre vetture della gamma Skoda basate sulla stessa piattaforma: qui la parola d’ordine resta il benzina, declinato in diverse potenze per soddisfare esigenze molto diverse tra loro.

Design e dimensioni

La Fabia attuale, giunta alla sua quarta generazione, ha fatto un salto dimensionale importante rispetto al passato: undici centimetri in più di lunghezza e cinque in più di larghezza, una crescita che l’ha trasformata da citycar in una vera utilitaria a tutti gli effetti, con un’abitabilità in grado di coprire varie necessità. Basata sul pianale MQB A0, lo stesso condiviso con le cugine di gruppo Volkswagen Polo e Seat Ibiza, la Fabia riesce comunque a proporsi con un listino concorrenziale, un altro dei motivi del suo successo commerciale.

Lo stile resta pulito ed essenziale, con linee tese e superfici ben disegnate, in linea con la razionalità tedesca del gruppo ma comunque capace di trasmettere un certo carattere, complice anche l’arrivo della nuova tinta Green Flow, sviluppata in collaborazione con Pantone: una colorazione minerale con un sottotono grigio morbido, che ha già conquistato diversi clienti proprio per la sua originalità.

Interni

A bordo, la Fabia conferma quella reputazione di praticità e scelte intelligenti che da sempre contraddistingue i modelli Skoda. Lo spazio a disposizione dei passeggeri, sia davanti sia dietro, è generoso per la categoria, e i dettagli pensati per la vita quotidiana non mancano: bocchette di aerazione posteriori dedicate, prese USB di tipo C per la ricarica dei dispositivi, una comoda vaschetta portaoggetti posizionata sul tunnel centrale e persino un pratico porta-smartphone integrato negli schienali dei sedili anteriori.

Il vero fiore all’occhiello, però, resta il bagagliaio: la capacità di carico della Fabia è da record per la categoria, con 380 litri paragonabili a quelli di modelli di segmento superiore, un aspetto che da solo giustifica la scelta di molte famiglie che cercano un’auto compatta ma comunque capace di portare a spasso passeggini, valigie e attrezzatura sportiva senza troppi compromessi.

Dal punto di vista tecnologico, anche la versione base Selection offre già una dotazione più che dignitosa, con strumentazione digitale da 8 pollici e monitor centrale da 8,25 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Salendo di allestimento la strumentazione digitale cresce fino a 10,2 pollici sulla versione Monte Carlo, mentre le finiture generali restano coerenti con il posizionamento di prezzo, senza però risultare mai davvero povere o dozzinali.

Motorizzazioni

La gamma motori della Skoda Fabia resta invariata rispetto al passato e punta tutto sul benzina, con quattro proposte pensate per coprire esigenze molto diverse. Si parte dal semplice 1.0 MPI aspirato da 80 CV, l’ideale per chi cerca un’auto affidabile, economica da mantenere e adatta anche ai neopatentati, grazie a una guida tranquilla e priva di sorprese.

Salendo di gamma si trovano le due varianti turbo del 1.0 TSI, da 95 e 115 CV, entrambe più brillanti e con una coppia motrice disponibile a regimi decisamente più bassi rispetto alla versione aspirata: un motore che riesce a offrire un piacere di guida superiore rispetto a quanto ci si aspetterebbe da una semplice utilitaria, complice anche il peso contenuto della vettura.

Al vertice della gamma troviamo il quattro cilindri 1.5 TSI, proposto nelle potenze di 150 e 177 CV, riservato alle configurazioni sportive come la Monte Carlo e la 130, abbinato al cambio automatico DSG per chi cerca il massimo divertimento e comfort di guida.

Allestimenti

Con il Model Year 2026, Skoda ha rivisto e in parte rinominato la propria offerta di allestimenti per l’Italia. Alla base della gamma resta la versione Selection, che offre già di serie cerchi in lega da 15 pollici, luci full LED, strumentazione digitale da 8 pollici, monitor centrale da 8,25 pollici, due prese USB di tipo C, climatizzatore manuale, sistema di avviamento e spegnimento keyless e cruise control.

La vera novità di questo aggiornamento sono le versioni Your Way e Be More, pensate espressamente per il pubblico italiano. La Your Way, che sostituisce la precedente Young Edition, aggiunge alzacristalli elettrici posteriori, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera e la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni metallizzate o pastello, compresa naturalmente la nuova Green Flow.

La Be More, un gradino più in alto, introduce dettagli in nero lucido, il caratteristico tetto a contrasto, cerchi in lega da 16 pollici, vetri posteriori oscurati, il sistema Kessy per l’apertura e l’avviamento senza chiave e la connettività da remoto tramite app dedicata.

Al vertice della gamma resta la versione Monte Carlo, la più sportiveggiante, riconoscibile per i cerchi in lega da 17 pollici, le minigonne laterali, gli inserti in nero lucido sulla carrozzeria, l’illuminazione ambientale, la pedaliera in alluminio, i sedili sportivi, il volante sportivo e la già citata strumentazione digitale da 10,2 pollici. Infine la versione speciale 130 è la Fabia più veloce di sempre con il motore da 177 CV e un allestimento dedicato all’esclusività e alla sportività.

Prezzi

Il listino della Skoda Fabia 2026 parte da 21.400 euro per la versione d’ingresso Selection con motore 1.0 MPI da 80 CV. Le due nuove versioni pensate per l’Italia si posizionano un gradino più in alto: la Your Way parte da 21.850 euro, mentre la Be More si attesta sui 22.600 euro. Per chi desidera la nuova tinta Green Flow, l’aggiunta al prezzo di listino è di 700 euro, indipendentemente dall’allestimento o dalla motorizzazione scelta.

Salendo verso le motorizzazioni più potenti e gli allestimenti superiori, come la Monte Carlo con il 1.5 TSI da 150 CV, il prezzo può arrivare a 28.650 euro, per non parlare della variante 130 dove il listino supera i 33.000 euro. Nel complesso, la strategia commerciale di Skoda per la Fabia resta particolarmente aggressiva rispetto a molte concorrenti dirette basate sulla stessa piattaforma, e in più offrire delle versioni sportive che hanno poca concorrenza sul mercato.

A chi è consigliata

La Skoda Fabia è la scelta ideale per chi cerca un’utilitaria spaziosa, pratica e con tutta la qualità del Gruppo Volkswagen. La sua gamma motori la rende un’utilitaria polivalente per giovani neopatentati e una sportiva compatta per chi cerca il divertimento in formato mini.

Quando si parla di Montecarlo o 130 le concorrenti rimaste sul mercato quasi non ci sono più, spazzate via dalle norme antinquinamento sempre più stringenti. Mentre per le versioni base l’affidabilità e la semplicità di manutenzione del propulsore 1.0 TSI gioca un ruolo fondamentale nella scelta.