Comprare un’auto in Svizzera può convenire e rivelarsi un affare, a patto di procedure, costi di importazione, tasse e pratiche per immatricolarla in Italia

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123RF Auto dalla Svizzera: come acquistarla, importarla e capire se conviene

Chi vive nel Nord Italia lo sa bene: basta attraversare il confine per trovare annunci di auto interessanti, concessionari strutturati, privati attenti alla cura del mezzo e modelli che, sul mercato italiano possono essere più costosi. Inevitabile allora chiedersi se dopo dazi, Iva, trasporto, pratiche, immatricolazione, traduzioni, verifiche tecniche e possibili adeguamenti, l’acquisto di un’auto in Svizzera è conveniente.

La risposta è legata a una serie di parametri: il prezzo di partenza, il tipo di vettura, l’età del veicolo, il cambio franco-euro, i costi doganali. Un’auto comprata in Svizzera diventa un affare se il differenziale di prezzo è ampio, se la vettura è rara o molto ben tenuta e se l’importazione viene gestita con precisione. Può trasformarsi invece in un pessimo affare quando il risparmio iniziale viene divorato da oneri fiscali, spese impreviste e complicazioni amministrative.

Perché guardare al mercato svizzero

La Svizzera esercita un fascino sugli automobilisti italiani per almeno tre motivi. Il primo riguarda la qualità media dell’usato. In molti casi le auto svizzere vengono mantenute con cura e circolano su una rete stradale ordinata. Il secondo riguarda gli allestimenti perché il mercato elvetico assorbe versioni ricche, motorizzazioni potenti, dotazioni di sicurezza avanzate e configurazioni meno diffuse in Italia. Il terzo ha a che fare con la disponibilità di modelli premium, sportivi, ibridi plug-in, elettrici e suv di fascia medio-alta ovvero segmenti nei quali una differenza di prezzo può diventare economicamente interessante.

Non significa che ogni annuncio svizzero sia in automatico un affato. Anzi, proprio il livello più alto del mercato può trarre in inganno. Il conto vero nasce soltanto quando si sommano prezzo d’acquisto, eventuale dazio, IVA italiana all’importazione, compensi doganali, trasporto, targhe provvisorie o bisarca, pratiche di nazionalizzazione, iscrizione al Pra, Ipt, targhe italiane, eventuali traduzioni, controlli tecnici e possibili interventi di adeguamento.

Di conseguenza non bisogna fermarsi al prezzo dell’annuncio. Un’auto da 20.000 franchi non costa 20.000 franchi se deve essere importata e immatricolata in Italia. Quella cifra è soltanto il punto di partenza.

Svizzera ed extra UE

La Svizzera non è un Paese dell’Unione europea per cui un veicolo importante va incontro a un’operazione doganale con tutte le conseguenze del caso. In termini pratici l’auto deve uscire dal territorio svizzero ed entrare nel territorio doganale dell’Unione europea. In questa fase sono valutati valore del veicolo, origine, documenti di vendita, classificazione doganale e imposte dovute. L’Iva italiana ordinaria applicata all’importazione pesa sul calcolo finale.

Quando l’acquisto può essere conveniente

L’acquisto in Svizzera diventa interessante quando il prezzo del veicolo è più basso rispetto al mercato italiano da assorbire tutti i costi di importazione. Serve un margine reale capace di reggere anche dopo l’aggiunta di Ica, dazio eventuale, trasporto e pratiche. Su un’utilitaria economica, il gioco non vale spesso la candela: i costi fissi hanno un peso proporzionalmente troppo alto e possono annullare il vantaggio. Su una vettura premium, una sportiva, un suv ben accessoriato o un modello raro il differenziale può diventare più interessante.

Il secondo caso favorevole riguarda le auto difficili da trovare in Italia. Alcune versioni, motorizzazioni, colori, pacchetti optional o configurazioni tecniche possono essere più diffuse in Svizzera. In questo caso il vantaggio è di tipo qualitativo.

Un terzo scenario riguarda le auto con storia trasparente. Se il venditore consegna libretto svizzero, documentazione dei tagliandi, fatture di manutenzione, certificati tecnici, eventuale COC, contratto di vendita, l’operazione diventa più governabile. La convenienza nasce dalla riduzione del rischio.

Quando invece non conviene

L’acquisto non conviene quando il risparmio iniziale è modesto. Se la differenza rispetto a un esemplare italiano è di poche centinaia o di un paio di migliaia di euro, bisogna essere molto cauti. Tra spese doganali, trasporto, immatricolazione, targhe, Ipt e consulenza, quel margine può sparire. La Svizzera non è un mercato facile come un acquisto nazionale, e nemmeno un acquisto intra Ue.

Non conviene nemmeno quando la documentazione è debole, ad esempio nei casi di contratto generico, libretto non chiaro, assenza del certificato di conformità, dati tecnici discordanti o una provenienza poco trasparente.

Il terzo caso critico riguarda le vetture da adeguare. Alcuni veicoli destinati al mercato svizzero possono avere caratteristiche tecniche, dotazioni o configurazioni non perfettamente sovrapponibili a quelle italiane. Nella maggior parte dei casi si tratta di adattamenti a luci, dispositivi, emissioni, pneumatici, documentazione tecnica o configurazioni omologative possono comportare costi e tempi.

Il contratto di compravendita

Il contratto di vendita deve indicare dati del venditore e dell’acquirente, marca, modello, numero di telaio, chilometraggio, prezzo, valuta, data di consegna, stato del veicolo, eventuali difetti dichiarati, dotazioni comprese, documenti consegnati e condizioni di pagamento. Quando la vendita avviene tra privati, la chiarezza del contratto diventa ancora più importante perché mancano molte delle tutele operative che un concessionario strutturato può offrire.

