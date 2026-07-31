Scopri perché l'aria condizionata va in blocco, le soluzioni immediate per non rovinare il motore e i costi per ripararla

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock Un controllo professionale con la stazione di diagnosi A/C permette di individuare subito la causa del blocco dell'aria condizionata.

Arrivano le giornate estive più calde, l’aria è bollente e l’abitacolo della tua auto scotta. Cosa può succedere di terribile? Premi il tasto dell’aria condizionata e all’improvviso il sistema smette di raffreddare, lasciando entrare solo aria tiepida.

È un classico problema legato al blocco di sicurezza del compressore azionato dalla centralina per proteggere il motore o l’impianto. Vediamo come risolvere subito la situazione, quanto costa la riparazione e cosa si rischia a continuare a guidare.

Come risolvere subito il problema del blocco

Quando il compressore stacca all’improvviso, la centralina sta intervenendo per proteggere il sistema, per un picco di temperatura elevata o per il congelamento dell’evaporatore nell’abitacolo. Ecco cosa fare subito:

in caso di surriscaldamento del motore (spia rossa o lancetta alta): accosta e ferma la vettura. Prima di spegnere il propulsore, disattiva il tasto A/C e accendi il riscaldamento al massimo con la ventola alla velocità più alta per dissipare rapidamente il calore tramite il radiatore interno per un paio di minuti. Chiama subito il soccorso stradale, ripartire anche dopo che la temperatura è scesa è un rischio enorme che può bruciare la guarnizione della testata o grippare il motore, causando danni da oltre 1.200 euro;

accosta e ferma la vettura. Prima di spegnere il propulsore, disattiva il tasto A/C e accendi il riscaldamento al massimo con la ventola alla velocità più alta per dissipare rapidamente il calore tramite il radiatore interno per un paio di minuti. Chiama subito il soccorso stradale, ripartire anche dopo che la temperatura è scesa è un rischio enorme che può bruciare la guarnizione della testata o grippare il motore, causando danni da oltre 1.200 euro; in caso di congelamento dell’evaporatore (temperatura motore normale): se l’aria diventa gradualmente tiepida e poi riparte dopo un po’, l’evaporatore sta scendendo sotto lo zero. Disattiva temporaneamente il tasto A/C lasciando la sola ventilazione accesa per un paio di minuti così da far sciogliere la brina, poi riaccendi il clima a media potenza e prosegui la marcia verso l’officina per un controllo mirato.

Quanto costa la riparazione

Se il blocco riguarda soltanto il circuito dell’aria condizionata e la temperatura del motore è normale, la spesa varia a seconda del componente che ha fatto scattare la protezione della centralina. Ecco i prezzi medi indicativi, comprensivi di ricambi e manodopera:

sensore di temperatura o sensore brina: se invia valori errati alla centralina manda in blocco il compressore. La spesa è tra gli 80 e i 180 euro;

se invia valori errati alla centralina manda in blocco il compressore. La spesa è tra gli 80 e i 180 euro; ricarica gas con tracciante UV: se il sistema è andato in blocco per una perdita di pressione, la ricarica si aggira tra i 120 euro per il vecchio R134 e i 260 euro per il più recente R1234yf;

se il sistema è andato in blocco per una perdita di pressione, la ricarica si aggira tra i 120 euro per il vecchio R134 e i 260 euro per il più recente R1234yf; pressostato: per sostituire i componenti che regolano la pressione e il flusso del liquido la spesa varia tra i 40 e i 100 euro;

per sostituire i componenti che regolano la pressione e il flusso del liquido la spesa varia tra i 40 e i 100 euro; sostituzione del compressore: l’intervento più costoso, necessario in caso di rottura interna o blocco della puleggia. La spesa per la sostituzione varia dai 450 ai 900 euro, a cui bisognerà poi aggiungere il costo per il riempimento del gas.

Se invece il blocco è scattato perché il motore sta andando in surriscaldamento, gli interventi riguardano il sistema di raffreddamento dell’auto:

valvola termostatica: se rimane bloccata chiusa non fa circolare il liquido refrigerante e fa salire la temperatura. La sostituzione si aggira tra i 90 e i 180 euro;

se rimane bloccata chiusa non fa circolare il liquido refrigerante e fa salire la temperatura. La sostituzione si aggira tra i 90 e i 180 euro; elettroventola del radiatore: quando la ventola non funziona fa salire troppo la pressione nel sistema e la temperatura del motore mandando tutto in recovery. La spesa per la sostituzione si aggira tra i 260 e i 500 euro;

quando la ventola non funziona fa salire troppo la pressione nel sistema e la temperatura del motore mandando tutto in recovery. La spesa per la sostituzione si aggira tra i 260 e i 500 euro; guarnizione della testata: se purtroppo si è forzata la marcia con la spia accesa e la temperatura alta, la riparazione della testata bruciata è l’inconveniente più grave e può superare facilmente i 1.200 euro.

I consigli del meccanico

Prevenire il blocco del compressore è l’unico modo per non ritrovarsi all’improvviso al caldo durante un viaggio o, peggio ancora, con l’auto in avaria. Ecco alcune buone abitudini da seguire durante l’uso quotidiano: