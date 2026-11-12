Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Toyota Toyota Proace Verso, spazio per 9 persone e prezzi da scoprire

La Toyota Proace Verso è quel genere di vettura a cui pensi quando devi portare in giro otto o nove persone senza ricorrere a un pulmino da autista professionista, che sia una famiglia numerosa, una squadra sportiva, un gruppo di colleghi o un servizio di transfer per hotel e NCC.

Nata dalla collaborazione tra Toyota e Stellantis, di cui condivide piattaforma e gran parte della meccanica con i van di casa, la Proace Verso è disponibile con un diesel 2.2 e con una versione elettrica, in due lunghezze e con più configurazioni di sedili.

Dimensioni e design

Le dimensioni sono quelle di un vero minibus. In Italia la Proace Verso si trova nelle versioni Medium, lunga circa 4,98 metri, e Long, che arriva a 5,33 metri, con una larghezza di circa 1,92 metri senza specchietti e un’altezza di 1,89.

Numeri che impongono qualche attenzione in città, tra parcheggi in struttura con limitazioni di altezza e vie strette, ma che sono il prezzo da pagare per uno spazio interno difficile da trovare altrove.

Lo stile è sobrio, quasi anonimo: frontale pulito con il logo Toyota in evidenza, grandi superfici vetrate, fiancate dritte e porte laterali scorrevoli, vero punto di forza di questa categoria.

Chi sale e scende con bambini, bagagli o clienti sa quanto contino portiere che non invadono lo spazio accanto all’auto. Il design non cerca di nascondere la sua natura da furgone evoluto, e fa bene: l’eleganza qui si misura in funzionalità.

Interni

L’abitacolo è pensato per ospitare tante persone con la massima flessibilità. A seconda dell’allestimento si può scegliere tra otto e nove posti: la configurazione a nove è tipica del Lounge, mentre Executive e Luxury ripiegano sulla più confortevole formula a otto, con sedili singoli e una distribuzione degli spazi più generosa. In tutti i casi si sta comodi, anche in terza fila, cosa non scontata su auto di queste dimensioni.

La posizione di guida è rialzata, con ottima visibilità, e l’ergonomia è quella di un mezzo da lavoro pensato per essere usato ogni giorno: comandi semplici, plastiche robuste e un’impostazione che privilegia la resistenza all’uso intensivo rispetto alla ricercatezza.

Sugli allestimenti più ricchi sono presenti il sistema multimediale con navigatore, la telecamera posteriore e una dotazione di sicurezza di buon livello. I sedili si possono ripiegare o rimuovere, trasformando la Proace Verso in un piccolo mezzo di carico quando serve, con volumi che nelle versioni più lunghe superano abbondantemente quelli di una grande station wagon.

Motorizzazioni

Sul fronte meccanico la scelta è tra diesel ed elettrico. Il 2.2 diesel è proposto in due livelli di potenza: 150 CV con cambio manuale a sei marce e 370 Nm di coppia, oppure 180 CV con automatico a otto rapporti e 400 Nm, nel quale la differenza si sente soprattutto a pieno carico e in autostrada.

Il consumo medio dichiarato si aggira intorno ai 7,5 litri per 100 chilometri, un valore ragionevole per un mezzo di questo peso e di queste dimensioni, e la velocità massima è di circa 180-185 km/h.

La versione elettrica abbina un motore da 136 CV e 100 kW, con 270 Nm di coppia, a due diverse batterie: la 50 kWh e la più capiente 75 kWh. L’autonomia dichiarata va da circa 220 km per la prima a circa 350 km per la seconda, un valore che rende la seconda configurazione molto più adatta a chi ha percorrenze giornaliere importanti.

Vantaggi concreti per chi lavora in centro: accesso alle ZTL, costi di esercizio contenuti e silenziosità, che nel trasporto di clienti non è un dettaglio. Il prezzo di questa libertà è una capacità di traino molto inferiore rispetto al diesel, circa 1.000 kg contro i 2.300 della versione termica.

Allestimenti

La gamma ruota attorno a tre livelli: Lounge, Executive e Luxury. Il Lounge è il punto d’ingresso e propone la configurazione più capiente, a nove posti, con una dotazione già completa nell’essenziale, pensata per chi ha bisogno prima di tutto di spazio e solidità.

L’Executive alza l’asticella del comfort con sedili scorrevoli su guide per organizzare meglio lo spazio interno, lunotto apribile per accedere al bagagliaio senza aprire il portellone completo e una dotazione tecnologica più ricca.

Il Luxury è il vertice della gamma, con il pacchetto più completo e la sistemazione a otto posti più confortevole: è la scelta per chi usa l’auto per trasportare clienti o ospiti e vuole un’esperienza di viaggio più curata, tanto che la maggior parte delle versioni a trazione automatica e con motore da 180 CV si concentra proprio qui.

Prezzi

Il listino parte da 41.400 euro chiavi in mano per il diesel 2.2 da 150 CV in allestimento Lounge a nove posti con passo medio, mentre la stessa meccanica con passo lungo sale a 42.600 euro. L’Executive a otto posti si colloca tra 44.200 e 45.400 euro, a seconda della lunghezza. Con il diesel da 180 CV e cambio automatico si va dai 49.100 euro dell’Executive ai 53.700-54.900 euro del Luxury.

Per l’elettrica si parte da 56.900 euro con la batteria da 50 kWh, mentre le versioni con batteria da 75 kWh vanno da circa 62.500 euro del Lounge fino a oltre 72.000 euro per il Luxury. Prezzi importanti, che si giustificano più con i costi di esercizio e i vantaggi di accesso alle aree a traffico limitato che con la convenienza immediata all’acquisto. Per chi è titolare di partita IVA o usa l’auto per lavoro, vale la pena valutare anche noleggio a lungo termine e incentivi a disposizione.

A chi è consigliata

La Toyota Proace Verso è la scelta giusta per chi ha davvero bisogno di spazio: famiglie numerose, associazioni sportive, aziende che trasportano personale, hotel, agenzie di viaggio e servizi di noleggio con conducente. Il diesel 150 CV Lounge resta la soluzione più economica e più equilibrata per chi percorre molta strada e vuole la massima capienza al minor costo.

Chi guida spesso in autostrada o a pieno carico farà meglio a valutare il 180 CV automatico, più brillante e più confortevole nelle lunghe percorrenze.

L’elettrica, infine, è la proposta più interessante per chi lavora soprattutto in città e può contare su una ricarica comoda, magari con un parco auto aziendale: a patto di scegliere la batteria da 75 kWh se i chilometri quotidiani sono davvero molti. Chi cerca un’auto da usare per il piacere di guidare farà meglio a guardare altrove: la Proace Verso è fatta per lavorare.