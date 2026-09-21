Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Toyota

Prezzo da € 20.850

a € 25.950 Vai alla scheda Altezza 153,00 cm Larghezza 174,00 cm Lunghezza 378,00 cm Capacità bagagliaio 231 litri Alimentazioni Ibrido benzina Anno modello 2025 Potenza da 92 cv /68 kw

a 92 cv /68 kw

Toyota ha deciso di fare una cosa coraggiosa: portare la tecnologia full hybrid nella city car più piccola della sua gamma. L’Aygo X è lunga 3,70 metri, ha la faccia da crossover urbano e sotto il cofano ha lo stesso sistema ibrido della Yaris. Una scelta che ridefinisce il concetto di city car efficiente e che mette la Toyota in una posizione unica nel segmento A.

Prima di questo aggiornamento, l’Aygo X era una city car piacevole con un motore 1.0 da 72 CV. Semplice, accessibile, e convincente nell’uso quotidiano, insomma una vera rivale all’iconica Panda. Adesso è un’altra cosa: più vivace, più efficiente, con consumi che la avvicinano a certi elettrici nel traffico. E il prezzo, pur salito, rimane nell’orbita delle city car.

Design e dimensioni

Con 3.776 mm di lunghezza, 1.740 mm di larghezza e 1.525 mm di altezza, l’Aygo X è compatta come si aspetta da una city car ma ha la posizione di guida di un piccolo crossover. I 132 mm di altezza da terra sono più di quanto ci si aspetti per un’auto di queste dimensioni, e si percepiscono nella guida.

Il design è uno dei punti originali del modello. Le protezioni in plastica nera allargano visivamente la carreggiata, i cerchi arrivano fino a 18 pollici sull’allestimento top e il taglio delle portiere costruisce una silhouette dinamica e originale. Il tetto bicolore poi, di serie sugli allestimenti intermedi, aggiunge quel tocco di personalità che fa sempre comodo per distinguersi in città.

La versione con tetto apribile in tela è un’opzione che divide, perché porta con sé più rumore e meno altezza interna al posteriore, ma che ha i suoi estimatori tra chi vuole guidare en plein air in città.

Le maniglie delle portiere posteriori sono nascoste nel montante C, un dettaglio stilistico che ricorda le quattro porte delle berlina a tre volumi. Funziona bene esteticamente, ma richiede un momento di adattamento per chi sale in auto per la prima volta.

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Interni

L’abitacolo è moderno, con una plancia rivista rispetto alla generazione precedente e schermi aggiornati. Il Toyota Safety Sense, ovvero il pacchetto ADAS del marchio che include mantenimento di corsia, riconoscimento dei pedoni e rilevamento delle luci di stop del veicolo davanti. Un vantaggio concreto che molte concorrenti non riescono a offrire a questi prezzi e che da solo compensa il leggero distacco di prezzo dal resto dell’offerta.

Lo spazio a bordo riflette le dimensioni esterne: due adulti davanti stanno comodi, dietro è adatto per tratte brevi. Il bagagliaio è modesto, come ci si aspetterebbe da una segmento A, ma il doppio fondo di carico aiuta a organizzare meglio i pochi litri disponibili. In fondo l’Aygo X è un’auto da città: si valuta sulla maneggevolezza, sui consumi e sulla facilità di parcheggio, non sulla capienza del bagagliaio.

Motorizzazioni

Il cuore della nuova Aygo X è il sistema full hybrid 1.5 litri da 116 CV, lo stesso che equipaggia la Yaris e la Yaris Cross. Il tre cilindri benzina lavora in tandem con il motore elettrico, con il cambio automatico e-CVT che gestisce il passaggio tra le due fonti di energia in modo trasparente. Il risultato è un consumo dichiarato di 3,7 L/100 km nel ciclo misto, numeri che parlano da soli.

L’accelerazione 0-100 km/h si completa in meno di 10 secondi, un salto enorme rispetto al vecchio 1.0 da 72 CV, con la velocità massima si attesta sui 172 km/h. In città il sistema ibrido offre il meglio delle sue potenzialità: si muove spesso in modalità elettrica sotto i 40 km/h, riducendo consumi e rumore nelle code e nei tragitti brevi. Il cambio automatico e-CVT è la scelta standard, ormai affinato con un’effetto scooterone estremamente ridotto.

Allestimenti

La gamma si articola su quattro livelli, con una progressione chiara e contenuti ben differenziati tra un allestimento e l’altro.

Versione base completa nei fondamentali: cerchi da 17 pollici, fari LED diurni, strumentazione digitale da 7 pollici, infotainment da 9 pollici con connettività wireless, climatizzatore automatico mono-zona e il pacchetto Toyota Safety Sense. Non è un allestimento di compromesso: è un’auto già pronta per l’uso quotidiano.

Icon fa un salto qualitativo evidente soprattutto nell’estetica e nella connettività. Arrivano i cerchi in lega da 17 pollici, i fari full LED anteriori con fendinebbia LED, gli specchietti ripiegabili elettricamente, i vetri posteriori oscurati e la verniciatura bicolore con tetto nero a contrasto. A bordo debuttano la ricarica a induzione per lo smartphone, la Smart Entry e il sensore pioggia/crepuscolare. Per chi vuole qualcosa in più, l’Easy Pack opzionale aggiunge sensori di parcheggio ICS e il sistema keyless avanzato con avviso porte aperte.

Premium porta la dotazione a un livello superiore. I cerchi salgono a 18 pollici, il climatizzatore diventa bizona, l’infotainment cresce fino a 10,5 pollici con navigatore connesso Cloud Navi e la chiave digitale fa il suo ingresso. I sensori di parcheggio con frenata automatica sono di serie. È l’allestimento per chi vuole il massimo della tecnologia a bordo senza salire alla versione sportiva. Il Look Pack opzionale aggiunge sedili anteriori riscaldati, tetto in tela apribile elettricamente e impianto audio JBL a 5 altoparlanti.

GR Sport è l’allestimento top di gamma, dedicato a chi vuole l’Aygo X nella sua veste più sportiva e caratterizzata. La sigla GR rimanda a Gazoo Racing, il reparto motorsport Toyota, e si porta dietro un assetto specifico, cerchi da 18 pollici in design dedicato, dettagli estetici racing e interni SakuraTouch con logo GR sulle sedute. È un’auto che comunica il suo carattere prima ancora di aprire il portellone. Il Tech Pack opzionale completa la dotazione con i sedili riscaldati e le dotazioni multimediali più avanzate.

Prezzi

Il listino parte da 20.850 euro per l’allestimento base Aygo X, con la possibilità di scendere a 17.950 euro in caso di permuta o rottamazione di qualsiasi vettura usata grazie agli incentivi Toyota al lancio. La Icon si posiziona a 23.350 euro, la Premium a 24.950 euro e la GR Sport chiude la gamma a 25.950 euro.

A chi è consigliata

L’Aygo X è una piccola rivoluzione cittadina. A un prezzo leggermente più alto della concorrenza offre una dotazione completa e, sopratutto, i consumi irrisori della tecnologia full hybrid Toyota. É la vettura ideale per chi vive la città ogni giorno e non ha la possibilità di ricaricare a casa.

In termini di libertà, risparmio e praticità d’uso al momento non ha concorrenti, se poi si considera l’affidabilità di un propulsore a lungo affinato e la garanzia Toyota, la ricetta del successo è servita. L’unica cosa che sconsigliamo è quello di farsi prendere la mano con gli allestimenti, la versione d’ingresso o la Icon sono già ben accessoriate per quella che è una citycar.