iStock I trucchi al volante che non ti insegnano a scuola guida

Guidare l’auto: per alcuni è un gioco da ragazzi e basta compiere i 18 anni per adempiere solo alle “formalità” dovute per prendere la patente, per altri invece è un grande motivo di ansia e paura, mettersi al volante per la prima volta e affrontare la giungla urbana.

Insomma, serve più o meno tempo in base al candidato, ma prima o poi la tanto desiderata patente B arriva per tutti, o quasi. L’esperienza si acquisisce dopo mesi, anzi anni al volante. Ma intanto esistono dei trucchi che nessuno ci insegna e che possono invece rivelarsi molto utili alla guida, vediamoli insieme.

Come controllare gli specchietti

A scuola guida in realtà questo lo insegnano e, anzi, è un obbligo: controllare sempre gli specchietti prima di accendere l’auto e immettersi nel traffico. Un passaggio che non deve mai essere saltato, anzi: può essere oggetto di bocciatura durante l’esame di pratica della patente B.

Ma c’è un trucco legato al controllo degli specchietti: come regolarli al meglio? Bastano pochi secondi. Se ben sistemato, ricorda che lo specchietto centrale ti permette di avere una visuale chiara del lunotto posteriore e di dire addio ai fastidiosi abbagliamenti provenienti dagli altri veicoli.

Per quanto riguarda invece quelli esterni laterali, è importante posizionarli in modo da ridurre al minimo l’angolo cieco. L’obiettivo è avere una panoramica completa dell’ambiente circostante e aumentare quindi la sicurezza su strada. Così anticiperai le manovre degli altri veicoli, conserverai una distanza di sicurezza idonea ed eviterai sorprese sgradevoli.

Come ascoltare i rumori provenienti dalle ruote

È importante imparare a sentire i rumori che provengono dalle ruote: ogni suono anomalo, vibrazione o variazione di trazione può rivelarsi un prezioso indizio sulle condizioni dell’auto e della strada percorsa. Un “clic” leggero, per esempio, può indicare un sassolino incastrato nel battistrada. Un rumore sordo e continuo invece potrebbe nascondere un problema più serio, come un ammortizzatore usurato o una gomma forata. Saper “ascoltare” la propria vettura è il modo migliore per prevenire guasti e disavventure.

Come parcheggiare guardando gli specchietti

Torniamo agli specchietti che, come puoi notare, sono un preziosissimo alleato in auto. Utilissimi, ovviamente, anche nelle manovre di parcheggio. Come usarli al meglio? Per parcheggiare l’auto in modo sicuro e preciso, ricorda che gli specchietti sono i tuoi occhi, ti aiutano a valutare al meglio gli spazi e a evitare collisioni con altri veicoli, muretti, marciapiedi e altro.

Quindi, quando ti posizioni per iniziare la manovra di parcheggio, soprattutto in retromarcia, non girarti mai all’indietro ma resta con lo sguardo di fronte a te e procedi piano continuando a guardare gli specchietti di destra e sinistra.

Solo così, anche se all’inizio sembra molto più difficile, avrai la visuale precisa attorno a tutto il veicolo, calcolando al meglio la distanza dalle auto dietro e di fianco ed evitando quindi spiacevoli sorprese una volta sceso dal veicolo.

Attenzione alle manovre dei veicoli più alti

È normale dover condividere la strada con autobus e camion, mezzi molto più alti e imponenti delle nostre vetture di tutti i giorni. Con la loro stazza, questi mezzi pesanti offrono ai loro conducenti una visuale privilegiata della strada. Attenzione però ai loro angoli ciechi, le zone celate allo sguardo degli specchietti (come sappiamo) che nel caso dei camion possono “nascondere” la presenza di una macchina più bassa.

