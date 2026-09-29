Il C-SUV Toyota si aggiorna con il restyling 2025, nuove dotazioni e la versione GR Sport: scopri motori, prezzi e quale scegliere

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Toyota Guarda le foto

Prezzo da € 38.000

a € 48.500 Vai alla scheda Altezza 160,00 cm Larghezza 183,00 cm Lunghezza 446,00 cm Capacità bagagliaio 380 litri Alimentazioni Ibrido benzina Anno modello 2025 Potenza da 98 cv /72 kw

a 133 cv /98 kw

Pioniera dell’ibrido dal 1997, quando la prima Prius ha cambiato il modo in cui si pensava alla propulsione alternativa, Toyota continua ad ampliare la propria gamma con la Corolla Cross. Un C-SUV full hybrid costruito sulla stessa piattaforma TNGA della Corolla berlina e wagon.

Il restyling 2025 ha aggiornato il design esterno e interno, ha introdotto l’allestimento sportivo GR Sport e ha affinato il sistema ibrido di quinta generazione già presente sulla gamma. Non è una rivoluzione, ma un consolidamento.

Design e dimensioni

Con 4.460 mm di lunghezza, 1.825 mm di larghezza e 1.620 mm di altezza, la Corolla Cross si posiziona con autorità nel segmento C-SUV: più grande della C-HR, più compatta della RAV4. Le proporzioni sono quelle di un SUV convenzionale, senza tentazioni da coupé: il tetto è orizzontale, il lunotto abbastanza verticale, e questo si traduce in spazio interno e visibilità che le crossover più affilate sacrificano sull’altare dello stile.

Il restyling ha portato un frontale completamente ridisegnato, con i nuovi fari full LED dalla firma orizzontale più sottile e una calandra a sviluppo verticale che riprende il linguaggio stilistico della gamma Toyota di ultima generazione.

Ufficio Stampa Toyota

Interni

L’abitacolo con il restyling si presenta con una plancia rinnovata nella console centrale, ora più quadrata e funzionale, con un doppio alloggiamento per lo smartphone e un pomello del cambio aggiornato. La posizione di guida è alta, quasi 60 centimetri da terra, con un effetto di padronanza della strada.

Il doppio schermo che porta una strumentazione digitale da 12,3 pollici e un infotainment da 10,5 pollici, è di serie su tutta la gamma. Il clima bizona è di serie dalla Icon, così come i comandi fisici del climatizzatore, rimasti al loro posto con apprezzabile coerenza rispetto alla tendenza del mercato a spostare tutto sullo schermo.

Il bagagliaio varia in base alla motorizzazione: 473 litri nella versione 1.8 a trazione anteriore, 425 litri nella 2.0 FWD e 390 litri nella 2.0 AWD-i, dove il motore posteriore occupa parte dello spazio sotto il pianale.

L’insonorizzazione è stata migliorata sul restyling grazie a un aumento di materiali fonoassorbenti. La rumorosità maggiore arriva dal motore, che quando si spinge sull’acceleratore in salita o nelle sorpassate, sale di giri in modo evidente, il cosiddetto effetto scooter tipico delle trasmissioni a variazione continua.

Motorizzazioni

La gamma è interamente full hybrid, senza eccezioni. La versione 1.8 da 140 CV è disponibile solo con trazione anteriore ed è l’opzione di accesso: più parsimoniosa nei consumi e più silenziosa nell’utilizzo quotidiano. Non è la scelta più brillante in termini di prestazioni, ma non fa mancare nulla nell’uso di tutti i giorni.

La versione 2.0 da 197 CV porta più vivacità nelle riprese e una maggiore disponibilità di coppia nelle situazioni che richiedono un sorpasso veloce. È disponibile con trazione anteriore o con il sistema AWD-i: quest’ultimo aggiunge un motore elettrico da 41 CV sull’asse posteriore, che interviene nelle partenze, nelle curve e nelle situazioni di scarsa aderenza senza modificare la potenza complessiva dichiarata. Lo 0-100 km/h migliora di un decimo rispetto alla versione FWD, scendendo a 8,0 secondi.

Allestimenti

Corolla Cross (nome dell’allestimento base) è disponibile solo con il motore 1.8 e porta già una dotazione già più che sufficiente: fari full LED, cerchi da 18 pollici, doppio schermo, portellone elettrico e l’intero pacchetto Toyota Safety Sense di terza generazione con aggiornamenti Over-the-Air. Per molti acquirenti è già tutto quello che serve.

Icon è l’allestimento centrale della gamma, disponibile su entrambe le motorizzazioni. Mantiene la dotazione completa dell’allestimento base aggiungendo l’Apple CarPlay wireless e i sensori di parcheggio già integrati.

Premium è il top di gamma classico, nonché il punto di partenza per chi sceglie la 2.0. Aggiunge i rivestimenti in pelle e tessuto, i sedili anteriori riscaldabili, il tetto panoramico, l’impianto audio JBL, il navigatore satellitare integrato e il Blind Spot Monitor per il monitoraggio dell’angolo cieco. È la Corolla Cross più confortevole, quella per chi percorre molti chilometri e vuole farlo nel miglior modo possibile.

GR Sport è l’allestimento sportivo, atteso nella seconda parte del 2025. L’assetto viene abbassato di 10 millimetri rispetto alla Lounge, lo sterzo e il software del cambio automatico ricevono una calibrazione specifica, e arriva la modalità Sport. All’esterno, i cerchi neri da 19 pollici, i paraurti dedicati e la tinta Storm Grey con tetto nero nero costruiscono un’identità visiva precisa.

Dentro, i sedili sportivi in Brin-Naub con il logo GR sui poggiatesta e le cuciture rosse completano il quadro. È la Corolla Cross per chi vuole anche l’emozione, senza perdere l’efficienza della piattaforma ibrida.

Prezzi

Il listino parte da 38.000 euro per la versione 1.8 nell’allestimento base. La 2.0 FWD entra in gamma a 45.000 euro, mentre la 2.0 AWD-i sale a 47.500 euro. Per la GR Sport invece si parte da 46.000 euro per la 4×2.

Toyota prevede spesso vantaggi cliente legati alla permuta, con sconti che possono arrivare anche a 6.000 euro a seconda dell’allestimento, una leva commerciale che riduce sensibilmente il prezzo finale per chi ha un usato da permutare.

A chi è consigliata

La Toyota Corolla Cross è un’auto affidabile, semplice nell’utilizzo ma elevata nella tecnologia sotto al cofano. Porta con se tutta l’esperienza Toyota nel mondo ibrido che si traduce in consumi estremamente bassi.

Il prezzo d’ingresso, non particolarmente contenuto rispetto alla concorrenza, porta a qualche riflessione per quanto riguarda l’allestimento: in questo caso meglio risparmiare e fermarsi alla versione d’ingresso che ha tutto ciò che serve. Ma se si vuole la trazione integrale e sfruttare le doti rialzate della Corolla, allora il prezzo sale.