Il meccanico e tiktoker spagnolo Juan José Ebenezer ha analizzato un problema che in tanti vivono d'estate in auto

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

123RF Cosa fare in auto prima di accendere l'aria condizionata

Gli italiani stanno vivendo delle settimane roventi, in cui risulta difficile uscire al di fuori di ambienti non raffreddati dall’aria condizionata. La maggior parte degli automobilisti, appena si siede nell’abitacolo, tende a chiudersi all’interno della propria vettura dopo aver acceso l’aria condizionata. Un errore che può provocare dei disagi e nuocere la salute.

Juan José Ebenezer è un meccanico spagnolo, diventato virale su TikTok e YouTube per i suoi video tutorial. Il tecnico consiglia agli automobilisti come risparmiare o rendere più sicuri i viaggi. Il meccanico ha analizzato i possibili problemi che possono derivare da un uso non corretto dell’aria condizionata nell’abitacolo, dando dei suggerimenti importanti.

L’errore più comune

Una volta arrivati in macchina, in queste torride giornate estive, la prima azione è quella di accendere al massimo l’aria condizionata, senza far uscire l’aria calda rimasta all’interno. Piuttosto gli automobilisti tendono a serrare ermeticamente tutto per raffreddare l’abitacolo il più velocemente possibile. Nel video il meccanico ha spiegato:

“Una cosa che fate tutti male è salire in macchina, accendere l’aria condizionata e chiudere le portiere. Con tutto chiuso voi accendete l’aria condizionata. Ma c’è un problema, ed è che le auto con il caldo, con la temperatura… qui dentro si raggiungono temperature più alte che fuori. Un’auto alla temperatura interna di 60°, con tutta la plastica che c’è dentro, quando tu la accendi emana un odore. Ci sono gas, ci sono sostanze tossiche che escono e che respiri”.

Juan José Ebenezer, senza seminare il panico, ha spiegato che basta un piccolo gesto per evitare problemi legati alle inalazioni dei gas. Lo spagnolo nel video ha specificato:

“Non ti verrà per forza qualcosa, ma in realtà è qualcosa che non dovremmo inalare. Quando accendiamo l’aria lo sentiamo quell’odore. Non ti sto dicendo di non accenderla, devi semplicemente cambiare un piccolo dettaglio: accendi l’aria condizionata, abbassi i finestrini e lasci che l’auto si ventili. Tu sei dentro, non succede niente, ma quella ventilazione per pochi secondi farà sì che l’aria che ricevi sia direttamente fresca, senza quei vapori prodotti dalle plastiche che non è corretto inalare. Quindi, semplicemente con l’auto, i finestrini abbassati e l’aria accesa, aspetti qualche secondo, poi tiri su i finestrini e ti godi il viaggio normalmente”.

Soluzione semplice

Nella vita bastano piccoli accorgimenti per migliorare la propria condizione di salute. I materiali presenti nell’abitacolo, tra cui plastiche, colle, tessuti, possono andare incontro a un pericoloso processo di “degassamento”, rilasciando composti organici volatili come formaldeide, benzene e toluene quando si scaldano ad alte temperature. Le vetture di ultima generazioni sono imbottite di materiali sintetici che tendono a rilasciare composti organici volatili, responsabili anche di un odore specifico non piacevole.

In questa estate caldissima basta parcheggiare pochi minuti la macchina al sole per superare anche i 50° e, in base alla rivista Science of the Total Environment del 2024, le concentrazioni delle sostanze dannose aumentano drasticamente con il calore. Nulla di letale, ma alla lunga respirare questi vapori può risultare deleterio per la salute. Quindi il consiglio è abbassare i finestrini e far circolare l’aria esterna per il primo minuto di marcia con l’aria condizionata accesa, in modo da liberare l’abitacolo dell’aria bollente e dall’accumulo di gas plastici.