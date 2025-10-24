Area C Milano la mappa delle telecamere, gli orari di accesso e i divieti

L'Area C è una zona a traffico limitato nel centro storico di Milano, regolata da varchi elettronici e videocamere.

La Area C è una zona a traffico limitato (ZTL) che racchiude l’area centrale della città di Milano – la cosiddetta “Cerchia dei Bastioni”. L’obiettivo è duplice: ridurre il traffico motorizzato nella zona centrale e abbattere l’inquinamento atmosferico.

Gli accessi all’Area C di Milano

Via Porta Tenaglia

Via Legnano

Via Moscova

Via Volta

Corso Garibaldi

Via Milazzo

Via Castelfidardo

Via Turati

Corso Venezia

Via Baretti

Via Vitali

Via Rossini

Corso Monforte

Via Mascagni

Corso di Porta Vittoria

Piazza Besana

Via Lamarmora

Via Curtatone

Corso di Porta Romana

Via Cabrini

Corso di Porta Vigentina

Via Bianca di Savoia

Corso di Porta Melegnano

Corso Italia

Via Aurispa

Corso di Porta Ticinese

Via Panzeri

Via Ronzoni

Corso Genova

Via Ausonio

Via Sant’Agostino

Via Servio Tullio

Via Olivetani

Via Bandello

Via San Vittore

Corso Magenta

Via Boccaccio

Via XX Settembre

Via Bazzoni

Via Mascheroni

Via Monti

Via Milton

Modalità d’ingresso e ticket

Gli orari standard in cui è attiva l’Area C di Milano sono dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30. Al momento non è attiva nei weekend, ma è prevista un’estensione anche al sabato e alla domenica.

Per accedere all’Area C con un veicolo non esente è necessario acquistare e attivare un ticket che copre tutti gli ingressi della giornata (dal primo accesso fino al termine dell’operatività).

La modalità di acquisto del ticket (online, tabaccherie/edicole convenzionate, altri canali) . Qui sul sito del Comune di Milano è possibile acquistarlo.

Il ticket consente più ingressi nella stessa giornata, dall’orario del primo accesso fino alle 19:30.

Tariffe, categorie ammesse e divieti

Veicoli non residenti: ingresso standard **€ 7,50** al giorno.

Residenti all’interno dell’Area C (dopo un numero di ingressi gratuiti) tariffa ridotta (circa **€ 3,00**) per i successivi accessi.

Veicoli di servizio, autorimesse all’interno dell’Area C e altre categorie hanno tariffe specifiche più basse o agevolate.

Chi può entrare gratuitamente / Agevolazioni

Sono esentati dall’obbligo del ticket o dall’accesso a pagamento, ad esempio:

Veicoli elettrici, ibridi con emissioni sotto una certa soglia

Veicoli che trasportano persone con disabilità munite del contrassegno.

Veicoli diretti al pronto soccorso o ad attività che rientrano tra le eccezioni.

Veicoli con Divieto di accesso neppure pagando

Alcune categorie di veicoli non possono accedere all’Area C, neppure pagando. Tra queste: veicoli molto inquinanti (a benzina Euro 0, 1, 2, 3 oppure diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 senza requisiti), veicoli di lunghezza superiore a 7,5 metri, ecc.

Verifica qui se il tuo veicolo può entrare in Area C

Multe

A carico dei cittadini che si rendono responsabili della violazione del divieto di circolazione nelle ZTL di Milano, è prevista una sanzione amministrativa il cui importo parte da 80 euro e può arrivare sino a 332 euro ai quali si aggiungono anche le spese di notifica e quelle di accertamento.

Se ti sei dimenticato di pagare l’ingresso nei termini stabiliti, puoi regolarizzare entro 7 giorni dall’accesso, acquistando il ticket differito da 22.5 euro.

Divieti futuri per benzina e diesel

Le regole dell’Area C sono soggette a modifiche nel tempo, sia in termini di fasce orarie, che categorie di veicoli, che estensione del provvedimento. Alcune delle principali novità in arrivo: