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iStock Come fa l'auto ad anticipare la perdita di aderenza a seguito dell'aquaplaning

L’aquaplaning è una delle insidie più temute della guida. Si verifica quando il battistrada dello pneumatico non riesce più a evacuare il volume d’acqua presente sull’asfalto in un determinato intervallo di tempo. Tra la superficie di contatto della gomma (footprint o impronta a terra) e il fondo stradale si interpone un vero e proprio cuscino d’acqua ad alta pressione, che annulla del tutto l’aderenza. In questa condizione, l’efficacia di sterzo, freni e trazione viene azzerata: l’auto galleggia e prosegue per inerzia.

Per decenni, la prevenzione dell’aquaplaning è stata affidata al giudizio visivo dell’automobilista e al suo “sensore percettivo”, spesso fallace o in ritardo rispetto all’evento dinamico. L’avvento dei sistemi Aquaplaning Detector segna una rivoluzione epocale: il veicolo non è più uno strumento passivo che subisce la perdita di aderenza, ma diventa un’entità in grado di analizzare la dinamica della strada, prevedere l’imminenza del galleggiamento e attuare contromisure attive con tempi di reazione nell’ordine dei millisecondi, ben prima che il guidatore possa percepire la perdita di controllo.

Che cos’è l’Aquaplaning Detector e come cambia la sicurezza alla guida

L’Aquaplaning Detector è un sistema di sicurezza attiva avanzato progettato per prevedere e mitigare la perdita di aderenza causata dal velo d’acqua. A differenza di controlli elettronici tradizionali come l’ESP (controllo elettronico della stabilità) o l’ABS, che intervengono “in reazione” quando il veicolo ha già perso aderenza o stabilità, l’Aquaplaning Detector lavora su una logica predittiva e proattiva.

L’obiettivo fondamentale del sistema è identificare il tipo di superficie (asfalto bagnato, con velo d’acqua o con chiazze d’acqua ad alto spessore) e stimare il livello di galleggiamento imminente, avvisando il conducente e predisponendo la dinamica del veicolo al massimo livello di sicurezza.

L’architettura tecnica: sensori, ultrasuoni e analisi acustica

Per ” sentire ” l’acqua sulla carreggiata prima che le ruote perdano la presa, la vettura integra un ecosistema di sensori operanti su più livelli:

sensori acustici e a ultrasuoni passivi/attivi : posizionati nei passaruota o nella parte inferiore del paraurti anteriore, questi sensori analizzano il timbro e l’intensità del rumore generato dall’acqua spruzzata dalle ruote e dal fondo stradale. Il profilo acustico cambia drasticamente all’aumentare dello spessore del velo d’acqua;

: posizionati nei passaruota o nella parte inferiore del paraurti anteriore, questi sensori analizzano il timbro e l’intensità del rumore generato dall’acqua spruzzata dalle ruote e dal fondo stradale. Il profilo acustico cambia drasticamente all’aumentare dello spessore del velo d’acqua; telecamere e sensori ottici anteriori : attraverso algoritmi di visione artificiale, le telecamere ADAS rilevano la riflettanza della sede stradale e la presenza di pozzanghere o strati idrici significativi a distanza;

: attraverso algoritmi di visione artificiale, le telecamere ADAS rilevano la riflettanza della sede stradale e la presenza di pozzanghere o strati idrici significativi a distanza; sensori di velocimetria e micro-slittamento alle ruote: includono i sensori dell’ABS e accelerometri dedicati per monitorare la velocità angolare di ogni singola ruota. Quando la pellicola d’acqua inizia a sollevare lo pneumatico, si verificano microscopiche variazioni di velocità rotazionale (micro-slittamenti) impercettibili per il guidatore, ma chiaramente interpretabili dai centralini di bordo.

