Come ormai noto la novità per il 2027 sarà l’esenzione dal bollo per determinate auto fino a 80 kW, ma va fatta una precisazione importante: la misura è stata approvata dal Consiglio dei ministri ed è contenuta nel provvedimento per il 2027, non si tratta di una modifica strutturale e definitiva.
Il Ministero dei Trasporti stima che siano oltre 34 milioni i veicoli circolanti con potenza entro gli 80 kW e indica in 24,6 milioni le persone fisiche potenzialmente interessate alla misura.
- Esenzione dal bollo per un’autovettura fino a 80 kW di potenza.
- L’agevolazione riguarda le persone fisiche.
- L’auto deve essere regolarmente assicurata.
- L’esenzione riguarda un solo veicolo per persona fisicamente intestataria.
- Non è previsto un limite legato all’ISEE
- Per le autovetture, la bozza del decreto indica veicoli alimentati a benzina o gasolio, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione, purché non superino gli 80 kW.
- L’esenzione si applica ai pagamenti del bollo con scadenza ordinaria compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.
- Dove verificare la potenza: campo P.2 della Carta di Circolazione (espressa in kW).
Indice
L’elenco completo delle auto che non devono pagare il bollo auto 2027 (da BYD a FIAT)
|Marca
|Modello
|kW
|Alimentazione
|Prezzo
|BYD
|Atto 2 DM-i 1.5 165 CV PHEV Active
|72
|Benzina Plug-in
|27.600 €
|BYD
|Atto 2 DM-i 1.5 212 CV PHEV Boost
|72
|Benzina Plug-in
|30.100 €
|BYD
|Dolphin G DM-i 1.5 175 CV Active
|70
|Benzina Plug-in
|24.790 €
|BYD
|Dolphin G DM-i 1.5 212 CV Boost
|70
|Benzina Plug-in
|27.290 €
|BYD
|Dolphin G DM-i 1.5 212 CV Comfort
|70
|Benzina Plug-in
|28.790 €
|BYD
|Dolphin G DM-i 1.5 212 CV Sport
|70
|Benzina Plug-in
|29.790 €
|BYD
|Seal 6 DM-i 1.5 184 CV PHEV Boost
|72
|Benzina Plug-in
|38.200 €
|BYD
|Seal 6 DM-i 1.5 184 CV PHEV Touring Boost
|72
|Benzina Plug-in
|39.700 €
|BYD
|Seal 6 DM-i 1.5 212 CV PHEV Comfort
|72
|Benzina Plug-in
|44.200 €
|BYD
|Seal 6 DM-i 1.5 212 CV PHEV Comfort Lite
|72
|Benzina Plug-in
|42.900 €
|BYD
|Seal 6 DM-i 1.5 212 CV PHEV Touring Comfort
|72
|Benzina Plug-in
|45.700 €
|BYD
|Seal 6 DM-i 1.5 212 CV PHEV Touring Comfort Lite
|72
|Benzina Plug-in
|44.400 €
|BYD
|Seal U DM-i 1.5 218 CV PHEV Boost
|72
|Benzina Plug-in
|39.800 €
|BYD
|Seal U DM-i 1.5 218 CV PHEV Boost
|72
|Benzina Plug-in
|40.100 €
|BYD
|Seal U DM-i 1.5 218 CV PHEV Comfort
|72
|Benzina Plug-in
|42.300 €
|BYD
|Seal U DM-i 1.5 218 CV PHEV Comfort
|72
|Benzina Plug-in
|42.600 €
|Caterham
|Seven 170 R
|62,5
|Benzina
|47.391 €
|Caterham
|Seven 170 S
|62,5
|Benzina
|45.561 €
|Caterham
|Super Seven 600
|61
|Benzina
|46.659 €
|Changan
|Deepal S05 Ultra Hybrid Max
|63
|Benzina Plug-in
|38.690 €
|Changan
|Deepal S05 Ultra Hybrid Pro
|63
|Benzina Plug-in
|34.690 €
|Cirelli
|Cirelli 2 1.5 turbo GPL aut. Cross
|69,8
|Benzina/GPL
|24.800 €
|Cirelli
|Cirelli 2 1.5 turbo GPL aut. Premium
|69,8
|Benzina/GPL
|21.800 €
|Cirelli
|Cirelli 2 1.5 turbo Mild Hybrid GPL Cross
|69,8
|Benzina/GPL Mild Hybrid
|25.800 €
|Cirelli
|Cirelli 2 1.5 turbo Mild Hybrid GPL Premium
|69,8
|Benzina/GPL Mild Hybrid
|22.800 €
|Cirelli
|Cirelli 4 1.5 turbo PHEV
|75
|Benzina Plug-in
|33.200 €
|Citroën
|Berlingo BlueHDi 100 S&S M 30 Anni
|75
|Diesel
|28.730 €
|Citroën
|Berlingo BlueHDi 100 S&S M Max
|75
|Diesel
|29.180 €
|Citroën
|Berlingo BlueHDi 100 S&S M Plus
|75
|Diesel
|26.730 €
|Citroën
|C3 Aircross PureTech Turbo 100 CV Collection
|74
|Benzina
|24.150 €
|Citroën
|C3 Aircross PureTech Turbo 100 CV Plus
|74
|Benzina
|23.150 €
|Citroën
|C3 Aircross PureTech Turbo 100 CV You