La fattura o il contratto servono anche per la parte doganale. Il valore dichiarato deve essere credibile. Un prezzo artificiosamente basso può essere contestato in quanto l’autorità doganale può valutare il veicolo in base a criteri di mercato, quotazioni e condizioni reali.

In relazione alle modalità di pagamento, è preferibile evitare anticipi sostanziosi prima di aver verificato esistenza del veicolo, identità del venditore, corrispondenza del telaio, documentazione di proprietà e assenza di vincoli. Le truffe non risparmiano il mercato svizzero, soprattutto nelle trattative online.

Documenti necessari e controlli preliminari

Prima di acquistare bisogna controllare il libretto svizzero, la corrispondenza del numero di telaio, la situazione proprietaria, lo stato amministrativo del veicolo, il chilometraggio, le revisioni, la manutenzione e la presenza del certificato di conformità europeo, quando disponibile. Il certificato di conformità non è sempre sufficiente da solo, ma può semplificare molto il dialogo con gli uffici italiani. In assenza di documentazione tecnica chiara, la Motorizzazione civile può richiedere verifiche aggiuntive.

Per l’immatricolazione in Italia servono i documenti di vendita, la carta di circolazione estera, i documenti dell’acquirente, il codice fiscale, eventuali traduzioni, la documentazione doganale e gli atti richiesti per l’iscrizione al Pra. Il percorso può cambiare a seconda che il veicolo sia nuovo o usato, che sia già immatricolato all’estero, che provenga da un concessionario o da un privato, che sia accompagnato da documenti tecnici completi o che richieda altri accertamenti.

Dogana, IVA e dazio: dove il prezzo cambia

Il passaggio doganale è il cuore economico dell’operazione. Quando un veicolo entra in Italia dalla Svizzera, l’acquirente deve considerare l’applicazione dell’Ica all’importazione e l’eventuale dazio doganale. L’Iva ordinaria italiana viene calcolata sulla base imponibile prevista dalle regole doganali che comprende il valore del veicolo ed altri elementi collegati all’importazione.

Il dazio, quando dovuto, è un altro costo da mettere in conto. La sua applicazione dipende dalla classificazione del veicolo, dall’origine e dall’eventuale disponibilità di documenti preferenziali.

Il cambio franco-euro aggiunge un altro elemento di incertezza. Un annuncio conveniente può diventare meno interessante se il franco si rafforza o se il pagamento viene effettuato con commissioni bancarie elevate. Chi compra in Svizzera deve quindi ragionare anche sul momento del pagamento, sul tasso applicato dalla banca, sulle spese di bonifico internazionale e sul margine di oscillazione valutaria tra trattativa e saldo.

Trasporto, targhe di esportazione e divieto di improvvisare

Una volta acquistata l’auto, bisogna portarla in Italia. Le strade sono due: utilizzare targhe di esportazione e copertura assicurativa temporanea, oppure caricare il veicolo su bisarca o altro mezzo di trasporto. La scelta dipende dal cantone, dalla disponibilità dei documenti, dai tempi dell’operazione, dallo stato del veicolo e dalla strategia scelta per l’immatricolazione italiana.

Le targhe svizzere di esportazione non sono un dettaglio secondario. Vanno richieste secondo le procedure cantonali, hanno costi da affrontare, durata limitata e copertura assicurativa temporanea. Ad esempio in Canton Ticino sono previsti documenti da presentare, licenza di circolazione annullata, eventuale formulario per i veicoli nuovi, pagamento di licenza, targhe, carta verde e assicurazione collettiva.

La bisarca è spesso la soluzione più pulita, soprattutto quando si vuole evitare ogni dubbio sulla circolazione con targa estera, assicurazione temporanea o validità dei documenti durante il trasferimento. Costa di più, ma riduce il rischio operativo. Chi risiede in Italia deve poi prestare attenzione alla disciplina sulla circolazione dei veicoli con targa estera perché non è consentito guidare stabilmente un’auto non ancora regolarizzata.

Immatricolazione in Italia e iscrizione al Pra

Dopo l’ingresso in Italia, il veicolo deve essere immatricolato alla Motorizzazione civile e iscritto al PRA. Solo al termine del percorso viene rilasciato il Documento unico di circolazione e proprietà. Per i veicoli provenienti da Paesi extra UE, il controllo della documentazione tecnica e fiscale è un passaggio particolarmente importante. La Motorizzazione civile verifica che il mezzo sia immatricolabile e che gli adempimenti doganali siano corretti.

I costi amministrativi comprendono emolumenti ACI, imposte di bollo, IPT variabile, diritti della Motorizzazione civile e rilascio delle targhe. A questi importi vanno aggiunti compensi di agenzia, traduzioni, consulenze doganali, collaudi o verifiche tecniche. provincia, alla potenza del veicolo, alla documentazione e alla complessità della pratica.

Garanzia e assistenza

Uno dei punti più delicati riguarda la garanzia. Se si acquista da un concessionario svizzero, bisogna capire quali tutele siano riconosciute dopo l’esportazione in Italia. La garanzia del venditore può avere limiti territoriali o condizioni non sempre facili da far valere. La garanzia ufficiale del costruttore può essere valida a livello europeo o internazionale a seconda del marchio e del tipo di copertura, ma va verificata prima della firma.

Con i privati il rischio aumenta. Il prezzo può essere più basso, ma le tutele sono inferiori. Una volta importata l’auto, eventuali problemi meccanici, elettronici o amministrativi diventano più difficili da contestare