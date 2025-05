Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

C’è chi non può fare a meno del caffè al mattino, chi della radio accesa in cucina e chi – ormai – di Alexa, l’assistente vocale di Amazon. E per questi ultimi c’è una buona notizia: da qualche tempo Alexa si può portare anche in macchina. Si chiama Amazon Echo Auto ed è il dispositivo pensato proprio per trasformare ogni vettura in una macchina intelligente. Si tratta di un piccolo dispositivo, grande quanto un pacchetto di caramella, che si collega in un attimo e vi permette di avere Alexa sempre a portata di comando vocale. Perché la voce, qui, è tutto. Vi spiegate con lei, e lei risponde.

L’offerta da non perdere

Echo Auto 2 è pensato per l’auto, non è un semplice adattamento. Ha cinque microfoni, studiati per captare la vostra voce anche con finestrini aperti, musica accesa o bimbi urlanti sul sedile posteriore. Certo, se parlate con tono da oracolo greco o sussurrate come in un confessionale, anche Alexa avrà qualche difficoltà. Ma nella guida quotidiana è reattiva, veloce, e non si fa pregare. Il tempo di dire “Alexa” e lei è già lì, pronta a obbedire.

Echo Auto è disponibile a un prezzo accessibile, rendendo facile e conveniente portare la comodità dell'assistente vocale Amazon nella vostra auto.

Come funziona

Amazon Echo Auto è un dispositivo compatto, elegante, sobrio. Si alimenta con la presa accendisigari o una porta USB e si collega allo stereo dell’auto tramite Bluetooth oppure con un cavetto jack da 3,5 mm, per chi guida auto di qualche annetto fa.

La connessione a Internet? Viene fornita dallo smartphone. Echo Auto non ha una SIM né un modem integrato: sfrutta il traffico dati del telefono, al quale si connette tramite l’app Alexa (gratuita, disponibile per iOS e Android). Serve una linea stabile? Sì, ma oggi basta una rete 4G decente per farla funzionare senza intoppi. Una volta collegato, Echo Auto fa esattamente ciò che fa un altoparlante Echo domestico: risponde ai comandi vocali, esegue richieste, lancia app, mette musica. Il tutto senza mani, senza schermi, senza distrazioni.

A cosa serve Alexa in macchina

Quando ci si siede al volante, ogni gesto è un potenziale pericolo. Toccare lo schermo, cercare un contatto, saltare una canzone, controllare le info sul display: sono tutte distrazioni. Echo Auto risolve il problema, perché basta darle un comando con la voce e lei esegue.

“Alexa, chiama casa”, e lei chiama. “Alexa, metti la stazione radio tal dei tali”, e parte la diretta. “Alexa, com’è il traffico sulla tangenziale?”, e aggiorna in tempo reale. E così via. In più, è possibile controllare i dispositivi smart di casa: “Alexa, accendi il riscaldamento”, ancora prima di rientrare. O accendere le luci del vialetto mentre fate manovra. Questa è domotica integrata.

Il telefono deve essere sempre connesso

Nessun dispositivo è perfetto. Echo Auto 2 richiede sempre il telefono connesso e attivo. Se finite il traffico dati, Alexa tace. Se lo smartphone è scarico, idem. Inoltre, la qualità audio dipende dallo stereo dell’auto: se avete una cassa gracchiante, non aspettatevi miracoli. Infine, se avete paura della privacy, è possibile disattivarla quando si vuole, come in casa. Il microfono si spegne con un tasto, e il dispositivo vi mostra un LED arancione per segnalare che non sta più ascoltando.

Il prezzo

Per poco più di 69 euro, come ripetiamo è in questi giorni in offerta (non perdete l’occasione a 29,99 euro!) Amazon Echo Auto di seconda generazione è un piccolo investimento che migliora l’esperienza di guida. Non vi trasforma la macchina in Kitt di Supercar, ma toglie un po’ di stress, evita multe per uso del cellulare e rende l’auto più connessa, più moderna e più comoda. Insomma, se siete già nel mondo Alexa, è un’estensione naturale. Se non lo siete, può essere il modo più semplice per entrarci.