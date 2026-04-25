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123RF Auto in leasing, quali danni sono a carico del cliente

Il leasing auto consente di mettersi al volante di un veicolo nuovo, di diluire il costo nel tempo e di rinviare la scelta finale tra riscatto, sostituzione o restituzione. Al momento della riconsegna emerge il nodo del rapporto: distinguere la normale usura dai danni extra-usura, cioè da quei difetti che non rientrano nel fisiologico deperimento del mezzo e che possono trasformarsi in un addebito economico per il cliente.

La cornice giuridica del leasing finanziario prevede che se l’utilizzatore non esercita l’opzione finale di acquisto, il bene venga restituito, mentre la disciplina dello stato del veicolo e degli oneri viene poi rimessa al contratto e alla documentazione collegata.

Non c’è una regola universale valida per ogni contratto e per ogni operatore. A rivelarsi decisivi sono il testo contrattuale, le guide di restituzione adottate dalla società di leasing o noleggio e la verifica concreta effettuata alla riconsegna.

Dove finisce l’usura fisiologica e dove comincia il danno

Qualsiasi auto si deteriora con il tempo, con i chilometri percorsi, con l’esposizione agli agenti atmosferici e con il normale impiego quotidiano. La perdita di qualità estetica e funzionale minima è già incorporata nella logica economica del contratto perché il valore residuo del veicolo a fine rapporto presuppone un certo grado di consumo ordinario.

Il problema nasce quando il difetto supera la soglia della tollerabilità e incide sul valore commerciale del mezzo o sulla sua integrità tecnica. Un piccolo segno superficiale compatibile con l’età del veicolo può essere assorbito nella normale usura, ma una ammaccatura, un graffio profondo, un cerchio lesionato, una bruciatura dell’abitacolo, un rivestimento strappato, una chiave mancante o un accessorio non restituito escono dalla sfera del consumo fisiologico e ricadono nella categoria del danno imputabile al cliente.

Ciò che è coerente con l’uso ordinario non viene addebitato, ciò che richiede ripristino, sostituzione o riduce in modo anomalo il valore del veicolo sì. La distinzione si basa sull’effetto che quel difetto produce. Un segno modesto ma localizzato su una parte tecnologicamente complessa può costare più di un danno visivamente esteso su un elemento semplice. È il caso di paraurti che integrano sensori di parcheggio, telecamere o componenti legati ai sistemi ADAS.

Perché il cliente può essere chiamato a pagare

La società di leasing calcola il contratto sulla base di un valore residuo atteso del veicolo a fine rapporto. Se al momento della riconsegna lo stato effettivo dell’auto è peggiore di quello che ci si poteva aspettare da un uso corretto, il valore del bene scende in misura anomala e quella perdita viene ribaltata sull’utilizzatore. Si tratta delle spese legate a danni e usura oltre il normale utilizzo per cui si demanda alla perizia la quantificazione degli importi e al contratto la disciplina delle condizioni economiche.

Tradotto in modo meno notarile, il cliente paga quando il veicolo non viene restituito nello stato che il contratto considera fisiologico per età, durata e percorrenza. Può avvenire per un danno da urto mai sistemato, per una manutenzione trascurata, per interni deteriorati oltre il ragionevole, per pneumatici in condizioni non compatibili con gli standard richiesti, per documentazione assente o per dotazioni mancanti. A contare non sono solo carrozzeria e meccanica, ma anche il corredo del veicolo, quindi seconda chiave, libretti, eventuali cavi, ruotino, cappelliera, kit specifici e altri accessori consegnati all’origine.

Se durante il contratto si verifica un sinistro e il danno non viene denunciato o non viene gestito secondo le procedure previste, al termine del leasing quel difetto può essere contestato come danno addebitabile.

