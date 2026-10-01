La Volkswagen Tiguan parte da 41.200 euro e offre motori mild hybrid, diesel e plug-in hybrid, con potenze comprese tra 130 e 272 CV

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Volkswagen

Prezzo da € 41.200

a € 59.600 Vai alla scheda Altezza 166,00 cm Larghezza 184,00 cm Lunghezza 454,00 cm Capacità bagagliaio 490 litri Alimentazioni Ibrido benzina, Diesel Anno modello 2023 Potenza da 130 cv /96 kw

a 193 cv /142 kw

La Volkswagen Tiguan non è semplicemente un SUV, ma uno dei pilastri fondamentali della Casa di Wolfsburg, consolidatosi negli anni come uno dei modelli più venduti e apprezzati a livello globale. Con il debutto dell’ultima generazione, la Tiguan si rinnova da cima a fondo, abbandonando le linee più tese del passato in favore di forme più sinuose e moderne, pur mantenendo quell’equilibrio e quella sobrietà che ne hanno decretato il successo.

Questo nuovo capitolo della saga è caratterizzato da una profonda evoluzione tecnologica, dove la digitalizzazione dell’abitacolo e l’elettrificazione spinta dei motori giocano un ruolo da protagonisti. Disponibile in una vasta gamma di alimentazioni — dal mild-hybrid al turbodiesel, fino all’avanzatissimo plug-in hybrid — la Tiguan MY26 si propone come una vettura totale, capace di adattarsi alle nuove esigenze della mobilità sostenibile senza rinunciare alla versatilità che l’ha resa un riferimento per le famiglie europee.

Dimensioni e design

La nuova Volkswagen Tiguan si presenta con dimensioni che la collocano perfettamente nel cuore del segmento dei SUV medi: la lunghezza è di 454 cm, la larghezza di 184 cm e l’altezza di 166 cm. Esteticamente, il design ha subito una trasformazione verso linee più fluide e meno spigolose rispetto alla generazione precedente, una scelta che non ha solo finalità estetiche ma anche funzionali. Infatti, nonostante l’aspetto imponente, la vettura vanta un’aerodinamica sorprendentemente curata per la sua categoria, contribuendo all’efficienza generale.

Il frontale è dominato da gruppi ottici tecnologicamente avanzati, con l’opzione dei fari IQ.LIGHT Matrix HD, mentre le barre sul tetto e i cerchi in lega (che partono da 17 pollici) sottolineano il suo carattere da sport utility. Uno dei punti di forza del progetto Tiguan rimane la modularità: l’auto dispone di un divano posteriore scorrevole che permette di privilegiare lo spazio per i passeggeri o la capacità di carico. Il bagagliaio è particolarmente capiente, con una volumetria che oscilla tra i 490 e i 652 litri in configurazione a cinque posti, arrivando fino a 1.650 litri abbattendo gli schienali. Bisogna tuttavia notare che nelle versioni plug-in hybrid, a causa dell’ingombro della batteria, la capacità del vano di carico si riduce di circa 150 litri.

Interni

Salendo a bordo, la Tiguan accoglie i passeggeri in un ambiente realizzato con notevole cura e materiali di buona qualità, confermando l’attenzione di Volkswagen per le finiture. La plancia, dalle linee spigolose, è dominata dall’imponente display centrale, disponibile in varianti da 12,9 o addirittura 15 pollici, da cui si gestiscono la quasi totalità delle funzioni di bordo. Se da un lato questo conferisce un aspetto estremamente moderno, dall’altro alcuni comandi a sfioramento (touch) risultano meno pratici rispetto ai tasti fisici durante la guida.

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L’abitacolo è progettato per ospitare comodamente cinque persone. Lo spazio è generoso per testa e gambe, anche se chi siede al centro del divano posteriore deve fare i conti con un tunnel centrale piuttosto massiccio. La tecnologia di bordo è ai vertici della categoria: oltre al sistema di infotainment evoluto con assistente vocale, la vettura offre connettività VW Connect e VW Connect Plus, l’head-up display e la ricarica wireless per lo smartphone. Particolare attenzione è stata rivolta al comfort, con l’opzione di sedili ventilati, regolabili elettricamente e con funzione memoria.

Motorizzazioni

La gamma motori della nuova Tiguan è estremamente articolata e punta a soddisfare ogni tipo di utenza.

Mild Hybrid (eTSI): il motore 1.5 a benzina con tecnologia ibrida leggera è disponibile in due step di potenza, 131 CV o 150 CV , entrambi abbinati al cambio automatico DSG a 7 rapporti. Rappresentano l’entry-level ideale per chi cerca fluidità e silenziosità;

il motore 1.5 a benzina con tecnologia ibrida leggera è disponibile in due step di potenza, , entrambi abbinati al cambio automatico DSG a 7 rapporti. Rappresentano l’entry-level ideale per chi cerca fluidità e silenziosità; Plug-in Hybrid (eHybrid): questa è la vera punta di diamante tecnologica. Basata sul motore 1.5 TSI, è disponibile con potenze totali di 204 CV o 272 CV . Grazie a una batteria di generose dimensioni, l’autonomia in modalità puramente elettrica supera i 100 km (fino a 140 km nel ciclo urbano per la versione da 204 CV), permettendo di gestire gran parte degli spostamenti quotidiani a zero emissioni. Una novità importante è la ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW , che consente di ripristinare l’energia in tempi brevi anche durante una sosta in viaggio;

questa è la vera punta di diamante tecnologica. Basata sul motore 1.5 TSI, è disponibile con potenze totali di . Grazie a una batteria di generose dimensioni, l’autonomia in modalità puramente elettrica supera i (fino a 140 km nel ciclo urbano per la versione da 204 CV), permettendo di gestire gran parte degli spostamenti quotidiani a zero emissioni. Una novità importante è la ricarica rapida in corrente continua fino a , che consente di ripristinare l’energia in tempi brevi anche durante una sosta in viaggio; Diesel (TDI): per i grandi viaggiatori rimane fondamentale il 2.0 a gasolio da 150 CV (trazione anteriore) o 193 CV. Quest’ultima versione è abbinata alla trazione integrale 4Motion, che include un selettore sul tunnel centrale per ottimizzare la meccanica su asfalto, neve, ghiaccio o sterrato.

