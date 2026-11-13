Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Nel 2027 potrebbe aumentare il costo della revisione auto

La revisione dell’auto potrebbe diventare più costosa dal 2027. Per gli automobilisti italiani si profila un possibile aumento della spesa, dagli attuali circa 79 euro fino a una cifra vicina ai 90 euro. Per il momento, però, non esiste alcun rincaro ufficiale: si tratta di un’ipotesi tornata al centro del confronto politico dopo che un precedente adeguamento tariffario è rimasto sulla carta. La questione riguarda le officine autorizzate, che chiedono di tenere conto dei costi di gestione cresciuti negli ultimi anni, ma anche milioni di proprietari di veicoli per i quali la revisione è un obbligo periodico.

Perché si parla di un aumento della revisione auto

L’ultimo aggiornamento delle tariffe risale al novembre 2021. Da allora il prezzo del controllo periodico è rimasto invariato, mentre le imprese del settore hanno dovuto affrontare rincari legati all’energia, alla manutenzione delle apparecchiature e alle spese necessarie per mantenere operativi i centri di revisione.

È proprio questo divario tra tariffa e costi sostenuti dalle officine ad aver riaperto la discussione. Secondo lo scenario riportato da molti, il 2027 potrebbe essere l’anno in cui la revisione diventerà più cara, portando l’esborso complessivo per gli automobilisti vicino alla soglia dei 90 euro.

Come dicevamo, ancora niente è stato confermato. Dunque, per chi deve effettuare la revisione nei prossimi mesi, quindi, non c’è al momento motivo di considerare automatico l’aumento.

L’adeguamento da 9,18 euro rimasto bloccato

Un primo tentativo di modificare il costo della revisione era già stato previsto nel 2025. L’intervento contemplava un aumento di 9,18 euro sulla tariffa base, con decorrenza ipotizzata dal primo gennaio 2026. La misura, però, non è diventata operativa.

A bloccarla è stata l’assenza del decreto attuativo necessario da parte dei ministeri competenti, quello delle Infrastrutture e dei Trasporti e quello dell’Economia. Senza quel passaggio formale, l’adeguamento non poteva tradursi in un aumento effettivamente applicato agli automobilisti.

È importante distinguere la tariffa base dal costo finale sostenuto in un centro privato: quest’ultimo comprende anche ulteriori voci. Di conseguenza, non basta sommare meccanicamente 9,18 euro al prezzo oggi pagato per determinare con certezza il futuro importo della revisione.

Il mancato intervento ha lasciato irrisolto il problema e ha spinto a cercare una soluzione diversa, capace di evitare che ogni aggiornamento rimanga sospeso per l’assenza di un provvedimento successivo.

Cosa è successo alla Camera e cosa potrebbe cambiare

Il tema è riemerso durante l’esame del Decreto Carburanti alla Camera. La deputata Gaetana Russo ha presentato un ordine del giorno dedicato proprio all’aggiornamento delle tariffe delle revisioni. Il Governo non ha accolto la proposta di un incremento del 15%, ma ha dato il via libera a una formulazione modificata, orientata a rivedere la procedura già prevista.

Tra le possibilità considerate figura anche un meccanismo di adeguamento automatico ogni tre anni, collegato all’andamento dell’inflazione. Restano quindi da definire modalità, tempi ed eventuali nuovi importi. Intanto, per gli automobilisti la revisione continua a essere obbligatoria e alle cifre tutt’ora vigenti, poi, vedremo se questo cambierà nei prossimi mesi e se il costo lieviterà fino alla fatidica soglia dei 90 euro. La gestione di un’auto, di questi tempi, diventa sempre più dispendiosa.