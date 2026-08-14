Riscattare un’auto a noleggio lungo termine non è un diritto: cosa prevedono i contratti, come chiedere la quotazione e quando l’acquisto finale conviene

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123RF Auto a noleggio lungo termine: quando il riscatto è previsto e quanto costa

Dopo anni trascorsi al volante della stessa automobile, perché restituirla se ha sempre funzionato bene? La domanda accompagna molti automobilisti verso la scadenza del noleggio a lungo termine, soprattutto quando il veicolo è stato curato, il chilometraggio contenuto e il nuovo canone si preannuncia più caro.

Il cliente non diventa proprietario pagando l’ultima mensilità. Nemmeno la somma dei canoni già versati genera una quota di proprietà sul veicolo, perché quelle cifre hanno remunerato l’utilizzo dell’auto e i servizi goduti nel periodo contrattuale. La società di noleggio conserva la titolarità del mezzo e decide come ricollocarlo. Può proporlo all’utilizzatore, venderlo tramite una rete convenzionata, destinarlo a un’asta, concederlo con un nuovo contratto oppure inserirlo nel proprio canale dell’usato.

Se la documentazione firmata contiene un’opzione di acquisto, una prelazione o una promessa di vendita, il cliente può esercitarla seguendo termini e modalità indicati. Quando le clausole mancano, serve una nuova offerta scritta del proprietario.

Il noleggio non va confuso con il leasing

Alla scadenza del leasing l’utilizzatore ha il diritto di acquistare il bene a un prezzo prestabilito oppure deve restituirlo. Il cliente conosce in anticipo il valore di riscatto, mentre i canoni risentono del costo del bene, della durata del finanziamento e dell’importo lasciato alla fine.

Il noleggio segue un’impostazione diversa. Il canone paga la disponibilità dell’automobile e un pacchetto che può comprendere manutenzione, copertura Rc auto, limitazione di responsabilità per furto e danni, pneumatici, soccorso stradale, gestione amministrativa e vettura sostitutiva. Il rischio sul valore residuo resta in capo al noleggiatore, salvo diverse pattuizioni.

Anche i finanziamenti con maxi rata o valore futuro garantito vanno tenuti separati dal noleggio a lungo termine. In quelle formule l’ultima somma deriva da un piano di credito e il cliente può trovarsi davanti alla scelta fra pagamento, rifinanziamento e restituzione. Nel noleggio tradizionale, invece, un eventuale acquisto dà vita a una nuova operazione commerciale.

Una prima verifica andrebbe compiuta quattro o sei mesi prima della scadenza con la consultazione di condizioni generali, ordine, eventuali allegati e comunicazioni ricevute durante il rapporto. La richiesta formale può essere inviata nella finestra indicata dal noleggiatore, spesso compresa fra 60 e 90 giorni prima del termine. Non si tratta di una scadenza fissata dalla legge: ogni società adotta il proprio calendario.

Come viene stabilito il prezzo dell’auto

Nel leasing il valore di riscatto è fissato all’origine. Nel noleggio a lungo termine, quando manca una cifra contrattuale, il prezzo nasce vicino alla scadenza. Non c’è una formula pubblica obbligatoria che vincoli il noleggiatore alle valutazioni di qualsiasi altra banca dati.

Anno di immatricolazione, versione, dotazioni, chilometraggio, alimentazione e condizioni meccaniche incidono sulla stima. Entrano nel calcolo anche la richiesta per quel modello, i costi di ricondizionamento, il valore residuo iscritto dall’operatore, la disponibilità di vetture simili e le strategie commerciali della flotta. Dal punto di vista metodologico, il prezzo offerto non va confrontato con un generico annuncio trovato online. Servono vetture della stessa versione, con età, chilometraggio, dotazioni, alimentazione e garanzia comparabili.

