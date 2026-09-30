La Volkswagen T-Cross punta su spazio, praticità e tecnologia. Scopri motorizzazioni, prezzi, allestimenti e a chi conviene davvero

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Volkswagen

Prezzo da € 25.550

a € 32.250 Vai alla scheda Altezza 160,00 cm Larghezza 176,00 cm Lunghezza 414,00 cm Capacità bagagliaio 455 litri Alimentazioni Benzina Anno modello 2023 Potenza da 95 cv /70 kw

a 115 cv /85 kw

Oltre 1,2 milioni di esemplari venduti nel mondo, più di 100.000 solo in Italia: cifre che raccontano un prodotto capace di rispondere alla richiesta del mercato. Nata sulla stessa base tecnica della Polo, la T-Cross ha portato la logica della compatta da città in formato SUV, ovvero più alta da terra, più spaziosa, con un’apertura visiva più ampia.

Con l’aggiornamento del 2024 il modello si è fatto un po’ più grande, un po’ più tecnologico e, in alcuni allestimenti, sensibilmente più curato negli interni. Il B-SUV Volkswagen è un’auto pensata per chi vuole muoversi bene tutti i giorni, in città come in autostrada, con la comodità di una posizione di guida rialzata e un bagagliaio che funziona davvero.

Dimensioni e Design

La T-Cross misura 4.135 mm in lunghezza, 1.760 mm di larghezza e 1.559 mm di altezza, con un passo di 2.551 mm. Numeri che la posizionano nel cuore dei crossover urbani: abbastanza compatta da non diventare un problema nei centri storici, abbastanza grande da offrire un abitacolo sfruttabile per quattro adulti.

Esteticamente, il restyling del 2024 ha portato un paraurti anteriore con una grande presa d’aria inferiore orlata di argento satinato, che aggiorna il frontale senza stravolgere il carattere originale. I fari a LED sono di serie su tutta la gamma, con i proiettori Matrix IQ.Light riservati agli allestimenti Style e R-Line Plus. La linea di cintura è alta, il profilo è quello tipico dei crossover del Gruppo Volkswagen: solido, riconoscibile, senza velleità da concept car.

Disponibile in diverse colorazioni, tra cui metallizzate e una tonalità perlata Deep Black, la T-Cross sa vestirsi in modo sobrio o con un tocco di personalità a seconda dell’allestimento scelto.

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Interni

Il bagagliaio ha una capienza di 385 litri nella configurazione standard, che sale fino a 455 litri spostando il divano posteriore scorrevole nella posizione più avanzata, e arriva a 1.281 litri con gli schienali abbattuti. Per un’auto di questo segmento è una versatilità notevole, che la rende adatta anche a chi la usa per i weekend fuori porta e non solo per la spesa quotidiana.

Il cruscotto è ordinato, con un display dell’infotainment da 8 pollici di serie e un Digital Cockpit digitale già dall’allestimento base. Nelle versioni Style, R-Line e R-Line Plus, il quadro strumenti digitale sale a 10,25 pollici e l’illuminazione ambientale aggiunge un tocco di qualità percepita in più. La ricarica wireless per smartphone è inclusa di serie da tutti gli allestimenti, così come l’App-Connect wireless per Apple CarPlay e Android Auto.

La qualità costruttiva è quella tipica del Gruppo Volkswagen: non lussuosa, ma solida e curata nei punti che si toccano più spesso. I materiali delle superfici dure si fanno sentire meno nelle versioni alte di gamma, dove la T-Cross si avvicina a un livello di rifinitura di segmento premium.

Motorizzazioni

La gamma motori della T-Cross parla un linguaggio semplice a cui il mercato non è più abituato: un solo propulsore, il tre cilindri 1.0 TSI turbo benzina, senza ibrido, declinato in due livelli di potenza.

La versione da 95 CV si abbina a un cambio manuale a 5 rapporti ed è disponibile sugli allestimenti Life e Edition Plus. È la scelta giusta per chi percorre prevalentemente chilometri urbani e suburbani, con consumi contenuti e una guida senza complessità. La versione da 115 CV è quella più versatile: disponibile con cambio manuale a 6 rapporti oppure con il DSG a doppia frizione a 7 rapporti, offre un brio maggiore nelle riprese e si gestisce meglio in autostrada.

Allestimenti

La gamma italiana si articola su cinque varianti, con una progressione di dotazione chiara e ben calibrata.

Life è il punto di ingresso: già ben equipaggiata con fari LED, Travel Assist, Park Pilot con sensori anteriori e posteriori, ricarica wireless e climatizzatore manuale. Cerchi da 16 pollici e Digital Cockpit da 8 pollici.

Edition Plus aggiunge rispetto alla Life: cerchi da 17 pollici, cristalli posteriori oscurati, verniciatura metallizzata inclusa, videocamera per retromarcia, sistema keyless e alcune dotazioni di luce e visibilità. Il tutto per soli 200 euro in più rispetto alla Life con lo stesso motore. È probabilmente la versione con il miglior rapporto qualità-prezzo della gamma.

Style introduce i fari IQ.Light Matrix LED, il Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici, l’illuminazione ambientale, cerchi da 17 pollici con finitura diamantata e i dettagli cromati. La T-Cross comincia qui a sembrare un’auto premium.

R-Line è orientata allo stile sportivo: stesso livello tecnico della Style ma con la caratterizzazione estetica R-Line su interni ed esterni, cerchi Coventry da 17 pollici e finiture dedicate. Il Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici è incluso.

R-Line Plus è il top di gamma: aggiunge fari IQ.Light LED Matrix, cerchi York da 18 pollici, verniciatura metallizzata, keyless e videocamera posteriore. La versione più completa del listino.

Prezzi

La gamma parte da 27.200 euro per la 1.0 TSI Life da 95 CV con cambio manuale, sale a 28.450 euro per la Life da 115 CV manuale e a 30.150 euro per la Life DSG. L’Edition Plus parte da 27.400 euro con 95 CV, fino a 30.350 euro nella versione DSG 115 CV. Style e R-Line condividono il prezzo di partenza a 30.200 euro con cambio manuale (31.900 euro con DSG). La R-Line Plus parte da 30.500 euro con manuale e arriva a 32.200 euro con DSG.

Vale la pena considerare anche i pacchetti opzionali. Il Tech Pack da 840 euro aggiunge climatizzatore automatico bizona, keyless e videocamera posteriore su Life e R-Line, dotazioni che nelle versioni Plus sono già di serie.

A chi è consigliata

La Volkswagen T-Cross è pensata per chi cerca un’auto concreta, senza sorprese e senza compromessi. Non è per chi vuole essere notato o per chi cerca sensazioni di guida al di sopra della media. È per chi ha bisogno di un’auto che risponda alle necessità di ogni giorno, che entri nei parcheggi stretti, che carichi la spesa o i bagagli del fine settimana senza ansie, e che non richieda particolari attenzioni.

La versione Edition Plus con il motore da 115 CV manuale o DSG rappresenta il punto di equilibrio migliore tra prezzo e dotazione per la maggior parte degli acquirenti.

Una vettura votata alla semplicità, alla razionalità e alla qualità, insomma i pilastri su cui si basa la storia Volkswagen. C’è da dire che il prezzo guarda dall’alto le concorrenti del mercato generaliste, che spesso propongono soluzioni ibride, ma non è sempre un bene.