Quali sono i modelli di auto che non pagano il bollo auto 2027

Quali auto sono esenti dal bollo nel 2027? L’elenco dei modelli con kW, alimentazione e prezzo di listino.

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Virgilio Motori

Redazione

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Quali sono i modelli di auto che non pagano il bollo auto 2027
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Quali auto sono esentate dal bollo? Cosa dice il Ministero dei Trasporti? Quanti veicoli hanno potenza 80 kW?

Come ormai noto la novità per il 2027 sarà l’esenzione dal bollo per determinate auto fino a 80 kW, ma va fatta una precisazione importante: la misura è stata approvata dal Consiglio dei ministri ed è contenuta nel provvedimento per il 2027, non si tratta di  una modifica strutturale e definitiva.

Il Ministero dei Trasporti stima che siano oltre 34 milioni i veicoli circolanti con potenza entro gli 80 kW e indica in 24,6 milioni le persone fisiche potenzialmente interessate alla misura.

  • Esenzione dal bollo per un’autovettura fino a 80 kW di potenza.
  • L’agevolazione riguarda le persone fisiche.
  • L’auto deve essere regolarmente assicurata.
  • L’esenzione riguarda un solo veicolo per persona fisicamente intestataria.
  • Non è previsto un limite legato all’ISEE
  • Per le autovetture, la bozza del decreto indica veicoli alimentati a benzina o gasolio, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione, purché non superino gli 80 kW.
  • L’esenzione si applica ai pagamenti del bollo con scadenza ordinaria compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.
  • Dove verificare la potenza: campo P.2 della Carta di Circolazione (espressa in kW).

L’elenco completo delle auto che non devono pagare il bollo auto 2027 (da BYD a FIAT)

Marca Modello kW Alimentazione Prezzo
BYD Atto 2 DM-i 1.5 165 CV PHEV Active 72 Benzina Plug-in 27.600 €
BYD Atto 2 DM-i 1.5 212 CV PHEV Boost 72 Benzina Plug-in 30.100 €
BYD Dolphin G DM-i 1.5 175 CV Active 70 Benzina Plug-in 24.790 €
BYD Dolphin G DM-i 1.5 212 CV Boost 70 Benzina Plug-in 27.290 €
BYD Dolphin G DM-i 1.5 212 CV Comfort 70 Benzina Plug-in 28.790 €
BYD Dolphin G DM-i 1.5 212 CV Sport 70 Benzina Plug-in 29.790 €
BYD Seal 6 DM-i 1.5 184 CV PHEV Boost 72 Benzina Plug-in 38.200 €
BYD Seal 6 DM-i 1.5 184 CV PHEV Touring Boost 72 Benzina Plug-in 39.700 €
BYD Seal 6 DM-i 1.5 212 CV PHEV Comfort 72 Benzina Plug-in 44.200 €
BYD Seal 6 DM-i 1.5 212 CV PHEV Comfort Lite 72 Benzina Plug-in 42.900 €
BYD Seal 6 DM-i 1.5 212 CV PHEV Touring Comfort 72 Benzina Plug-in 45.700 €
BYD Seal 6 DM-i 1.5 212 CV PHEV Touring Comfort Lite 72 Benzina Plug-in 44.400 €
BYD Seal U DM-i 1.5 218 CV PHEV Boost 72 Benzina Plug-in 39.800 €
BYD Seal U DM-i 1.5 218 CV PHEV Boost 72 Benzina Plug-in 40.100 €
BYD Seal U DM-i 1.5 218 CV PHEV Comfort 72 Benzina Plug-in 42.300 €
BYD Seal U DM-i 1.5 218 CV PHEV Comfort 72 Benzina Plug-in 42.600 €
Caterham Seven 170 R 62,5 Benzina 47.391 €
Caterham Seven 170 S 62,5 Benzina 45.561 €
Caterham Super Seven 600 61 Benzina 46.659 €
Changan Deepal S05 Ultra Hybrid Max 63 Benzina Plug-in 38.690 €
Changan Deepal S05 Ultra Hybrid Pro 63 Benzina Plug-in 34.690 €
Cirelli Cirelli 2 1.5 turbo GPL aut. Cross 69,8 Benzina/GPL 24.800 €
Cirelli Cirelli 2 1.5 turbo GPL aut. Premium 69,8 Benzina/GPL 21.800 €
Cirelli Cirelli 2 1.5 turbo Mild Hybrid GPL Cross 69,8 Benzina/GPL Mild Hybrid 25.800 €
