La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock Un intervento complesso sul motore. Molti dei guasti più costosi richiedono ore di manodopera specializzata e una profonda conoscenza della meccanica e dell'elettronica

Ricevere un preventivo di riparazione a quattro zeri è una delle esperienze più spiacevoli per qualsiasi automobilista. Quasi sempre il guasto non è improvviso, nasce da segnali ignorati, abitudini scorrette o manutenzioni rimandate. In officina lo vedo ogni giorno, i problemi iniziano in silenzio, sotto al cofano, e diventano evidenti solo quando è troppo tardi. Vediamo il dietro le quinte e cosa succede quando appare uno dei cinque guasti auto più costosi.

La frizione e il volano bimassa

Tutto comincia spesso con una sensazione quasi impercettibile, il pedale della frizione che cambia consistenza o un leggero strappo in partenza. Quel pedale segnala un disco d’attrito consumato o un volano bimassa che non riesce più a smorzare le vibrazioni del motore. Ignorare questi segnali porta a una rottura che si manifesta in modo inequivocabile. I sintomi principali di un gruppo frizione-volano al limite sono:

pedale della frizione duro , spugnoso o che risponde in modo anomalo;

della frizione , spugnoso o che risponde in modo anomalo; vibrazioni e scossoni in partenza o a basso numero di giri;

e scossoni in partenza o a basso numero di giri; slittamento in accelerazione, il motore sale di giri, ma la velocità del veicolo non aumenta in modo proporzionale;

in accelerazione, il motore sale di giri, ma la velocità del veicolo non aumenta in modo proporzionale; rumori metallici al minimo, che spesso spariscono premendo il pedale della frizione.

La diagnosi finale richiede lo smontaggio completo del cambio per la sostituzione del kit frizione e volano. È un intervento lungo che porta il conto a superare facilmente i 1.000 euro, spesso a causa di abitudini come mantenere il piede sulla frizione al semaforo o partenze troppo aggressive.

Il fischio del turbo

Se la frizione si manifesta con scossoni, il turbo annuncia il suo cedimento con un fischio. Inizia come un sibilo sottile, che molti scambiano per un suono “sportivo”, ma in realtà è il segnale di un alberino che inizia a danneggiarsi. Quando il fischio diventa acuto e l’auto perde la sua spinta, significa che la turbina è danneggiata. La catena di eventi che porta alla rottura è quasi sempre legata alla scarsa manutenzione dell’auto:

olio degradato o di specifica errata crea morchie che ostruiscono il condotto di lubrificazione del turbo portandolo alla rottura;

o di specifica errata crea morchie che ostruiscono il condotto di lubrificazione del turbo portandolo alla rottura; l’alberino interno lavora a secco, surriscaldandosi a causa dell’enorme attrito;

le bronzine cedono, creando un gioco meccanico che porta le giranti a urtare contro le pareti metalliche;

cedono, creando un gioco meccanico che porta le giranti a urtare contro le pareti metalliche; la rottura è inevitabile, con conseguente perdita di potenza e fumo azzurrino allo scarico.

Un lavoro che richiede non solo la sostituzione del componente, ma anche la pulizia accurata dei condotti e dell’intercooler, per evitare che il nuovo turbo venga danneggiato subito.

La guarnizione della testata

A volte il problema si può manifestare con del fumo allo scarico, soprattutto al primo avviamento. Quando si nota una densa nuvola bianca, è il segnale che il liquido di raffreddamento sta bruciando in camera di combustione. La causa quasi sempre è una sottile guarnizione che ha il compito vitale di sigillare i passaggi di olio, acqua e la pressione dei cilindri. I campanelli d’allarme da non ignorare mai sono:

fumo bianco e denso dallo scarico, specialmente al primo avviamento;

emulsione di acqua e olio, visibile sotto il tappo di rabbocco dell’olio;

calo inspiegabile e costante del livello del liquido di raffreddamento ;

; surriscaldamento anomalo del motore, anche in condizioni di guida normali;

funzionamento irregolare del motore, soprattutto al primo avviamento dopo una lunga sosta.

Quello che poteva essere un problema al circuito di raffreddamento si trasforma in un’operazione lunga e costosa, che richiede lo smontaggio della testata e la sua rettifica. Il costo varia in base alla tipologia di auto, ma può arrivare anche fino a 2.500 euro.

Il cambio automatico

Nelle auto moderne, il cambio automatico è visto come il massimo del comfort. Silenzioso, fluido, fino al giorno in cui diventa l’opposto, strattoni, colpi, spie accese e marcia bloccata. Quando succede, in officina la diagnosi è quasi sempre la stessa, olio mai sostituito. Vediamo il processo di queste anomalie:

l’ olio contaminato da microparticelle di limature intasa i micro-passaggi e i solenoidi nel gruppo meccatronico del cambio;

da microparticelle di limature intasa i micro-passaggi e i solenoidi nel del cambio; la pressione idraulica diventa instabile, causando cambiate brusche, ritardi nei cambi marcia o slittamenti;

il sistema va in autoprotezione (“recovery mode”), bloccandosi su una singola marcia per limitare i danni;

il peggio avviene quando i pacchi frizione interni si bruciano a causa della gestione errata della pressione.

È uno dei danni più costosi: la revisione o sostituzione della meccatronica può andare da 2.500 a oltre 6.000 euro.

Il motore

L’incubo peggiore sono i rumori metallici o un colpo secco e poi il silenzio. In quel momento, il danno è al motore. La scena in officina è quasi sempre la stessa, un danno strutturale interno che rende la riparazione antieconomica. Le due cause principali di un guasto così catastrofico sono:

lubrificazione assente: morchie che ostruiscono il pescaggio dell’olio nel carter, portando al grippaggio di pistoni e bronzine a causa dell’attrito;

che ostruiscono il pescaggio dell’olio nel carter, portando al grippaggio di e a causa dell’attrito; rottura della distribuzione: la cinghia o la catena che cede o “salta dei denti”, causando una collisione violenta e distruttiva tra pistoni e valvole.

La diagnosi è la sostituzione del motore completo. Un intervento che parte da circa 1.500 euro per un motore usato e può arrivare fino a 8.000 euro per un’unità revisionata o di alta gamma.

La manutenzione

Ogni guasto racconta una storia. Molte di queste anomalie sono causate da manutenzione trascurata o eseguita in modo superficiale. Un controllo periodico, la manutenzione periodica fatta con il lubrificante corretto e un kit distribuzione sostituito al momento giusto sono piccoli gesti che aiutano a prevenire queste anomalie. Un’auto non si rompe mai da sola, è il nostro modo di guidarla e di prendercene cura a scriverne, giorno dopo giorno, il destino.