|74
|Benzina
|20.400 €
|Citroën
|C3 Hybrid 110 e-DCS6 Business
|74
|Benzina Mild Hybrid
|22.300 €
|Citroën
|C3 Hybrid 110 e-DCS6 Collection
|74
|Benzina Mild Hybrid
|22.950 €
|Citroën
|C3 Hybrid 110 e-DCS6 Max
|74
|Benzina Mild Hybrid
|23.950 €
|Citroën
|C3 Hybrid 110 e-DCS6 Plus
|74
|Benzina Mild Hybrid
|21.950 €
|Citroën
|C3 PureTech 100 S&S Business
|74
|Benzina
|19.500 €
|Citroën
|C3 PureTech 100 S&S Collection
|74
|Benzina
|19.850 €
|Citroën
|C3 PureTech 100 S&S Max
|74
|Benzina
|20.850 €
|Citroën
|C3 PureTech 100 S&S Plus
|74
|Benzina
|18.850 €
|Citroën
|C3 PureTech 100 S&S You
|74
|Benzina
|16.900 €
|Citroën
|C4 Hybrid 110 e-DCS6 You
|74
|Benzina Mild Hybrid
|27.050 €
|Dacia
|Bigster Hybrid 155 CV Expression
|80
|Benzina Full Hybrid
|29.700 €
|Dacia
|Bigster Hybrid 155 CV Extreme
|80
|Benzina Full Hybrid
|31.700 €
|Dacia
|Bigster Hybrid 155 CV Journey
|80
|Benzina Full Hybrid
|31.700 €
|Dacia
|Duster Hybrid 155 CV Expression
|80
|Benzina Full Hybrid
|26.650 €
|Dacia
|Duster Hybrid 155 CV Extreme
|80
|Benzina Full Hybrid
|28.200 €
|Dacia
|Duster Hybrid 155 CV Journey
|80
|Benzina Full Hybrid
|28.200 €
|Dacia
|Jogger Hybrid 155 CV 5 posti Expreme
|80
|Benzina Full Hybrid
|26.850 €
|Dacia
|Jogger Hybrid 155 CV 5 posti Expression
|80
|Benzina Full Hybrid
|25.150 €
|Dacia
|Jogger Hybrid 155 CV 5 posti Journey
|80
|Benzina Full Hybrid
|27.850 €
|Dacia
|Jogger Hybrid 155 CV 7 posti Expreme
|80
|Benzina Full Hybrid
|27.700 €
|Dacia
|Jogger Hybrid 155 CV 7 posti Expression
|80
|Benzina Full Hybrid
|26.000 €
|Dacia
|Jogger Hybrid 155 CV 7 posti Journey
|80
|Benzina Full Hybrid
|28.200 €
|Dacia
|Sandero Stepway Hybrid 155 CV Expression
|80
|Benzina Full Hybrid
|20.800 €
|Dacia
|Sandero Stepway Hybrid 155 CV Extreme
|80
|Benzina Full Hybrid
|21.900 €
|Dacia
|Sandero Streetway Hybrid 155 CV Expression
|80
|Benzina Full Hybrid
|19.900 €
|Dacia
|Sandero Streetway Hybrid 155 CV Journey
|80
|Benzina Full Hybrid
|20.900 €
|Dacia
|Sandero Streetway TCe 100 CV Essential
|74
|Benzina
|15.800 €
|Dacia
|Sandero Streetway TCe 100 CV Expression
|74
|Benzina
|16.800 €
|Dacia
|Sandero Streetway TCe 100 CV Journey
|74
|Benzina
|17.800 €
|DFSK
|Glory 500 1.5 aut. Luxury
|78
|Benzina
|22.088 €
|DFSK
|Glory 500 1.5 aut. Standard
|78
|Benzina
|20.288 €
|DFSK
|Glory 500 1.5 GPL/Bifuel aut. Luxury
|78
|Benzina/GPL
|23.888 €
|DFSK
|Glory 500 1.5 GPL/Bifuel aut. Standard
|78
|Benzina/GPL
|22.088 €
|DFSK
|Glory 500 1.5 GPL/Bifuel Standard
|78
|Benzina/GPL
|20.288 €
|DFSK
|Glory 500 1.5 Standard
|78
|Benzina
|18.488 €
|Dongfeng
|007 1.5 Turbo REV
|74
|Benzina Plug-in Range Extender
|47.900 €
|DR
|dr 5.0 1.5 Comfort
|70
|Benzina
|20.900 €
|DR
|dr5 1.5
|70
|Benzina
|19.900 €
|DR
|dr5 1.5 Bi-Fuel GPL
|70
|Benzina/GPL
|21.900 €
|DR
|dr5 1.5 Bi-Fuel GPL Collection
|70
|Benzina/GPL
|22.900 €
|DR
|dr5 1.5 Collection
|70
|Benzina
|20.900 €
|DR
|dr5 1.5 HEV
|70
|Benzina Full Hybrid
|25.900 €
|DR
|dr5 1.5 HEV Collection
|70
|Benzina Full Hybrid
|26.900 €
|EMC
|Quattro 1.5 CVT
|76
|Benzina
|19.200 €
|EMC
|Quattro 1.5 MT
|76
|Benzina
|17.700 €
|Fiat
|500 3+1 Hybrid Icon
|48
|Benzina Mild Hybrid
|23.150 €
|Fiat
|500 3+1 Hybrid La Prima
|48
|Benzina Mild Hybrid
|26.150 €
|Fiat
|500 3+1 Hybrid Pop
|48
|Benzina Mild Hybrid
|21.400 €
|Fiat
|500 Berlina Hybrid Icon
|48
|Benzina Mild Hybrid
|21.650 €
|Fiat
|500 Berlina Hybrid La Prima
|48
|Benzina Mild Hybrid
|24.650 €
|Fiat
|500 Berlina Hybrid Pop
|48
|Benzina Mild Hybrid
|19.900 €
|Fiat
|500 Berlina Hybrid Torino
|48
|Benzina Mild Hybrid
|20.900 €
|Fiat