Cirelli Cirelli 2 1.5 turbo Mild Hybrid GPL Premium 69,8 Benzina/GPL Mild Hybrid 22.800 €
Cirelli Cirelli 4 1.5 turbo PHEV 75 Benzina Plug-in 33.200 €
Citroën Berlingo BlueHDi 100 S&S M 30 Anni 75 Diesel 28.730 €
Citroën Berlingo BlueHDi 100 S&S M Max 75 Diesel 29.180 €
Citroën Berlingo BlueHDi 100 S&S M Plus 75 Diesel 26.730 €
Citroën C3 Aircross PureTech Turbo 100 CV Collection 74 Benzina 24.150 €
Citroën C3 Aircross PureTech Turbo 100 CV Plus 74 Benzina 23.150 €
Citroën C3 Aircross PureTech Turbo 100 CV You 74 Benzina 20.400 €
Citroën C3 Hybrid 110 e-DCS6 Business 74 Benzina Mild Hybrid 22.300 €
Citroën C3 Hybrid 110 e-DCS6 Collection 74 Benzina Mild Hybrid 22.950 €
Citroën C3 Hybrid 110 e-DCS6 Max 74 Benzina Mild Hybrid 23.950 €
Citroën C3 Hybrid 110 e-DCS6 Plus 74 Benzina Mild Hybrid 21.950 €
Citroën C3 PureTech 100 S&S Business 74 Benzina 19.500 €
Citroën C3 PureTech 100 S&S Collection 74 Benzina 19.850 €
Citroën C3 PureTech 100 S&S Max 74 Benzina 20.850 €
Citroën C3 PureTech 100 S&S Plus 74 Benzina 18.850 €
Citroën C3 PureTech 100 S&S You 74 Benzina 16.900 €
Citroën C4 Hybrid 110 e-DCS6 You 74 Benzina Mild Hybrid 27.050 €
Dacia Bigster Hybrid 155 CV Expression 80 Benzina Full Hybrid 29.700 €
Dacia Bigster Hybrid 155 CV Extreme 80 Benzina Full Hybrid 31.700 €
Dacia Bigster Hybrid 155 CV Journey 80 Benzina Full Hybrid 31.700 €
Dacia Duster Hybrid 155 CV Expression 80 Benzina Full Hybrid 26.650 €
Dacia Duster Hybrid 155 CV Extreme 80 Benzina Full Hybrid 28.200 €
Dacia Duster Hybrid 155 CV Journey 80 Benzina Full Hybrid 28.200 €
Dacia Jogger Hybrid 155 CV 5 posti Expreme 80 Benzina Full Hybrid 26.850 €
Dacia Jogger Hybrid 155 CV 5 posti Expression 80 Benzina Full Hybrid 25.150 €
Dacia Jogger Hybrid 155 CV 5 posti Journey 80 Benzina Full Hybrid 27.850 €
Dacia Jogger Hybrid 155 CV 7 posti Expreme 80 Benzina Full Hybrid 27.700 €
Dacia Jogger Hybrid 155 CV 7 posti Expression 80 Benzina Full Hybrid 26.000 €
Dacia Jogger Hybrid 155 CV 7 posti Journey 80 Benzina Full Hybrid 28.200 €
Dacia Sandero Stepway Hybrid 155 CV Expression 80 Benzina Full Hybrid 20.800 €
Dacia Sandero Stepway Hybrid 155 CV Extreme 80 Benzina Full Hybrid 21.900 €
Dacia Sandero Streetway Hybrid 155 CV Expression 80 Benzina Full Hybrid 19.900 €
Dacia Sandero Streetway Hybrid 155 CV Journey 80 Benzina Full Hybrid 20.900 €
Dacia Sandero Streetway TCe 100 CV Essential 74 Benzina 15.800 €
Dacia Sandero Streetway TCe 100 CV Expression 74 Benzina 16.800 €
Dacia Sandero Streetway TCe 100 CV Journey 74 Benzina 17.800 €
DFSK Glory 500 1.5 aut. Luxury 78 Benzina 22.088 €
DFSK Glory 500 1.5 aut. Standard 78 Benzina 20.288 €
DFSK Glory 500 1.5 GPL/Bifuel aut. Luxury 78 Benzina/GPL 23.888 €
DFSK Glory 500 1.5 GPL/Bifuel aut. Standard 78 Benzina/GPL 22.088 €
DFSK Glory 500 1.5 GPL/Bifuel Standard 78 Benzina/GPL 20.288 €
DFSK Glory 500 1.5 Standard 78 Benzina 18.488 €
Dongfeng 007 1.5 Turbo REV 74 Benzina Plug-in Range Extender 47.900 €
DR dr 5.0 1.5 Comfort 70 Benzina 20.900 €
DR dr5 1.5 70 Benzina 19.900 €
DR dr5 1.5 Bi-Fuel GPL 70 Benzina/GPL 21.900 €
DR dr5 1.5 Bi-Fuel GPL Collection 70 Benzina/GPL 22.900 €
DR dr5 1.5 Collection 70 Benzina 20.900 €
DR dr5 1.5 HEV 70 Benzina Full Hybrid 25.900 €
DR dr5 1.5 HEV Collection 70 Benzina Full Hybrid 26.900 €
EMC Quattro 1.5 CVT 76 Benzina 19.200 €
EMC Quattro 1.5 MT 76 Benzina 17.700 €
Fiat 500 3+1 Hybrid Icon 48 Benzina Mild Hybrid 23.150 €
Fiat 500 3+1 Hybrid La Prima 48 Benzina Mild Hybrid 26.150 €
