Il SUV tedesco evolve stile, tecnologia e qualità percepita mantenendo comfort, praticità e una gamma motori pensata per ogni giorno

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

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Prezzo da € 34.300

a € 48.750 Vai alla scheda Altezza 157,00 cm Larghezza 182,00 cm Lunghezza 437,00 cm Capacità bagagliaio 340 litri Alimentazioni Ibrido benzina Anno modello 2025 Potenza da 115 cv /85 kw

a 204 cv /150 kw

Gli anni hanno decretato il successo del progetto T-Roc, che ha conquistato il pubblico con il suo concetto di razionalità tedesca, abbinato a una qualità costruttiva elevata e una direzione spiccatamente tecnologica.

Con l’ultimo aggiornamento, il SUV tedesco è cambiato in modo radicale. Il design è diventato più filante e moderno, lasciandosi alle spalle parte delle linee spigolose che avevano caratterizzato la prima generazione.

La sostanza, però, resta quella di sempre: una vettura pensata per chi vuole un SUV premium, tecnologico, concreto e capace di adattarsi alla vita quotidiana senza eccessi. Una formula che continua a convincere tantissimi automobilisti.

Design e dimensioni

Con 4,37 metri di lunghezza e 1,82 metri di larghezza, nuovo T-Roc si posiziona di diritto all’interno dell’offerta dei C-SUV. Uno dei segmenti preferiti dagli italiani, in grado di offrire una buona versatilità sia nell’uso quotidiano che nei lunghi viaggi.

Se le dimensioni aumentano leggermente, il cambiamento più evidente riguarda il design. Volkswagen ha scelto di rendere la T-Roc più muscolosa rispetto al passato. Il frontale è stato completamente rivisto con fari Full LED più sottili, una nuova firma luminosa e superfici più levigate che richiamano il linguaggio stilistico inaugurato dalle elettriche della casa tedesca.

Il posteriore segue la stessa filosofia, con gruppi ottici orizzontali che enfatizzano la larghezza della vettura e un’impostazione complessivamente più premium rispetto alla generazione uscente.

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Interni

Dentro, la nuova T-Roc fa un importante passo avanti sul piano qualitativo. L’abitacolo punta molto di più sulla percezione premium rispetto al passato, con materiali più curati e un’impostazione tecnologica decisamente più moderna. Se prima poteva venire considerato il punto d’accesso alla gamma premium dei SUV tedeschi, ora gioca ad armi pari con le proprie concorrenti di alta fascia.

Il passo di 2,62 metri garantisce un’abitabilità convincente anche per chi viaggia dietro. Lo spazio per gambe e testa è abbondante, mentre la posizione di guida rialzata continua a essere uno dei punti forti del modello.

Molto valido anche il bagagliaio: 475 litri in configurazione standard che diventano 1.350 litri abbattendo i sedili posteriori. Un dato importante perché dimostra come Volkswagen abbia scelto di non penalizzare la praticità con soluzioni di elettrificazione invasive.

La plancia è dominata dal grande sistema infotainment centrale da 12,9 pollici, orientato verso il guidatore e caratterizzato da una grafica moderna e molto fluida. Rimane forte l’attenzione all’ergonomia, con una disposizione dei comandi semplice e intuitiva.

L’impressione generale è quella di un ambiente solido, ben assemblato e costruito per durare nel tempo, proprio come ci si aspetta da una Volkswagen.

Motorizzazioni

Sul fronte delle motorizzazioni, Volkswagen ha deciso di puntare sulla semplicità. La gamma si concentra infatti sul noto quattro cilindri 1.5 eTSI mild hybrid, una soluzione ormai ben collaudata all’interno del Gruppo. Le versioni disponibili al lancio sono due:

1.5 eTSI ACT da 115 CV con cambio automatico DSG;

1.5 eTSI ACT da 150 CV con cambio automatico DSG.

