Compatta fuori ma versatile dentro, la Suzuki Vitara offre 362 litri di bagagliaio, infotainment da 9 pollici e una ricca dotazione ADAS. Perché è una buona scelta

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Suzuki

Prezzo da € 27.450

a € 36.350 Vai alla scheda Altezza 160,00 cm Larghezza 178,00 cm Lunghezza 419,00 cm Capacità bagagliaio 362 litri Alimentazioni Ibrido benzina Anno modello 2025 Potenza da 110 cv /81 kw

a 110 cv /81 kw

Suzuki Vitara appresenta un pilastro fondamentale nel segmento dei SUV compatti, una vettura che ha saputo evolversi nel tempo senza mai tradire la sua anima da autentico fuoristrada urbano. Lanciata originariamente nel 2015, la Vitara ha beneficiato di numerosi aggiornamenti nel corso degli anni, culminati nel restyling del 2024 e nelle innovazioni introdotte per la gamma 2026. Questo modello si distingue per essere una crossover estremamente compatta e pratica, caratterizzata da una ricca dotazione tecnologica già nelle versioni d’ingresso.

La filosofia costruttiva di Suzuki, riassunta nello slogan “Authentic SUV. Drive 4 Fun!”, punta a offrire una compagna d’avventura versatile, capace di affrontare con la medesima disinvoltura il congestionato traffico cittadino e i sentieri extraurbani più impegnativi. Oggi la Vitara si presenta esclusivamente con motorizzazioni ibride a benzina, confermando l’impegno del marchio giapponese verso una mobilità più efficiente e sostenibile, supportata da una garanzia di 5 anni sulle componenti del sistema ibrido.

Dimensioni e Design

Dal punto di vista estetico, la Suzuki Vitara mantiene le sue caratteristiche linee squadrate, che le conferiscono un aspetto solido da “SUV in miniatura”. Questo design non è solo una scelta di stile, ma una soluzione funzionale che permette di massimizzare l’abitabilità interna in rapporto agli ingombri esterni. La vettura vanta dimensioni molto contenute: una lunghezza di 4.185 mm, una larghezza di 1.775 mm e un’altezza di 1.600 mm. Il passo di 2.500 mm assicura stabilità, mentre l’altezza minima da terra di 17,5 cm le permette di superare agevolmente sterrati non eccessivamente impegnativi.

Il look esterno è impreziosito da dettagli moderni come i fari Full LED e le luci diurne a LED, barre al tetto e cerchi in lega da 17 pollici che sottolineano il suo carattere dinamico. La personalizzazione è un altro punto di forza, con una gamma colori che spazia dal Bianco Santorini al Nero Dubai MET, includendo eleganti opzioni bicolore come il Grigio Glasgow con tetto nero. Nonostante l’agilità urbana garantita da un raggio di sterzata di soli 5,2 metri, la Vitara non rinuncia alla praticità di carico, offrendo un bagagliaio che varia da 362 litri in configurazione standard fino a 1.120 litri con i sedili posteriori reclinati.

Interni

Salendo a bordo della Suzuki Vitara, si percepisce immediatamente un’impostazione votata alla praticità e alla spaziosità. Sebbene lo stile generale non segua le tendenze più futuristiche e alcune plastiche dei pannelli risultino rigide al tatto, l’abitacolo risulta estremamente comodo anche per i passeggeri posteriori. Il vero salto tecnologico è rappresentato dal nuovo sistema di infotainment, che include uno schermo touch da 9 pollici posizionato centralmente. Questo impianto garantisce una connettività totale grazie all’integrazione wireless di Apple CarPlay e Android Auto, oltre al navigatore integrato e al sistema Mirror-Link.

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Un elemento distintivo dell’esperienza digitale è l’integrazione con l’app Suzuki Connect, che permette di monitorare il veicolo direttamente dallo smartphone tramite sette funzioni principali. Tra queste figurano la notifica di stato (porte o luci dimenticate), il localizzatore di parcheggio, la cronologia delle sessioni di guida e avvisi di sicurezza in tempo reale. La dotazione di comfort è generosa e comprende il climatizzatore automatico, sedili riscaldati, bracciolo centrale anteriore e un volante in pelle regolabile sia in altezza che in profondità. La strumentazione è completata dal display MyDrive a colori, che fornisce dati cruciali come il consumo, la pressione delle gomme e il funzionamento del sistema ibrido.

Motorizzazioni

Il propulsore principale della Vitara 2026 è il motore 1.4 Boosterjet abbinato alla tecnologia Mild Hybrid a 48V. Questa unità a quattro cilindri (K14D) eroga una potenza di 110 CV (81 kW) e una coppia massima di 235 Nm, garantendo una risposta scattante ai bassi giri e consumi medi contenuti, dichiarati in circa 5,3 l/100 km nel ciclo combinato WLTP. La trasmissione può essere affidata a un cambio manuale a 6 marce o a un cambio automatico, quest’ultimo disponibile anche con palette al volante per le versioni più ricche.