|500 Cabrio Hybrid Dolcevita
|48
|Benzina Mild Hybrid
|25.200 €
|Fiat
|500 Cabrio Hybrid Icon
|48
|Benzina Mild Hybrid
|24.650 €
|Fiat
|500 Cabrio Hybrid La Prima
|48
|Benzina Mild Hybrid
|27.650 €
|Fiat
|500 Cabrio Hybrid Pop
|48
|Benzina Mild Hybrid
|22.900 €
|Fiat
|600 1.2 100 CV Business
|74
|Benzina
|25.900 €
|Fiat
|600 1.2 100 CV Icon
|74
|Benzina
|25.650 €
|Fiat
|600 1.2 100 CV La Prima
|74
|Benzina
|28.650 €
|Fiat
|600 1.2 100 CV Pop
|74
|Benzina
|23.900 €
|Fiat
|600 1.2 100 CV Sport
|74
|Benzina
|28.650 €
|Fiat
|600 Hybrid 110 CV DCT MHEV Business
|74
|Benzina Mild Hybrid
|28.400 €
|Fiat
|600 Hybrid 110 CV DCT MHEV Icon
|74
|Benzina Mild Hybrid
|28.150 €
|Fiat
|600 Hybrid 110 CV DCT MHEV La Prima
|74
|Benzina Mild Hybrid
|31.150 €
|Fiat
|600 Hybrid 110 CV DCT MHEV Pop
|74
|Benzina Mild Hybrid
|26.400 €
|Fiat
|600 Hybrid 110 CV DCT MHEV Sport
|74
|Benzina Mild Hybrid
|31.150 €
|Fiat
|600 Hybrid 110 CV DCT MHEV Sport Edizione Milano Cortina 26
|74
|Benzina Mild Hybrid
|30.350 €
|Fiat
|Doblò 1.5 BlueHdi 100 CV PC
|75
|Diesel
|26.150 €
|Fiat
|Doblò 1.5 BlueHdi 100 CV PL
|75
|Diesel
|27.150 €
|Fiat
|Grande Panda 1.2 100 CV S&S Business
|74
|Benzina
|20.900 €
|Fiat
|Grande Panda 1.2 100 CV S&S Icon
|74
|Benzina
|19.650 €
|Fiat
|Grande Panda 1.2 100 CV S&S La Prima
|74
|Benzina
|22.650 €
|Fiat
|Grande Panda 1.2 100 CV S&S Pop
|74
|Benzina
|17.900 €
|Fiat
|Grande Panda 1.2 Hybrid 110 CV S&S Business
|74
|Benzina Mild Hybrid
|23.400 €
|Fiat
|Grande Panda 1.2 Hybrid 110 CV S&S Icon
|74
|Benzina Mild Hybrid
|22.150 €
|Fiat
|Grande Panda 1.2 Hybrid 110 CV S&S La Prima
|74
|Benzina Mild Hybrid
|25.150 €
|Fiat
|Grande Panda 1.2 Hybrid 110 CV S&S Pop
|74
|Benzina Mild Hybrid
|20.400 €
|Fiat
|Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid Icon
|51,5
|Benzina Mild Hybrid
|16.800 €
|Fiat
|Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid Pandina
|51,5
|Benzina Mild Hybrid
|19.050 €
|Fiat
|Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid Pop
|51,5
|Benzina Mild Hybrid
|15.950 €
|Fiat
|Panda Cross 1.0 FireFly S&S Hybrid
|51
|Benzina Mild Hybrid
|18.600 €
|Fiat
|Pandina 1.0 FireFly 65 CV Hybrid Cross
|48
|Benzina Mild Hybrid
|19.150 €
|Fiat
|Pandina 1.0 FireFly 65 CV Hybrid Icon
|48
|Benzina Mild Hybrid
|16.900 €
|Fiat
|Pandina 1.0 FireFly 65 CV Hybrid Pop
|48
|Benzina Mild Hybrid
|15.950 €
|Fiat
|Qubo L 1.5 Diesel 100 CV MT6 7 posti Icon
|75
|Diesel
|29.100 €
|Fiat
|Qubo L 1.5 Diesel 100 CV MT6 7 posti La Prima
|75
|Diesel
|31.600 €
|Fiat
|Qubo L 1.5 Diesel 100 CV MT6 7 posti Pop
|75
|Diesel
|27.350 €
|Fiat
|Qubo L 1.5 Diesel 100 CV MT6 Icon
|75
|Diesel
|27.600 €
|Fiat
|Qubo L 1.5 Diesel 100 CV MT6 La Prima
|75
|Diesel
|30.100 €
|Fiat
|Qubo L 1.5 Diesel 100 CV MT6 Pop
|75
|Diesel
|25.850 €
L’elenco completo delle auto che non devono pagare il bollo auto 2027 (da FORD a VOLKSWAGEN)
|Marca
|Modello
|kW
|Alimentazione
|Prezzo
|Ford
|Grand Tourneo Connect 2.0 EcoBlue 102 CV Plus
|75
|Diesel
|34.750 €
|Ford
|Tourneo Connect 2.0 EcoBlue 102 CV Plus
|75
|Diesel
|33.750 €
|Geely
|Starray 1.5L EM-i Launch Edition
|73
|Benzina Plug-in
|37.900 €
|Geely
|Starray 1.5L EM-i Pro
|73
|Benzina Plug-in
|34.900 €
|Geely
|Starray 1.5L EM-i Sky Blue Edition
|73
|Benzina Plug-in
|38.900 €
|Honda
|HR-V 1.5 Hev eCVT Advance
|79
|Benzina Full Hybrid
|36.850 €
|Honda
|HR-V 1.5 Hev eCVT Advance Style
|79
|Benzina Full Hybrid
|38.350 €
|Honda
|HR-V 1.5 Hev eCVT Advance Style Plus
|79
|Benzina Full Hybrid
|39.350 €
|Honda
|HR-V 1.5 Hev eCVT Elegance
|79
|Benzina Full Hybrid
|34.500 €
|Honda