Per entrambe, la Casa dichiara consumi medi di circa 5,7 litri ogni 100 km. La tecnologia ACT permette la disattivazione di alcuni cilindri durante le fasi di carico ridotto, migliorando l’efficienza senza compromettere fluidità e comfort di marcia.

La variante da 115 CV rappresenta la scelta più conservativa per chi utilizza prevalentemente l’auto in città e nei percorsi quotidiani, mentre la versione da 150 CV è probabilmente quella più centrata per il tipo di vettura. La maggiore cavalleria permette infatti di gestire meglio peso e dimensioni del SUV, offrendo prestazioni più brillanti soprattutto nei viaggi e nei sorpassi autostradali.

Volkswagen ha già annunciato anche l’arrivo di ulteriori motorizzazioni. In particolare sono attese una variante full hybrid e una versione mild hybrid più potente da 200 CV con trazione integrale 4Motion, destinata a chi cerca una guida più dinamica e una maggiore motricità.

Allestimenti

La gamma della nuova T-Roc si articola su tre allestimenti principali, ciascuno con una personalità ben definita.

Life

L’allestimento Life rappresenta la porta d’ingresso alla gamma. Volkswagen punta sul comfort e sulla tecnologia quotidiana, introducendo elementi come il supporto lombare regolabile elettricamente, la retrocamera e numerosi sistemi di assistenza alla guida. Non mancano Adaptive Cruise Control, Front Assist con rilevamento di pedoni e ciclisti e il sistema Light Assist per la gestione automatica degli abbaglianti. Già di serie anche il sistema infotainment da 12,9 pollici predisposto per la navigazione.

Style

La versione Style aggiunge una componente più elegante e sofisticata. Qui troviamo sedili anteriori con funzione massaggio, climatizzatore automatico tri-zona e il sistema Keyless Entry per l’accesso senza chiave. A fare la differenza sono soprattutto i fari IQ.LIGHT Performance e i loghi illuminati anteriori e posteriori, che contribuiscono a creare una firma luminosa molto riconoscibile nelle ore notturne. È l’allestimento ideale per chi cerca una T-Roc più raffinata e orientata al comfort.

R-Line

Per chi desidera una personalità più sportiva, Volkswagen propone la versione R-Line. Qui il SUV tedesco cambia atteggiamento grazie a paraurti specifici, assetto sportivo ribassato, cerchi Black da 18 pollici e dettagli estetici più aggressivi. Anche l’abitacolo segue questa filosofia, con volante sportivo riscaldato in pelle, paddle al volante e sedili sportivi dedicati. La R-Line è disponibile esclusivamente con il motore da 150 CV, scelta coerente con il posizionamento più dinamico dell’allestimento.

Prezzi

La nuova Volkswagen T-Roc si posiziona nella fascia medio-alta del segmento C-SUV, confermando il suo orientamento premium. Il listino parte da:

Life: da 33.900 euro ;

; Style: da 37.500 euro;

R-Line: da 41.350 euro.

Prezzi non particolarmente aggressivi rispetto alla concorrenza generalista, ma coerenti con la qualità percepita, la tecnologia di bordo e lo status del marchio.

A chi è consigliata

La nuova T-Roc continua a parlare a un pubblico preciso. È la scelta per chi cerca razionalità, qualità costruttiva e un’immagine premium. Piacerà soprattutto a chi percorre molti chilometri e desidera una vettura comoda, silenziosa e tecnologicamente aggiornata, ma anche a chi vuole un prodotto che trasmetta una certa solidità e mantenga un elevato valore nel tempo.

La gamma motori semplice rende la scelta immediata, con il 150 CV che rappresenta probabilmente la configurazione più equilibrata per sfruttare davvero il potenziale della vettura. La T-Roc non punta a stupire con effetti speciali o design estremi. Punta invece a fare tutto bene, senza compromessi evidenti. Ed è proprio questa sua concretezza che continua a renderla uno dei SUV più apprezzati del mercato europeo.