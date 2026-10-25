Lunga appena 3,70 metri, la Suzuki Ignis abbina motore mild hybrid, consumi contenuti e trazione integrale AllGrip, con prezzi da 21.400 euro per gli esemplari disponibili

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Suzuki Suzuki lancia Ignis Hybrid: i prezzi in Italia

In un mercato in cui le piccole dimensioni sembrano aver perso l’appeal di un tempo, complice l’inseguimento generale verso SUV sempre più grandi, la Suzuki Ignis porta con orgoglio la sua idea originale: un’auto compatta, leggera, semplice da usare in città, ma con un carattere da piccolo crossover che la rende meno banale di una comune utilitaria.

Lunga appena 3,70 metri, un paio di centimetri più della Fiat Panda con cui viene spesso paragonata, la Ignis porta avanti da anni la stessa filosofia, quella di offrire tanta tecnologia in poco spazio.

Con la gamma uscita di produzione, ma ancora disponibile in qualche esemplare in pronta consegna o a km zero, analizziamo le tre diverse configurazioni meccaniche, per una vettura che punta tutto sulla chiarezza della proposta: poche variabili, dotazione già completa fin dal listino base, e un sistema mild hybrid che aiuta a contenere i consumi senza stravolgere l’impostazione tradizionale del motore a benzina. Insomma la solita e vincente filosofia Suzuki.

Dimensioni e design

La Ignis misura 3,70 metri di lunghezza, 1,66 di larghezza e 1,60 di altezza, con un passo di 2,44 metri, quote che la collocano tra le auto più compatte dell’intero mercato italiano. L’altezza da terra di 18 centimetri, paragonabile a quella di crossover ben più grandi, le regala una postura rialzata che aiuta anche nell’affrontare fondi sconnessi o brevi percorsi fuori dall’asfalto.

Il design gioca la carta dell’originalità più che dell’eleganza classica: la griglia frontale con il logo cromato al centro è affiancata da quattro elementi a U, sempre cromati, che richiamano la firma luminosa diurna a LED, abbinata di serie su tutti gli allestimenti a proiettori Full LED, una dotazione non scontata in questa fascia di prezzo.

Le fiancate propongono scivoli in argento satinato che strizzano l’occhio al mondo fuoristrada, mentre il posteriore, più squadrato rispetto al frontale, alleggerisce le forme con alcuni dettagli sul montante posteriore. Il risultato è un’auto che, nonostante le dimensioni ridotte, ha una presenza su strada tutt’altro che anonima.

Interni

L’abitacolo della Ignis sfrutta al meglio ogni centimetro disponibile, offrendo una sorpresa non da poco per chi si aspetta lo spazio tipico di un’utilitaria di segmento A: quattro adulti viaggiano comodamente, merito anche del divanetto posteriore scorrevole di 16-17 centimetri, che permette di scegliere se privilegiare lo spazio per le gambe dei passeggeri o la capienza del bagagliaio.

La plancia è semplice, con inserti colorati che danno un tocco giovanile all’insieme e comandi intuitivi disposti secondo una logica chiara. Lo schermo touch da 7 pollici gestisce l’infotainment con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto di serie, mentre i sedili anteriori riscaldati sono inclusi già nella dotazione standard.

Il bagagliaio parte da 260 litri, valore sicuramente contenuto contenuto ma che tiene conto della lunghezza compatta della vettura, per poi crescere fino a 514 litri sfruttando la scorrevolezza del divano posteriore o fino a circa 900 litri abbattendo completamente gli schienali, divisi 50:50.

Motorizzazioni

La gamma motori si affida a un’unica unità, semplificando notevolmente la scelta rispetto a molte concorrenti. Si tratta del 1.2 Dualjet a quattro cilindri aspirato, abbinato alla tecnologia Suzuki Hybrid, un sistema a 12 Volt che più che un vero mild hybrid andrebbe classificato come micro-ibrido: una piccola unità elettrica da 3,7 CV, alimentata da una batteria al litio da appena 0,12 kWh posta sotto il sedile del conducente, affianca il motore termico nelle fasi di avviamento e di accelerazione, contribuendo a contenere i consumi senza appesantire eccessivamente la vettura.

La potenza complessiva è di 83 CV, con una coppia massima di 107 Nm disponibile già a 2.800 giri al minuto. Il cambio può essere manuale a 5 marce o automatico CVT, mentre per chi cerca maggiore sicurezza su fondi scivolosi è disponibile la trazione integrale AllGrip Auto, che in condizioni normali ripartisce la coppia al 90% sull’asse anteriore e al 10% su quello posteriore, arrivando fino a un rapporto 50:50 nelle situazioni più critiche.

Quest’ultima è la caratteristica che nel tempo la posizionata come unica concorrente per dimensioni alla Panda 4×4, anche se la popolarità della leggenda italiana è incontrastabile.

Allestimenti

Suzuki ha scelto negli ultimi anni di semplificare drasticamente la gamma allestimenti della Ignis, eliminando i livelli di accesso più economici e lasciando sul listino solo la versione Top, la più completa e la più venduta. Una scelta che, va detto onestamente, riduce la flessibilità di scelta per chi cercava un ingresso di gamma più economico.

La Top include di serie cerchi in lega da 16 pollici, fari Full LED, fendinebbia, climatizzatore, sedili anteriori riscaldati, schermo touch da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, oltre a navigatore e cruise control. Le uniche variabili di scelta restano dunque la trasmissione, manuale o automatica CVT, e la trazione, anteriore o integrale AllGrip.

Prezzi

Il listino della Suzuki Ignis parte da 21.400 euro per la versione Top con cambio manuale e trazione anteriore. Optando per il cambio automatico CVT il prezzo sale a 22.900 euro, mentre la variante a trazione integrale AllGrip, disponibile solo con cambio manuale, si attesta sui 23.400 euro. A questi prezzi si possono trovare forti sconti dovuti alle rimanenze di magazzino delle concessionarie e ai km zero disponibili.

A chi è consigliata

La Suzuki Ignis è ancora oggi la scelta ideale per chi vive prevalentemente in città ma non vuole rinunciare a un minimo di personalità e di robustezza percepita rispetto alla classica utilitaria. Le dimensioni compatte la rendono facilissima da parcheggiare e da manovrare nel traffico.

Chi vive in zone di montagna o affronta regolarmente strade innevate troverà nella versione AllGrip un argomento in più, grazie a una trazione integrale semplice ma efficace nelle condizioni più critiche. Per tutti gli altri, la configurazione a trazione anteriore, magari con il cambio automatico per chi guida prevalentemente in città, resta la scelta più equilibrata tra prezzo, praticità e consumi contenuti.