Chi non la conosce? Volkswagen è un'icona in Europa nel segmento B, una delle vetture più amate della Casa: cosa ne ha determinato il successo

La Polo è un mito, sin dal suo esordio sul mercato continua a essere uno dei modelli di riferimento del segmento B in Europa. Vanta una lunga tradizione e un costante aggiornamento tecnologico, oggi la compatta di Wolfsburg è la soluzione perfetta (e versatile) per chi cerca un’auto adatta all’uso quotidiano, con alti livelli di comfort, sicurezza e qualità costruttiva.

Dimensioni e design

Le proporzioni sono equilibrate, come sempre nella Polo, e il design è semplice e moderno. Le dimensioni ufficiali sono: 4,07 metri di lunghezza, 1,75 metri di larghezza e 1,45 metri di altezza, il bagagliaio offre una capacità di 351 litri, che diventano 1.125 con i sedili posteriori abbassati.

Al frontale prende posto la calandra sottile integrata con i gruppi ottici LED, la linea laterale invece mostra superfici pulite e una silhouette compatta che rende più semplici e fluidi gli spostamenti urbani, senza limitare spazio interno e abitabilità.

Al posteriore Volkswagen Polo riprende lo stesso stile di tutti i più recenti modelli della Casa, con fari dal disegno orizzontale che pongono l’accento sulla larghezza dell’auto. A seconda dell’allestimento sono disponibili cerchi in lega di differenti dimensioni e varie tinte carrozzeria.

Allestimenti

La gamma italiana di Volkswagen Polo comprende diversi livelli di equipaggiamento, pensati per soddisfare le esigenze di tutti:

Young , modello alla base dell’offerta, nuova versione d’ingresso, con una dotazione già completa per l’uso quotidiano;

, modello alla base dell’offerta, nuova versione d’ingresso, con una dotazione già completa per l’uso quotidiano; Edition Plus , aggiunge altri contenuti che aumentano il livello di praticità e la tecnologia a bordo;

, aggiunge altri contenuti che aumentano il livello di praticità e la tecnologia a bordo; Life , ricca di equipaggiamenti e in grado di offrire un comfort superiore;

, ricca di equipaggiamenti e in grado di offrire un comfort superiore; Style , punta su una dotazione più raffinata e ricercata;

, punta su una dotazione più raffinata e ricercata; R-Line e R-Line Plus per gli appassionati del brand che sono alla ricerca di una Polo dall’estetica più sportiva, allestimenti riconoscibili per gli specifici dettagli esterni e interni;

per gli appassionati del brand che sono alla ricerca di una Polo dall’estetica più sportiva, allestimenti riconoscibili per gli specifici dettagli esterni e interni; serie speciale Edition 50, realizzata per celebrare i cinquant’anni della Volkswagen Polo con finiture dedicate e una dotazione molto ricca.

Interni

Guardando l’abitacolo della Polo, possiamo ritrovare subito l’impostazione tipica del marchio tedesco, con una plancia ordinata, ergonomica e pensata per aumentare la semplicità d’uso. La strumentazione digitale è disponibile in gamma, insieme ai sistemi di infotainment Volkswagen più recenti, compatibili con la connettività per smartphone.

A seconda dell’allestimento scelto, è possibile avere climatizzatore automatico, volante multifunzione, ricarica wireless per smartphone, sensori di parcheggio e numerosi sistemi di assistenza alla guida. Uno dei grandi punti di forza della Polo è l’abitabilità, nonostante l’auto sia compatta e facile da guidare e parcheggiare anche in città, lo spazio interno è ampio e ben sfruttato sia per i passeggeri anteriori sia per quelli posteriori.

Motorizzazioni

La gamma italiana è esclusivamente a benzina:

l’offerta si apre con il motore 1.0 aspirato da 80 CV , con cambio manuale, disponibile negli allestimenti Young, Life e Edition Plus;

, con cambio manuale, disponibile negli allestimenti Young, Life e Edition Plus; poi si aggiunge il 1.0 TSI turbo da 95 CV , per chi desidera prestazioni superiori, disponibile con cambio manuale o con cambio automatico DSG a doppia frizione;

, per chi desidera prestazioni superiori, disponibile con cambio manuale o con cambio automatico DSG a doppia frizione; il 1.0 TSI da 115 CV è il vertice della gamma, solo con trasmissione DSG sugli allestimenti Style, R-Line, R-Line Plus ed Edition 50.

Prezzi

Volkswagen Polo parte da 22.250 euro per la versione Young 1.0 80 CV, il resto della gamma invece e proposto ai seguenti prezzi:

Life 1.0 80 CV: da 23.900 euro

Life 1.0 TSI 95 CV: da 24.600 euro

Edition Plus 1.0 80 CV: da 24.100 euro

Edition Plus 1.0 TSI 95 CV: da 24.800 euro

Style 1.0 TSI 95 CV: da 26.400 euro

R-Line 1.0 TSI 95 CV: da 26.400 euro

R-Line Plus 1.0 TSI 95 CV: da 26.700 euro

Edition 50 1.0 TSI 95 CV: da 28.200 euro

Le versioni con cambio DSG e motorizzazione da 115 CV prevedono prezzi superiori, fino a 32.200 euro.

A chi è consigliata

Volkswagen è da sempre una delle utilitarie più equilibrate del mercato e soprattutto molto versatile, vista l’ampia gamma e scelta di allestimenti e motorizzazioni. Se pensiamo ai neopatentati, la versione ideale è la Young 80 CV. Per chi ha poca esperienza e usa l’auto soprattutto in città è l’ideale, con un prezzo competitivo ma tutte le principali dotazioni di sicurezza.

La variante che offre invece il miglior rapporto tra prezzo, comfort e prestazioni potrebbe essere la Life 95 CV, ideale per famiglie, pendolari e automobilisti che affrontano percorsi misti. Per chi privilegia l’eleganza c’è l’allestimento Style, mentre per gli amanti del look sportivo e delle dotazioni premium abbiamo in gamma R-Line e R-Line Plus.

Volkswagen Polo è comunque una vettura che continua a distinguersi per la qualità costruttiva tipica del brand, ma anche per l’ampia scelta di motori e allestimenti – pensati per accontentare praticamente tutti. È una delle proposte più solide e complete del segmento B.