Quando compare la segnalazione “Anomalia Sistema Ibrido” sulla tua auto, significa che la centralina ha rilevato un’anomalia sul circuito ad alta tensione e per precauzione ha disattivato la parte elettrica. Se continui a guidare o fai manovre errate con il cambio, rischi di danneggiare il pacco batterie, trasformando un semplice falso contatto in una spesa da migliaia di euro.
Indice
Cosa fare subito
Nel momento in cui compare l’avviso, il veicolo entra quasi sempre in modalità “recovery” tagliando la potenza per proteggere le batterie ad alto voltaggio. Per evitare danni al sistema e non restare fermi in mezzo alla strada, segui questi consigli:
- accosta il prima possibile: raggiungi una piazzola o il bordo della carreggiata ad andatura costante;
- metti la leva in “P”: lasciare la leva in altre posizioni come la folle (N), significa disconnettere il motogeneratore e non ricaricare la batteria di trazione, nemmeno con il motore termico in moto;
- spegni climatizzatore e fari: disconnetti gli utilizzatori come il compressore dell’aria condizionata o il sistema di illuminazione. Spegnendo tutto riduci subito il carico sul sistema e preservi la carica residua;
- evita riavvii: premere ripetutamente il tasto di accensione a vuoto consuma l’energia rimasta nella batteria;
- chiama il soccorso: il veicolo deve essere trasportato in officina per le dovute verifiche.
Cause e costi di riparazione
Nelle auto ibride, la comparsa del messaggio sul quadro non significa che il pacco batterie sia da sostituire. Molto spesso il blocco parte da anomalie esterne o da problemi di gestione termica, vediamo quali possono essere:
- batteria a 12V: è la causa più comune. La batteria ausiliaria alimenta le centraline e chiude i teleruttori dell’alta tensione. Quando la sua tensione scende sotto la soglia minima, la rete di bordo segnala allarmi al sistema ibrido. La spesa per il ripristino si aggira attorno ai 200 euro circa;
- fusibili o relè bruciati: la linea a 12V che pilota la pompa inverter, la ventola posteriore o la centralina ibrida è protetta da fusibili. Se uno salta, il sistema toglie il consenso all’alta tensione e va in blocco. La spesa è di circa 150 euro;
- ventola di raffreddamento: la batteria scalda durante le fasi di carica e scarica. Se la ventola di aspirazione usata per il raffreddamento si intasa, la temperatura aumenta e la centralina, rilevando una sovratemperatura, esclude il sistema per sicurezza. La spesa per lo smontaggio e la pulizia completa si aggira attorno ai 140 euro circa;
- pompa dell’inverter: l’inverter necessita di un circuito di raffreddamento dedicato per non bruciare i moduli di potenza. Se la pompetta elettrica smette di far circolare il liquido, il sistema si surriscalda e va in blocco. Il ripristino costa 350 euro circa;
- degrado celle: in questo caso non serve cambiare tutto il pacco batterie, ma si sostituiscono solo i moduli esausti e si ribilancia la batteria. La spesa per la revisione si aggira all’incirca intorno ai 900 euro.
I consigli del meccanico
Molti danni gravi alla batteria nascono da piccole disattenzioni o da prove improvvisate sul momento. Ecco alcuni consigli da seguire:
- non ostruire mai le griglie d’aspirazione: le feritoie posizionate vicino ai sedili posteriori servono a far respirare il pacco batterie con l’aria dell’abitacolo;
- evita di staccare la batteria: togliere tensione azzera solo l’errore in memoria per pochi chilometri, ma non risolve lo sbilanciamento delle celle o il blocco della pompa;
- test batterie: prima di sostituire l’intero pacco batterie da migliaia di euro, richiedi il test dei singoli blocchi. Nella maggior parte dei casi basta sostituire i moduli degradati.