Fiat 500 3+1 Hybrid Pop 48 Benzina Mild Hybrid 21.400 €
Fiat 500 Berlina Hybrid Icon 48 Benzina Mild Hybrid 21.650 €
Fiat 500 Berlina Hybrid La Prima 48 Benzina Mild Hybrid 24.650 €
Fiat 500 Berlina Hybrid Pop 48 Benzina Mild Hybrid 19.900 €
Fiat 500 Berlina Hybrid Torino 48 Benzina Mild Hybrid 20.900 €
Fiat 500 Cabrio Hybrid Dolcevita 48 Benzina Mild Hybrid 25.200 €
Fiat 500 Cabrio Hybrid Icon 48 Benzina Mild Hybrid 24.650 €
Fiat 500 Cabrio Hybrid La Prima 48 Benzina Mild Hybrid 27.650 €
Fiat 500 Cabrio Hybrid Pop 48 Benzina Mild Hybrid 22.900 €
Fiat 600 1.2 100 CV Business 74 Benzina 25.900 €
Fiat 600 1.2 100 CV Icon 74 Benzina 25.650 €
Fiat 600 1.2 100 CV La Prima 74 Benzina 28.650 €
Fiat 600 1.2 100 CV Pop 74 Benzina 23.900 €
Fiat 600 1.2 100 CV Sport 74 Benzina 28.650 €
Fiat 600 Hybrid 110 CV DCT MHEV Business 74 Benzina Mild Hybrid 28.400 €
Fiat 600 Hybrid 110 CV DCT MHEV Icon 74 Benzina Mild Hybrid 28.150 €
Fiat 600 Hybrid 110 CV DCT MHEV La Prima 74 Benzina Mild Hybrid 31.150 €
Fiat 600 Hybrid 110 CV DCT MHEV Pop 74 Benzina Mild Hybrid 26.400 €
Fiat 600 Hybrid 110 CV DCT MHEV Sport 74 Benzina Mild Hybrid 31.150 €
Fiat 600 Hybrid 110 CV DCT MHEV Sport Edizione Milano Cortina 26 74 Benzina Mild Hybrid 30.350 €
Fiat Doblò 1.5 BlueHdi 100 CV PC 75 Diesel 26.150 €
Fiat Doblò 1.5 BlueHdi 100 CV PL 75 Diesel 27.150 €
Fiat Grande Panda 1.2 100 CV S&S Business 74 Benzina 20.900 €
Fiat Grande Panda 1.2 100 CV S&S Icon 74 Benzina 19.650 €
Fiat Grande Panda 1.2 100 CV S&S La Prima 74 Benzina 22.650 €
Fiat Grande Panda 1.2 100 CV S&S Pop 74 Benzina 17.900 €
Fiat Grande Panda 1.2 Hybrid 110 CV S&S Business 74 Benzina Mild Hybrid 23.400 €
Fiat Grande Panda 1.2 Hybrid 110 CV S&S Icon 74 Benzina Mild Hybrid 22.150 €
Fiat Grande Panda 1.2 Hybrid 110 CV S&S La Prima 74 Benzina Mild Hybrid 25.150 €
Fiat Grande Panda 1.2 Hybrid 110 CV S&S Pop 74 Benzina Mild Hybrid 20.400 €
Fiat Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid Icon 51,5 Benzina Mild Hybrid 16.800 €
Fiat Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid Pandina 51,5 Benzina Mild Hybrid 19.050 €
Fiat Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid Pop 51,5 Benzina Mild Hybrid 15.950 €
Fiat Panda Cross 1.0 FireFly S&S Hybrid 51 Benzina Mild Hybrid 18.600 €
Fiat Pandina 1.0 FireFly 65 CV Hybrid Cross 48 Benzina Mild Hybrid 19.150 €
Fiat Pandina 1.0 FireFly 65 CV Hybrid Icon 48 Benzina Mild Hybrid 16.900 €
Fiat Pandina 1.0 FireFly 65 CV Hybrid Pop 48 Benzina Mild Hybrid 15.950 €
Fiat Qubo L 1.5 Diesel 100 CV MT6 7 posti Icon 75 Diesel 29.100 €
Fiat Qubo L 1.5 Diesel 100 CV MT6 7 posti La Prima 75 Diesel 31.600 €
Fiat Qubo L 1.5 Diesel 100 CV MT6 7 posti Pop 75 Diesel 27.350 €
Fiat Qubo L 1.5 Diesel 100 CV MT6 Icon 75 Diesel 27.600 €
Fiat Qubo L 1.5 Diesel 100 CV MT6 La Prima 75 Diesel 30.100 €
Fiat Qubo L 1.5 Diesel 100 CV MT6 Pop 75 Diesel 25.850 €

L’elenco completo delle auto che non devono pagare il bollo auto 2027 (da FORD a VOLKSWAGEN)

Marca Modello kW Alimentazione Prezzo
Ford Grand Tourneo Connect 2.0 EcoBlue 102 CV Plus 75 Diesel 34.750 €
Ford Tourneo Connect 2.0 EcoBlue 102 CV Plus 75 Diesel 33.750 €
Geely Starray 1.5L EM-i Launch Edition 73 Benzina Plug-in 37.900 €
Geely Starray 1.5L EM-i Pro 73 Benzina Plug-in 34.900 €
Geely Starray 1.5L EM-i Sky Blue Edition 73 Benzina Plug-in 38.900 €
Honda HR-V 1.5 Hev eCVT Advance 79 Benzina Full Hybrid 36.850 €
Honda HR-V 1.5 Hev eCVT Advance Style 79 Benzina Full Hybrid 38.350 €
Honda HR-V 1.5 Hev eCVT Advance Style Plus 79 Benzina Full Hybrid 39.350 €
Honda HR-V 1.5 Hev eCVT Elegance 79 Benzina Full Hybrid 34.500 €
Honda HR-V 1.5 Hev eCVT Sport 79 Benzina Full Hybrid 37.550 €
Honda Jazz 1.5 Hev eCVT Advance 68 Benzina Full Hybrid 28.700 €
Honda Jazz 1.5 Hev eCVT Crosstar 68 Benzina Full Hybrid 29.950 €
Honda Jazz 1.5 Hev eCVT Elegance 68 Benzina Full Hybrid 26.900 €
Honda Jazz 1.5 Hev eCVT Sport 68 Benzina Full Hybrid 29.750 €
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI DCT Business 66,2 Benzina 26.600 €
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI DCT Excellence 66,2 Benzina 28.000 €
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI GPL Business 66,2 Benzina/GPL 24.600 €
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI GPL XTech 66,2 Benzina/GPL 23.200 €
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI MT Business 66,2 Benzina 24.600 €
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI MT Dark Line 66,2 Benzina 23.900 €
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI MT XTech 66,2 Benzina 23.200 €
Hyundai i20 1.0 T-GDI Connectline 74 Benzina 22.250 €
Hyundai i20 1.0 T-GDI Dark Line 74 Benzina 19.900 €
Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT Connectline 74 Benzina 23.750 €
Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT Dark Line 74 Benzina 21.400 €
Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT Prime 74 Benzina 25.250 €
Hyundai i20 1.0 T-GDI GPL MT Connectline 74 Benzina/GPL 22.250 €
Hyundai i20 1.0 T-GDI GPL MT Prime 74 Benzina/GPL 23.750 €
Hyundai i30 1.0 T-GDI 12V 5 porte Business 70 Benzina 28.050 €
Hyundai i30 1.0 T-GDI DCT 48V 5 porte Business 70 Benzina Mild Hybrid 30.900 €
Hyundai i30 1.0 T-GDI DCT 48V 5 porte N-Line 70 Benzina Mild Hybrid 32.400 €
Hyundai i30 Wagon 1.0 T-GDI DCT 48V Business 70 Benzina Mild Hybrid 31.900 €
Hyundai Kona 1.6 HEV DCT Business 75 Benzina Full Hybrid 34.750 €
Hyundai Kona 1.6 HEV DCT DarkLine 75 Benzina Full Hybrid 33.950 €
Hyundai Kona 1.6 HEV DCT Excellence 75 Benzina Full Hybrid 36.150 €
Hyundai Kona 1.6 HEV DCT NLine 75 Benzina Full Hybrid 36.150 €
Hyundai Kona 1.6 HEV DCT XTech 75 Benzina Full Hybrid 33.350 €
Jeep Avenger 1.2 Turbo 100 CV 85th Anniversary 74 Benzina 29.700 €
Jeep Avenger 1.2 Turbo 100 CV Altitude 74 Benzina 27.200 €
Jeep Avenger 1.2 Turbo 100 CV Longitude 74 Benzina 25.200 €
Jeep Avenger 1.2 Turbo 100 CV Summit 74 Benzina 29.200 €
Jeep Avenger 1.2 Turbo 110 CV e-Hybrid 85th Anniversary 74 Benzina Mild Hybrid 31.700 €
Jeep Avenger 1.2 Turbo 110 CV e-Hybrid Altitude 74 Benzina Mild Hybrid 29.200 €
Jeep Avenger 1.2 Turbo 110 CV e-Hybrid Black Edition 74 Benzina Mild Hybrid 29.700 €
Jeep Avenger 1.2 Turbo 110 CV e-Hybrid Longitude 74 Benzina Mild Hybrid 27.200 €
Jeep Avenger 1.2 Turbo 110 CV e-Hybrid Summit 74 Benzina Mild Hybrid 31.200 €
Kia Niro 1.6 GDi DCT HEV Business 68,4 Benzina Full Hybrid 33.250 €
Kia Niro 1.6 GDi DCT HEV Evolution 68,4 Benzina Full Hybrid 38.000 €
Kia Niro 1.6 GDi DCT HEV Style 68,4 Benzina Full Hybrid 36.000 €
Kia Niro PHEV Business 83,4 Benzina Plug-in 39.950 €
Kia Niro PHEV Evolution 83,4 Benzina Plug-in 44.700 €
Kia Niro PHEV Style 83,4 Benzina Plug-in 42.700 €
Kia Niro Tri-Fuel 1.6 GDi DCT HEV GPL Business 68,4 Benzina/GPL Full Hybrid 35.250 €
Kia Niro Tri-Fuel 1.6 GDi DCT HEV GPL Evolution 68,4 Benzina/GPL Full Hybrid 40.000 €
Kia Niro Tri-Fuel 1.6 GDi DCT HEV GPL Style 68,4 Benzina/GPL Full Hybrid 38.000 €
