Se l’auto tira di lato quando freni, la tua sicurezza è a rischio. Scopri perché succede, quando fermarti e quanto costa ripararla

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock Tecnico mentre controlla lo stato della pinza e delle pastiglie freni. Questo controllo è cruciale per diagnosticare un'auto che tira da un lato.

Se la tua auto tira da una parte appena premi il freno, significa che la forza frenante non è distribuita correttamente tra le ruote e questo è un segnale di allarme da non ignorare. Uno squilibrio dell’impianto può farti perdere il controllo della traiettoria, trasformando un semplice rallentamento in un pericoloso sbandamento.

In queste condizioni è possibile guidare?

Quando l’auto tira da un lato durante la frenata non è affatto una bella sensazione. Tuttavia, puoi continuare la marcia esclusivamente per raggiungere l’officina più vicina, a patto che si verifichino queste precise condizioni:

il pedale del freno non affonda : deve opporre la giusta resistenza sotto il piede e non scendere mai fino a fine corsa;

: deve opporre la giusta resistenza sotto il piede e non scendere mai fino a fine corsa; lo sterzo è preciso : durante la marcia normale, senza azionare i freni, il volante non deve vibrare e l’auto deve mantenere la traiettoria impostata;

: durante la marcia normale, senza azionare i freni, il volante non deve vibrare e l’auto deve mantenere la traiettoria impostata; assenza di rumori anomali: non devi avvertire sfregamenti metallici, stridori o battiti provenienti dalle ruote;

anomali: non devi avvertire sfregamenti metallici, stridori o battiti provenienti dalle ruote; spie di controllo spente: non si deve accendere la spia dell’ABS e nemmeno quella rossa che segnala il liquido freni insufficiente nel circuito.

Se questi requisiti sono soddisfatti, puoi procedere verso il meccanico a velocità ridotta e con una distanza di sicurezza doppia. Devi però essere consapevole che guidare un’auto con questo difetto è pericoloso perché:

perdi il controllo della traiettoria: ogni volta che freni, l’auto tende a tirare verso destra o verso sinistra, costringendoti a correggere continuamente col volante per evitare di invadere la corsia opposta o finire fuori strada;

della traiettoria: ogni volta che freni, l’auto tende a tirare verso destra o verso sinistra, costringendoti a correggere continuamente col volante per evitare di invadere la corsia opposta o finire fuori strada; il rischio sbandamento aumenta: su asfalto bagnato, la ruota che frena con più forza può bloccarsi all’improvviso, facendoti perdere stabilità e rischiando di farti girare su te stesso;

aumenta: su asfalto bagnato, la ruota che frena con più forza può bloccarsi all’improvviso, facendoti perdere stabilità e rischiando di farti girare su te stesso; lo spazio di frenata si allunga: se l’impianto non spinge con la stessa forza su entrambi i lati, l’auto perde potenza frenante e impiega molti più metri per fermarsi;

si allunga: se l’impianto non spinge con la stessa forza su entrambi i lati, l’auto perde potenza frenante e impiega molti più metri per fermarsi; stressi la meccanica: la forza asimmetrica scarica tensioni anomale su braccetti e testine dello sterzo, rischiando di rovinare altri componenti.

Se non ti senti pronto a guidare in queste condizioni o se avverti che il pedale è troppo morbido, non rischiare. Accosta subito e chiama un carro attrezzi per trasportare l’auto in officina in totale sicurezza.

Quanto costa riparare i freni?

Riparare un’auto che tira da un lato richiede un intervento mirato sui componenti che impediscono una frenata equilibrata. Spesso il problema non è una rottura totale, ma un pezzo che non riesce più a muoversi correttamente a causa di sporco, ruggine o calore eccessivo.

Intervenire subito permette di contenere la spesa, mentre aspettare troppo costringe a sostituire componenti costosi come i dischi o la pinza dei freni. Ecco i guasti più comuni e le relative stime di spesa comprensive di manodopera:

perno scorrevole ingrippato : se la pinza è bloccata e non si muove sulla sua guida a causa della ruggine, lo sbloccaggio tramite pulizia e lubrificazione ha un costo che varia dai 60 ai 100 euro;

: se la pinza è bloccata e non si muove sulla sua guida a causa della ruggine, lo sbloccaggio tramite pulizia e lubrificazione ha un costo che varia dai 60 ai 100 euro; pastiglie freni incastrate : quando i residui di usura o le incrostazioni impediscono al materiale d’attrito di scorrere correttamente, smontare i componenti e ripristinare le sedi di scorrimento costa dai 50 agli 80 euro;

: quando i residui di usura o le incrostazioni impediscono al materiale d’attrito di scorrere correttamente, smontare i componenti e ripristinare le sedi di scorrimento costa dai 50 agli 80 euro; pinza bloccata : se il meccanismo interno è ormai compromesso e non spinge più con la forza necessaria, la sostituzione dell’intera pinza con un ricambio nuovo o rigenerato oscilla tra i 250 e i 350 euro;

: se il meccanismo interno è ormai compromesso e non spinge più con la forza necessaria, la sostituzione dell’intera pinza con un ricambio nuovo o rigenerato oscilla tra i 250 e i 350 euro; tubo freno ostruito : se la conduttura in gomma si deteriora internamente gonfiandosi e ostacolando il passaggio dell’olio, il cambio del tubo e il successivo spurgo del circuito costano circa dagli 80 ai 100 euro;

: se la conduttura in gomma si deteriora internamente gonfiandosi e ostacolando il passaggio dell’olio, il cambio del tubo e il successivo spurgo del circuito costano circa dagli 80 ai 100 euro; dischi e pastiglie deformati: se hai viaggiato troppo a lungo con l’impianto surriscaldato, devi cambiare l’intero kit frenante per eliminare vibrazioni e squilibri, con una spesa tra i 350 e i 500 euro.

I consigli del meccanico

Mi permetto di fare una raccomandazione importante, che viene da anni di esperienza in officina: non sottovalutare mai questo sintomo e chiedi aiuto al meccanico il prima possibile. E attenzione: quando si interviene sui freni, è fondamentale controllare o sostituire i componenti su entrambi i lati dello stesso asse. Lavorare in coppia garantisce una frenata simmetrica e ti mette al riparo da nuove anomalie a breve distanza.