|HR-V 1.5 Hev eCVT Sport
|79
|Benzina Full Hybrid
|37.550 €
|Honda
|Jazz 1.5 Hev eCVT Advance
|68
|Benzina Full Hybrid
|28.700 €
|Honda
|Jazz 1.5 Hev eCVT Crosstar
|68
|Benzina Full Hybrid
|29.950 €
|Honda
|Jazz 1.5 Hev eCVT Elegance
|68
|Benzina Full Hybrid
|26.900 €
|Honda
|Jazz 1.5 Hev eCVT Sport
|68
|Benzina Full Hybrid
|29.750 €
|Hyundai
|Bayon 1.0 T-GDI DCT Business
|66,2
|Benzina
|26.600 €
|Hyundai
|Bayon 1.0 T-GDI DCT Excellence
|66,2
|Benzina
|28.000 €
|Hyundai
|Bayon 1.0 T-GDI GPL Business
|66,2
|Benzina/GPL
|24.600 €
|Hyundai
|Bayon 1.0 T-GDI GPL XTech
|66,2
|Benzina/GPL
|23.200 €
|Hyundai
|Bayon 1.0 T-GDI MT Business
|66,2
|Benzina
|24.600 €
|Hyundai
|Bayon 1.0 T-GDI MT Dark Line
|66,2
|Benzina
|23.900 €
|Hyundai
|Bayon 1.0 T-GDI MT XTech
|66,2
|Benzina
|23.200 €
|Hyundai
|i20 1.0 T-GDI Connectline
|74
|Benzina
|22.250 €
|Hyundai
|i20 1.0 T-GDI Dark Line
|74
|Benzina
|19.900 €
|Hyundai
|i20 1.0 T-GDI DCT Connectline
|74
|Benzina
|23.750 €
|Hyundai
|i20 1.0 T-GDI DCT Dark Line
|74
|Benzina
|21.400 €
|Hyundai
|i20 1.0 T-GDI DCT Prime
|74
|Benzina
|25.250 €
|Hyundai
|i20 1.0 T-GDI GPL MT Connectline
|74
|Benzina/GPL
|22.250 €
|Hyundai
|i20 1.0 T-GDI GPL MT Prime
|74
|Benzina/GPL
|23.750 €
|Hyundai
|i30 1.0 T-GDI 12V 5 porte Business
|70
|Benzina
|28.050 €
|Hyundai
|i30 1.0 T-GDI DCT 48V 5 porte Business
|70
|Benzina Mild Hybrid
|30.900 €
|Hyundai
|i30 1.0 T-GDI DCT 48V 5 porte N-Line
|70
|Benzina Mild Hybrid
|32.400 €
|Hyundai
|i30 Wagon 1.0 T-GDI DCT 48V Business
|70
|Benzina Mild Hybrid
|31.900 €
|Hyundai
|Kona 1.6 HEV DCT Business
|75
|Benzina Full Hybrid
|34.750 €
|Hyundai
|Kona 1.6 HEV DCT DarkLine
|75
|Benzina Full Hybrid
|33.950 €
|Hyundai
|Kona 1.6 HEV DCT Excellence
|75
|Benzina Full Hybrid
|36.150 €
|Hyundai
|Kona 1.6 HEV DCT NLine
|75
|Benzina Full Hybrid
|36.150 €
|Hyundai
|Kona 1.6 HEV DCT XTech
|75
|Benzina Full Hybrid
|33.350 €
|Jeep
|Avenger 1.2 Turbo 100 CV 85th Anniversary
|74
|Benzina
|29.700 €
|Jeep
|Avenger 1.2 Turbo 100 CV Altitude
|74
|Benzina
|27.200 €
|Jeep
|Avenger 1.2 Turbo 100 CV Longitude
|74
|Benzina
|25.200 €
|Jeep
|Avenger 1.2 Turbo 100 CV Summit
|74
|Benzina
|29.200 €
|Jeep
|Avenger 1.2 Turbo 110 CV e-Hybrid 85th Anniversary
|74
|Benzina Mild Hybrid
|31.700 €
|Jeep
|Avenger 1.2 Turbo 110 CV e-Hybrid Altitude
|74
|Benzina Mild Hybrid
|29.200 €
|Jeep
|Avenger 1.2 Turbo 110 CV e-Hybrid Black Edition
|74
|Benzina Mild Hybrid
|29.700 €
|Jeep
|Avenger 1.2 Turbo 110 CV e-Hybrid Longitude
|74
|Benzina Mild Hybrid
|27.200 €
|Jeep
|Avenger 1.2 Turbo 110 CV e-Hybrid Summit
|74
|Benzina Mild Hybrid
|31.200 €
|Kia
|Niro 1.6 GDi DCT HEV Business
|68,4
|Benzina Full Hybrid
|33.250 €
|Kia
|Niro 1.6 GDi DCT HEV Evolution
|68,4
|Benzina Full Hybrid
|38.000 €
|Kia
|Niro 1.6 GDi DCT HEV Style
|68,4
|Benzina Full Hybrid
|36.000 €
|Kia
|Niro PHEV Business
|83,4
|Benzina Plug-in
|39.950 €
|Kia
|Niro PHEV Evolution
|83,4
|Benzina Plug-in
|44.700 €
|Kia
|Niro PHEV Style
|83,4
|Benzina Plug-in
|42.700 €
|Kia
|Niro Tri-Fuel 1.6 GDi DCT HEV GPL Business
|68,4
|Benzina/GPL Full Hybrid
|35.250 €
|Kia
|Niro Tri-Fuel 1.6 GDi DCT HEV GPL Evolution
|68,4
|Benzina/GPL Full Hybrid
|40.000 €
|Kia
|Niro Tri-Fuel 1.6 GDi DCT HEV GPL Style
|68,4
|Benzina/GPL Full Hybrid
|38.000 €
|Kia
|Picanto 1.0 GDi 5 porte AMT GT Line
|50
|Benzina
|22.050 €
|Kia
|Picanto 1.0 GDi 5 porte AMT Style
|50
|Benzina
|20.900 €
|Kia
|Picanto 1.0 GDi 5 porte AMT Urban
|50
|Benzina
|18.800 €
|Kia
|Picanto 1.0 GDi 5 porte GT Line
|50
|Benzina
|21.050 €
|Kia
|Picanto 1.0 GDi 5 porte Style
|50
|Benzina
