La mitica Golf è ormai un’icona, da oltre 50 anni è uno dei pilastri del segmento C europeo e continua a essere una delle Volkswagen più amate e vendute sul mercato

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Prezzo da € 31.350

a € 62.700 Vai alla scheda Altezza 148,00 cm Larghezza 179,00 cm Lunghezza 428,00 cm Capacità bagagliaio 273 litri Alimentazioni Ibrido benzina, Benzina, Diesel Anno modello 2024 Potenza da 115 cv /85 kw

a 333 cv /245 kw

Volkswagen Golf, icona della Casa da oltre 50 anni, oggi offre una gamma particolarmente ampia, in grado di soddisfare esigenze molto differenti: dalla classica berlina per la famiglia alle versioni sportive GTI e R, ma anche l’ibrida plug-in GTE. Il marchio segue la filosofia di sempre: offrire una compatta versatile, tecnologica e piacevole da guidare, mantenendo standard di qualità costruttiva elevati e una dotazione ricca già dalle versioni d’ingresso.

Dimensioni e design

Il design della Golf è quello che negli anni è diventato uno dei simboli del segmento delle berline compatte. Al frontale vediamo la firma luminosa a LED, la calandra dal disegno pulito e linee tese che donano al modello un aspetto moderno senza rinunciare alla sua riconoscibilità ormai storica.

Le versioni più sportive propongono paraurti dedicati, cerchi in lega più grandi, dettagli neri lucidi e finiture che mettono in evidenza il carattere dinamico dell’auto. La GTI mantiene gli elementi stilistici iconici della tradizione Golf, mentre la R aggiunge soluzioni aerodinamiche e dettagli esclusivi destinati a sottolinearne le prestazioni.

La carrozzeria privilegia, come per ogni edizione di Volkswagen Golf, le proporzioni equilibrate e un’ottima visibilità, elementi che hanno contribuito al successo del modello nel corso delle generazioni. La Golf è lunga 4,282 metri, larga 1,789 metri e alta 1,483 metri. La capacità del bagagliaio è di 374 litri (che diventano 1.230) per la GTI, 273 litri (fino a 1.129) per la GTE e 341 litri (fino a 1.197 litri) per la Golf R.

Allestimenti

La gamma Golf oggi è molto ricca, a listino troviamo ben nove versioni:

Edition Plus , punto di accesso alla gamma, ideale per chi desidera una dotazione completa a un prezzo sostenibile;

, punto di accesso alla gamma, ideale per chi desidera una dotazione completa a un prezzo sostenibile; Life , aggiunge contenuti dedicati al comfort quotidiano;

, aggiunge contenuti dedicati al comfort quotidiano; Style , punta invece sull’eleganza, la Casa qui ha pensato a finiture più curate;

, punta invece sull’eleganza, la Casa qui ha pensato a finiture più curate; R-Line e la R-Line Plus , per chi preferisce un look più sportivo senza rinunciare alla praticità della Golf tradizionale, con dettagli estetici specifici e un’impostazione più dinamica;

, per chi preferisce un look più sportivo senza rinunciare alla praticità della Golf tradizionale, con dettagli estetici specifici e un’impostazione più dinamica; GTI , la classica hot hatch Volkswagen;

, la classica hot hatch Volkswagen; GTI Edition 50 , celebra il cinquantesimo anniversario della sigla GTI con contenuti esclusivi;

, celebra il cinquantesimo anniversario della sigla GTI con contenuti esclusivi; R , è il vertice della gamma, propone ai clienti la trazione integrale 4MOTION e prestazioni elevate;

, è il vertice della gamma, propone ai clienti la trazione integrale 4MOTION e prestazioni elevate; GTE, variante plug-in hybrid che unisce la possibilità di viaggiare in modalità elettrica e livelli prestazionali elevati, tipici della famiglia Golf.

Interni

All’interno troviamo l’impostazione moderna che Volkswagen ha deciso di introdurre con l’ultimo aggiornamento della sua amata Golf. La plancia ha un design essenziale, con strumentazione completamente digitale e sistema infotainment di ultima generazione al centro della console.