Il momento decisivo della restituzione

La legge che ha tipizzato la locazione finanziaria stabilisce che in mancanza dell’acquisto finale il bene debba essere restituito. Dopodiché sono il contratto e le procedure applicative a definire come questa restituzione avviene, quali standard debbano essere rispettati e come vengano regolati gli scostamenti.

La riconsegna si accompagna a un verbale e a una rilevazione dello stato d’uso. Le società raccomandano che il veicolo venga restituito pulito e in condizioni tali da rendere visibili eventuali danni per consentire una verifica attendibile. Se l’auto arriva sporca, con difetti difficilmente leggibili o con dotazioni incomplete, il rischio è che la contestazione si allarghi e che il margine di discussione del cliente si restringa. In questa cornice di regole, chi riconsegna un’auto senza aver fotografato in esterni, interni, pneumatici, cristalli, strumenti di bordo e chilometraggio si priva di una difesa.

Perizia preliminare: strumento per evitare sorprese

Per sapere come verrà giudicata la propria auto, una buona strada è programmare una perizia preliminare qualche settimana prima della scadenza oppure nel richiedere una verifica preventiva dello stato del mezzo. Questo passaggio consente di capire quali difetti rischiano di essere classificati come danni e di decidere.

Il vantaggio della perizia anticipata è anche strategico. Se un danno è coperto da una polizza kasko o da una garanzia accessoria attivata sul contratto, la sistemazione anticipata evita un addebito più severo alla chiusura. Se invece il danno è modesto e rientra nella normale usura, la verifica preventiva mette il cliente al riparo da riparazioni inutili.

E siccome non sempre il tariffario dei danni o il catalogo di riconsegna risultano intuitivi, è utile che gli standard di usura e di danno siano noti fin dall’inizio del rapporto o comunque consultabili in modo trasparente.

I casi più ricorrenti in cui il cliente resta esposto

Nella prassi di fine leasing, le contestazioni più frequenti si distribuiscono su un ventaglio molto più ampio. Ci sono i graffi profondi e le ammaccature, certo, ma anche i cristalli scheggiati, i cerchi segnati oltre tolleranza, i sedili macchiati o strappati, le plastiche interne deteriorate, gli pneumatici non conformi, gli accessori non riconsegnati e le chiavi mancanti.

C’è poi il capitolo del chilometraggio, che non coincide con la nozione di danno, ma interagisce con essa. Un’auto con percorrenza superiore a quella contrattualmente prevista può presentare un livello di consumo più accentuato, e questo incide sul giudizio dello stato del mezzo.

E poi, un foro, una bruciatura da sigaretta, una macchia permanente o un elemento interno rotto non hanno nulla di fisiologico, anche se occupano pochi centimetri. Lo stesso vale per componenti mancanti che paiono banali ma nel loro insieme abbassano il valore di rivendita del veicolo.

Cosa controllare prima di firmare e prima di restituire

Prima di firmare, bisogna leggere il canone, la durata e l’eventuale maxi-rata, ma anche tutto ciò che riguarda la riconsegna, gli standard di usura, le spese per danni oltre il normale utilizzo, la presenza di eventuali franchigie assicurative, le procedure di denuncia del sinistro e il contenuto delle guide di stato d’uso. Il costo vero del leasing può riemergere alla fine, sotto forma di conguaglio per difetti o mancanze che il cliente aveva sottovalutato.

Prima della restituzione conviene invece fare un controllo del veicolo. Bisogna verificare carrozzeria, cristalli, ruote, interni, dispositivi elettronici, spie, dotazioni, libretti, doppie chiavi e accessori consegnati all’origine. Occorre inoltre raccogliere prova degli eventuali interventi effettuati, delle denunce di sinistro presentate e delle riparazioni eseguite durante il contratto.

Sul piano pratico la verifica anticipata, magari accompagnata da un confronto con il proprio assicuratore o con l’officina che conosce il veicolo, permette di capire se convenga intervenire prima, denunciare un danno, attivare una copertura esistente oppure prepararsi a contestare un addebito ritenuto sproporzionato.