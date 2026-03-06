L'accesso all'Area C di Milano è regolato da norme molto severe che prevedono l'acquisto e l'attivazione di un ticket giornaliero. Ecco tutte le info su come e dove acquistarlo

L'accesso all'Area C Milano è permesso solo ai veicoli consentiti, con il pagamento e l'attivazione di un ticket giornaliero.

L’Area C di Milano è una ZTL situata nel centro del capoluogo lombardo e corrispondente alla Cerchia dei Bastioni, creata per ridurre il traffico veicolare e l’inquinamento nel cuore della città. La zona è delimitata da 43 varchi elettronici di sorveglianza, 7 dei quali sono dedicati ai mezzi di trasporto pubblico e gli altri destinati alla circolazione delle auto private, dove sono applicate norme molto rigide per l’accesso.

Se il veicolo rientra tra le categorie autorizzate, occorre acquistare e attivare un ticket giornaliero che consente di poter circolare all’interno della zona nei giorni e negli orari stabiliti. Per il pagamento dell’ingresso esistono diverse modalità che vanno da quelle fisiche, nei punti vendita autorizzati, a quelle online. Sono previste anche delle agevolazioni per i residenti all’interno della ZTL e per determinate tipologie di veicoli. Ma come districarsi tra le diverse regole? Vediamo insieme giorni e orari di attivazione, quali mezzi possono circolare e come è possibile acquistare e attivare il ticket, senza incorrere in sanzioni.

Orari di attivazione e norme per la circolazione

L’Area C di Milano è attiva per l’intero anno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 7:30 fino alle ore 19:30. I giorni festivi, al momento, sono invece esclusi dalle limitazioni ma si sta valutando una possibile attivazione anche nei weekend.

Per alcune categorie di veicoli, con riferimento alla classe ambientale, l’ingresso è sempre vietato, per altre è consentito attraverso il pagamento del ticket giornaliero, per altre ancora l’ingresso può avvenire in maniera gratuita.

Vediamo nello specifico le diverse situazioni per comprendere a quali mezzi è consentito l’accesso, tenendo conto dell’obiettivo di tutte le grandi città di ridurre gradualmente il traffico stradale e di abbassare i livelli di inquinamento atmosferico del centro storico, per offrire una maggiore vivibilità e sostenibilità a turisti e cittadini.

Chi non può mai circolare

I veicoli più inquinanti non possono accedere e circolare all’interno dell’Area C , così come quelli non conformi alle normative Euro, i veicoli a benzina Euro 0, 1, 2 oppure diesel Euro 0, 1, 2, 3, senza requisiti.

Inoltre, a partire dal 1° ottobre 2025, non è più consentito l’accesso anche a queste categorie di veicoli:

autoveicoli di residenti ed equiparati a benzina con classe Euro 3;

autoveicoli per il trasporto di cose a benzina con classe Euro 3;

autobus a benzina con classe Euro III;

autobus adibiti al trasporto pubblico di linea a benzina con classe Euro III;

taxi e NCC fino 9 posti a benzina con classe Euro 3.

Chi può circolare con il ticket

Queste invece sono le categorie di veicoli, previste dalla normativa, che possono circolare all’interno dell’Area C, dopo l’acquisto e l’attivazione del ticket giornaliero:

autoveicoli a benzina con classi Euro 3, 4, 5 e 6;

autoveicoli diesel con classe Euro 6;

autoveicoli con doppia alimentazione diesel/Gpl e diesel/metano con classe Euro 5 e 6;

autoveicoli ibridi con emissioni di CO2 maggiori di 100 g/km;

motocicli e ciclomotori benzina o gasolio con classe Euro 2, 3, 4 e 5.

Chi può circolare gratuitamente, deroghe e agevolazioni

Esistono delle categorie di veicoli che possono entrare gratuitamente nella zona e sono: gli autoveicoli elettrici, gli scooter, le moto, i tricicli e i quadricicli elettrici, i mezzi di trasporto per persone disabili (muniti di contrassegno), i mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine.

Sono inoltre previste delle deroghe e agevolazioni per categorie e situazioni specifiche come quelle legate spostamenti per motivi di salute, per chi svolge assistenza sociosanitaria no profit, per il trasporto di farmaci urgenti o per i veicoli storici.

I residenti nell’Area C godono di alcuni vantaggi: possono beneficiare di 50 ingressi gratuiti annuali, dopo aver effettuato la registrazione della targa, e hanno diritto ad una riduzione sul prezzo del ticket per gli ingressi successivi. Il costo del biglietto giornaliero per loro è quindi di 3 euro.

Tutte le informazioni sulle deroghe e le agevolazioni, comprese queste ultime, sono disponibili nella sezione destinata all’Area C del Comune di Milano e, per una maggiore sicurezza sul proprio veicolo, si può inserire il numero di targa e la nazionalità del mezzo sul portale dedicato del Comune e verificare direttamente la possibilità di accesso.

Ticket per l’Area C: costi e info utili

Il costo standard del ticket giornaliero per l’accesso è di 7,5 euro e sono previste delle tariffe specifiche per alcune categorie:

veicoli di servizio e autorimesse convenzionate 4,5 euro;

NCC con più di 9 posti, da 60 a 150 euro in base alla lunghezza del veicolo;

scuolabus NCC, da 7,5 a 60 euro a seconda del caso specifico.

Il ticket va attivato entro le ore 00:00 del giorno di accesso o, al massimo, entro il giorno successivo al transito, e consente di poter entrare e uscire dall’Area C più volte nel corso delle 24 ore. In caso di dimenticanza, è disponibile il ticket differito, per regolarizzare la situazione entro 7 giorni dall’ingresso, al prezzo di 22,50 euro.

Per la gestione, l’acquisto, l’attivazione e le eventuali deroghe del ticket occorre registrarsi e utilizzare il portale MyAreaC. In caso di bisogno di assistenza è possibile chiamare il numero del call center regionale 02 48684001 oppure utilizzare l’indirizzo email MTA.UfficioAreaC@comune.milano.it appositamente dedicato.

Attenzione però che per i residenti, o soggetti simili, e le aziende con i veicoli di servizio occorre effettuare la registrazione attraverso un sito specifico.

Modalità di pagamento del ticket

Esistono diverse modalità di pagamento per acquistare il ticket necessario alla circolazione nell’Area C tra rivenditori autorizzati, parcometri, sportelli bancomat e sistemi digitali. Questo per offrire maggiore flessibilità al conducente e agevolarlo nel rispetto delle norme previste.

Vediamoli nel dettaglio:

rivenditori fisici (tabaccai, edicole e bar convenzionati LIS Pay S.p.A, ATM point, terminali Sisal);

parcometri abilitati;

sportelli bancomat abilitati del gruppo Intesa San Paolo;

online attraverso il portale MyAreaC;

via SMS al numero 48444 con il testo AREAC e il numero della targa del veicolo;

con i sistemi di telepedaggio (Telepass, UnipoMove, MoneyGoo), dopo aver attivato il servizio specifico.

In caso di acquisto nei rivenditori fisici, occorre poi procedere sempre all’attivazione obbligatoria online sul portale MyAreaC o tramite app.

Le regole di accesso all’Area C di Milano sono effettivamente complesse e la zona interessata è piuttosto estesa ma, per chi non dovesse rispettarle ed effettuare una violazione del divieto di circolazione, la sanzione amministrativa prevista è piuttosto salata: a partire da 80 euro fino ad arrivare a 332 euro più le spese previste per la notifica.