La Casa ha dato grande importanza all’aspetto dell’ergonomia, ha introdotto nuovamente i pulsanti fisici sul volante multifunzione, in modo da migliorare l’esperienza d’uso quotidiana del guidatore. Il sistema multimediale integra le funzionalità di connettività più recenti e i servizi digitali del brand.

Uno dei grandi punti di forza della Golf è la qualità percepita, e continua a essere tale sin dalla prima generazione. Anche oggi la Casa realizza il modello con materiali curati, assemblaggi precisi e svariate possibilità di personalizzazione, in modo da adattare l’abitacolo alle preferenze del cliente.

Un altro aspetto molto apprezzato della Volkswagen Golf è lo spazio interno per i passeggeri, che rende l’auto perfetta sia per l’uso di tutti i giorni, nel traffico cittadino, che per i lunghi viaggi.

Motorizzazioni

La varietà delle motorizzazioni disponibili in gamma è un altro punto di forza della Golf, praticamente da sempre. A listino troviamo:

benzina 1.5 TSI ACT cambio manuale e 115 CV o 150 CV;

1.5 TSI ACT cambio manuale e 115 CV o 150 CV; mild hybrid 1.5 eTSI ACT cambio automatico 115 CV;

1.5 eTSI ACT cambio automatico 115 CV; Diesel 2.0 TDI SCR cambio manuale 115 CV o cambio automatico e 150 CV;

2.0 TDI SCR cambio manuale 115 CV o cambio automatico e 150 CV; full hybrid 1.5 TSI Hybrid cambio automatico e 170 CV;

Plug-in Hybrid 1.5 TSI eHybrid (elettrico+benzina) cambio automatico e 204 CV (GTE);

1.5 TSI eHybrid (elettrico+benzina) cambio automatico e 204 CV (GTE); benzina 2.0 TSI cambio automatico e 333 CV (Golf R).

I motori alimentati a benzina sono pensati per offrire un buon equilibrio tra prestazioni ed efficienza, mentre le unità eTSI sfruttano la tecnologia mild hybrid per migliorare consumi e fluidità di marcia.

Poi c’è la Golf GTE, con sistema ibrido plug-in, che consente anche la guida in modalità 100% elettrica su percorsi di breve e media percorrenza. Con la Golf GTI salgono le prestazioni, è infatti una versione pensata per gli appassionati della guida sportiva. Infine la Golf R è la versione più performante della gamma.

Prezzi

Oggi Volkswagen Golf ha un prezzo di listino che parte da 31.350 euro nella versione Edition Plus.

I prezzi aumentano progressivamente in base all’allestimento e alla motorizzazione scelti, fino ad arrivare alle varianti sportive di punta dedicate agli automobilisti più esigenti. La R ha un prezzo di listino di 62.700 euro, mentre la GTI 46.350, la GTE 49.200 euro, la GTI Edition 50 costa 54.700 euro.

A chi è consigliata

La Golf è da sempre una delle auto più trasversali del mercato e anche per questo motivo così tanto amata e venduta sin dagli esordi. La Edition Plus potrebbe essere la scelta migliore per chi cerca una berlina compatta completa, affidabile e con un prezzo “per tutti”.

La Style invece è l’ideale per chi percorre molti chilometri e vuole un livello superiore di comfort e finiture. Per gli amanti delle finiture sportive ci sono la R-Line e la R-Line Plus, che comunque uniscono la sportività alla praticità di una vettura destinata all’utilizzo quotidiano.

La Golf GTE è ottima, grazie alla tecnologia plug-in hybrid, per chi usa la sua auto soprattutto in città, ma fa anche viaggi extraurbani. Gli appassionati della guida sportiva continueranno sempre a scegliere la Golf GTI. Al vertice della gamma c’è la famosa Golf R, ideale per chi desidera il massimo delle prestazioni e della trazione disponibile.