Kia Picanto 1.0 GDi 5 porte AMT GT Line 50 Benzina 22.050 €
Kia Picanto 1.0 GDi 5 porte AMT Style 50 Benzina 20.900 €
Kia Picanto 1.0 GDi 5 porte AMT Urban 50 Benzina 18.800 €
Kia Picanto 1.0 GDi 5 porte GT Line 50 Benzina 21.050 €
Kia Picanto 1.0 GDi 5 porte Style 50 Benzina 19.900 €
Kia Picanto 1.0 GDi 5 porte Urban 50 Benzina 17.800 €
Kia Picanto 1.0 GDi GPL AMT Style 50 Benzina/GPL 22.650 €
Kia Picanto 1.0 GDi GPL AMT Urban 50 Benzina/GPL 20.550 €
Kia Picanto 1.0 GDi GPL Style 50 Benzina/GPL 21.650 €
Kia Picanto 1.0 GDi GPL Urban 50 Benzina/GPL 19.550 €
Kia Seltos 1.6 GDi HEV DCT Business 75 Benzina Full Hybrid 35.000 €
Kia Seltos 1.6 GDi HEV DCT GT-line 75 Benzina Full Hybrid 40.500 €
Kia Seltos 1.6 GDi HEV DCT Style 75 Benzina Full Hybrid 37.500 €
Kia Seltos 1.6 GDi HEV DCT e-AWD Style 75 Benzina Full Hybrid 40.000 €
Kia Seltos 1.6 GDi HEV DCT e-AWD X-line 75 Benzina Full Hybrid 43.000 €
Kia Stonic 1.0 T-GDi 100 CV DCT Urban 73,6 Benzina 24.300 €
Kia Stonic 1.0 T-GDi 100 CV DCT Style 73,6 Benzina 24.750 €
Kia Stonic 1.0 T-GDi 100 CV Urban 73,6 Benzina 22.800 €
Kia Stonic 1.0 T-GDi GPL 94 CV Style 73,6 Benzina/GPL 26.750 €
Kia Stonic 1.0 T-GDi GPL 94 CV Urban 73,6 Benzina/GPL 24.800 €
Lancia Ypsilon 1.2 Turbo 100 CV 74 Benzina 22.200 €
Lancia Ypsilon 1.2 Turbo 100 CV HF Line 74 Benzina 25.200 €
Lancia Ypsilon 1.2 Turbo 100 CV LX 74 Benzina 25.200 €
Lancia Ypsilon 1.2 Turbo Hybrid e-DCT 74 Benzina Mild Hybrid 25.200 €
Lancia Ypsilon 1.2 Turbo Hybrid e-DCT HF Line 74 Benzina Mild Hybrid 28.200 €
Lancia Ypsilon 1.2 Turbo Hybrid e-DCT LX 74 Benzina Mild Hybrid 28.200 €
Leapmotor B10 REEV 160kW Design 70 Plug-in Range Extender 31.900 €
Leapmotor B10 REEV 160kW Life 70 Plug-in Range Extender 29.900 €
Leapmotor C10 REEV 158kW Design 80 Plug-in Range Extender 39.400 €
Leapmotor C10 REEV 158kW Life 80 Plug-in Range Extender 37.400 €
Leapmotor C10 REEV 162kW Design 80 Plug-in Range Extender 40.400 €
Leapmotor C10 REEV 162kW Life 80 Plug-in Range Extender 38.400 €
Lexus LBX Hybrid 4WD Cool 67 Benzina Full Hybrid 45.500 €
Lexus LBX Hybrid 4WD Emotion 67 Benzina Full Hybrid 42.500 €
Lexus LBX Hybrid 4WD Relax 67 Benzina Full Hybrid 44.000 €
Lexus LBX Hybrid Class 67 Benzina Full Hybrid 36.500 €
Lexus LBX Hybrid Cool 67 Benzina Full Hybrid 43.500 €
Lexus LBX Hybrid Elegant 67 Benzina Full Hybrid 39.000 €
Lexus LBX Hybrid Emotion 67 Benzina Full Hybrid 40.500 €
Lexus LBX Hybrid Relax 67 Benzina Full Hybrid 42.000 €
Lexus LBX Hybrid Vibrant Edition 67 Benzina Full Hybrid 42.000 €
Mazda Mazda2 Hybrid 1.5 VVT e-CVT Prime-Line 68 Benzina Full Hybrid 25.500 €
Mazda Mazda2 Hybrid 1.5 VVT e-CVT Centre-Line 68 Benzina Full Hybrid 26.500 €
Mazda Mazda2 Hybrid 1.5 VVT e-CVT Exclusive-Line 68 Benzina Full Hybrid 28.400 €
Mazda Mazda2 Hybrid 1.5 VVT e-CVT Homura 68 Benzina Full Hybrid 30.400 €
Mazda Mazda2 Hybrid 1.5 VVT e-CVT Homura Plus 68 Benzina Full Hybrid 32.800 €
Mercedes-Benz Citan 1.3 110 Tourer Long 75 Benzina 31.177 €
Mercedes-Benz Citan 1.5 110 CDI Tourer Long 75 Diesel 32.420 €
Mercedes-Benz T 160 Long 75 Benzina 33.894 €
Mercedes-Benz T 160d Long 75 Diesel 35.308 €
MG MG3 1.5 Hybrid+ Standard 75 Benzina Full Hybrid 19.990 €
MG MG3 1.5 Hybrid+ Comfort 75 Benzina Full Hybrid 21.490 €
MG MG3 1.5 Hybrid+ Luxury 75 Benzina Full Hybrid 23.490 €
MG ZS 1.5 Hybrid+ Comfort 75 Benzina Full Hybrid 25.490 €
MG ZS 1.5 Hybrid+ Luxury 75 Benzina Full Hybrid 28.490 €
