Conoscere i pro e contro dell'acquisto e del noleggio per la scelta della mobilità privata è utile per scegliere la più adatta alle diverse esigenze

Copywriter e Storyteller specializzata in Automotive. Da sempre appassionata di motori, mobilità sostenibile e tecnologia, ama viaggiare in scooter, scoprire in anteprima i nuovi modelli automobilistici.

In questa guida tutte le informazioni su acquisto auto nuova e noleggio per fare la scelta giusta.

Se l’idea di acquistare una vettura nuova è sempre molto elettrizzante, il noleggio dell’auto con numerose proposte si sta facendo strada e risulta una valida alternativa. Grazie alle soluzioni “tutto incluso“, comprensive anche di offerte per la ricarica elettrica, il noleggio piace sempre di più e rappresenta una scelta conveniente con la possibilità di abbinare diversi servizi extra e personalizzare il canone mensile.

Ma sarà veramente conveniente come sembra? Quali sono le differenze rispetto all’acquisto di una vettura nuova? Scopriamo vantaggi e svantaggi delle due opzioni per effettuare la scelta più vicina alle proprie esigenze.

Il noleggio in crescita

I tempi nel settore dell’automotive sono cambiati e, anche se il parco auto italiano rimane uno tra i più vecchi in Europa, la corsa alla transizione ecologica e le costanti innovazioni digitali, con modelli sempre più tecnologici e accessoriati, spingono il mercato verso il rinnovamento rapido delle vetture.

In questo panorama, il noleggio auto non è più solo una scelta a vantaggio delle aziende, ma si sta diffondendo sempre di più anche tra i privati, con un vero e proprio boom.

Il terzo trimestre del 2025 ha infatti registrato un aumento del 23,8% di immatricolazioni di autoveicoli a vantaggio di questa formula. Un trend destinato a crescere, che sta cambiando le abitudini degli italiani, il concetto stesso di possesso e utilizzo dell’auto e sta spingendo anche la Case automobilistiche ad adattarsi alla tendenza con formule più flessibili per l’acquisto.

Acquisto auto nuova, pro e contro

L’acquisto di un’auto nuova, da poter scegliere come si desidera, ha sempre il suo appeal, specialmente per una popolazione amante dei motori come quella italiana, e i vantaggi sono evidenti e notevoli.

Ma insieme a questi ci sono anche degli svantaggi che possono far propendere per l’opzione noleggio, sia a breve che a lungo termine. Tra i diversi fattori da tenere in considerazione ci sono, ad esempio, il budget a disposizione e la condizioni di utilizzo. Ma vediamo prima i pro dell’acquisto di una vettura nuova.

I vantaggi

Tra i diversi vantaggi ci sono:

la personalizzazione , é possibile scegliere alimentazione, allestimento e accessori in dotazione per modellare la vettura secondo i propri desideri;

, é possibile scegliere alimentazione, allestimento e accessori in dotazione per modellare la vettura secondo i propri desideri; l’investimento iniziale in parte recuperabile con l’eventuale rivendita sul mercato dell’usato, sempre molto dinamico e ricco di proposte;

in parte recuperabile con l’eventuale rivendita sul mercato dell’usato, sempre molto dinamico e ricco di proposte; il possesso completo del mezzo che, per alcune persone, rappresenta una certa serenità e indipendenza ;

; la massima libertà di utilizzo, vendita e cambio con altre vetture;

di utilizzo, vendita e cambio con altre vetture; la garanzia del costruttore che copre eventuali difetti di fabbrica e che può assicurare assistenza in caso di problemi di varia natura.

Gli svantaggi

L’acquisto di un’auto nuova comporta anche alcuni svantaggi che possono far considerare delle alternative differenti per avere a disposizione un veicolo per spostarsi.

Questi gli svantaggi più importanti da considerare prima di andare dal concessionario:

la spesa importante per l’acquisto oppure per l’acconto iniziale e la successiva rateizzazione per il resto dell’importo;

importante per l’acquisto oppure per l’acconto iniziale e la successiva rateizzazione per il resto dell’importo; i costi per la manutenzione ordinaria (tagliandi, assicurazione, bollo) e straordinaria che sono interamente a carico dell’acquirente e che si sommano negli anni;

ordinaria (tagliandi, assicurazione, bollo) e straordinaria che sono interamente a carico dell’acquirente e che si sommano negli anni; il rischio di una svalutazione veloce del mezzo, con una percentuale che può arrivare anche al 50% in meno rispetto al valore iniziale dopo solo tre anni di età;

veloce del mezzo, con una percentuale che può arrivare anche al 50% in meno rispetto al valore iniziale dopo solo tre anni di età; i tempi di attesa per la consegna della vettura che, per alcuni modelli, può arrivare anche a svariati mesi.

Non è tutto rose e fiori come sembra ma occorre effettuare un calcolo preciso del costo complessivo dell’auto, in relazione anche al possibile tempo di possesso della vettura e alle condizioni di utilizzo.

L’auto sarà per tutta la famiglia? Verrà utilizzata per il lavoro con molti chilometri da macinare o solo per gli spostamenti quotidiani? Quale modello è più adatto e quali sono i consumi previsti? Tutte valutazioni da effettuare prima di mettersi alla ricerca del mezzo perfetto, tenendo in considerazione anche le numerose offerte e la possibilità, tra le altre, di acquistare un’auto a km 0.

I diversi tipi di noleggio

Dall’altra parte si inseriscono le riflessioni sulla possibilità di prendere una vettura nuova con il noleggio auto a breve, medio o lungo termine. Non esiste, infatti, un solo tipo di noleggio e non bisogna poi confonderlo con il leasing, un’altra interessante formula che consente di poter riscattare l’auto alla scadenza del contratto.

Vediamo le caratteristiche principali di ciascuna tipologia di noleggio.

Il noleggio a breve termine permette l’utilizzo del veicolo per un periodo limitato, da pochi giorni ad alcuni mesi. Un tipo di noleggio molto diffuso per la mobilità urbana con modelli come citycar, SUV e i crossover elettrici.

Questo sistema ha registrato un aumento del 53% rispetto al 2024 ed è ideale per chi ha esigenze temporanee (anche per una vacanza) e non vuole avere pensieri: il pagamento di un canone fisso comprende infatti noleggio, costi di manutenzione, assicurazione e assistenza stradale. L’attivazione è facile e veloce, il mezzo è subito disponibile: occorre solo preoccuparsi di fare rifornimento e di riconsegnare la vettura nei tempi concordati.

Il noleggio a medio termine comprende l’utilizzo del mezzo per un periodo superiore a qualche mese ma inferiore ai 2 anni. Anche qui l’accesso è comodo e veloce, il pagamento del canone comprende tutti gli aspetti burocratici: noleggio, assicurazione, manutenzione e assistenza stradale. Solitamente, il costo di questo noleggio è inferiore rispetto a quello a breve termine, con base giornaliera, ma superiore rispetto a quello a lungo termine, con tariffe mensili più basse.

Il noleggio a lungo termine consente l’utilizzo di un veicolo per un periodo che va da 12 a 60 mesi con riconsegna del veicolo alla scadenza o il rinnovo del contratto. Molto diffuso per la gestione dei mezzi aziendali, si sta diffondendo anche tra i privati per la comodità della formula: la possibilità di avere una rata fissa personalizzabile con tanti servizi compresi e meno pensieri piace sempre di più, conservando autonomia e mobilità con una formula leggera e flessibile.

Il noleggio a lungo termine comprende, infatti, diversi servizi inclusi in un unico canone: copertura assicurativa (anche con garanzie accessorie), manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione delle pratiche in caso di sinistro e assistenza stradale.

Restano a carico del cliente la gestione del rifornimento o della ricarica elettrica del mezzo ma anche qui esistono delle offerte interessanti, anche con accordi tra i diversi partner commerciali, per effettuare l’operazione con comodità e convenienza.

Diversa è invece la formula del leasing che permette al cliente di poter riscattare il veicolo diventando il proprietario effettivo. Solitamente, questo sistema prevede il pagamento di una rata finale per il riscatto e nel contratto di noleggio non sono compresi i costi di assicurazione, manutenzione e assistenza stradale, a differenza del noleggio a lungo termine.

I vantaggi e gli svantaggi del noleggio auto

Il noleggio ha quindi diversi aspetti positivi che ne favoriscono la scelta e che hanno determinato la crescita di questo sistema negli ultimi anni.

Inoltre, l’anticipo per il noleggio dell’auto non è sempre previsto: non è infatti obbligatorio ma facoltativo. Se presente, questo può ridurre ulteriormente le spese iniziali e comportare un canone mensile inferiore.

Vediamo insieme i vantaggi più importanti:

la possibilità di avere un’auto nuova , dotata di tutte le innovazioni tecnologiche, le alimentazioni sostenibili e i dispositivi di sicurezza più recenti;

, dotata di tutte le innovazioni tecnologiche, le alimentazioni sostenibili e i dispositivi di sicurezza più recenti; la possibilità di scegliere tra diverse offerte , anche personalizzate, permettendo grande flessibilità;

, anche personalizzate, permettendo grande flessibilità; il budget di accesso più contenuto e la rapidità di attivazione;

la rata unica che comprende tutti i costi di gestione della vettura;

la facilità di gestione del contratto che consente, al termine, di poter restituire il veicolo o rinnovare il contratto;

la comodità della deduzione fiscale per le aziende.

Questi sono gli svantaggi, che potrebbero favorire l’orientamento verso l’acquisto di una vettura nuova:

l’attenzione alle spese accessorie e il rispetto delle clausole presenti nel contratto, come ad esempio il limite del chilometraggio incluso nell’offerta;

accessorie e il rispetto delle presenti nel contratto, come ad esempio il limite del chilometraggio incluso nell’offerta; la mancata proprietà dell’auto può essere percepita come poco soddisfacente, vista anche la restituzione alla fine del noleggio;

alla fine del noleggio; la necessaria puntualità con il pagamento del canone mensile;

la mancanza di personalizzazione del mezzo e, anche se sono disponibili diversi modelli e alimentazioni, può essere difficoltoso trovare quello desiderato.

Cosa valutare per la scelta migliore

Come visto, la scelta di quale formula preferire per la mobilità quotidiana è condizionata da numerose riflessioni. A partire dalla sostenibilità economica, quindi del budget a disposizione che risulta più consistente nel caso dell’acquisto e più contenuto per quanto riguarda il noleggio.

Si passa poi all’ipotetica durata di utilizzo della macchina e i bisogni da soddisfare: se è necessaria una vettura nuova ogni 3-4 anni il noleggio può essere la soluzione ottimale, se invece si desidera tenere l’auto per più tempo meglio indirizzarsi verso l’acquisto.

Se l’obiettivo è contenere i costi di gestione, allora è meglio orientarsi verso il noleggio, se invece è avere più libertà di scelta e di utilizzo, allora meglio scegliere l’acquisto.

Le variabili da considerare sono veramente molte, meglio valutare con calma tutte le offerte e scegliere la soluzione più comoda, in base alle diverse esigenze, senza trascurare uno degli elementi più importanti che accomuna tutti gli automobilisti: il piacere per gli occhi e alla guida.

Che sia stata acquistata o presa a noleggio, guidare una vettura nuova, bella, sicura e moderna regala sempre delle buone sensazioni, offrendo grande comfort e accompagnando piacevolmente chi è al volante giorno dopo giorno, chilometro dopo chilometro.