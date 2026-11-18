Toyota Proace City Verso: spazio per famiglie, porte scorrevoli e fino a sette posti. Scopri motori, allestimenti, prezzi e a chi è consigliata, anche elettrica

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Toyota Toyota Proace City Verso, spazio e motori per ogni famiglia

La Toyota Proace City Verso è la risposta del marchio giapponese a chi ha bisogno di spazio sul serio, porte scorrevoli e un bagagliaio che non faccia rimpiangere un monovolume, senza passare dal listino di un SUV di segmento superiore.

Nata da un progetto condiviso con il gruppo Stellantis, di cui condivide piattaforma e meccanica, non nasconde le proprie origini ma le interpreta alla maniera Toyota, con una gamma chiara e un assortimento di motori che oggi comprende benzina, diesel ed elettrico.

Dimensioni e design

La Proace City Verso è disponibile in due lunghezze, che cambiano parecchio il carattere dell’auto. La L1 misura 4,40 metri, la L2 arriva a 4,75, con un passo che passa da 2,78 a 2,98 metri. Larghezza di 1,85 metri senza specchietti e altezza di circa 1,88 sono invece identiche, il che significa che l’altezza da tenere d’occhio nei parcheggi coperti è la stessa per entrambe.

Lo stile è quello di un furgoncino evoluto, senza troppi giri di parole: fiancate dritte, grandi superfici vetrate, parabrezza ampio e un frontale pulito, dove il logo Toyota convive con fari a LED e una calandra dal disegno sobrio. Niente di eccentrico, ma nemmeno anonimo.

Il vero tratto distintivo sono le due porte laterali scorrevoli, una soluzione che in città, tra auto parcheggiate a pochi centimetri e seggiolini da agganciare, fa la differenza ogni singolo giorno. Sulla L2 la capienza cresce a tal punto da poter ospitare fino a sette persone su tre file.

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Interni

L’abitacolo è luminoso e facile da vivere. La plancia ha uno stile moderno, con una consolle centrale piuttosto alta, mentre le plastiche puntano più sulla robustezza che sul lusso, una scelta coerente con la vocazione da auto di famiglia.

Al centro troviamo un touchscreen da 10 pollici con navigatore integrato, DAB, Bluetooth, riconoscimento vocale e mirroring wireless dello smartphone, una dotazione che già sugli allestimenti di ingresso non lascia particolari rimpianti.

Lo spazio è il vero argomento di vendita. Davanti e dietro si viaggia con ampiezza da monovolume, e il bagagliaio parte da 775 litri sulla L1, un numero che non teme confronti nemmeno con auto di categoria superiore.

Sulla L2 la capacità arriva a 1.050 litri con la terza fila abbattuta, mentre con tutti e sette i posti occupati si scende tra 209 e 322 litri, quanto basta per qualche borsa ma non certo per le valigie di tutti. Le sedute della seconda e della terza fila si ripiegano a filo del pianale, trasformando l’auto in un piccolo furgone quando serve.

Motorizzazioni

La gamma motori è articolata. Sul fronte benzina c’è il 1.2 turbo tre cilindri da 110 CV con cambio manuale, la scelta più economica all’acquisto e la più adatta a chi percorre pochi chilometri all’anno, soprattutto in ambito urbano.

Il diesel resta un’opzione sensata per chi macina chilometri: si parte dal 1.5 da 100 CV, già adeguato per l’uso familiare, per salire al 1.5 da 130 CV, disponibile anche con cambio automatico a 8 rapporti e più brillante in autostrada o a pieno carico.

La novità più rilevante è la versione elettrica, con motore da 136 CV e 100 kW, abbinato a una batteria da 50 kWh. L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP si aggira intorno ai 340 km, un valore più che sufficiente per l’uso quotidiano ma da valutare con attenzione per chi ha in programma lunghe trasferte con la famiglia al completo e il bagagliaio carico, condizioni in cui i consumi reali di un’elettrica di questo tipo tendono a salire.

Per chi può ricaricare a casa o in ufficio, però, il discorso cambia, e il costo al chilometro diventa uno degli argomenti più forti della gamma.

Allestimenti

La gamma si articola su tre livelli: Lounge, Executive e Luxury. Il Lounge è il punto d’ingresso e, come sempre capita in questa categoria, è meno spartano di quanto il nome lasci intendere: rivestimenti in tessuto, touchscreen da 10 pollici con navigatore, DAB e connettività, ruota di scorta e le dotazioni di sicurezza fondamentali.

L’Executive aggiunge una serie di comfort pensati per chi usa l’auto tutti i giorni, come il retrovisore interno elettrocromatico e una presa da 230 Volt sul lato passeggero, oltre a dettagli di finitura più curati.

Il Luxury chiude la gamma con la dotazione più completa, quella che serve a chi vuole il massimo dal punto di vista tecnologico e del comfort, e non a caso è l’allestimento sul quale compaiono anche le configurazioni più costose del listino, a partire dal diesel 130 CV con cambio automatico.

Prezzi

Il listino della Toyota Proace City Verso parte da 27.000 euro per la versione a benzina 1.2 da 110 CV in allestimento Lounge con passo corto, mentre la stessa meccanica nell’allestimento Executive sale a 31.500 euro. Per il diesel si parte da 28.500 euro con il 1.5 da 100 CV Lounge, per arrivare ai 34.000 euro del 1.5 da 130 CV Executive a passo corto, ai 35.000 con il passo lungo e fino ai 37.000-38.000 euro del Luxury. Con il cambio automatico il listino tocca i 39.000 euro sulla L1 Luxury.

Sul fronte elettrico, la versione da 50 kWh parte da 39.450 euro nell’allestimento Lounge a passo corto, con la L2 a 40.450 euro. L’Executive si posiziona tra 42.850 e 43.350 euro, mentre il Luxury va da 45.850 a 46.850 euro a seconda della lunghezza.

Vale la pena ricordare che sulla Proace City Verso, e in particolare sull’elettrica, le promozioni e gli incentivi disponibili possono abbassare sensibilmente il prezzo finale rispetto al listino, per cui prima di firmare conviene sempre chiedere in concessionaria le condizioni effettivamente in vigore.

A chi è consigliata

La Toyota Proace City Verso è pensata per chi ha bisogno di spazio vero e non è disposto a pagare il rincaro, in termini di prezzo e di ingombri, di un SUV di segmento superiore. Famiglie con due o tre figli, magari con passeggini e seggiolini, trovano nelle porte scorrevoli e nel bagagliaio da 775 litri una comodità quotidiana difficile da replicare con un crossover tradizionale.

La versione a passo lungo con sette posti è la scelta giusta per chi ha davvero bisogno di trasportare più persone, mentre la benzina Lounge resta la soluzione più economica per un uso prevalentemente cittadino. Chi percorre molti chilometri farà bene a orientarsi sul diesel 130 CV, mentre l’elettrica è la proposta più interessante per chi ha un box o una wallbox a disposizione e fa soprattutto tragitti urbani ed extraurbani, dove i costi di esercizio contenuti compensano il listino più alto.