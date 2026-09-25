Il messaggio che appare sul cruscotto quando radar o telecamera smettono di funzionare non significa che la centralina sia bruciata o che la spesa per riparare il sistema sia di centinaia di euro. L’auto continua a frenare e a curvare normalmente, ma i dispositivi di sicurezza attiva si sono disattivati per precauzione. Vediamo subito come riconoscere un sensore sporco, la procedura per ripristinarlo e quando invece l’allineamento in officina è inevitabile.
Indice
Cosa fare prima di andare in officina
La spia indica una modalità di protezione (fail-safe), la centralina esclude alcuni sistemi di sicurezza, cruise control adattivo e frenata assistita, perché il segnale del sensore e della telecamera non è nitido al 100%. Prima di allarmarsi e portare l’auto in concessionaria vediamo cosa puoi fare:
- risoluzione a costo zero: il 70% dei blocchi dipende da sporco superficiale sulla lente o sulla mascherina. Se l’avviso è comparso sotto la pioggia, dopo una nevicata o al mattino presto, la causa è quasi sempre sporco, patina di sale o condensa interna al vetro;
- cosa fare nell’immediato: ferma la macchina, spegni il quadro e verifica se sono sporchi la mascherina anteriore (dove alloggia il radar) e l’apertura davanti allo specchietto retrovisore (dove lavora la telecamera ottica);
- quando serve l’officina: se i sensori sono perfettamente trasparenti e puliti, ma il messaggio ricompare a ogni avvio o dopo una buca, un urto da parcheggio o la sostituzione recente del parabrezza, il problema è quasi sicuramente dovuto a un disallineamento del radar o della telecamera.
Quanto costa ripristinare il sistema
La spesa per ripristinare il corretto funzionamento dei sensori varia in base all’origine dell’anomalia, distinguendo tra un sensore sporco e un disallineamento che richiede attrezzatura diagnostica specifica:
- pulizia dei sensori: se il componente è sporco, l’intervento fatto in autonomia non costa nulla, basta bagnare la superficie con semplice acqua tiepida e passare un panno pulito per evitare di graffiare la plastica o il vetro. Se invece lo sporco è ostinato o preferisci far eseguire il controllo e il lavaggio in officina, la spesa si aggira attorno ai 50 euro;
- ricalibrazione dinamica: il costo oscilla tra i 120 e i 180 euro. Viene eseguita collegando il dispositivo di diagnosi alla presa OBD e guidando la vettura su strada a velocità costante, permettendo alla centralina di riallineare l’intero sistema con l’ausilio della segnaletica stradale;
- ricalibrazione statica: la spesa va da 180 a 300 euro. Questa taratura è indispensabile dopo la sostituzione del parabrezza, modifiche all’assetto o piccoli urti, e si effettua a vettura ferma utilizzando dime laser, specchi riflettenti e pannelli ottici specifici posizionati a distanze prestabilite.
I consigli del meccanico
Mantenere efficienti i sistemi di sicurezza non serve solo a evitare spie sul cruscotto, ma garantisce che l’auto reagisca in tempo in caso di rischio impatto. Prima di mettere mano ai sensori o ritirare la vettura dopo una riparazione, tieni a mente questi consigli che possono fare la differenza tra una guida sicura e un rischio al volante:
- pulizia sensori: se decidi di intervenire da solo, passa il panno in microfibra con un tocco leggerissimo senza fare pressione. Spingere con forza sulla cover del radar o sul parabrezza davanti all’obiettivo rischia di muovere l’alloggiamento dei sensori, disallineandoli e trasformando una semplice pulizia in una ricalibrazione obbligata;
- certificato di fine allineamento: quando ritiri l’auto dalla carrozzeria o da un centro vetri dopo un intervento, non accontentarti di vedere la spia spenta sul cruscotto. Richiedi sempre il report cartaceo rilasciato dallo strumento di diagnosi ADAS con data, targa, valori angolari rilevati prima e dopo il lavoro e l’attestazione di rientro nelle tolleranze di fabbrica;
- verifica della pressione gomme e assetto: prima di ipotizzare un guasto elettronico al radar o alla telecamera dopo aver preso una buca o un marciapiede, fai controllare la pressione di tutti gli pneumatici e la convergenza. Molte volte valori falsati portano la centralina in errore anche con i sensori perfettamente sani.