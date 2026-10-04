Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Suzuki

Prezzo da € 21.450

a € 24.950 Vai alla scheda Altezza 150,00 cm Larghezza 174,00 cm Lunghezza 386,00 cm Capacità bagagliaio 265 litri Alimentazioni Ibrido benzina Anno modello 2025 Potenza da 81 cv /60 kw

a 81 cv /60 kw

Giunta alla sua quarta generazione, Suzuki Swift mantiene intatta quella silhouette sbarazzina e simpatica che l’ha resa una delle citycar più amate di sempre, ma sotto la scocca nasconde una piattaforma completamente rinnovata, motori più efficienti e una dotazione tecnologica di livello.

Una vettura pensata per chi in città ci vive davvero, senza fronzoli ma senza rinunciare a un tocco di carattere, tipico della tradizione Suzuki.

Dimensioni e design

La nuova Swift è lunga 3.86 metri, un aumento di appena due centimetri rispetto al passato, per restare fedele alle proporzioni compatte che da sempre contraddistinguono il modello.

Lo stile, del resto, resta riconoscibilissimo, anche se praticamente tutti i pannelli della carrozzeria sono stati ridisegnati da zero, a partire dal cofano anteriore a conchiglia, oggi più marcato, fino ad arrivare a una coda dal taglio più classico e pulito, dove spiccano i nuovi gruppi ottici a LED con un effetto tridimensionale piuttosto scenografico per una vettura di questa categoria.

Il frontale sfoggia una nuova calandra dal disegno ovale e fari dal taglio meno grintoso, che regalano alla Swift un’espressione più familiare. Da segnalare anche il caratteristico tetto sospeso, con montanti posteriori in nero lucido che creano un effetto “galleggiante”: un dettaglio stilistico non nuovissimo nel panorama automotive, ma che sulla Swift alleggerisce bene le forme della vettura.

Il peso, altro dato degno di nota, resta sotto la soglia psicologica dei 1.000 kg: un valore che la distingue nettamente dalla concorrenza e gioca un ruolo importante anche su consumi e dinamica di guida.

Ufficio Stampa Suzuki

Interni

Anche l’abitacolo della nuova Swift è stato rivisto in maniera sostanziale. La plancia, parte più criticata del modello precedente, sfoggia un design completamente nuovo, con numerosi comandi fisici posizionati in modo intuitivo, nonostante una digitalizzazione marcata e al passo con i tempi.

Anche le finiture sono state curate con maggiore attenzione rispetto al passato, pur restando coerenti con il posizionamento di prezzo della vettura.

Al centro della plancia trova posto un nuovo schermo touch da 9 pollici, sospeso nella parte superiore, che offre una grafica funzionale, con qualche piccolo limite di reattività nella risposta ai comandi ma con il supporto della connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto e la possibilità di gestire diverse funzioni tramite comandi vocali.

Non manca la strumentazione digitale, chiara e leggibile, coerente con lo spirito pratico dell’intera vettura. Per un’utilitaria di questa fascia, l’abitacolo risulta sorprendentemente ampio, mentre il bagagliaio offre una capacità di carico di appena 265 litri, appena al di sotto delle concorrenti.

Motorizzazioni

Qui la Suzuki ha scelto la strada della semplicità assoluta: un solo motore a listino, il 1.2 a tre cilindri mild hybrid, abbinato al sistema ibrido leggero Integrated Starter Generator, che funge contemporaneamente da motorino d’avviamento, generatore in fase di decelerazione e da supporto al motore termico nelle fasi di spunto.

La potenza erogata è di 83 CV, con una coppia massima di 112 Nm a 2.800 giri: numeri che non fanno gridare al miracolo, ma che sono più che sufficienti per l’uso quotidiano in città e nei tragitti extraurbani.

Il vero punto di forza di questa motorizzazione sono i consumi: nel ciclo WLTP la Swift dichiara 22,7 km/l con il cambio manuale, valore che scende leggermente a 21,3 km/l con il cambio automatico CVT e a 20,4 km/l nella versione a trazione integrale.

Di serie è previsto il cambio manuale a cinque marce, ma è disponibile anche il cambio automatico CVT, però solo sulla versione a trazione anteriore, con un sovrapprezzo di 1.500 euro.

Per chi vive in zone di montagna o affronta spesso fondi scivolosi c’è invece la versione AllGrip 4×4, disponibile solo con cambio manuale e caratterizzata da un assetto leggermente rialzato, pensato per affrontare con serenità anche qualche tratto di fuoristrada leggero o le nevicate invernali.

Allestimenti

Come da tradizione Suzuki, la semplicità abbraccia anche la scelta dell’allestimento: la gamma si articola su due livelli principali, Waku e Top, entrambi già ricchi di contenuti di serie.

La versione d’ingresso Waku offre una dotazione di sicurezza completa, con il monitoraggio dell’attenzione del conducente, la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti e il sistema di mantenimento della corsia presenti su tutta la gamma.

Salendo alla versione Top si aggiungono contenuti ulteriori, tra cui cerchi in lega da 16 pollici, fari Full LED e un corredo di aiuti alla guida ancora più ricco, che include anche il monitoraggio dell’angolo cieco. Non mancano piccoli tocchi di comfort che difficilmente ci si aspetterebbe su un’utilitaria di questa fascia di prezzo, come i sedili anteriori riscaldabili, disponibili proprio sull’allestimento più completo.

Prezzi

Il listino della Suzuki Swift parte da 21.450 euro per la versione 1.2 Hybrid Waku a trazione anteriore con cambio manuale, mentre l’allestimento Top, quello più ricco, si attesta sui 22.950 euro. Per chi desidera il cambio automatico CVT, sempre in allestimento Top, il prezzo sale a 24.450 euro, mentre la versione integrale AllGrip Top con cambio manuale è proposta a 24.950 euro.

Va segnalato che il mercato della Swift, come spesso accade per i modelli Suzuki, è particolarmente vivace sul fronte delle promozioni, insomma, conviene sempre verificare le condizioni del momento.

A chi è consigliata

Negli anni la Suzuki Swift si è guadagnata un nome di rilievo nella scena delle compatte da città. Semplice, leggera ed economica da mantenere, ha conquistato il mercato già nella precedente generazione. Quest’ultimo aggiornamento ha modificato un design vincente che potrebbe dividere, ma ha portato il livello tecnologico un gradino più in alto, mantenendo la stessa fascia di prezzo.

Le capacità del propulsore ibrido sono un fattore determinante in un periodo di caro benzina come quello attuale, mentre la trazione AllGrip è un unicum nel suo segmento e fascia di prezzo. Per chi vive in zone di montagna non c’è concorrenza.

Chi cerca invece prestazioni più brillanti o una dotazione tecnologica di ultimissima generazione, dovrà probabilmente guardare altrove: la Swift resta un’auto onesta, concreta e senza pretese, esattamente come piace a chi la sceglie da generazioni.