L’algoritmo di calcolo: dalla fusione dati all’intervento dinamico

Il cuore dell’Aquaplaning Detector è l’unità di elaborazione (ECU o centralina ADAS), che esegue la cosiddetta fusione dei dati (data fusion). Dunque il funzionamento può essere riassunto come segue:

stima dello spessore del velo idrico : l’algoritmo incrocia i dati acustici, le immagini delle telecamere e le informazioni sulla velocità del veicolo, calcolando in millisecondi lo spessore dell’acqua in millimetri;

: l’algoritmo incrocia i dati acustici, le immagini delle telecamere e le informazioni sulla velocità del veicolo, calcolando in millisecondi lo spessore dell’acqua in millimetri; calcolo della velocità critica di aquaplaning : utilizzando parametri reali del veicolo (carico verticale, pressione delle gomme, profondità residua del battistrada rilevata o stimata), il software calcola la velocità limite oltre la quale la gomma galleggerà;

: utilizzando parametri reali del veicolo (carico verticale, pressione delle gomme, profondità residua del battistrada rilevata o stimata), il software calcola la velocità limite oltre la quale la gomma galleggerà; mappatura del rischio: se la velocità attuale della vettura si avvicina alla velocità critica determinata dal sistema, scatta la sequenza di intervento.

Come interviene il sistema: le azioni automatiche della vettura

Quando l’Aquaplaning Detector rileva la condizione di pericolo, l’intervento si articola in diverse fasi scalari:

avviso HMI (Human-Machine Interface): viene visualizzato un avviso chiaro sul quadro strumenti o sull’Head-Up Display, spesso accompagnato da un segnale acustico, per invitare il conducente a ridurre la velocità;

(Human-Machine Interface): viene visualizzato un avviso chiaro sul quadro strumenti o sull’Head-Up Display, spesso accompagnato da un segnale acustico, per invitare il conducente a ridurre la velocità; adeguamento dei sistemi ADAS : se è attivo il Cruise Control Adattivo (ACC), il sistema riduce automaticamente la velocità impostata e aumenta la distanza di sicurezza dal veicolo che precede;

: se è attivo il Cruise Control Adattivo (ACC), il sistema riduce automaticamente la velocità impostata e aumenta la distanza di sicurezza dal veicolo che precede; pre-carico dell’impianto frenante (prefill): le pastiglie dei freni vengono avvicinate ai dischi per azzerare il tempo di reazione dell’impianto in caso di frenata d’emergenza, asciugando contemporaneamente il velo d’acqua sul disco tramite lievissime pressioni automatiche (funzione Brake Disc Wiping);

(prefill): le pastiglie dei freni vengono avvicinate ai dischi per azzerare il tempo di reazione dell’impianto in caso di frenata d’emergenza, asciugando contemporaneamente il velo d’acqua sul disco tramite lievissime pressioni automatiche (funzione Brake Disc Wiping); ricalibrazione di ESP e differenziali: la centralina modifica le soglie di intervento del controllo di trazione, dell’ESP e dell’eventuale trazione integrale (AWD), ripartendo la coppia motrice sulle ruote con maggior grip per evitare perdita di trazione accidentale.

L’Aquaplaning Detector rappresenta solo il primo tassello di un’evoluzione più ampia legata alle tecnologie di veicolo connesso (V2X – Vehicle-to-Everything). Nei mezzi senza la supervisione costante dell’uomo, l’auto deve “leggere” le condizioni dell’asfalto con precisione chirurgica. Senza un Aquaplaning Detector, un veicolo autonomo potrebbe impostare velocità di crociere non adeguate al fondo stradale, col rischio di scivolare al primo ristagno.

Se un’auto rileva una chiazza d’acqua o una sezione d’asfalto ad alto rischio di aquaplaning su un viadotto o in una curva, trasmette immediatamente le coordinate GPS e i dati di aderenza a un server in Cloud. I veicoli connettivi che viaggiano sulla stessa rotta ricevono l’allerta in anticipo e rallentano preventivamente.

I dati aggregati raccolti da flotte di veicoli equipaggiati con questa tecnologia consentiranno agli enti gestori delle strade di mappare in tempo reale i punti critici d’accumulo idrico e i problemi di drenaggio dell’asfalto drenante, programmando interventi mirati per la sicurezza stradale.