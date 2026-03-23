Nel caso di scelta di un’auto a rate con maxirata, è importante sapere che cosa si nasconde dietro il concetto di valore futuro garantito. Quali sono i motivi

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123RF Valore futuro garantito: cos’è e come funziona

L’acquisto di un’auto può avvenire in contanti, con un finanziamento tradizionale oppure attraverso la formula del valore futuro garantito che negli ultimi anni ha trovato spazio nel mercato. Si tratta di una formula costruita per tenere insieme le esigenze del cliente che vuole rate più leggere e del concessionario che punta a fidelizzare e rinnovare il parco circolante.

Il cambio di paradigma nell’acquisto dell’auto

Per anni il modello dominante è stato quello del possesso: si comprava un’auto e la si teneva il più a lungo possibile. Oggi questo schema si sta sgretolando. L’età media del parco circolante resta elevata, ma le case automobilistiche spingono verso un modello diverso, in cui il cliente cambia vettura più frequentemente. In questo scenario, il finanziamento con valore futuro garantito è uno strumento che modifica il comportamento d’acquisto in quanto si entra in un meccanismo che pianifica già il passaggio alla successiva vettura.

Il passaggio dalle vecchie cambiali ai moderni piani rateali racconta in maniera indiretta che l’auto è un prodotto da aggiornare con una certa frequenza e non necessariamente un bene da tenere il più a lungo possibile. In questo contesto si inserisce la formula con maxirata finale su cui si innesta il meccanismo del valore futuro garantito. Il finanziamento consente di distribuire il costo nel tempo e rendere accessibili modelli che altrimenti richiederebbero un esborso immediato più elevato.

Come funziona il valore futuro garantito

Il funzionamento della formula del valore futuro garantito si basa su tre elementi definiti al momento della firma del contratto e che restano invariati per tutta la durata del finanziamento.

Il primo è l’anticipo, che può essere presente oppure no, e che serve a ridurre l’importo finanziato. Il secondo sono le rate mensili, più basse rispetto a un finanziamento classico proprio perché una parte consistente del costo viene spostata alla fine. Il terzo elemento è la maxirata finale, che coincide con il valore futuro garantito dell’auto.

Il valore futuro garantito è la cifra che il concessionario si impegna a riconoscere al cliente alla fine del contratto, a patto che il veicolo rispetti alcune condizioni. In pratica è il valore del veicolo alla conclusione del contratto, stabilito fin dall’inizio e messo nero su bianco. Se un’auto costa 20.000 euro, il cliente versa un anticipo, paga una parte a rate e lascia una quota finale. Quella cifra è il prezzo a cui il concessionario si impegna a riacquistare l’auto, a patto che vengano rispettati alcuni parametri, come lo stato del veicolo e il chilometraggio.

Quando il finanziamento arriva alla scadenza, il cliente deve prendere una decisione e le opzioni sono tre. La prima è appunto pagare la maxirata finale e diventare proprietario definitivo dell’auto, chiudendo ogni rapporto finanziario. La seconda è il rifinanziamento di quella cifra con la trasformazione della rata finale in un nuovo debito. La terza è la restituzione dell’auto al concessionario e utilizzarne il valore per accedere a un nuovo veicolo.

I tre punti chiave

Nella maggior parte dei casi è la stessa concessionaria a orientare il cliente verso la formula a rate. Per orientarsi il primo documento da guardare è il piano di ammortamento, la fotografia completa del finanziamento. All’interno sono indicati durata, scadenze e composizione di ogni rata, suddivisa tra quota interessi e quota capitale. Nei primi mesi si rimborsano gli interessi, mentre il capitale viene restituito in misura crescente nel tempo. A incidere sul costo sono due parametri: il TAN che misura il tasso di interesse puro, e il TAEG che comprende le spese accessorie legate al finanziamento, dalle commissioni ai costi di istruttoria fino alle coperture assicurative.

Sul piano pratico, le formule disponibili seguono due impostazioni. La più tradizionale prevede un anticipo iniziale, seguito da rate costanti per un periodo definito, al termine del quale il veicolo risulta pagato. Più articolata è dunque la soluzione che combina anticipo, rate mensili e valore futuro garantito. Il vantaggio apparente è la certezza del valore residuo in un contesto in cui alcune motorizzazioni sono più soggette a restrizioni e svalutazioni.

A completare il quadro ci sono le polizze assicurative abbinate al finanziamento. Le case automobilistiche propongono pacchetti che includono coperture come responsabilità civile, furto e incendio o tutela del conducente.

Perché le case automobilistiche spingono questa formula

Il valore futuro garantito è una leva commerciale con cui il cliente torna in concessionaria ogni due o tre anni. In un arco temporale lungo lo stesso automobilista acquista molte più auto rispetto al passato. Allo stesso tempo, le vetture restituite alimentano il mercato dell’usato che è un’altra fonte di guadagno per la rete di vendita.

Questa formula ha senso per chi vuole cambiare auto di frequente e senza badare alla rivendita e alla svalutazione. È pensata anche per chi ha bisogno di una rata mensile bassa e preferisce rimandare la decisione finale. Può essere utile anche in situazioni di incertezza, quando non si sa con precisione come evolveranno le proprie esigenze nei prossimi anni.

Non è invece la soluzione congeniale per chi vuole tenere l’auto perché il costo complessivo tende a essere più elevato rispetto a un finanziamento tradizionale. Diventa quindi rischiosa anche per chi percorre molti chilometri o utilizza l’auto senza attenzione. I contratti prevedono limiti e condizioni sullo stato del veicolo: superarli significa pagare penali che possono azzerare i vantaggi della restituzione.

Ed è infine una scelta poco sensata per chi sa già di non poter affrontare la maxirata finale. In quel caso si entra in un meccanismo che porta quasi inevitabilmente a rifinanziare con l’aumento del costo totale.

Gli aspetti a cui fare attenzione

Uno degli aspetti da considerare riguarda il limite di percorrenza chilometrica fissato in fase di accordo. Ogni chilometro in eccesso viene infatti conteggiato e addebitato secondo una tariffa prestabilita che si aggira intorno ai 10 centesimi al chilometro. Basta fare un calcolo rapido per comprenderne la portata: 10.000 chilometri oltre il limite equivalgono a circa 1.000 euro da versare al momento della chiusura del contratto.

La questione non si esaurisce con il chilometraggio perché se alla scadenza si decide di restituire l’auto anziché riscattarla entra in gioco lo stato del veicolo. La vettura deve essere riconsegnata in condizioni considerate normali rispetto all’usura prevista, altrimenti vengono applicati addebiti per ogni danno rilevato. Si tratta di un vero e proprio tariffario allegato al contratto che stabilisce il costo di graffi, ammaccature o usure anomale.

C’è quindi una dinamica commerciale da conoscere. Molti concessionari tendono a essere più flessibili su piccoli sforamenti chilometrici o danni lievi se il cliente scelga di restare nel circuito con la sostituzione dell’auto con un nuovo modello e l’attivazione di un altro finanziamento. Diverso lo scenario per chi decide di chiudere il rapporto: ogni voce prevista dal contratto è infatti applicata senza sconti.