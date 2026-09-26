Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Toyota

Prezzo da € 29.600

a € 37.950 Vai alla scheda Altezza 159,00 cm Larghezza 177,00 cm Lunghezza 417,00 cm Capacità bagagliaio 320 litri Alimentazioni Ibrido benzina Anno modello 2026 Potenza da 92 cv /68 kw

a 92 cv /68 kw

La Toyota Yaris Cross rappresenta la risposta strategica del colosso giapponese alla crescente domanda di SUV compatti, unendo l’agilità di un’utilitaria alla postura rialzata e alla robustezza tipica dei crossover. Nata sulla base della pluripremiata Yaris, con cui condivide la sofisticata piattaforma TNGA-B, la Yaris Cross non è una semplice variante estetica, ma un modello con una personalità ben definita, progettato per eccellere tanto nei vicoli cittadini quanto nei percorsi extraurbani. Il segreto del suo successo risiede nella capacità di sintetizzare l’esperienza decennale di Toyota nella tecnologia Full Hybrid con una modularità degli spazi sorprendente per le dimensioni esterne, offrendo una dotazione di sicurezza che si pone ai vertici della categoria.

Dimensioni e design

Esteticamente, la Toyota Yaris Cross si distingue per un aspetto muscoloso e solido, caratterizzato da un frontale alto che trasmette un senso di protezione. Il design è punteggiato da fari allungati e una calandra dalle dimensioni contenute, bilanciata da due grandi “tagli” verticali nei paraurti anteriore e posteriore che ne enfatizzano la larghezza visiva. La fiancata è dominata da passaruota squadrati e protezioni in plastica scura nella parte bassa della carrozzeria, elementi che ne sottolineano l’anima “outdoor”. Il recente restyling ha ulteriormente affinato questi tratti, introducendo una nuova mascherina e un disegno dei fari più moderno, oltre alla versione GR Sport ispirata ai successi sportivi del marchio.

In termini di ingombri, la Yaris Cross è lunga 418 cm, ovvero 24 cm in più rispetto alla Yaris standard, è larga 177 cm (+2 cm) e alta 160 cm, guadagnando 10 cm in altezza che favoriscono la visibilità e la facilità di accesso. Il passo di 256 cm assicura una stabilità ottimale, mentre il raggio di sterzata di soli 5,6 metri la rende estremamente maneggevole nelle manovre di parcheggio e nel traffico intenso. Il posteriore è caratterizzato da fanali a sviluppo orizzontale e un lunotto piccolo e inclinato, che insieme al massiccio portellone creano un look moderno e riconoscibile.

Interni

L’abitacolo della Toyota Yaris Cross riprende l’impostazione razionale e accogliente della “sorella” utilitaria, ma con finiture specifiche come il materiale “Soft Touch” per la plancia, che eleva la qualità percepita. Il centro nevralgico della connettività è il sistema multimediale Toyota Touch 3 con schermo a sbalzo da 9 pollici, che integra la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Il conducente può contare su una strumentazione digitale TFT a colori da 7 o 12,2 pollici, chiara nella grafica e ricca di informazioni sui flussi energetici del sistema ibrido.

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Nonostante le dimensioni compatte, la gestione dello spazio è uno dei punti di forza del modello. Il bagagliaio offre una capacità che varia da 320 a 397 litri (a seconda della trazione), espandibile fino a 1.097 litri abbattendo i sedili posteriori. Una particolarità è il sedile posteriore con assetto modulabile (40:20:40 su alcune versioni), che permette di caricare oggetti lunghi mantenendo i posti per i passeggeri. Tra le dotazioni di comfort spiccano il climatizzatore automatico (anche bizona), i sedili anteriori riscaldabili e il supporto lombare elettrico per il guidatore. L’unico appunto mosso dagli utenti riguarda il divano posteriore, giudicato non molto largo e con spazio limitato per le ginocchia dei passeggeri più alti.

