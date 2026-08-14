Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Noleggio auto: cosa non bisogna scordare

Per molti automobilisti il noleggio dell’auto finisce nel momento in cui il viaggio è terminato, la vettura viene parcheggiata nell’area indicata e le chiavi riconsegnate all’operatore. È una percezione comprensibile, ma non del tutto corretta. Per la società di noleggio, infatti, è proprio la fase della riconsegna a dare il via a una serie di verifiche tecniche e amministrative che possono avere conseguenze anche nelle ore o nei giorni successivi.

Il problema nasce soprattutto quando il cliente arriva alla fine del viaggio con la fretta di raggiungere un aeroporto, una stazione o l’albergo. In quei momenti controllare ogni dettaglio dell’auto può sembrare una perdita di tempo. Eppure bastano pochi minuti per evitare contestazioni future e avere una documentazione utile nel caso in cui emergano problemi dopo la restituzione.

Fate sempre le foto prima di lasciare l’auto

La prima regola è semplice: fotografare la vettura. Prima di consegnare definitivamente le chiavi, è opportuno realizzare alcune immagini che mostrino chiaramente le condizioni dell’auto, concentrandosi soprattutto su carrozzeria, cerchi, pneumatici, parabrezza e abitacolo.

Le società di noleggio devono controllare lo stato generale del veicolo, verificare il chilometraggio e individuare eventuali anomalie. Non sempre, però, queste operazioni vengono effettuate davanti al cliente. La riconsegna può infatti avvenire al di fuori degli orari di apertura oppure attraverso sistemi automatizzati, lasciando al personale il compito di effettuare il controllo in un secondo momento.

È proprio in questa situazione che le fotografie possono diventare importanti. Conservare una prova delle condizioni della vettura nel momento esatto della riconsegna permette infatti di ricostruire più facilmente la situazione qualora venga contestato successivamente un danno.

Del resto, nel noleggio a breve termine l’utilizzatore non è il proprietario del mezzo. Eventuali graffi, pneumatici danneggiati, ammaccature o accessori mancanti devono quindi essere rilevati e classificati dalla società. Anche un danno apparentemente minimo può trasformarsi in un addebito, soprattutto se non era stato precedentemente registrato.

Multe, pedaggi e sanzioni possono arrivare dopo

La restituzione dell’auto non significa necessariamente che tutti i costi siano già stati definiti. Alcune spese possono infatti emergere dopo la chiusura del contratto, soprattutto quando sono legate a sistemi automatici o a comunicazioni delle autorità. È il caso, per esempio, dei pedaggi, dei parcheggi con lettura automatica della targa, degli accessi alle ZTL e delle sanzioni amministrative. L’infrazione può essere rilevata durante il periodo di utilizzo, ma la comunicazione può arrivare alla società di noleggio soltanto successivamente.

A quel punto il cliente può ricevere un addebito o una richiesta collegata alla gestione della sanzione anche quando il viaggio è ormai terminato. Una multa, inoltre, può essere notificata anche molto tempo dopo rispetto al momento in cui è stata commessa, seguendo le normali procedure previste per questo tipo di violazioni. Non significa, naturalmente, che ogni riconsegna nasconda una sorpresa. Il punto è un altro: il prezzo pagato per il noleggio non rappresenta necessariamente l’ultimo movimento economico legato all’utilizzo della vettura.

Bastano pochi minuti per evitare problemi

La riconsegna, quindi, non dovrebbe essere considerata una semplice formalità. Prima di abbandonare l’auto conviene controllare rapidamente la carrozzeria, verificare il livello del carburante o della ricarica previsto dal contratto, annotare il chilometraggio e fotografare ogni dettaglio rilevante.

È altrettanto utile conservare ricevute, documentazione del contratto e, quando previsto, la conferma digitale della restituzione. Una procedura che richiede pochi minuti può rivelarsi preziosa qualora una contestazione dovesse arrivare quando il viaggio è già soltanto un ricordo.

La fretta, insomma, è il peggior alleato del cliente. Perché se la partenza può aspettare qualche minuto, una contestazione sullo stato dell’auto potrebbe invece accompagnare l’automobilista molto più a lungo.