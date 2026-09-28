Auto contro un animale: chi deve risarcire i danni tra Regione, proprietario, gestore della strada e assicurazione, quali prove raccogliere dopo l’incidente

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123RF Animali sulla carreggiata, incidenti sempre più frequenti: come chiedere i danni

Per sapere chi paga i danni quando un animale attraversa improvvisamente la strada e finisce contro un’auto bisogna tenere conto che la risposta cambia in base alla specie coinvolta, alla presenza di un proprietario, alle caratteristiche della carreggiata e alla condotta tenuta dal conducente.

Ecco quindi che un cinghiale non viene trattato dalla legge come un cane con microchip. Allo stesso modo, una mucca fuggita da un allevamento pone problemi diversi rispetto a un randagio. Prima di inviare lettere o richieste economiche occorre quindi ricostruire la natura dell’animale e la possibile responsabilità di chi avrebbe dovuto controllarlo. Un incidente può coinvolgere più responsabilità: basti pensare a un cervo che entra in autostrada attraverso uno squarcio noto nella recinzione oppure a un cane lasciato libero vicino a una carreggiata sulla quale l’automobilista procedeva oltre il limite.

Fauna selvatica, la richiesta va presentata alla Regione

Per cinghiali, cervi, caprioli e altri animali selvatici protetti, il punto di riferimento è l’articolo 2052 del Codice civile, dedicato ai danni provocati dagli animali. La fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, mentre le funzioni di tutela, controllo e gestione sono attribuite alle Regioni.

La regola è stata chiarita dalla sentenza 7969 del 2020 della Corte di Cassazione. Secondo i giudici il danneggiato deve rivolgere l’azione contro la Regione, che potrà poi rivalersi sull’ente al quale abbia delegato concrete funzioni di gestione faunistica.

Al proprietario dell’auto spetta dimostrare la dinamica dell’incidente, il coinvolgimento dell’animale e il rapporto tra l’attraversamento e i danni subiti. Una volta forniti questi elementi, la Regione può sottrarsi alla responsabilità provando il caso fortuito, vale a dire un fattore esterno imprevedibile e inevitabile capace di interrompere il rapporto causale.

La sola imprevedibilità dei movimenti di un cinghiale non basta perché il comportamento istintivo della fauna rientra nel rischio collegato alla sua gestione. Può invece assumere rilievo una condotta gravemente imprudente del guidatore, una velocità incompatibile con la strada oppure una manovra estranea all’attraversamento dell’animale. Neppure il cartello triangolare che segnala il pericolo di animali selvatici decide da solo la controversia. La sua presenza non libera la Regione mentre l’assenza del segnale non garantisce il risarcimento.

Quando risponde il gestore della strada

Anas, Comuni, Province e concessionari autostradali non sono sempre estranei alla vicenda. La loro responsabilità può emergere attraverso l’articolo 2051 del Codice civile, relativo ai danni causati dalle cose in custodia, quando l’ingresso dell’animale dipende da un difetto riconducibile alla strada o alle sue protezioni.

Il caso più intuitivo riguarda un’autostrada delimitata da reti: se un animale entra da una recinzione squarciata, abbattuta o priva di manutenzione, il concessionario può essere chiamato a rispondere. Lo stesso ragionamento vale per un cancello lasciato aperto o per un varco già segnalato senza che siano stati eseguiti interventi. Sulle strade ordinarie aperte la sola presenza di un animale non dimostra invece un difetto della carreggiata.

Regione e custode della strada possono essere chiamati nello stesso procedimento quando i fatti indicano responsabilità concorrenti. Davanti a danni elevati o lesioni personali conviene far esaminare verbali, fotografie e competenze territoriali da un legale prima di scegliere un unico destinatario.

Animali domestici e bestiame, paga il proprietario

Se l’urto coinvolge un cane di proprietà, un cavallo, una mucca o un altro animale riconducibile a una persona, la richiesta va indirizzata al proprietario o a chi se ne serviva nel momento dell’incidente. L’articolo 2052 del Codice civile stabilisce che la responsabilità permane anche quando l’animale sia fuggito o si sia smarrito. Non occorre provare una colpa tradizionale, come una dimenticanza o un recinto lasciato aperto: il proprietario risponde salvo che riesca a dimostrare il caso fortuito. Restano da accertare l’identità dell’animale, il collegamento con il danno e l’assenza di comportamenti del conducente capaci di incidere sulla collisione.

Per un cane, il microchip può condurre all’intestatario attraverso la lettura eseguita dalla polizia o dai servizi veterinari. Nel caso del bestiame aiutano marchi auricolari, tatuaggi identificativi, testimonianze e provenienza dell’animale. Il cittadino non dispone di libero accesso ai dati personali dell’anagrafe canina, ragione per cui l’intervento delle autorità assume un peso decisivo.

Quando il proprietario possiede una polizza di responsabilità civile familiare, agricola o aziendale, la pratica può essere gestita dalla compagnia. Se manca una copertura, la domanda viene rivolta alla persona responsabile.

Il conducente può avere una parte di colpa

L’articolo 2052 non assegna il cento per cento della ragione all’automobilista. La sua condotta viene valutata anche alla luce dell’articolo 2054 del Codice civile, che impone al conducente di provare di aver adottato ogni cautela ragionevole per evitare il danno.

Una velocità eccessiva, l’uso del cellulare, la distrazione o una frenata tardiva possono produrre un concorso di colpa, riducendo l’importo riconosciuto. Nei casi più netti, il comportamento di chi guidava può assumere un ruolo tanto determinante da escludere la responsabilità altrui. Per questa ragione acquistano valore i dati della scatola nera, le riprese della dashcam, le tracce di frenata e le dichiarazioni dei testimoni. Anche l’assenza di una contravvenzione non dimostra necessariamente una condotta impeccabile così come un danno molto esteso non prova una velocità irregolare.

Cane randagio, la richiesta è più complessa

Nel caso di un cane randagio non c’è un proprietario identificabile al quale applicare la stessa logica usata per un animale domestico, mentre le attività di prevenzione e cattura vengono distribuite tra Comuni, aziende sanitarie e servizi territoriali dalle singole leggi regionali.

L’orientamento ricorrente riconduce questi casi all’articolo 2043 del Codice civile, fondato sulla colpa. Chi chiede il risarcimento deve allora individuare l’ente incaricato del controllo nel luogo dell’incidente e dimostrare una specifica omissione, non la sola comparsa del cane sulla strada. Possono contare, per esempio, ripetute segnalazioni rimaste senza risposta, la presenza stabile di un branco già conosciuto o il mancato intervento dopo richieste documentate. In assenza di simili elementi, ottenere denaro da un’amministrazione pubblica diventa assai più difficile.

La domanda va trasmessa con Pec o raccomandata con ricevuta di ritorno al soggetto individuato. Nel caso della fauna selvatica, il destinatario iniziale è la Regione in cui si trova il tratto stradale. Sul sito istituzionale si può cercare l’ufficio sinistri, l’avvocatura o la compagnia che gestisce le richieste per conto dell’ente. Alla comunicazione vanno allegati il verbale, le fotografie, i dati dei testimoni, il documento di proprietà del veicolo, il preventivo di riparazione, le fatture già sostenute e gli eventuali certificati medici.

Se l’ente respinge la domanda o non risponde, il danneggiato può valutare una negoziazione, una mediazione quando prevista oppure un’azione giudiziaria. Prima di attendere mesi è bene verificare i termini applicabili al caso, perché prescrizione e procedure amministrative possono variare in base al soggetto chiamato in causa.