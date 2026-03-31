Scopri perché il compressore del clima è in blocco, come ripristinarlo, i costi di ricarica e come risparmiare con la giusta diagnosi

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock Aria condizionata auto bloccata, i consigli del meccanico: serve una disgnosi approfondita

Se accendi il clima e l’aria resta tiepida, significa che il compressore non è entrato in funzione. Molto semplicemente, il componente non viene “comandato” dal sistema a causa di un blocco elettrico di sicurezza o di un problema meccanico.

Che la tua auto sia più datata (gas R134a) o di ultima generazione (gas 1234yf), se il compressore resta fermo c’è un motivo preciso e ricaricare il gas senza prima aver capito perché il sistema è bloccato significa quasi sempre buttare via i soldi per il riempimento. Ora ti spiego che cosa conviene fare, come procedere.

Il funzionamento e il blocco di sicurezza

Il punto fondamentale è questo, l’impianto di climatizzazione è un circuito a tenuta stagna. Il gas refrigerante non si consuma con il tempo, quindi, se il livello scende sotto il minimo, significa che c’è una fuga nel sistema. Quando questo accade, interviene una protezione automatica: un sensore rileva che la pressione è troppo bassa e toglie corrente al compressore per evitare che lavori senza lubrificazione e si distrugga.

Molti pensano che basti una semplice ricarica, ma se il compressore è in blocco, aggiungere gas senza aver verificato il funzionamento del sistema è del tutto inutile, dopo poco tempo tornerà a fermarsi. Se il compressore non parte, la causa potrebbe essere anche un guasto elettrico o una rottura meccanica. In tutti i casi, la soluzione è una diagnosi professionale per capire esattamente cosa impedisce l’avvio.

Il climatizzatore auto raffredda poco

Prima che il sistema vada in blocco totale c’è spesso un segnale d’allarme, l’aria esce fresca ma non più gelida come un tempo, oppure rinfresca solo dalle bocchette lato guida e non da quelle del passeggero. Questo è il sintomo classico di una carica parziale, il gas sta finendo a causa di una micro-perdita.

In questa fase il compressore parte ancora, ma sta già iniziando a sforzare. Intervenire subito con una ricerca perdite ti permette spesso di salvare il compressore evitando di surriscaldarlo, ma soprattutto prima che il sensore di pressione “stacchi la spina” definitivamente per protezione.

Cosa impedisce l’avvio e quanto costa ripararlo

Quando il climatizzatore non funziona, le cause possono essere diverse e con costi di intervento differenti:

perdita di pressione (mancanza di gas): se c’è una fuga, il gas esce e l’intero sistema si blocca per sicurezza. Una ricarica standard per il vecchio gas R134a costa circa 120 euro , mentre per il nuovo gas 1234yf il prezzo sale a circa 260 euro . Oltre a questi importi, va aggiunto il costo della riparazione della perdita. Per sapere la tipologia di gas utilizzato basta aprire il cofano e cercare l’etichetta adesiva che riporta la sigla del refrigerante, evitando errori di ricarica. In generale, le auto immatricolate dopo il 2017 usano quello nuovo;

se c’è una fuga, il gas esce e l’intero sistema si blocca per sicurezza. Una ricarica standard per il vecchio gas costa circa , mentre per il nuovo gas il prezzo sale a circa . Oltre a questi importi, va aggiunto il costo della riparazione della perdita. Per sapere la tipologia di gas utilizzato basta aprire il cofano e cercare l’etichetta adesiva che riporta la sigla del refrigerante, evitando errori di ricarica. In generale, le auto immatricolate dopo il 2017 usano quello nuovo; guasto elettrico o dei sensori: a volte il gas è presente, ma la corrente non arriva al compressore. Può trattarsi di un sensore guasto, un fusibile o un relè difettosi. La sostituzione o il ripristino di un contatto può costare tra gli 80 e i 150 euro , in base al tempo necessario per la diagnosi;

o dei a volte il gas è presente, ma la corrente non arriva al compressore. Può trattarsi di un sensore guasto, un fusibile o un relè difettosi. La sostituzione o il ripristino di un contatto può costare tra gli , in base al tempo necessario per la diagnosi; problema meccanico: questa è l’ipotesi più grave. Il compressore potrebbe essere bloccato o avere la bobina dell’elettrocalamita interrotta. Tra ricambio e manodopera la spesa può oscillare tra i 450 e gli 800 euro , a seconda della tipologia di auto;

questa è l’ipotesi più grave. Il compressore potrebbe essere bloccato o avere la bobina dell’elettrocalamita interrotta. Tra ricambio e manodopera la spesa può oscillare tra i , a seconda della tipologia di auto; filtro abitacolo intasato (poca aria dalle bocchette): spesso il compressore gira correttamente, ma dalle bocchette esce solo un filo d’aria debole. In questo caso il colpevole è il filtro antipolline completamente sporco che “tappa” il passaggio. La sostituzione del filtro costa solitamente tra i 30 e i 60 euro per le utilitarie e tra i 50 e i 120 euro per le vetture di alta fascia.

Il consiglio del meccanico

In conclusione, se il tuo climatizzatore non rinfresca, la soluzione non è cercare una ricarica al prezzo più basso, sperando che funzioni. Senza una diagnosi professionale, rischi di spendere soldi inutilmente per un gas che uscirà in pochi giorni o per un sistema che rimarrà comunque in blocco. Il consiglio è uno solo, affidati a un’officina che verifichi prima lo stato del circuito, la manutenzione senza tralasciare la sanificazione del sistema. Solo così eviterai di buttare soldi e avrai la certezza di viaggiare di nuovo al fresco.