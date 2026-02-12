Conoscere gli aspetti positivi e negativi di un'auto a km 0 può aiutare a comprendere meglio se è davvero la scelta migliore

Le auto a km 0 possono essere un buon compromesso tra una vettura nuova e una usata

Negli ultimi anni il mercato dell’auto è cambiato profondamente: prezzi in aumento, tempi di consegna sempre più lunghi e una crescente attenzione al rapporto qualità-prezzo stanno spingendo molti automobilisti a valutare alternative all’auto nuova tradizionale. Spesso si ricorre al mercato dell’usato, ma esiste un’opzione interessante che si inserisce tra la scelta di una vettura nuova e una di seconda mano: le auto a km 0.

Ma cosa significa davvero acquistare un’auto a km 0? Quali sono le differenze rispetto a una vettura nuova e a una usata? Esistono degli elementi da controllare prima di sceglierla? Spesso vengono presentate come vetture “nuove a prezzo scontato”, ma la realtà è più articolata e merita un approfondimento.

In questo articolo analizzeremo cosa sono le auto a km 0, perché possono essere convenienti, quali sono i vantaggi principali e gli svantaggi da considerare prima dell’acquisto, per capire, in base alle diverse esigenze, se possono essere la scelta più adatta.

Che cosa sono le auto a km 0

Le auto a km 0 sono veicoli già immatricolati dal concessionario, ma mai utilizzati su strada. Il chilometraggio è minimo, solitamente compreso tra 0 e 100/150 km, accumulato solo per spostamenti logistici, test o esposizione nel salone della concessionaria.

Dal punto di vista pratico, si tratta di auto nuove a tutti gli effetti, ma che risultano già immatricolate pur non avendo avuto proprietari privati precedenti. Questa caratteristica le distingue sia dalle auto nuove, da configurare e ordinare, che dalle vetture usate.

Perché i concessionari le mettono a disposizione dei clienti?

I concessionari, in particolare quelli più grandi, spesso hanno una grande varietà di modelli e di vetture a disposizione e possono avere nel loro parco auto diverse auto a km 0, per molteplici ragioni:

per il raggiungimento degli obiettivi di vendita, a volte imposti dalle Case automobilistiche;

per la necessità di smaltire stock di veicoli già presenti nella concessionaria;

per attuare delle promozioni interne o delle strategie commerciali mirate che permettono al cliente di avere a disposizione un veicolo già pronto per l'acquisto e la messa in strada.

Differenza tra auto a km 0, auto aziendali e usato recente

All’interno del vasto mercato dell’auto può succedere di fare confusione tra le diverse categorie di auto e, in particolare, tra auto a km 0, auto aziendali e usato recente.

Facciamo una distinzione tra i vari tipi per capire le differenze sostanziali e scegliere con maggiore consapevolezza:

auto a km 0, sono immatricolate dal concessionario, hanno percorso zero o pochissimi chilometri;

auto aziendali, utilizzate nelle flotte aziendali, hanno pochi anni di vita e chilometraggi più elevati;

usato recente, identifica una vettura con pochi anni di vita, che ha già avuto uno o più proprietari precedenti e con un chilometraggio superiore.

I vantaggi dell’acquisto di un’auto a km 0

Il motivo principale per cui molte persone le scelgono è il risparmio economico. Il prezzo di una vettura a km 0 può essere inferiore anche del 20–25% rispetto al listino del nuovo, pur acquistando un’auto praticamente mai usata.

Inoltre, a differenza delle auto nuove da ordinare, le km 0 sono già disponibili in concessionaria. Questo significa tempi di consegna molto rapidi, spesso di pochi giorni, che consentono al cliente di ritirare e utilizzare la vettura in breve tempo.

Molte delle auto a km 0 in vendita sono versioni ben accessoriate, utilizzate come vetture dimostrative o da esposizione, e includono optional che, per le auto nuove, farebbero salire notevolmente il prezzo. Modelli, quindi, generalmente in ottimo stato, senza necessità di effettuare manutenzioni e riparazioni.