|19.900 €
|Kia
|Picanto 1.0 GDi 5 porte Urban
|50
|Benzina
|17.800 €
|Kia
|Picanto 1.0 GDi GPL AMT Style
|50
|Benzina/GPL
|22.650 €
|Kia
|Picanto 1.0 GDi GPL AMT Urban
|50
|Benzina/GPL
|20.550 €
|Kia
|Picanto 1.0 GDi GPL Style
|50
|Benzina/GPL
|21.650 €
|Kia
|Picanto 1.0 GDi GPL Urban
|50
|Benzina/GPL
|19.550 €
|Kia
|Seltos 1.6 GDi HEV DCT Business
|75
|Benzina Full Hybrid
|35.000 €
|Kia
|Seltos 1.6 GDi HEV DCT GT-line
|75
|Benzina Full Hybrid
|40.500 €
|Kia
|Seltos 1.6 GDi HEV DCT Style
|75
|Benzina Full Hybrid
|37.500 €
|Kia
|Seltos 1.6 GDi HEV DCT e-AWD Style
|75
|Benzina Full Hybrid
|40.000 €
|Kia
|Seltos 1.6 GDi HEV DCT e-AWD X-line
|75
|Benzina Full Hybrid
|43.000 €
|Kia
|Stonic 1.0 T-GDi 100 CV DCT Urban
|73,6
|Benzina
|24.300 €
|Kia
|Stonic 1.0 T-GDi 100 CV DCT Style
|73,6
|Benzina
|24.750 €
|Kia
|Stonic 1.0 T-GDi 100 CV Urban
|73,6
|Benzina
|22.800 €
|Kia
|Stonic 1.0 T-GDi GPL 94 CV Style
|73,6
|Benzina/GPL
|26.750 €
|Kia
|Stonic 1.0 T-GDi GPL 94 CV Urban
|73,6
|Benzina/GPL
|24.800 €
|Lancia
|Ypsilon 1.2 Turbo 100 CV
|74
|Benzina
|22.200 €
|Lancia
|Ypsilon 1.2 Turbo 100 CV HF Line
|74
|Benzina
|25.200 €
|Lancia
|Ypsilon 1.2 Turbo 100 CV LX
|74
|Benzina
|25.200 €
|Lancia
|Ypsilon 1.2 Turbo Hybrid e-DCT
|74
|Benzina Mild Hybrid
|25.200 €
|Lancia
|Ypsilon 1.2 Turbo Hybrid e-DCT HF Line
|74
|Benzina Mild Hybrid
|28.200 €
|Lancia
|Ypsilon 1.2 Turbo Hybrid e-DCT LX
|74
|Benzina Mild Hybrid
|28.200 €
|Leapmotor
|B10 REEV 160kW Design
|70
|Plug-in Range Extender
|31.900 €
|Leapmotor
|B10 REEV 160kW Life
|70
|Plug-in Range Extender
|29.900 €
|Leapmotor
|C10 REEV 158kW Design
|80
|Plug-in Range Extender
|39.400 €
|Leapmotor
|C10 REEV 158kW Life
|80
|Plug-in Range Extender
|37.400 €
|Leapmotor
|C10 REEV 162kW Design
|80
|Plug-in Range Extender
|40.400 €
|Leapmotor
|C10 REEV 162kW Life
|80
|Plug-in Range Extender
|38.400 €
|Lexus
|LBX Hybrid 4WD Cool
|67
|Benzina Full Hybrid
|45.500 €
|Lexus
|LBX Hybrid 4WD Emotion
|67
|Benzina Full Hybrid
|42.500 €
|Lexus
|LBX Hybrid 4WD Relax
|67
|Benzina Full Hybrid
|44.000 €
|Lexus
|LBX Hybrid Class
|67
|Benzina Full Hybrid
|36.500 €
|Lexus
|LBX Hybrid Cool
|67
|Benzina Full Hybrid
|43.500 €
|Lexus
|LBX Hybrid Elegant
|67
|Benzina Full Hybrid
|39.000 €
|Lexus
|LBX Hybrid Emotion
|67
|Benzina Full Hybrid
|40.500 €
|Lexus
|LBX Hybrid Relax
|67
|Benzina Full Hybrid
|42.000 €
|Lexus
|LBX Hybrid Vibrant Edition
|67
|Benzina Full Hybrid
|42.000 €
|Mazda
|Mazda2 Hybrid 1.5 VVT e-CVT Prime-Line
|68
|Benzina Full Hybrid
|25.500 €
|Mazda
|Mazda2 Hybrid 1.5 VVT e-CVT Centre-Line
|68
|Benzina Full Hybrid
|26.500 €
|Mazda
|Mazda2 Hybrid 1.5 VVT e-CVT Exclusive-Line
|68
|Benzina Full Hybrid
|28.400 €
|Mazda
|Mazda2 Hybrid 1.5 VVT e-CVT Homura
|68
|Benzina Full Hybrid
|30.400 €
|Mazda
|Mazda2 Hybrid 1.5 VVT e-CVT Homura Plus
|68
|Benzina Full Hybrid
|32.800 €
|Mercedes-Benz
|Citan 1.3 110 Tourer Long
|75
|Benzina
|31.177 €
|Mercedes-Benz
|Citan 1.5 110 CDI Tourer Long
|75
|Diesel
|32.420 €
|Mercedes-Benz
|T 160 Long
|75
|Benzina
|33.894 €
|Mercedes-Benz
|T 160d Long
|75
|Diesel
|35.308 €
|MG
|MG3 1.5 Hybrid+ Standard
|75
|Benzina Full Hybrid
|19.990 €
|MG
|MG3 1.5 Hybrid+ Comfort
|75
|Benzina Full Hybrid
|21.490 €
|MG
|MG3 1.5 Hybrid+ Luxury
|75
|Benzina Full Hybrid
|23.490 €
|MG
|ZS 1.5 Hybrid+ Comfort
|75
|Benzina Full Hybrid
|25.490 €
|MG
|ZS 1.5 Hybrid+ Luxury
|75
|Benzina Full Hybrid
|28.490 €
|Mitsubishi
|ASX 1.8L HEV 160 CV AT Black Edition
|80
|Benzina Full Hybrid
|29.900 €
|Mitsubishi
|ASX 1.8L HEV 160 CV AT Intense
|80
|Benzina Full Hybrid
|31.900 €
|Mitsubishi
|Grandis 1.8L Full Hybrid AT Instyle
|80
|Benzina Full Hybrid
|42.900 €
|Mitsubishi
|Grandis 1.8L Full Hybrid AT Intense
|80
|Benzina Full Hybrid
|35.900 €
|Mitsubishi
|Grandis 1.8L Full Hybrid AT Invite
|80
|Benzina Full Hybrid
|33.900 €
|Nissan
|Juke 1.6 HEV Acenta
|69
|Benzina Full Hybrid
|30.300 €
|Nissan
|Juke 1.6 HEV N-Connecta
|69
|Benzina Full Hybrid
|31.800 €
|Nissan
|Juke 1.6 HEV N-Design
|69
|Benzina Full Hybrid
|33.750 €
|Nissan
|Juke 1.6 HEV Pulse
|69
|Benzina Full Hybrid
|34.800 €
|Opel
|Combo 1.5 BlueHDI S&S 100 CV L1 Edition+
|75
|Diesel
|27.200 €
|Opel
|Combo 1.5 BlueHDI S&S 100 CV L1 Elegance+
|75
|Diesel
|29.700 €
|Opel
|Combo 1.5 BlueHDI S&S 100 CV L2 Edition+
|75
|Diesel
|28.200 €
|Opel
|Corsa 1.2 100 CV Edition
|74
|Benzina
|21.600 €
|Opel
|Corsa 1.2 100 CV GS
|74
|Benzina
|21.400 €
|Opel
|Corsa 1.2 100 CV Ultimate
|74
|Benzina
|24.850 €
|Opel
|Corsa 1.2 100 CV YES
|74
|Benzina
|21.000 €
|Opel
|Corsa Hybrid 110 CV aut. Edition
|74
|Benzina Mild Hybrid
|24.400 €
|Opel
|Corsa Hybrid 110 CV aut. GS
|74
|Benzina Mild Hybrid
|25.000 €
|Opel
|Corsa Hybrid 110 CV aut. Ultimate
|74
|Benzina Mild Hybrid
|27.450 €
|Opel
|Corsa Hybrid 110 CV aut. YES
|74
|Benzina Mild Hybrid
|24.800 €
|Opel
|Frontera Hybrid 110 CV EDCT Edition
|74
|Benzina Mild Hybrid
|26.100 €
|Opel
|Frontera Hybrid 110 CV EDCT GS
|74
|Benzina Mild Hybrid
|28.100 €
|Peugeot
|2008 Hybrid 110 e-DCS6 Allure
|74
|Benzina Mild Hybrid
|33.020 €
|Peugeot
|2008 Hybrid 110 e-DCS6 Edition
|74
|Benzina Mild Hybrid
|31.420 €
|Peugeot
|2008 Hybrid 110 e-DCS6 Style
|74
|Benzina Mild Hybrid
|31.170 €
|Peugeot
|2008 Turbo 100 CV Allure
|74
|Benzina
|30.200 €
|Peugeot
|2008 Turbo 100 CV Edition
|74
|Benzina
|28.600 €
|Peugeot
|2008 Turbo 100 CV Style
|74
|Benzina
|28.350 €
|Peugeot
|208 Hybrid 110 e-DCS6 5 porte Allure
|74
|Benzina Mild Hybrid
|26.870 €
|Peugeot
|208 Hybrid 110 e-DCS6 5 porte Edition
|74
|Benzina Mild Hybrid
|25.420 €
|Peugeot
|208 Hybrid 110 e-DCS6 5 porte Style
|74
|Benzina Mild Hybrid
|25.220 €
|Peugeot
|208 Turbo 100 CV 5 porte Allure
|74
|Benzina
|24.250 €
|Peugeot
|208 Turbo 100 CV 5 porte Edition
|74
|Benzina
|22.800 €
|Peugeot
|208 Turbo 100 CV 5 porte Style
|74
|Benzina
|22.600 €
|Peugeot
|Rifter BlueHDi 100 S&S Allure Long
|75
|Diesel
|29.180 €
|Peugeot
|Rifter BlueHDi 100 S&S Standard
|75
|Diesel
|28.180 €
|Renault
|Arkana Full Hybrid E-Tech 145 CV Esprit Alpine
|69
|Benzina Full Hybrid
|36.700 €
|Renault
|Arkana Full Hybrid E-Tech 145 CV Techno
|69
|Benzina Full Hybrid
|33.300 €
|Renault
|Captur Eco-G 100 CV Evolution
|74
|Benzina/GPL
|24.200 €
|Renault
|Captur Eco-G 100 CV Techno
|74
|Benzina/GPL
|26.200 €
|Renault
|Captur Full Hybrid E-Tech 160 CV Esprit Alpine
|80
|Benzina Full Hybrid
|33.500 €
|Renault
|Captur Full Hybrid E-Tech 160 CV Evolution
|80
|Benzina Full Hybrid
|28.700 €
|Renault
|Captur Full Hybrid E-Tech 160 CV Techno
|80
|Benzina Full Hybrid
|31.300 €
|Renault
|Clio Full Hybrid E-Tech 160 CV Esprit Alpine
|80
|Benzina Full Hybrid
|28.300 €
|Renault
|Clio Full Hybrid E-Tech 160 CV Evolution
|80
|Benzina Full Hybrid
|24.900 €
|Renault
|Clio Full Hybrid E-Tech 160 CV Techno
|80
|Benzina Full Hybrid
|26.700 €
|Renault
|Clio SCe 65 CV 5 porte Evolution
|49
|Benzina
|18.900 €
|Renault
|Clio SCe 65 CV 5 porte Generation
|49
|Benzina
|14.950 €
|Renault
|Kangoo 1.3 TCe 100 CV Authentic
|75
|Benzina
|28.750 €
|Renault
|Kangoo 1.3 TCe 100 CV Equilibre
|75
|Benzina
|29.150 €
|Renault
|Kangoo 1.3 TCe 100 CV Techno
|75
|Benzina
|31.250 €
|Renault
|Kangoo 1.5 Blue dCi 95 CV Authentic
