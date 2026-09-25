Scopri cosa fare quando radar e telecamera sono in errore e quando basta pulire i sensori di sicurezza evitando spese inutili di ricalibrazione

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock Verifica diagnostica dei parametri e dei codici errore dei dispositivi di sicurezza attiva

Il messaggio che appare sul cruscotto quando radar o telecamera smettono di funzionare non significa che la centralina sia bruciata o che la spesa per riparare il sistema sia di centinaia di euro. L’auto continua a frenare e a curvare normalmente, ma i dispositivi di sicurezza attiva si sono disattivati per precauzione. Vediamo subito come riconoscere un sensore sporco, la procedura per ripristinarlo e quando invece l’allineamento in officina è inevitabile.

Cosa fare prima di andare in officina

La spia indica una modalità di protezione (fail-safe), la centralina esclude alcuni sistemi di sicurezza, cruise control adattivo e frenata assistita, perché il segnale del sensore e della telecamera non è nitido al 100%. Prima di allarmarsi e portare l’auto in concessionaria vediamo cosa puoi fare:

risoluzione a costo zero: il 70% dei blocchi dipende da sporco superficiale sulla lente o sulla mascherina. Se l’avviso è comparso sotto la pioggia, dopo una nevicata o al mattino presto, la causa è quasi sempre sporco, patina di sale o condensa interna al vetro;

il 70% dei blocchi dipende da sporco superficiale sulla lente o sulla mascherina. Se l’avviso è comparso sotto la pioggia, dopo una nevicata o al mattino presto, la causa è quasi sempre sporco, patina di sale o condensa interna al vetro; cosa fare nell’immediato: ferma la macchina, spegni il quadro e verifica se sono sporchi la mascherina anteriore (dove alloggia il radar) e l’apertura davanti allo specchietto retrovisore (dove lavora la telecamera ottica);

ferma la macchina, spegni il quadro e verifica se sono sporchi la mascherina anteriore (dove alloggia il radar) e l’apertura davanti allo specchietto retrovisore (dove lavora la telecamera ottica); quando serve l’officina: se i sensori sono perfettamente trasparenti e puliti, ma il messaggio ricompare a ogni avvio o dopo una buca, un urto da parcheggio o la sostituzione recente del parabrezza, il problema è quasi sicuramente dovuto a un disallineamento del radar o della telecamera.

Quanto costa ripristinare il sistema

La spesa per ripristinare il corretto funzionamento dei sensori varia in base all’origine dell’anomalia, distinguendo tra un sensore sporco e un disallineamento che richiede attrezzatura diagnostica specifica:

pulizia dei sensori: se il componente è sporco, l’intervento fatto in autonomia non costa nulla, basta bagnare la superficie con semplice acqua tiepida e passare un panno pulito per evitare di graffiare la plastica o il vetro. Se invece lo sporco è ostinato o preferisci far eseguire il controllo e il lavaggio in officina, la spesa si aggira attorno ai 50 euro ;

se il componente è sporco, l’intervento fatto in autonomia non costa nulla, basta bagnare la superficie con semplice acqua tiepida e passare un panno pulito per evitare di graffiare la plastica o il vetro. Se invece lo sporco è ostinato o preferisci far eseguire il controllo e il lavaggio in officina, la spesa si aggira attorno ai ; ricalibrazione dinamica: il costo oscilla tra i 120 e i 180 euro . Viene eseguita collegando il dispositivo di diagnosi alla presa OBD e guidando la vettura su strada a velocità costante, permettendo alla centralina di riallineare l’intero sistema con l’ausilio della segnaletica stradale;

il costo oscilla tra i . Viene eseguita collegando il dispositivo di diagnosi alla presa OBD e guidando la vettura su strada a velocità costante, permettendo alla centralina di riallineare l’intero sistema con l’ausilio della segnaletica stradale; ricalibrazione statica: la spesa va da 180 a 300 euro. Questa taratura è indispensabile dopo la sostituzione del parabrezza, modifiche all’assetto o piccoli urti, e si effettua a vettura ferma utilizzando dime laser, specchi riflettenti e pannelli ottici specifici posizionati a distanze prestabilite.

I consigli del meccanico

Mantenere efficienti i sistemi di sicurezza non serve solo a evitare spie sul cruscotto, ma garantisce che l’auto reagisca in tempo in caso di rischio impatto. Prima di mettere mano ai sensori o ritirare la vettura dopo una riparazione, tieni a mente questi consigli che possono fare la differenza tra una guida sicura e un rischio al volante: