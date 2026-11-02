Oggi è possibile rottamare un’auto con fermo amministrativo se il veicolo è fuori uso e c'è l’attestazione di inutilizzabilità. Come funziona la procedura

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123RF Auto con fermo amministrativo: quando è possibile rottamarla e cosa succede ai debiti

Un’auto con fermo amministrativo può essere rottamata anche senza avere prima saldato il debito. A patto però che ricorrano le condizioni previste per un veicolo fuori uso e la pratica sia accompagnata dall’attestazione di inutilizzabilità. È la possibilità introdotta dalla legge 14 del 2026. La demolizione chiude la vicenda del mezzo, ma non estingue le somme che hanno determinato il provvedimento. In pratica cartelle, tributi e altri importi ancora dovuti restano una questione aperta. La novità riguarda chi conserva in garage, in un cortile o all’interno di un’officina un’auto ormai da avviare alla demolizione, sulla quale pesa un vincolo della riscossione.

Che cosa è cambiato con la legge 14 del 2026

La legge 14 del 2026 ha modificato la disciplina dei veicoli fuori uso. Il principio è quello della non opponibilità del fermo fiscale alla radiazione per rottamazione. In presenza dei presupposti richiesti, il vincolo non può più essere utilizzato per bloccare la cancellazione del veicolo. L’applicazione comprende anche i mezzi conferiti volontariamente dai proprietari ai centri di raccolta. Non è una procedura riservata alle carcasse rimosse dalle strade. Rimane necessario l’attestato di inutilizzabilità, che deve entrare nel fascicolo della pratica anche quando l’iniziativa parte dal privato.

L’intervento riguarda il fermo fiscale, il vincolo collegato alla riscossione di crediti non pagati. Le somme possono derivare da imposte, tassa automobilistica, contributi o sanzioni stradali. Non serve che il debito sia nato dall’acquisto o dall’uso di quell’auto. Il mezzo costituisce il bene sul quale è stato iscritto il provvedimento.

Bisogna distinguere questa situazione dal fermo disposto come sanzione accessoria per una violazione stradale e dagli altri provvedimenti che possono interessare il veicolo in quanto la riforma non propone una liberatoria generale rispetto a sequestri, pignoramenti o vincoli di natura diversa.

L’attestazione di inutilizzabilità

Per i veicoli gravati da fermo fiscale, la legge 14 del 2026 richiede che alla domanda di cancellazione sia allegata l’attestazione di inutilizzabilità. Il documento viene rilasciato attraverso il servizio organizzato dal Comune. Per i mezzi rinvenuti dalle autorità intervengono gli uffici indicati dalla legge, fra i quali la polizia locale o quello individuato dall’ente proprietario della strada. Il certificato di rottamazione, rilasciato da chi prende in carico il mezzo, ha anche la funzione di documentare la consegna nel circuito autorizzato.

Quali debiti restano dopo la rottamazione

La rottamazione dell’auto non cancella il debito del contribuente. Restano la responsabilità verso l’ente impositore. La nuova procedura consente di eliminare il veicolo fuori uso dai registri, senza trasformare questa operazione in uno sgravio delle somme richieste. Continuano pertanto a rilevare, quando ancora legittimamente dovuti:

tributi non pagati, come imposte e tasse confluite nei carichi della riscossione;

bolli auto arretrati, relativi a periodi per i quali l’obbligazione rimane esigibile;

contributi previdenziali e altri crediti affidati al soggetto incaricato della riscossione;

sanzioni stradali, se il fermo è collegato al loro mancato pagamento;

interessi, sanzioni tributarie e spese applicabili al singolo carico, nei limiti previsti dalla relativa disciplina.

Il valore dell’auto non è una franchigia da sottrarre al debito. Se ad esempio il proprietario deve ancora 3.000 euro e ottiene la demolizione del mezzo, l’operazione non riduce quella somma. Eventuali pagamenti, annullamenti, definizioni o altre vicende del credito devono essere valutati a parte: la rottamazione del veicolo non equivale alla rottamazione delle cartelle.

La riscossione può proseguire anche senza quell’auto

Venuta meno la possibilità di agire sul mezzo demolito, non viene meno per questo il credito ancora esistente. Il recupero delle somme può proseguire attraverso gli strumenti consentiti dalla legge, alle condizioni e nei limiti previsti per ciascuna procedura. All’opposto, la sopravvivenza del debito non significa che ogni importo indicato in una vecchia cartella sia dovuto per sempre. Esistenza, ammontare ed esigibilità della pretesa richiedono la loro verifica, compresi gli eventuali pagamenti già eseguiti o provvedimenti intervenuti.

Bollo auto tra arretrati e periodi successivi

I bolli precedenti ancora dovuti non vengono condonati dalla demolizione. Un arretrato relativo a un periodo già maturato rimane separato dagli effetti della cessazione della posizione del veicolo per il futuro. La radiazione permette invece di far cessare il bollo per i periodi successivi, con gli effetti previsti dalla disciplina applicabile. Per la tassa dell’anno in corso bisogna considerare data dell’evento, scadenza del pagamento e regole della Regione competente.

Chi decide di pagare a rate deve considerare altri due effetti. Il pagamento della prima rata comporta la sospensione del fermo, consentendo di tornare a utilizzare il veicolo. La cancellazione collegata al pagamento interviene invece dopo il saldo integrale del debito interessato. Se il fermo dipende da più carichi, la verifica deve riguardarli tutti.

Allo stesso modo pagare una prima rata non basta, da solo, a ottenere la demolizione di qualsiasi automobile. Per utilizzare la possibilità introdotta nel 2026 servono comunque l’attestazione e gli adempimenti della radiazione. Allo stesso modo chi può accedere a quel percorso non deve confonderlo con l’obbligo di estinguere preventivamente l’intero debito.

Dalla visura alla consegna

Il lavoro preliminare consiste nel mettere insieme situazione giuridica e stato materiale dell’auto. La sequenza è la seguente:

richiedere una visura aggiornata, per conoscere fermi e altri vincoli presenti;

contattare l’ufficio comunale competente, verificando modulistica, requisiti, costi ed eventuale sopralluogo;

preparare la documentazione tecnica richiesta, insieme ai dati del veicolo e del soggetto legittimato alla domanda;

ottenere l’attestazione di inutilizzabilità, prima di organizzare una consegna basata su questa procedura;

conferire il mezzo a un centro autorizzato, oppure attraverso l’operatore commerciale che lo ritira per avviarlo al centro;

ritirare il certificato di rottamazione e verificare la successiva radiazione dai registri.

Per la pratica servono quindi targhe, carta di circolazione o Documento Unico e documenti di proprietà quando previsti. In caso di smarrimento o furto occorre la relativa denuncia.

Al momento della presa in carico deve essere rilasciato il certificato di rottamazione, contenente i dati identificativi del veicolo, del proprietario o detentore e dell’impresa, con data e ora della consegna e l’impegno alla cancellazione. L’operatore deve poi presentare la richiesta di radiazione entro trenta giorni consecutivi dalla consegna.

Quanto costa rottamare un’auto con fermo amministrativo

Il conto richiede di separare spese della pratica, attestazione comunale e servizi ulteriori. Le voci amministrative da considerare sono: