Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

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Prezzo da € 37.976

a € 58.476 Vai alla scheda Altezza 143,00 cm Larghezza 185,00 cm Lunghezza 472,00 cm Capacità bagagliaio 594 litri Alimentazioni Elettrico Anno modello 2025 Potenza da 120 cv /88 kw

a 258 cv /190 kw

Difficile parlare di berline elettriche senza partire da lei. La Tesla Model 3 è il modello che prima di ogni altro ha reso l’elettrico un’opzione concreta, e con il restyling Highland, arrivato nel 2023 e progressivamente affinato negli anni successivi, ha guadagnato un’estetica più matura senza perdere l’impostazione che l’ha resa un caso globale.

Con l’introduzione della variante Standard RWD a inizio 2026, Tesla ha spinto ancora più in basso l’asticella d’accesso, rendendo questa la Model 3 più economica mai proposta sul mercato italiano.

La gamma oggi si articola su quattro configurazioni, dalla Standard pensata per chi cerca l’essenziale fino alla Performance per chi vuole sfidare le supercar al semaforo. In mezzo, le due varianti Premium, a trazione posteriore o integrale, coprono le esigenze di chi percorre molti chilometri o vuole la sicurezza aggiuntiva della trazione su tutte le ruote.

Non è un’auto pensata per stupire con soluzioni radicali ogni stagione, ma per consolidare, aggiornamento dopo aggiornamento, una formula che ha già convinto milioni di automobilisti nel mondo.

Dimensioni e design

La Model 3 misura 4,72 metri di lunghezza, 1,85 di larghezza e appena 1,44 di altezza: proporzioni da berlina sportiva più che da elettrica compatta, con un baricentro basso che si fa sentire anche nella guida su strada.

Il restyling Highland ha reso il frontale più pulito e filante, con una fascia luminosa sottile che sostituisce i vecchi proiettori più vistosi e nasconde discretamente la telecamera anteriore, mentre al posteriore la barra LED a tutta larghezza rimanda al linguaggio ormai familiare di casa Tesla.

Le linee sono minimali, seguendo la filosofia concettuale che dall’inizio ha guidato il marchio. Anche la versione Standard, va detto, non si distingue esteticamente dalle sorelle maggiori se non per i nuovi cerchi da 18 pollici Prismata: nessun taglio visibile nella qualità percepita esterna, un dettaglio non scontato quando si parla di allestimenti d’ingresso.

Interni

L’abitacolo della Model 3 resta uno dei più radicali del panorama automobilistico, per scelta precisa più che per necessità. Non c’è un quadro strumenti davanti al guidatore: tutte le informazioni, dalla velocità alla navigazione, passano attraverso il grande schermo centrale da 15,4 pollici, che gestisce praticamente ogni funzione dell’auto, dal climatizzatore ai sedili riscaldati.

Una scelta che continua a dividere chi la prova per la prima volta, ma che con l’abitudine si rivela sorprendentemente intuitiva.

Le versioni Premium offrono una dotazione più completa rispetto alla Standard: quest’ultima rinuncia ai vetri a doppio strato con isolamento acustico e al rivestimento interno delle tasche porta-oggetti nelle portiere, il tessuto dei sedili e il tetto panoramico.

Rinunce contenute, che non intaccano però la sostanza tecnologica dell’auto: anche sulla Standard restano tutte le telecamere e la predisposizione hardware per la guida autonoma Full Self Driving.

Il bagagliaio è uno dei punti di forza più sottovalutati della Model 3: 594 litri nel vano posteriore, che arrivano fino a 1.659 litri abbattendo lo schienale del divano, a cui si aggiungono 88 litri nel frunk, il vano di carico ricavato sotto il cofano anteriore dove normalmente troverebbe posto il motore termico. Numeri che la rendono più pratica di quanto le proporzioni da berlina sportiva lascerebbero immaginare.

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Motorizzazioni

La gamma motori della Model 3 si sviluppa su tre configurazioni distinte. La Standard RWD monta un singolo motore elettrico sull’asse posteriore da 280 CV, abbinato a una batteria LFP da circa 58 kWh, per un’autonomia dichiarata di 534 km nel ciclo WLTP e uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi, un tempo che smentisce l’etichetta di versione “base” quanto a brillantezza.

Le due varianti Premium condividono la stessa impostazione generale ma si differenziano per la batteria, più capiente, da 75 kWh, e per la configurazione della trazione. La Premium RWD, a trazione posteriore, punta tutto sull’efficienza e dichiara un’autonomia che supera abbondantemente i 700 km WLTP, tra le percorrenze più generose dell’intero segmento delle berline elettriche.

La Premium AWD Long Range aggiunge un secondo motore sull’asse anteriore per la trazione integrale, sacrificando qualche chilometro di autonomia in cambio di uno scatto più deciso e di una maggiore sicurezza su fondi scivolosi.

Al vertice della gamma si trova la Performance, la variante più sportiva mai proposta sulla Model 3: doppio motore, assetto ribassato e specifico, freni maggiorati e uno scatto da 0 a 100 km/h che scende sotto i 3,5 secondi, con una velocità massima che sfiora i 260 km/h. Numeri da vera sportiva, in un pacchetto che all’esterno mantiene un profilo tutto sommato discreto.

Allestimenti

A differenza di molte concorrenti generaliste, la Model 3 non propone una vera e propria scala di allestimenti nel senso tradizionale del termine: la differenziazione avviene principalmente tramite la motorizzazione scelta, che porta con sé anche variazioni nella dotazione. La Standard rappresenta il gradino d’accesso, con qualche rinuncia mirata rispetto alle Premium mantenendo comunque intatta la sostanza tecnologica.

Le due Premium, RWD e AWD, condividono la stessa dotazione più ricca, con schermo posteriore per i passeggeri, vetri con isolamento acustico maggiorato e finiture interne più curate. La Performance, oltre alle differenze meccaniche già descritte, aggiunge dettagli estetici dedicati, come lo spoiler posteriore e cerchi specifici, a sottolineare la sua vocazione più sportiva rispetto al resto della gamma.

Prezzi

Il listino della Tesla Model 3 parte da 36.990 euro per la Standard RWD, la configurazione che ha reso questa la Model 3 più economica mai venduta in Italia. La Premium RWD, con la batteria più capiente e l’autonomia superiore ai 700 km, si posiziona a 42.690 euro, mentre la Premium AWD Long Range, con la trazione integrale, sale a 48.790 euro.

Al vertice della gamma, la Performance chiude il listino a 57.490 euro, un prezzo che riflette le prestazioni da vera sportiva elettrica offerte dal modello.

A chi è consigliata

La Tesla Model 3 è la scelta naturale per chi vuole entrare nel mondo elettrico affidandosi a un marchio che ha fatto della rete di ricarica Supercharger uno dei suoi argomenti più solidi, riuscendo poi a conquistare il mercato grazie a un’efficienza superiore alla media, un minimalismo iconico e una affidabilità di livello.

La Standard RWD è probabilmente la versione più equilibrata per l’uso quotidiano, tra prezzo contenuto e un’autonomia più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi.

Chi percorre regolarmente lunghe distanze, magari tra regioni diverse, troverà nella Premium RWD il compromesso più efficiente grazie all’autonomia superiore, mentre chi vive in zone con inverni rigidi o cerca semplicemente più sicurezza su strada può orientarsi verso la Premium AWD.

La Performance resta invece una proposta di nicchia, pensata per chi cerca in una berlina elettrica le stesse emozioni di guida di una sportiva vera, senza però rinunciare alla praticità quotidiana che la Model 3 continua a garantire in ogni sua declinazione.