In molti casi, poi, il bollo auto per l’anno in corso è già stato versato dal concessionario, in quanto proprietario del veicolo e quindi tenuto a effettuare il pagamento entro l’ultimo giorno previsto per il versamento. Questo consente un ulteriore piccolo risparmio sulle spese previste per l’acquisto.

Inoltre, le auto a km 0 mantengono la garanzia del produttore. La durata residua dipende dalla data di prima immatricolazione, di solito è di 12-24 mesi, ma la copertura resta ufficiale e completa come per le vetture nuove.

Gli svantaggi e i limiti da conoscere

Dopo aver visto i vantaggi di un veicolo a km 0, passiamo agli svantaggi da considerare prima di scegliere questo tipo di automobile.

Per prima cosa, non è possibile applicare nessuna personalizzazione rispetto all’acquisto di un mezzo nuovo: colore, motorizzazione, allestimento o optional specifici non possono essere scelti o modificati. La vettura viene venduta così come è disponibile nella concessionaria, senza possibilità di poter effettuare ulteriori cambiamenti.

La garanzia, come visto, non inizia al momento dell’acquisto ma dalla data di prima immatricolazione del mezzo. In caso l’auto fosse stata immatricolata da qualche mese, una parte della copertura potrebbe già essere trascorsa.

Da considerare anche il fatto che, essendo già immatricolata, l’auto risulta tecnicamente “usata” al momento della rivendita, con una svalutazione potenzialmente più veloce rispetto allo stesso modello acquistato e immatricolato dal primo proprietario.

Inoltre, dato lo sconto già effettuato, sarà difficile ottenere ulteriori riduzioni sul prezzo finale e, tra i vari costi da considerare, sono presenti quelli legati al passaggio di proprietà, visto che l’auto risulta già immatricolata.

Cosa verificare prima dell’acquisto

Prima di procedere all’acquisto è importante controllare alcuni aspetti, fondamentali per assicurarsi che la vettura sia realmente a km 0 e soddisfi tutte le caratteristiche:

chilometraggio reale che deve essere compreso tra 0 e 150 km massimo;

data di prima immatricolazione;

stato generale del veicolo (interni, carrozzeria, pneumatici), anche se solitamente queste vetture sono tenute in ottimo stato per essere più attraenti;

durata residua della garanzia, specialmente se sono passati diversi mesi dall'immatricolazione o se è ridotta;

documentazione completa del veicolo (libretto di circolazione, certificato di conformità e scheda tecnica);

lettura attenta del contratto di vendita, in particolare gli aspetti legati a promozioni, finanziamenti o ulteriori clausole presenti;

prezzo finale, confrontandolo con un'auto nuova o un usato recente simile.

L’analisi di tutti questi aspetti permetterà di capire se il risparmio è davvero conveniente o se invece è preferibile indirizzarsi su un altro tipo di vettura, nuova o usata che sia.

Auto a km 0: conviene comprarla?

Per la scelta finale occorre tenere in considerazione diversi elementi, tra i quali il budget iniziale e l’importanza che si dà alla possibilità di poter personalizzare il modello preferito come si desidera.

Possono influenzare la decisione anche l’urgenza dell’acquisto, se c’è la necessità di una vettura in breve tempo o se è possibile aspettare qualche mese per la consegna, e la durata prevista del possesso dell’auto.

Se questo periodo sarà ridotto si può pensare anche a una vettura usata, se invece sarà più lungo è meglio scegliere un’auto nuova. In particolare, per chi desidera configurare ogni dettaglio, avere una garanzia completa ed è disposto a spendere un prezzo maggiore.

L’auto a km 0 può rappresentare un ottimo compromesso per chi desidera invece un modello con pochissimi km, pronto all’uso e a un prezzo più conveniente rispetto al listino ufficiale. I vantaggi economici e la disponibilità immediata sono elementi di sicuro interesse, soprattutto in un mercato sempre più complesso e in continuo mutamento.