Mitsubishi ASX 1.8L HEV 160 CV AT Black Edition 80 Benzina Full Hybrid 29.900 €
Mitsubishi ASX 1.8L HEV 160 CV AT Intense 80 Benzina Full Hybrid 31.900 €
Mitsubishi Grandis 1.8L Full Hybrid AT Instyle 80 Benzina Full Hybrid 42.900 €
Mitsubishi Grandis 1.8L Full Hybrid AT Intense 80 Benzina Full Hybrid 35.900 €
Mitsubishi Grandis 1.8L Full Hybrid AT Invite 80 Benzina Full Hybrid 33.900 €
Nissan Juke 1.6 HEV Acenta 69 Benzina Full Hybrid 30.300 €
Nissan Juke 1.6 HEV N-Connecta 69 Benzina Full Hybrid 31.800 €
Nissan Juke 1.6 HEV N-Design 69 Benzina Full Hybrid 33.750 €
Nissan Juke 1.6 HEV Pulse 69 Benzina Full Hybrid 34.800 €
Opel Combo 1.5 BlueHDI S&S 100 CV L1 Edition+ 75 Diesel 27.200 €
Opel Combo 1.5 BlueHDI S&S 100 CV L1 Elegance+ 75 Diesel 29.700 €
Opel Combo 1.5 BlueHDI S&S 100 CV L2 Edition+ 75 Diesel 28.200 €
Opel Corsa 1.2 100 CV Edition 74 Benzina 21.600 €
Opel Corsa 1.2 100 CV GS 74 Benzina 21.400 €
Opel Corsa 1.2 100 CV Ultimate 74 Benzina 24.850 €
Opel Corsa 1.2 100 CV YES 74 Benzina 21.000 €
Opel Corsa Hybrid 110 CV aut. Edition 74 Benzina Mild Hybrid 24.400 €
Opel Corsa Hybrid 110 CV aut. GS 74 Benzina Mild Hybrid 25.000 €
Opel Corsa Hybrid 110 CV aut. Ultimate 74 Benzina Mild Hybrid 27.450 €
Opel Corsa Hybrid 110 CV aut. YES 74 Benzina Mild Hybrid 24.800 €
Opel Frontera Hybrid 110 CV EDCT Edition 74 Benzina Mild Hybrid 26.100 €
Opel Frontera Hybrid 110 CV EDCT GS 74 Benzina Mild Hybrid 28.100 €
Peugeot 2008 Hybrid 110 e-DCS6 Allure 74 Benzina Mild Hybrid 33.020 €
Peugeot 2008 Hybrid 110 e-DCS6 Edition 74 Benzina Mild Hybrid 31.420 €
Peugeot 2008 Hybrid 110 e-DCS6 Style 74 Benzina Mild Hybrid 31.170 €
Peugeot 2008 Turbo 100 CV Allure 74 Benzina 30.200 €
Peugeot 2008 Turbo 100 CV Edition 74 Benzina 28.600 €
Peugeot 2008 Turbo 100 CV Style 74 Benzina 28.350 €
Peugeot 208 Hybrid 110 e-DCS6 5 porte Allure 74 Benzina Mild Hybrid 26.870 €
Peugeot 208 Hybrid 110 e-DCS6 5 porte Edition 74 Benzina Mild Hybrid 25.420 €
Peugeot 208 Hybrid 110 e-DCS6 5 porte Style 74 Benzina Mild Hybrid 25.220 €
Peugeot 208 Turbo 100 CV 5 porte Allure 74 Benzina 24.250 €
Peugeot 208 Turbo 100 CV 5 porte Edition 74 Benzina 22.800 €
Peugeot 208 Turbo 100 CV 5 porte Style 74 Benzina 22.600 €
Peugeot Rifter BlueHDi 100 S&S Allure Long 75 Diesel 29.180 €
Peugeot Rifter BlueHDi 100 S&S Standard 75 Diesel 28.180 €
Renault Arkana Full Hybrid E-Tech 145 CV Esprit Alpine 69 Benzina Full Hybrid 36.700 €
Renault Arkana Full Hybrid E-Tech 145 CV Techno 69 Benzina Full Hybrid 33.300 €
Renault Captur Eco-G 100 CV Evolution 74 Benzina/GPL 24.200 €
Renault Captur Eco-G 100 CV Techno 74 Benzina/GPL 26.200 €
Renault Captur Full Hybrid E-Tech 160 CV Esprit Alpine 80 Benzina Full Hybrid 33.500 €
Renault Captur Full Hybrid E-Tech 160 CV Evolution 80 Benzina Full Hybrid 28.700 €
Renault Captur Full Hybrid E-Tech 160 CV Techno 80 Benzina Full Hybrid 31.300 €
Renault Clio Full Hybrid E-Tech 160 CV Esprit Alpine 80 Benzina Full Hybrid 28.300 €
Renault Clio Full Hybrid E-Tech 160 CV Evolution 80 Benzina Full Hybrid 24.900 €
Renault Clio Full Hybrid E-Tech 160 CV Techno 80 Benzina Full Hybrid 26.700 €
Renault Clio SCe 65 CV 5 porte Evolution 49 Benzina 18.900 €
Renault Clio SCe 65 CV 5 porte Generation 49 Benzina 14.950 €
Renault Kangoo 1.3 TCe 100 CV Authentic 75 Benzina 28.750 €
Renault Kangoo 1.3 TCe 100 CV Equilibre 75 Benzina 29.150 €
Renault Kangoo 1.3 TCe 100 CV Techno 75 Benzina 31.250 €
Renault Kangoo 1.5 Blue dCi 95 CV Authentic 70 Diesel 29.050 €