|70
|Diesel
|29.050 €
|Renault
|Kangoo 1.5 Blue dCi 95 CV Equilibre
|70
|Diesel
|29.450 €
|Renault
|Kangoo 1.5 Blue dCi 95 CV Techno
|70
|Diesel
|31.550 €
|Renault
|Symbioz Full Hybrid E-Tech 160 CV Esprit Alpine
|80
|Benzina Full Hybrid
|35.750 €
|Renault
|Symbioz Full Hybrid E-Tech 160 CV Evolution
|80
|Benzina Full Hybrid
|32.750 €
|Renault
|Symbioz Full Hybrid E-Tech 160 CV Iconic
|80
|Benzina Full Hybrid
|37.450 €
|Renault
|Symbioz Full Hybrid E-Tech 160 CV Techno
|80
|Benzina Full Hybrid
|34.250 €
|SEAT
|Arona 1.0 EcoTSI
|70
|Benzina
|22.100–27.400 €
|SEAT
|Ibiza 1.0 EcoTSI 95 CV Business
|70
|Benzina
|23.500 €
|SEAT
|Ibiza 1.0 EcoTSI 95 CV FR
|70
|Benzina
|24.950 €
|SEAT
|Ibiza 1.0 EcoTSI 95 CV Style
|70
|Benzina
|22.550 €
|SEAT
|Ibiza 1.0 MPI 5 porte
|59
|Benzina
|17.000 €
|SEAT
|Ibiza 1.0 MPI 5 porte Business
|59
|Benzina
|22.850 €
|SEAT
|Ibiza 1.0 MPI 5 porte FR
|59
|Benzina
|24.300 €
|SEAT
|Ibiza 1.0 MPI 5 porte Style
|59
|Benzina
|21.900 €
|Škoda
|Fabia 1.0 MPI 80 CV Be More
|59
|Benzina
|22.600 €
|Škoda
|Fabia 1.0 MPI 80 CV Monte Carlo
|59
|Benzina
|23.050 €
|Škoda
|Fabia 1.0 MPI 80 CV Selection
|59
|Benzina
|20.700 €
|Škoda
|Fabia 1.0 MPI 80 CV Your Way
|59
|Benzina
|21.850 €
|Škoda
|Fabia 1.0 TSI 95 CV Be More
|70
|Benzina
|23.350 €
|Škoda
|Fabia 1.0 TSI 95 CV Monte Carlo
|70
|Benzina
|23.800 €
|Škoda
|Fabia 1.0 TSI 95 CV Selection
|70
|Benzina
|21.450 €
|Škoda
|Fabia 1.0 TSI 95 CV Your Way
|70
|Benzina
|22.600 €
|Škoda
|Kamiq 1.0 TSI Be More
|70
|Benzina
|28.800 €
|Škoda
|Kamiq 1.0 TSI Selection
|70
|Benzina
|25.500 €
|Škoda
|Kamiq 1.0 TSI Your Way
|70
|Benzina
|27.150 €
|Škoda
|Scala 1.0 TSI Selection
|70
|Benzina
|26.150 €
|Suzuki
|S-Cross 1.5 140V Hybrid 4WD AllGrip A/T Starview
|75
|Benzina Full Hybrid
|37.750 €
|Suzuki
|S-Cross 1.5 140V Hybrid A/T Starview
|75
|Benzina Full Hybrid
|34.750 €
|Suzuki
|Swace 1.8 Hybrid E-CVT 2WD Cool
|72
|Benzina Full Hybrid
|34.000 €
|Suzuki
|Swace 1.8 Hybrid E-CVT 2WD Top
|72
|Benzina Full Hybrid
|37.000 €
|Suzuki
|Swift 1.2 Hybrid 4WD AllGrip Top
|59,6
|Benzina Mild Hybrid
|24.950 €
|Suzuki
|Swift 1.2 Hybrid CVT Sakura
|59,6
|Benzina Mild Hybrid
|21.950 €
|Suzuki
|Swift 1.2 Hybrid CVT Top
|59,6
|Benzina Mild Hybrid
|24.450 €
|Suzuki
|Swift 1.2 Hybrid Top
|59,6
|Benzina Mild Hybrid
|22.950 €
|Suzuki
|Swift 1.2 Hybrid Waku
|59,6
|Benzina Mild Hybrid
|21.450 €
|Suzuki
|Vitara 1.5 140V Hybrid A/T 4WD AllGrip Starview
|75
|Benzina Full Hybrid
|35.750 €
|Suzuki
|Vitara 1.5 140V Hybrid A/T Starview
|75
|Benzina Full Hybrid
|32.750 €
|SWM
|G03F 1.5 Super Hybrid
|75
|Benzina Plug-in
|29.900 €
|Toyota
|Aygo X 1.5 Hybrid 115 CV 5 porte
|68
|Benzina Full Hybrid
|20.850 €
|Toyota
|Aygo X 1.5 Hybrid 115 CV 5 porte GR Sport
|68
|Benzina Full Hybrid
|25.950 €
|Toyota
|Aygo X 1.5 Hybrid 115 CV 5 porte Icon
|68
|Benzina Full Hybrid
|23.350 €
|Toyota
|Aygo X 1.5 Hybrid 115 CV 5 porte Premium
|68
|Benzina Full Hybrid
|24.950 €
|Toyota
|C-HR 1.8 HV
|72
|Benzina Full Hybrid
|36.250 €
|Toyota
|C-HR 1.8 HV Active
|72
|Benzina Full Hybrid
|36.250 €
|Toyota
|C-HR 1.8 HV GR Sport
|72
|Benzina Full Hybrid
|43.450 €
|Toyota
|C-HR 1.8 HV Icon
|72
|Benzina Full Hybrid
|38.950 €
|Toyota
|C-HR 1.8 HV Lounge
|72
|Benzina Full Hybrid
|41.950 €
|Toyota
|C-HR 1.8 HV Lounge Hero
|72
|Benzina Full Hybrid
|43.450 €
|Toyota
|C-HR 1.8 HV Premium
|72
|Benzina Full Hybrid
|41.950 €
|Toyota
|C-HR 1.8 HV Trend
|72
|Benzina Full Hybrid
|38.950 €
|Toyota
|Corolla Active 1.8 Hybrid Touring Sports
|72,1
|Benzina Full Hybrid
|35.500 €
|Toyota