Va da sé come non vadano considerate le mensilità come acconti sull’acquisto. Nel noleggio a lungo termine quelle somme hanno già prodotto la loro controprestazione: uso dell’auto, manutenzione, coperture, assistenza e gestione del mezzo. Per valutare la convenienza non serve neppure sommare retrospettivamente tutti i canoni al prezzo proposto. Le spese sostenute per la mobilità degli anni precedenti non possono più essere recuperate e non cambiano il valore dell’acquisto futuro.

Il calcolo utile parte da altri elementi: prezzo richiesto, passaggio di proprietà, costo del finanziamento, manutenzioni imminenti, pneumatici, assicurazione, bollo, garanzia residua e prevedibile svalutazione.

Si può acquistare prima della scadenza?

La vendita anticipata può essere presa in considerazione, ma richiede il consenso del proprietario e la chiusura del noleggio. Il noleggiatore può applicare una penale per recesso, ricalcolare il chilometraggio, addebitare una quota dei canoni mancanti o chiedere altre somme previste dalle condizioni generali. A queste voci si aggiunge il prezzo dell’automobile.

Prima di accettare il cliente dovrebbe ottenere due conteggi separati: uno per la chiusura anticipata del rapporto e uno per la compravendita. Se la vendita non viene perfezionata, l’obbligo di restituire l’auto resta in piedi. Continuare a usarla oltre la data concordata può generare canoni supplementari, indennità o addebiti per ritardata consegna.

Molte società accettano che l’automobile venga intestata a una persona indicata dal cliente, ma nessuna regola generale impone loro di farlo. La risposta dipende dalla politica commerciale, dalla struttura del contratto e dalle procedure antiriciclaggio adottate dal venditore.

Nel caso di una flotta aziendale, il dipendente utilizza un veicolo noleggiato dall’impresa e non intrattiene necessariamente un rapporto contrattuale diretto con il proprietario. Per comprarlo deve ottenere l’assenso dell’azienda e seguire il percorso stabilito dal noleggiatore. Amici e familiari possono subentrare come acquirenti quando l’offerta lo ammette. Il loro nominativo deve comparire nella documentazione di vendita, nella fattura e nella pratica di trasferimento.

Danni, chilometri e fattura finale

L’acquisto dell’auto non azzera per forza le pendenze maturate durante il noleggio. Canoni insoluti, multe, pedaggi, carburante, ricariche, spese amministrative e penali di chiusura possono essere fatturati separatamente.

Lo stesso dubbio riguarda i chilometri eccedenti e i danni. Alcune società rinunciano alla perizia di restituzione quando il conducente compra il mezzo, dato che l’auto non deve essere ricondizionata per un altro cliente; altri contratti conservano uno o più conguagli. La trasparenza su queste voci merita attenzione anche alla luce del provvedimento con cui, nell’ottobre 2025, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato una società di noleggio auto per informazioni giudicate carenti, ambigue e frammentate sulle condizioni del servizio destinato a limitare la responsabilità per danni. Il procedimento non riguardava l’acquisto finale, ma mostra quanto la formulazione delle clausole possa incidere sulla fattura di chiusura.

Passaggio di proprietà, quanto si paga

Una volta accettato il preventivo, la vettura deve essere trasferita dal proprietario al compratore. L’operazione comporta l’autenticazione dell’atto di vendita, l’aggiornamento del Pubblico registro automobilistico e il rilascio del Documento unico.

I costi comprendono l’Imposta provinciale di trascrizione, variabile in base al veicolo e alla provincia di residenza dell’acquirente, 27 euro di emolumenti Aci e 10,20 euro di diritti della Motorizzazione civile. A questi si sommano 32 euro di bollo per l’istanza unificata, 16 euro per il Documento unico e 16 euro per l’autentica digitale dell’atto, oltre ai costi di riscossione. Le spese fisse indicate arrivano così a 101,20 euro, alle quali vanno aggiunte Ipt ed eventuale commissione dell’agenzia.

La copertura assicurativa legata al noleggio cessa con il vecchio rapporto. Prima di circolare come proprietario, l’acquirente deve attivare una propria polizza RC e verificare la decorrenza esatta, evitando vuoti di copertura.