Allestimenti

La gamma si divide in diversi livelli di equipaggiamento:

Life: Già molto ricca, offre di serie climatizzatore trizona, cruise control adattivo con radar, telecamera posteriore, sensori di parcheggio e una suite completa di airbag (inclusi quelli laterali posteriori);

Già molto ricca, offre di serie climatizzatore trizona, cruise control adattivo con radar, telecamera posteriore, sensori di parcheggio e una suite completa di airbag (inclusi quelli laterali posteriori); Edition Plus: Una versione particolarmente equilibrata che include accessori come i fari LED Performance, vetri oscurati, antifurto e il sistema di apertura “Easy Open & Close”;

Una versione particolarmente equilibrata che include accessori come i fari LED Performance, vetri oscurati, antifurto e il sistema di apertura “Easy Open & Close”; Elegance e R-Line: Rappresentano il top della gamma per chi cerca, rispettivamente, il massimo del lusso o un carattere più sportivo, con prezzi che per le motorizzazioni più potenti superano i 50.000 euro ;

Rappresentano il top della gamma per chi cerca, rispettivamente, il massimo del lusso o un carattere più sportivo, con prezzi che per le motorizzazioni più potenti superano i ; R-Line Plus: L’allestimento più completo, che nelle varianti plug-in hybrid da 272 CV può sfiorare i 59.000 euro.

Prezzi

Il listino prezzi della Volkswagen Tiguan, può essere così suddiviso:

1.5 eTSI 130 CV DSG Life – 41.200 €

– 41.200 € 1.5 eTSI 130 CV DSG Edition Plus – 41.600 €

– 41.600 € 1.5 eTSI 150 CV DSG Life – 42.750 €

– 42.750 € 1.5 eTSI 150 CV DSG Edition Plus – 43.150 €

– 43.150 € 1.5 eTSI 150 CV DSG Edition 20 – 45.900 €

– 45.900 € 1.5 eTSI 150 CV DSG R-Line – 48.450 €

– 48.450 € 1.5 eTSI 150 CV DSG R-Line Plus – 49.650 €

– 49.650 € 2.0 TDI 150 CV DSG Life – 44.850 €

– 44.850 € 2.0 TDI 150 CV DSG Edition Plus – 45.250 €

– 45.250 € 2.0 TDI 150 CV DSG Edition 20 – 48.000 €

– 48.000 € 2.0 TDI 150 CV DSG R-Line – 50.550 €

– 50.550 € 2.0 TDI 150 CV DSG R-Line Plus – 51.750 €

– 51.750 € 2.0 TDI 193 CV DSG 4Motion Life – 50.000 €

– 50.000 € 2.0 TDI 193 CV DSG 4Motion Edition Plus – 50.400 €

– 50.400 € 2.0 TDI 193 CV DSG 4Motion Edition 20 – 53.150 €

– 53.150 € 2.0 TDI 193 CV DSG 4Motion R-Line – 55.700 €

– 55.700 € 2.0 TDI 193 CV DSG 4Motion R-Line Plus – 56.900 €

– 56.900 € 1.5 TSI eHybrid 204 CV DSG Life – 50.250 €

– 50.250 € 1.5 TSI eHybrid 204 CV DSG Edition Plus – 50.650 €

– 50.650 € 1.5 TSI eHybrid 204 CV DSG Edition 20 – 53.400 €

– 53.400 € 1.5 TSI eHybrid 204 CV DSG R-Line – 55.750 €

– 55.750 € 1.5 TSI eHybrid 204 CV DSG R-Line Plus – 56.950 €

– 56.950 € 1.5 TSI eHybrid 272 CV DSG R-Line – 58.400 €

– 58.400 € 1.5 TSI eHybrid 272 CV DSG R-Line Plus – 59.600 €

Quindi la Tiguan parte ufficialmente da 41.200 euro con la 1.5 eTSI 130 CV Life e arriva a 59.600 euro con la eHybrid da 272 CV R-Line Plus. Il configuratore Volkswagen conferma infatti un prezzo d’ingresso di 41.200 euro.

A chi è consigliata

La nuova Volkswagen Tiguan è la scelta ideale per diverse categorie di automobilisti. È caldamente raccomandata alle famiglie che necessitano di spazio e modularità, grazie al divano scorrevole che risolve molte esigenze di carico. Le versioni 1.5 eTSI da 150 CV sono consigliate a chi cerca un ottimo mix di brio e silenziosità per un utilizzo misto.

Per chi percorre moltissimi chilometri l’anno o ha necessità di traino e trazione su fondi difficili, il diesel 2.0 da 150 CV o 193 CV 4Motion rimane la scelta più sensata. Infine, le versioni eHybrid (plug-in) sono perfette per chi ha la possibilità di ricaricare l’auto nel proprio garage: l’autonomia elettrica superiore ai 100 km permette di abbattere drasticamente i costi d’uso nel tempo, ripagando il prezzo d’acquisto iniziale più elevato. In generale, è l’auto giusta per chi cerca un veicolo sicuro (la dotazione di ADAS è eccellente e di serie), ben rifinito e tecnologicamente all’avanguardia, pur rimanendo fedele a un’estetica sobria e rassicurante.