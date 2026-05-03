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123RF ASR Auto Off: quando disattivare l’antipattinamento può servire

ASR, acronimo di Anti-Slip Regulation, è il sistema elettronico che limita il pattinamento delle ruote motrici in accelerazione. Quando una ruota perde aderenza, la centralina riduce la coppia motrice, frenando la ruota che slitta o facendo entrambe le cose.

Il sistema lavora usando sensori già presenti nell’auto, in particolare quelli dell’ABS, che misurano la velocità di rotazione delle ruote. Se una ruota motrice gira molto più rapidamente delle altre, il software interpreta il fenomeno come perdita di grip e corregge la situazione. L’obiettivo è fare avanzare l’auto in modo più controllabile su fondi bagnati, sporchi, freddi o sdrucciolevoli. L’ESP integra funzioni come ABS e controllo della trazione, ma va oltre perché riconosce i movimenti di sbandata e li contrasta attivamente.

L’ASR interviene quando il problema nasce in accelerazione e riguarda il pattinamento delle ruote motrici; l’ESC lavora sulla stabilità del veicolo ovvero sulla differenza tra la traiettoria voluta dal conducente e quella reale dell’auto. Dal primo novembre 2014 il controllo elettronico della stabilità è obbligatorio su tutti i nuovi veicoli venduti nell’Unione europea, segno che si tratta di un sistema considerato centrale per la sicurezza stradale.

Come funziona il controllo di trazione

Il controllo di trazione entra in gioco quando l’auto sta accelerando e una o più ruote motrici iniziano a girare più velocemente di quanto dovrebbero rispetto alla velocità del veicolo. Su una trazione anteriore il fenomeno riguarda le ruote davanti; su una posteriore quelle dietro; su una integrale la gestione può coinvolgere più assi e dialogare con differenziali, freni e controllo della coppia.

In condizioni normali l’ASR è un alleato. Se si parte su asfalto bagnato, su pavé umido, su una rampa liscia o su una strada fredda, il sistema impedisce alla ruota di pattinare a vuoto. Il conducente può anche premere troppo l’acceleratore, ma la centralina taglia potenza e recupera aderenza. La sensazione al volante può essere quella di un’auto strozzata, ma in realtà il sistema sta evitando che le ruote trasformino la coppia motrice in fumo, rumore e perdita di direzionalità. La logica dell’ASR è conservativa. Quando rileva slittamento, presume che ci sia un problema di aderenza e riduce l’energia trasmessa alle ruote. Nella maggior parte dei casi è ciò che serve. Il paradosso nasce quando l’auto è bloccata in neve alta, fango, sabbia o ghiaia: per uscire dall’impaccio serve a volte un minimo di pattinamento controllato perché la ruota deve scavare, liberarsi, cercare presa o generare slancio.

Cosa succede quando si disattiva l’antipattinamento

Premere ASR Off significa togliere in tutto o in parte l’intervento automatico che limita lo slittamento delle ruote motrici. L’auto torna quindi a rispondere in modo più diretto all’acceleratore. Se il conducente esagera, le ruote possono pattinare liberamente. Se il fondo è scivoloso, la motricità può peggiorare invece di migliorare. Se l’auto ha molta coppia, soprattutto con motori turbo, ibridi o elettrici, la perdita di aderenza può arrivare in modo molto rapido.

La disattivazione non è uguale su tutte le vetture. Su alcuni modelli una pressione breve del tasto esclude soltanto l’antipattinamento mentre una pressione più lunga riduce o disattiva anche il controllo di stabilità. Su altri veicoli esistono modalità intermedie, come Traction, Snow, Mud, Sand, ESC Sport o ESP Off che alzano le soglie di intervento.

Quando conviene disattivare l’ASR

Il caso più classico è l’auto bloccata sulla neve. Se le ruote motrici iniziano a girare e il controllo di trazione taglia potenza, il veicolo può restare fermo e non riesce ad accumulare quel minimo di slancio necessario per uscire dal solco. Disattivare temporaneamente l’ASR può consentire alle ruote di pattinare leggermente e far muovere l’auto. Lo stesso principio vale sul fango. In un prato bagnato, su una strada sterrata molto molle o in uscita da un parcheggio non asfaltato, l’antipattinamento può tagliare coppia appena le ruote iniziano a scavare. A quel punto il conducente sente il motore che non sale di giri e l’auto che non avanza. Una temporanea esclusione del sistema aiuta se si usa l’acceleratore con delicatezza.

Chi guida su fondi sabbiosi sa che il veicolo deve mantenere una certa inerzia. Un controllo di trazione troppo invasivo può interrompere lo slancio e far affondare la vettura. Non a caso alcune auto moderne non chiedono al conducente di spegnere tutto, ma offrono modalità Sand o Mud che permettono più slittamento senza rinunciare alla gestione elettronica.

Quando non bisogna spegnere l’antipattinamento

Nella guida normale l’ASR deve restare attivo. Su strada aperta, con traffico, curve, pedoni, pioggia o asfalto irregolare, lasciare attivi i controlli è la scelta più sicura. Il controllo di trazione serve anche al guidatore esperto quando l’aderenza cambia all’improvviso. Su asfalto bagnato, disattivare l’ASR può peggiorare la situazione. In uscita da una rotonda, in sorpasso o in accelerazione su una giunzione metallica, una ruota che pattina può far perdere motricità e direzionalità. Con una trazione anteriore si può avere sottosterzo, con una posteriore il retrotreno può alleggerirsi, con una integrale la perdita di aderenza può essere mascherata fino a quando diventa più difficile da correggere.

Su ghiaccio il discorso è più delicato. È vero che, se l’auto è bloccata, una temporanea esclusione può aiutare a partire. Ma guidare con ASR disattivato su una strada ghiacciata è un rischio inutile. L’elettronica può impedire che un errore leggero diventi una perdita di controllo più seria.

Neve, catene e pneumatici invernali: cosa cambia

Con le catene da neve montate, il comportamento può variare in base all’auto. Alcuni costruttori consigliano di mantenere i controlli attivi, altri prevedono modalità specifiche o una parziale disattivazione. Le catene modificano la rotazione, il grip e la risposta delle ruote motrici. Per questo l’elettronica può interpretare alcune variazioni come slittamento anomalo. Anche in questo caso il manuale del veicolo resta il riferimento più serio. Con pneumatici invernali di buona qualità l’ASR va lasciato inserito. Una gomma adatta al freddo offre più aderenza meccanica mentre il controllo di trazione gestisce l’eccesso di coppia.

La situazione più tipica in cui si può valutare l’ASR Off è la partenza da fermo su neve alta o compatta, magari dopo che l’auto è rimasta parcheggiata. Prima si prova con dolcezza, marcia alta se possibile su cambio manuale, acceleratore leggero e volante dritto. Se il sistema taglia completamente potenza e il veicolo non si muove, si può disattivare l’antipattinamento, cercare di uscire con movimenti progressivi e riattivare il sistema appena recuperata la marcia.