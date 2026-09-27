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123RF L’esenzione bollo auto comprende anche le vetture alimentate a diesel?

Anche il proprietario di un’auto diesel beneficia dell’esenzione dal bollo prevista per il 2027. A fare la differenza non è tanto il tipo di alimentazione ma requisiti come potenza, intestatario, copertura assicurativa e scadenza del pagamento.

La norma non cancella il bollo auto, ma introduce un’esenzione circoscritta al 2027 e riservata a un solo veicolo per ogni persona fisica che rispetti le condizioni previste. Il decreto è entrato in vigore il 18 settembre, mentre il Parlamento ha avviato l’iter di conversione, durante il quale il contenuto può ancora essere modificato.

Le auto diesel rientrano nell’esenzione

L’agevolazione riguarda le auto alimentate a benzina o gasolio tra cui quelle nelle quali uno di questi carburanti viene utilizzato insieme a un’altra fonte di propulsione. Il possessore di una vettura diesel non viene quindi escluso a causa dell’alimentazione. Nel perimetro possono rientrare tanto le auto diesel quanto le motorizzazioni ibride che abbinano il propulsore a gasolio a un motore elettrico. Il medesimo principio vale per le ibride a benzina, comprese mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid purché siano rispettate la soglia di potenza e le altre condizioni stabilite dal decreto.

L’apertura alle combinazioni con un’altra fonte di propulsione comprende anche le vetture bifuel benzina-Gpl o benzina-metano. Resta decisiva l’alimentazione omologata e riportata nei documenti del mezzo: una definizione commerciale usata dal costruttore non basta per stabilire il diritto al beneficio.

L’esenzione si applica ai versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2027. A fare fede è la scadenza fiscale prevista per quel versamento. Un bollo che termina nel novembre 2026 e deve essere rinnovato entro dicembre resta dovuto per intero, anche se copre diversi mesi del 2027. Se al contrario il periodo precedente si conclude a dicembre 2026 e il termine ordinario per il rinnovo cade a gennaio 2027, il pagamento rientra nell’esenzione, sempre che siano soddisfatti tutti gli altri requisiti.

La norma non introduce rimborsi proporzionali per i mesi del 2027 già coperti da un versamento effettuato nel 2026. Neppure un pagamento arretrato cambia natura soltanto perché viene eseguito durante l’anno agevolato: un bollo dovuto nel 2026 resta dovuto con le eventuali sanzioni e gli interessi previsti.

Il limite è fissato a 80 kW

Per beneficiare dell’esenzione l’auto diesel deve avere una potenza non superiore a 80 kW, equivalenti a circa 109 CV. La soglia comprende anche i veicoli che riportano esattamente 80 kW. Basta superarla di un solo kilowatt per restare fuori. Non è prevista una franchigia sui primi 80 kW. Un’automobile da 81 kW non ottiene uno sconto calcolato sulla parte inferiore alla soglia, ma continua a essere soggetta al bollo secondo le regole ordinarie.

Il valore da controllare si trova nel campo P.2 della carta di circolazione o del Documento unico. La verifica va condotta sulla versione posseduta perché lo stesso modello può essere commercializzato con motori, potenze e allestimenti diversi. La cilindrata, il nome della vettura o la potenza attribuita alla gamma non consentono di determinare l’accesso all’agevolazione fiscale.

Le regole ordinarie del bollo prendono come riferimento la potenza fiscale riportata nei documenti del veicolo, non la somma dei valori dichiarati per i singoli motori. Il decreto 162 non introduce una definizione autonoma per il calcolo della potenza delle ibride. Per questo motivo, soprattutto quando il valore commerciale supera 80 kW ma quello indicato nel campo P.2 rimane sotto il limite, bisogna controllare le istruzioni applicative emanate dall’amministrazione competente.

Una vettura diesel mild hybrid annunciata, per esempio, con una potenza complessiva di 110 o 120 CV non va considerata esclusa. Il primo riscontro va eseguito sul Documento unico, seguito dalla verifica della posizione fiscale attraverso i servizi regionali.

L’esenzione spetta soltanto alle persone fisiche

L’agevolazione è riservata alle persone fisiche soggette al pagamento della tassa automobilistica. Le società e gli altri soggetti giuridici restano esclusi, anche quando utilizzano auto diesel con potenza inferiore a 80 kW.

Una vettura aziendale intestata a una società non diventa agevolabile perché viene guidata da un dipendente. Diversa è la posizione dell’imprenditore individuale o del professionista con partita Iva. Nei contratti di leasing o di noleggio a lungo termine bisogna individuare il soggetto tenuto fiscalmente al versamento.

Il decreto concede l’esenzione per una sola auto. Chi possiede più auto diesel o a benzina entro gli 80 kW non può però scegliere su quale applicare il vantaggio. La norma attribuisce il beneficio alla vettura con la potenza più bassa. In presenza di due mezzi con lo stesso numero di kilowatt, viene esentata l’automobile per la quale sarebbe dovuto il bollo meno costoso.

Un contribuente con una diesel da 55 kW e un’altra da 75 kW non paga allora il bollo sulla prima, mentre la seconda continua a seguire il regime ordinario. Se le due vetture fanno capo a persone diverse dello stesso nucleo familiare, ciascun intestatario può accedere alla propria esenzione, purché rispetti autonomamente tutti i requisiti.

La potenza entro 80 kW e l’alimentazione a gasolio non sono sufficienti. Il decreto richiede che il mezzo individuato sia assicurato in quanto collega il vantaggio fiscale alla presenza di una copertura di responsabilità civile valida. Il testo non specifica con quale data debba essere verificata la copertura, né chiarisce come trattare una polizza sospesa per una parte dell’anno. Fino alla pubblicazione delle istruzioni operative, un veicolo privo di assicurazione o con una situazione assicurativa incerta non può essere considerato automaticamente ammesso.

Nessun limite legato a ISEE, età o classe ambientale

Il decreto non introduce soglie di reddito e non richiede la presentazione dell’ISEE. Il beneficio può spettare indipendentemente dall’età, dalla professione e dalla condizione economica del contribuente. Neanche l’anzianità dell’auto diesel costituisce un criterio di esclusione. Possono rientrare veicoli nuovi e usati, senza una classe Euro minima purché l’alimentazione e la potenza corrispondano alle indicazioni della norma. Non sono richiesti l’acquisto di una nuova vettura, la rottamazione di quella precedente o un determinato anno di immatricolazione.

La classe ambientale continua però a incidere sull’importo che sarebbe stato dovuto in assenza dell’agevolazione. Poiché le tariffe ordinarie cambiano anche in base alle disposizioni regionali, il risparmio ottenuto da due proprietari di auto con la stessa potenza può risultare differente.