Per chi cerca la massima versatilità, Suzuki propone il celebre sistema di trazione integrale 4WD AllGrip con ripartizione automatica della coppia. Questo sistema include diverse modalità di guida selezionabili e dispositivi specifici per l’off-road, come il controllo della velocità in discesa che frena automaticamente la vettura su pendenze scoscese. La sicurezza è ai vertici della categoria grazie ai sistemi di guida assistita di serie, tra cui spiccano l’“Attentofrena” liv.2 con riconoscimento di ciclisti e pedoni, il “Guidadritto” liv.3 per il mantenimento attivo della corsia e il “Guardalastrada”, un monitoraggio del conducente tramite telecamera per prevenire colpi di sonno.

Allestimenti

La gamma Suzuki Vitara si articola su diversi livelli di equipaggiamento, tutti caratterizzati da una dotazione di serie estremamente completa che include già ABS, numerosi airbag (inclusi quelli per le ginocchia del guidatore) e sensori di parcheggio posteriori. Nel dettaglio:

Cool+: l’allestimento di accesso, offerto a un prezzo di listino di 27.450 euro . Include già i fari Full LED, il touch screen da 9″ e i principali sistemi ADAS;

l’allestimento di accesso, offerto a un prezzo di listino di . Include già i fari Full LED, il touch screen da 9″ e i principali sistemi ADAS; Top: un gradino sopra, con prezzi a partire da 28.950 euro , aggiunge dettagli come i sensori di parcheggio anteriori e i retrovisori ripiegabili elettricamente;

un gradino sopra, con prezzi a partire da , aggiunge dettagli come i sensori di parcheggio anteriori e i retrovisori ripiegabili elettricamente; Kuro: una versione speciale caratterizzata da finiture estetiche dedicate, proposta a partire da 30.350 euro ;

una versione speciale caratterizzata da finiture estetiche dedicate, proposta a partire da ; Starview: l’allestimento più lussuoso, che include il tetto panoramico apribile, disponibile solo con cambio automatico a partire da 31.950 euro.

Le versioni dotate di trazione integrale AllGrip richiedono mediamente un sovrapprezzo, portando il listino fino ai 36.350 euro per la versione Starview Kuro 4WD con cambio automatico.

Prezzi

La di gamma Suzuki Vitara Hybrid 2026 può essere ordinata così, dal prezzo più basso al più alto:

Vitara 1.4 Hybrid Cool+ 2WD – 27.450 euro

Vitara 1.4 Hybrid Top 2WD – 28.950 euro

Vitara 1.4 Hybrid Automatico Cool+ 2WD – 29.450 euro

Vitara 1.4 Hybrid Top Kuro 2WD – 30.350 euro

Vitara 1.4 Hybrid AllGrip Cool+ 4WD – 30.450 euro

Vitara 1.4 Hybrid Automatico Top 2WD – 30.950 euro

Vitara 1.4 Hybrid Automatico Starview 2WD – 31.950 euro

Vitara 1.4 Hybrid AllGrip Top 4WD – 31.950 euro

Vitara 1.4 Hybrid Automatico AllGrip Cool+ 4WD – 32.450 euro

Vitara 1.4 Hybrid Automatico Starview Kuro 2WD – 33.350 euro

Vitara 1.4 Hybrid AllGrip Top Kuro 4WD – 33.350 euro

Vitara 1.4 Hybrid Automatico AllGrip Top 4WD – 33.950 euro

Vitara 1.4 Hybrid Automatico AllGrip Starview 4WD – 34.950 euro

Vitara 1.4 Hybrid Automatico AllGrip Starview Kuro 4WD – 36.350 euro

A chi è consigliata

La Suzuki Vitara 2026 è una vettura poliedrica che si rivolge a diverse tipologie di utenti. È caldamente consigliata a chi vive o frequenta spesso zone montane e strade di campagna, dove le versioni 4WD AllGrip dimostrano tutta la loro efficacia e sicurezza sui fondi scivolosi. Grazie alle sue dimensioni compatte e alla grande manovrabilità, è però un’ottima scelta anche per chi si muove prevalentemente in contesto urbano ma desidera una posizione di guida rialzata e facilità di parcheggio.

Risulta ideale per le piccole famiglie che necessitano di uno spazio interno ben sfruttato nonostante gli ingombri esterni ridotti, e per tutti quegli automobilisti che pongono la sicurezza e l’affidabilità al primo posto, potendo contare su una dotazione tecnologica completa di serie e su una garanzia estesa sul sistema ibrido. Infine, è la soluzione perfetta per chi cerca un veicolo concreto, dai costi di gestione contenuti e con un valore residuo garantito nel tempo, senza voler rinunciare alle ultime innovazioni in termini di connettività e assistenza alla guida.