Per questo motivo il trucco in questi casi è uno solo: se ti trovi a condividere una parte del viaggio con camion e mezzi simili, mantieni sempre una distanza di sicurezza adeguata, evita di sostare nei punti in cui potresti non essere visto e segnala sempre le tue manovre con gli indicatori di direzione, senza sorpassi bruschi e improvvisi.

Abbassa lo specchietto retrovisore di notte

Per ridurre l’abbagliamento da parte dei fari delle auto che ti seguono e quindi per una guida notturna più sicura e confortevole, ricorda di abbassare leggermente lo specchietto retrovisore centrale interno, che generalmente è dotato anche di una comoda funzione giorno/notte: può essere manuale, che si attiva tramite una leva che inclina lo specchio, o automatica (elettrocromica), dove appositi sensori oscurano il vetro in base all’intensità luminosa.

Come usare il condizionatore nel modo giusto

Per avere sollievo dalle temperature caldissime delle ultime estati, il condizionatore è un prezioso alleato. Siccome comporta un dispendio di risorse, spesso viene naturale tenerlo invece spento durante l’inverno. Sarebbe bene invece accenderlo comunque: oltre ad aiutarti a scaldare l’abitacolo soprattutto di prima mattina, dopo che la macchina rimane ferma al freddo tutta notte, azionarlo anche per soli 15 minuti al giorno può aiutare a mantenere l’impianto efficiente e igienizzato. In questo modo infatti si favorisce la circolazione del refrigerante, per prevenire la formazione di muffe e batteri.

Osserva sempre il comportamento degli altri utenti

La prudenza non è mai troppa, soprattutto su strada, quindi il nostro consiglio è di tenere sempre gli occhi bena aperti e di controllare gli altri utenti della strada, sia le auto che ti affiancano, che eventuali pedoni e ciclisti, che sono gli utenti deboli e maggiormente in pericolo. Un occhio alle moto, che a volte sbucano da chissà dove: questo può aiutarti a evitare collisioni e addirittura pericolosi incidenti.

Attenzione alla velocità sui lunghi rettilinei

Quando percorri una strada dritta, senza curve e cambi di direzione per parecchi chilometri, la percezione della velocità rischia di ingannarti: ti sembra di andare sempre a una velocità costante e corretta, e invece è un attimo superare i limiti a causa del piede poggiato costantemente sul pedale. Ma attenzione: le probabilità di rimanere coinvolti in incidenti aumentano. Mantieni sempre una velocità adeguata, verifica il tachimetro con regolarità e adatta il tuo stile di guida alle condizioni della strada e del traffico.

Non girare le ruote in anticipo a sinistra

La svolta a sinistra va eseguita soltanto nel momento in cui sei sicuro di poterla eseguire senza porre a repentaglio la tua incolumità, e sei abbastanza vicino all’incrocio o allo svincolo. Non dimenticare di segnalare la tua intenzione mediante gli indicatori di direzione con sufficiente anticipo, ma evita di prepararti con le ruote già girate. Il motivo? La sicurezza: in caso di tamponamento da dietro, se hai le ruote dritte finisci in avanti senza invadere anche la corsia opposta, rischiando un frontale.

Non appoggiare la mano sul cambio

Un’abitudine purtroppo molto diffusa è quella di guidare con la mano sinistra, tenendo la destra appoggiata sul cambio. Attenzione: oltre a un discorso di sicurezza (guidare con due mani ben salde al volante consente di avere una tenuta più salda) ne va anche della manutenzione auto. Il rischio è spostare leggermente il leveraggio all’interno del cambio e quindi consumare prima i sincronizzatori.

Non spegnere subito l’auto

Soprattutto dopo un viaggio di almeno un’ora, sarebbe bene non spegnere immediatamente il motore una volta arrivati a destinazione, ma farlo prima raffreddare (lasciandolo girare fermi al parcheggio) un paio di minuti. In questo modo si evita di danneggiare la turbina (nelle vetture che l’hanno) e anche altre parti motore per i modelli senza turbo, mantiene più a lungo le componenti.