Renault Kangoo 1.5 Blue dCi 95 CV Equilibre 70 Diesel 29.450 €
Renault Kangoo 1.5 Blue dCi 95 CV Techno 70 Diesel 31.550 €
Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech 160 CV Esprit Alpine 80 Benzina Full Hybrid 35.750 €
Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech 160 CV Evolution 80 Benzina Full Hybrid 32.750 €
Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech 160 CV Iconic 80 Benzina Full Hybrid 37.450 €
Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech 160 CV Techno 80 Benzina Full Hybrid 34.250 €
SEAT Arona 1.0 EcoTSI 70 Benzina 22.100–27.400 €
SEAT Ibiza 1.0 EcoTSI 95 CV Business 70 Benzina 23.500 €
SEAT Ibiza 1.0 EcoTSI 95 CV FR 70 Benzina 24.950 €
SEAT Ibiza 1.0 EcoTSI 95 CV Style 70 Benzina 22.550 €
SEAT Ibiza 1.0 MPI 5 porte 59 Benzina 17.000 €
SEAT Ibiza 1.0 MPI 5 porte Business 59 Benzina 22.850 €
SEAT Ibiza 1.0 MPI 5 porte FR 59 Benzina 24.300 €
SEAT Ibiza 1.0 MPI 5 porte Style 59 Benzina 21.900 €
Škoda Fabia 1.0 MPI 80 CV Be More 59 Benzina 22.600 €
Škoda Fabia 1.0 MPI 80 CV Monte Carlo 59 Benzina 23.050 €
Škoda Fabia 1.0 MPI 80 CV Selection 59 Benzina 20.700 €
Škoda Fabia 1.0 MPI 80 CV Your Way 59 Benzina 21.850 €
Škoda Fabia 1.0 TSI 95 CV Be More 70 Benzina 23.350 €
Škoda Fabia 1.0 TSI 95 CV Monte Carlo 70 Benzina 23.800 €
Škoda Fabia 1.0 TSI 95 CV Selection 70 Benzina 21.450 €
Škoda Fabia 1.0 TSI 95 CV Your Way 70 Benzina 22.600 €
Škoda Kamiq 1.0 TSI Be More 70 Benzina 28.800 €
Škoda Kamiq 1.0 TSI Selection 70 Benzina 25.500 €
Škoda Kamiq 1.0 TSI Your Way 70 Benzina 27.150 €
Škoda Scala 1.0 TSI Selection 70 Benzina 26.150 €
Suzuki S-Cross 1.5 140V Hybrid 4WD AllGrip A/T Starview 75 Benzina Full Hybrid 37.750 €
Suzuki S-Cross 1.5 140V Hybrid A/T Starview 75 Benzina Full Hybrid 34.750 €
Suzuki Swace 1.8 Hybrid E-CVT 2WD Cool 72 Benzina Full Hybrid 34.000 €
Suzuki Swace 1.8 Hybrid E-CVT 2WD Top 72 Benzina Full Hybrid 37.000 €
Suzuki Swift 1.2 Hybrid 4WD AllGrip Top 59,6 Benzina Mild Hybrid 24.950 €
Suzuki Swift 1.2 Hybrid CVT Sakura 59,6 Benzina Mild Hybrid 21.950 €
Suzuki Swift 1.2 Hybrid CVT Top 59,6 Benzina Mild Hybrid 24.450 €
Suzuki Swift 1.2 Hybrid Top 59,6 Benzina Mild Hybrid 22.950 €
Suzuki Swift 1.2 Hybrid Waku 59,6 Benzina Mild Hybrid 21.450 €
Suzuki Vitara 1.5 140V Hybrid A/T 4WD AllGrip Starview 75 Benzina Full Hybrid 35.750 €
Suzuki Vitara 1.5 140V Hybrid A/T Starview 75 Benzina Full Hybrid 32.750 €
SWM G03F 1.5 Super Hybrid 75 Benzina Plug-in 29.900 €
Toyota Aygo X 1.5 Hybrid 115 CV 5 porte 68 Benzina Full Hybrid 20.850 €
Toyota Aygo X 1.5 Hybrid 115 CV 5 porte GR Sport 68 Benzina Full Hybrid 25.950 €
Toyota Aygo X 1.5 Hybrid 115 CV 5 porte Icon 68 Benzina Full Hybrid 23.350 €
Toyota Aygo X 1.5 Hybrid 115 CV 5 porte Premium 68 Benzina Full Hybrid 24.950 €
Toyota C-HR 1.8 HV 72 Benzina Full Hybrid 36.250 €
Toyota C-HR 1.8 HV Active 72 Benzina Full Hybrid 36.250 €
Toyota C-HR 1.8 HV GR Sport 72 Benzina Full Hybrid 43.450 €
Toyota C-HR 1.8 HV Icon 72 Benzina Full Hybrid 38.950 €
Toyota C-HR 1.8 HV Lounge 72 Benzina Full Hybrid 41.950 €
Toyota C-HR 1.8 HV Lounge Hero 72 Benzina Full Hybrid 43.450 €
Toyota C-HR 1.8 HV Premium 72 Benzina Full Hybrid 41.950 €
Toyota C-HR 1.8 HV Trend 72 Benzina Full Hybrid 38.950 €
Toyota Corolla Active 1.8 Hybrid Touring Sports 72,1 Benzina Full Hybrid 35.500 €
Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid 140 CV E-CVT 72 Benzina Full Hybrid 38.000 €
Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid 140 CV E-CVT Icon 72 Benzina Full Hybrid 41.000 €
Toyota Corolla GR SPORT 1.8 Hybrid Touring Sports 72,1 Benzina Full Hybrid 39.300 €
Toyota Proace City Verso 1.5D 100 CV S&S L1 Executive 75 Diesel 33.000 €
Toyota Proace City Verso 1.5D 100 CV S&S Lounge 75 Diesel 28.500 €
Toyota Yaris 1.5 130 Hybrid 5 porte GR Sport 68 Benzina Full Hybrid 31.750 €
Toyota Yaris 1.5 130 Hybrid 5 porte Lounge 68 Benzina Full Hybrid 29.750 €
Toyota Yaris 1.5 130 Hybrid 5 porte Premiere 68 Benzina Full Hybrid 31.700 €
Toyota Yaris 1.5 130 Hybrid 5 porte Premium 68 Benzina Full Hybrid 29.750 €
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Active 68 Benzina Full Hybrid 24.550 €
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Icon 68 Benzina Full Hybrid 27.550 €
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Trend 68 Benzina Full Hybrid 26.750 €
Toyota Yaris 1.5 Hybrid 68 Benzina Full Hybrid 24.750 €
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 CV 5p. E-CVT GR SPORT 68 Benzina Full Hybrid 36.750 €
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 CV 5p. E-CVT Icon 68 Benzina Full Hybrid 32.500 €
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 CV 5p. E-CVT Lounge 68 Benzina Full Hybrid 34.250 €
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 CV 5p. E-CVT Premium 68 Benzina Full Hybrid 35.450 €
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 CV 5p. E-CVT Trend 68 Benzina Full Hybrid 31.850 €
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. 68 Benzina Full Hybrid 29.600 €
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid AWD-i Trend 68 Benzina Full Hybrid 34.350 €
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. Active 68 Benzina Full Hybrid 28.750 €
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. Trend 68 Benzina Full Hybrid 31.350 €
Volkswagen Caddy Pianale Ribassato 2.0 TDI 102 CV Life 75 Diesel 53.359 €
Volkswagen Caddy Pianale Ribassato 2.0 TDI 102 CV Life Maxi 75 Diesel 54.379 €
Volkswagen Caddy Pianale Ribassato 2.0 TDI 102 CV Space 75 Diesel 49.979 €
Volkswagen Caddy Pianale Ribassato 2.0 TDI 102 CV Space Maxi 75 Diesel 51.248 €
Volkswagen Polo 1.0 Edition Plus 59 Benzina 24.400 €
Volkswagen Polo 1.0 Life 59 Benzina 24.200 €
Volkswagen Polo 1.0 Young 59 Benzina 22.250 €
Volkswagen Polo 1.0 TSI DSG Edition 50 70 Benzina 30.200 €
Volkswagen Polo 1.0 TSI DSG Edition Plus 70 Benzina 26.800 €
Volkswagen Polo 1.0 TSI DSG Life 70 Benzina 26.600 €
Volkswagen Polo 1.0 TSI DSG R-Line 70 Benzina 28.400 €
Volkswagen Polo 1.0 TSI DSG R-Line Plus 70 Benzina 28.700 €
Volkswagen Polo 1.0 TSI DSG Style 70 Benzina 28.400 €
Volkswagen Polo 1.0 TSI Edition 50 70 Benzina 28.500 €
Volkswagen Polo 1.0 TSI Edition Plus 70 Benzina 25.100 €
Volkswagen Polo 1.0 TSI Life 70 Benzina 24.900 €
Volkswagen Polo 1.0 TSI R-Line 70 Benzina 26.700 €
Volkswagen Polo 1.0 TSI R-Line Plus 70 Benzina 27.000 €
Volkswagen Polo 1.0 TSI Style 70 Benzina 26.700 €
Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 CV Edition Plus 70 Benzina 26.550 €
Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 CV Life 70 Benzina 26.350 €
Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Edition Plus 70 Benzina 27.700 €
Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Life 70 Benzina 27.500 €
Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Trend 70 Benzina 25.550 €
XPeng L03 RWD Power-X Long Range 62 Plug-in Range Extender 38.970 €

 