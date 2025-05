Sulle moderne vetture non è raro notare che i cerchi in lega montati sono molto grandi rispetto alle auto di qualche anno fa. Ecco il motivo

Negli ultimi anni, osservando le auto di nuova generazione, dalle compatte cittadine ai SUV di alta gamma, salta subito all’occhio un dettaglio estetico e tecnico: i cerchi in lega sono sempre più grandi. Un tempo riservati alle versioni sportive o di lusso, oggi i cerchi dal diametro generoso sono diventati quasi uno standard, anche su modelli di fascia media. Ma perché le Case automobilistiche insistono tanto su questa scelta?

Dietro la tendenza dei “cerchi oversize” non c’è solo una questione di moda o apparenza: si intrecciano esigenze ingegneristiche, strategie di marketing, aspettative dei consumatori e considerazioni legate alla dinamica di guida. In questo approfondimento esploreremo le ragioni, estetiche, funzionali e commerciali, che spiegano questo fenomeno sempre più crescente.

Estetica e design: un fattore dominato dai cerchi in lega

I cerchi di grandi dimensioni catturano immediatamente l’attenzione e alterano la percezione dell’auto, rendendola spesso più imponente, lussuosa o sportiva. Contribuiscono in modo significativo a definire il linguaggio stilistico del modello e del marchio. In particolare, le proporzioni e lo stile di un’auto possono essere notevolmente influenzati dai cerchi grandi, che spesso la fanno sembrare più bassa, larga e stabile.

Questo aspetto è particolarmente rilevante nel design moderno, caratterizzato da linee sempre più complesse e scolpite. Ad esempio, alcuni costruttori di lusso tendono a preferire design eleganti e sofisticati, mentre quelli sportivi optano per stili più aggressivi e dinamici. I cerchi grandi contribuiscono a creare un look sportivo e moderno, soprattutto se abbinati a pneumatici a basso profilo, che accentuano il dinamismo del design.

Questi creano un senso di movimento anche quando l’auto è ferma e sono spesso un elemento distintivo delle versioni sportive o ad alte prestazioni. La spalla ridotta della gomma mette in risalto il design del cerchio e conferisce all’auto un aspetto più “piantato” sulla strada. Inoltre, i cerchi più grandi sono spesso utilizzati per distinguere le versioni speciali, come le edizioni limitate o le varianti ad alte prestazioni, e sono una scelta popolare per le personalizzazioni aftermarket, consentendo ai proprietari di esprimere il proprio stile individuale.

Nella progettazione dei concept car, ad esempio, i designer spesso esagerano le dimensioni delle ruote per enfatizzare l’aspetto futuristico e innovativo del veicolo. Considerano attentamente il rapporto tra le dimensioni dei cerchi e il resto della carrozzeria, poiché cerchi troppo piccoli possono far sembrare un’auto sgraziata, mentre, se ben proporzionati, possono migliorarne significativamente l’aspetto.

Cerchi più grandi: prestazioni e maneggevolezza

Cerchi più grandi sono spesso abbinati – come abbiamo detto – a pneumatici a spalla ribassata, il che può migliorare la stabilità laterale e ridurre il rollio della carrozzeria in curva. Questo si traduce in una maggiore precisione di sterzata e una risposta più rapida ai comandi del conducente. Tuttavia, è importante notare che questo effetto è più pronunciato nelle auto sportive e ad alte prestazioni, dove la maneggevolezza è una priorità.

L’altezza della spalla della gomma gioca un ruolo cruciale nel determinare la risposta dello sterzo. Una spalla più bassa significa meno flessione dello pneumatico, il che si traduce in una risposta più diretta e immediata. Tuttavia, una spalla più alta offre un maggiore assorbimento degli urti e un comfort di guida migliore. Pertanto, la scelta delle dimensioni dei cerchi e dell’altezza della spalla rappresentano un compromesso tra maneggevolezza e comfort.

È importante, però, distinguere tra i benefici prestazionali reali e la percezione che essi migliorino significativamente le prestazioni. In molti casi, l’impatto estetico dei cerchi grandi è più evidente del miglioramento effettivo delle prestazioni. I produttori spesso enfatizzano l’aspetto sportivo dei cerchi grandi nelle loro campagne di marketing, il che può portare i consumatori a sopravvalutare i loro benefici prestazionali.

Impatto ambientale ed efficienza

I cerchi di grandi dimensioni possono avere un impatto significativo sull’efficienza del carburante e sull’impronta ambientale di un veicolo. Infatti, aumentano il peso complessivo del veicolo, il che richiede più energia per accelerare e mantenere la velocità. Questo incremento di peso può portare a un maggiore consumo di carburante nei veicoli a combustione interna e a una riduzione dell’autonomia in quelli elettrici.

Inoltre, i cerchi più larghi sono spesso abbinati a pneumatici più larghi, che hanno una maggiore resistenza al rotolamento. Quest’ultima è la forza che si oppone al movimento dello pneumatico sulla superficie stradale. Per tale motivo, un aumento di questa resistenza significa che il motore deve lavorare di più per spingere il veicolo in avanti, con conseguente aumento delle emissioni.

In sintesi, quindi, non è tutto oro quello che luccica. È importante considerare, inoltre, che cerchi più grandi sono anche più delicati durante le manovre di parcheggio in città, a causa della presenza dei marciapiedi a bordo strada che possono graffiarli.