Motorizzazioni

Sotto il cofano, la Yaris Cross è spinta da un propulsore 1.5 a tre cilindri a ciclo Atkinson, abbinato a un sistema elettrico che inizialmente erogava una potenza complessiva di 116 CV. Con l’ultimo aggiornamento, la gamma è stata arricchita dalla motorizzazione più potente da 131 CV (96 kW), che garantisce prestazioni più brillanti con una velocità massima di 170 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in 11,2 secondi. La batteria agli ioni di litio da 4,3 Ah alimenta un motore elettrico da 84 CV, permettendo all’auto di viaggiare per lunghi tratti in modalità puramente elettrica, specialmente in città.

Una peculiarità rara nel segmento è la disponibilità della trazione integrale intelligente AWD-i. Questo sistema aggiunge un secondo motore elettrico sull’asse posteriore che entra in funzione automaticamente in caso di scarsa aderenza, offrendo specifiche modalità di guida per fondi innevati o sterrati (Trail e Snow). La trasmissione è affidata al collaudato sistema e-CVT di Toyota, che garantisce fluidità assoluta ma può generare un avvertibile “effetto scooter” (aumento dei giri motore non proporzionale alla velocità) durante le forti accelerazioni o in salita. I consumi dichiarati sono da record: circa 4,4 litri/100 km nel ciclo combinato WLTP, con emissioni di CO2 contenute tra i 100 e i 106 g/km.

Allestimenti

La gamma si articola in diversi allestimenti per soddisfare ogni esigenza. La versione Active rappresenta l’ingresso nel mondo Yaris Cross e offre già di serie cerchi in lega, telecamera posteriore e climatizzatore automatico. La Trend aggiunge dettagli di stile e tecnologia, mentre la Icon e la Premium puntano sul lusso con interni in pelle, climatizzatore bizona e fari a matrice di LED. Per chi cerca un’impronta sportiva c’è la GR Sport, mentre la Premiere è la versione più completa.

La sicurezza è un pilastro fondamentale: tutte le versioni includono il pacchetto Toyota T-Mate, che comprende il sistema Pre-Collisione con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il mantenimento attivo della corsia (LTA), il Cruise Control Adattivo con radar e il riconoscimento della segnaletica stradale (RSA). Completano la dotazione il rilevatore di stanchezza del conducente e l’avviso anti-colpo di sonno.

Prezzi

Il listino ufficiale della Toyota Yaris Cross parte da 29.600 euro per la versione 1.5 Hybrid. La variante con trazione integrale AWD-i comporta mediamente un sovrapprezzo di circa 2.500 euro.

Toyota offre anche soluzioni di acquisto flessibili come il finanziamento Toyota Easy Next, che prevede rate da circa 159 euro al mese (con anticipo di 7.730 euro e rata finale di 14.009 euro). Per le aziende e i liberi professionisti è disponibile la formula del noleggio a lungo termine KINTO One, che include nel canone mensile assicurazione e manutenzione.

A chi è consigliata

La Toyota Yaris Cross è l’auto ideale per chi vive principalmente la dimensione urbana ma non vuole rinunciare alla possibilità di gite fuori porta in totale sicurezza. È consigliata a:

chi cerca bassi costi di gestione : l’efficienza del sistema ibrido Toyota permette di ottenere consumi reali estremamente bassi, soprattutto nel traffico cittadino;

: l’efficienza del sistema ibrido Toyota permette di ottenere consumi reali estremamente bassi, soprattutto nel traffico cittadino; chi mette la sicurezza al primo posto : la presenza di serie dei più avanzati sistemi ADAS la rende una delle vetture più sicure del segmento;

: la presenza di serie dei più avanzati sistemi ADAS la rende una delle vetture più sicure del segmento; piccoli nuclei familiari : la modularità del bagagliaio e la facilità di carico sono perfette per le esigenze quotidiane, sebbene lo spazio posteriore non sia tra i più ampi della categoria;

: la modularità del bagagliaio e la facilità di carico sono perfette per le esigenze quotidiane, sebbene lo spazio posteriore non sia tra i più ampi della categoria; residenti in zone collinari o montane: grazie alla versione AWD-i, offre una trazione superiore rispetto alla concorrenza senza i costi e i consumi di un SUV tradizionale.

Chi accetta la natura della trasmissione automatica e cerca un mezzo affidabile, tecnologico e dai tratti distintivi, troverà nella Yaris Cross una compagna di viaggio instancabile e moderna.