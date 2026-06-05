Dalla guerra d’Etiopia al Decreto Fare: storia e peso delle accise che ancora oggi incidono sul prezzo di benzina, diesel e GPL

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Dal 1935 a oggi: tutte le accise che pesano sul pieno dell’auto

C’è un argomento che torna a fare capolino ogni volta che la benzina supera certi prezzi, ogni volta che scatta una campagna elettorale o ogni volta che qualcuno si trova a guardare il contatore del distributore scocorrere. Le accise sui carburanti: se ne parla moltissimo, spesso a sproposito, raramente con la precisione che meriterebbero. Perché per giudicarle o semplicemente per capire quanto pesano davvero su quello che paghiamo ogni settimana dal distributore, bisogna prima sapere esattamente di cosa si tratta. E la risposta è meno scontata di quanto si possa immaginare.

Cosa sono le accise

Le accise sono imposte indirette che lo Stato applica su determinati prodotti al momento del loro acquisto o della loro produzione. Nel caso dei carburanti, benzina, diesel e GPL, entrano in gioco nel momento in cui fate il pieno. Non sono una novità degli ultimi anni, né una trovata di qualche governo recente: la prima accisa sui carburanti in Italia risale al 1935, introdotta per sostenere le spese della guerra d’Etiopia. Fu tolta l’anno successivo, nel 1936, ma la logica di usare i carburanti come fonte di gettito fiscale era ormai entrata nella mentalità dello Stato.

Prezzo alla pompa, da cosa è composto

Quando attaccate la pistola del carburante e guardate il numero sul display, state pagando tre cose distinte, impacchettate in un unico prezzo finale.

La prima è il costo dell’industria: tutto quello che riguarda l’estrazione del petrolio grezzo, la raffinazione, il trasporto, la distribuzione e il guadagno delle società coinvolte nella filiera.

La seconda sono le accise, la voce di cui stiamo parlando. Una tassa fissa per ogni litro venduto, indipendente dal prezzo di mercato del carburante. Se il petrolio crolla, le accise restano le stesse. Se il petrolio sale, le accise restano le stesse. È questa rigidità che le rende così impattanti nei periodi di prezzo basso: quando la materia prima costa poco, la quota fiscale sul totale diventa proporzionalmente più alta.

La terza è l’IVA, applicata al 22% in Italia sul prezzo finale che include già le accise. Questo significa, concretamente, che pagate l’IVA anche sulle accise stesse: una tassa su una tassa, se vogliamo semplificare al massimo.

Tutte le accise

La lista delle 19 accise storicamente introdotte sui carburanti è uno di quei documenti che fa più effetto rileggere. Si parte dal 1935 con la guerra d’Etiopia (1,90 lire), si passa per la crisi di Suez del 1956 (14 lire), la ricostruzione post-Vajont del 1963 (10 lire), l’alluvione di Firenze (10 lire), il terremoto del Belice 1968 (10 lire), quello del Friuli 1976 (99 lire, quasi 0,05 euro), quello dell’Irpinia 1980 (75 lire).

Si continua con la missione ONU in Libano 1982 (205 lire, circa 0,10 euro), quella in Bosnia 1995 (22 lire), il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri 2004 (0,02 euro), l’acquisto di autobus ecologici 2005 (0,0005 euro), l’emergenza terremoto in Abruzzo 2009 (0,0051 euro), il finanziamento della cultura 2011 (0,0071/0,0055 euro a seconda del carburante), la gestione degli immigrati dopo la crisi libica 2011 (0,04 euro), l’alluvione di Liguria e Toscana 2011 (0,0089 euro), il Decreto Salva Italia 2011 (0,082 euro sulla benzina, 0,113 euro sul diesel), il terremoto dell’Emilia 2012 (0,024 euro), il bonus gestori e la riduzione tasse per i terremotati abruzzesi (0,005 euro) e infine il Decreto Fare del 2014, la Nuova Sabatini (0,0024 euro).

Non tutte sono ancora tecnicamente attive come voci singole, dal 1995 sono unificate in un’unica aliquota, ma tutte contribuiscono a comporre il totale che paghiamo. La cifra complessiva dell’accisa sulla benzina si aggira a 0,673 per litro. Sul diesel dal 1 gennaio 2026 è la stessa: 0,673 euro per litro. Sul GPL, molto più bassa, si ferma a circa 0,147 euro per litro.