|Corolla Cross 1.8 Hybrid 140 CV E-CVT
|72
|Benzina Full Hybrid
|38.000 €
|Toyota
|Corolla Cross 1.8 Hybrid 140 CV E-CVT Icon
|72
|Benzina Full Hybrid
|41.000 €
|Toyota
|Corolla GR SPORT 1.8 Hybrid Touring Sports
|72,1
|Benzina Full Hybrid
|39.300 €
|Toyota
|Proace City Verso 1.5D 100 CV S&S L1 Executive
|75
|Diesel
|33.000 €
|Toyota
|Proace City Verso 1.5D 100 CV S&S Lounge
|75
|Diesel
|28.500 €
|Toyota
|Yaris 1.5 130 Hybrid 5 porte GR Sport
|68
|Benzina Full Hybrid
|31.750 €
|Toyota
|Yaris 1.5 130 Hybrid 5 porte Lounge
|68
|Benzina Full Hybrid
|29.750 €
|Toyota
|Yaris 1.5 130 Hybrid 5 porte Premiere
|68
|Benzina Full Hybrid
|31.700 €
|Toyota
|Yaris 1.5 130 Hybrid 5 porte Premium
|68
|Benzina Full Hybrid
|29.750 €
|Toyota
|Yaris 1.5 Hybrid Active
|68
|Benzina Full Hybrid
|24.550 €
|Toyota
|Yaris 1.5 Hybrid Icon
|68
|Benzina Full Hybrid
|27.550 €
|Toyota
|Yaris 1.5 Hybrid Trend
|68
|Benzina Full Hybrid
|26.750 €
|Toyota
|Yaris 1.5 Hybrid
|68
|Benzina Full Hybrid
|24.750 €
|Toyota
|Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 CV 5p. E-CVT GR SPORT
|68
|Benzina Full Hybrid
|36.750 €
|Toyota
|Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 CV 5p. E-CVT Icon
|68
|Benzina Full Hybrid
|32.500 €
|Toyota
|Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 CV 5p. E-CVT Lounge
|68
|Benzina Full Hybrid
|34.250 €
|Toyota
|Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 CV 5p. E-CVT Premium
|68
|Benzina Full Hybrid
|35.450 €
|Toyota
|Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 CV 5p. E-CVT Trend
|68
|Benzina Full Hybrid
|31.850 €
|Toyota
|Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p.
|68
|Benzina Full Hybrid
|29.600 €
|Toyota
|Yaris Cross 1.5 Hybrid AWD-i Trend
|68
|Benzina Full Hybrid
|34.350 €
|Toyota
|Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. Active
|68
|Benzina Full Hybrid
|28.750 €
|Toyota
|Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. Trend
|68
|Benzina Full Hybrid
|31.350 €
|Volkswagen
|Caddy Pianale Ribassato 2.0 TDI 102 CV Life
|75
|Diesel
|53.359 €
|Volkswagen
|Caddy Pianale Ribassato 2.0 TDI 102 CV Life Maxi
|75
|Diesel
|54.379 €
|Volkswagen
|Caddy Pianale Ribassato 2.0 TDI 102 CV Space
|75
|Diesel
|49.979 €
|Volkswagen
|Caddy Pianale Ribassato 2.0 TDI 102 CV Space Maxi
|75
|Diesel
|51.248 €
|Volkswagen
|Polo 1.0 Edition Plus
|59
|Benzina
|24.400 €
|Volkswagen
|Polo 1.0 Life
|59
|Benzina
|24.200 €
|Volkswagen
|Polo 1.0 Young
|59
|Benzina
|22.250 €
|Volkswagen
|Polo 1.0 TSI DSG Edition 50
|70
|Benzina
|30.200 €
|Volkswagen
|Polo 1.0 TSI DSG Edition Plus
|70
|Benzina
|26.800 €
|Volkswagen
|Polo 1.0 TSI DSG Life
|70
|Benzina
|26.600 €
|Volkswagen
|Polo 1.0 TSI DSG R-Line
|70
|Benzina
|28.400 €
|Volkswagen
|Polo 1.0 TSI DSG R-Line Plus
|70
|Benzina
|28.700 €
|Volkswagen
|Polo 1.0 TSI DSG Style
|70
|Benzina
|28.400 €
|Volkswagen
|Polo 1.0 TSI Edition 50
|70
|Benzina
|28.500 €
|Volkswagen
|Polo 1.0 TSI Edition Plus
|70
|Benzina
|25.100 €
|Volkswagen
|Polo 1.0 TSI Life
|70
|Benzina
|24.900 €
|Volkswagen
|Polo 1.0 TSI R-Line
|70
|Benzina
|26.700 €
|Volkswagen
|Polo 1.0 TSI R-Line Plus
|70
|Benzina
|27.000 €
|Volkswagen
|Polo 1.0 TSI Style
|70
|Benzina
|26.700 €
|Volkswagen
|Taigo 1.0 TSI 95 CV Edition Plus
|70
|Benzina
|26.550 €
|Volkswagen
|Taigo 1.0 TSI 95 CV Life
|70
|Benzina
|26.350 €
|Volkswagen
|T-Cross 1.0 TSI Edition Plus
|70
|Benzina
|27.700 €
|Volkswagen
|T-Cross 1.0 TSI Life
|70
|Benzina
|27.500 €
|Volkswagen
|T-Cross 1.0 TSI Trend
|70
|Benzina
|25.550 €
|XPeng
|L03 RWD Power-X Long Range
|62
|Plug-in Range Extender
|38.970 €