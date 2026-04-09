Se la tua auto tira da una parte appena premi il freno, significa che la forza frenante non è distribuita correttamente tra le ruote e questo è un segnale di allarme da non ignorare. Uno squilibrio dell’impianto può farti perdere il controllo della traiettoria, trasformando un semplice rallentamento in un pericoloso sbandamento.
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In queste condizioni è possibile guidare?
Quando l’auto tira da un lato durante la frenata non è affatto una bella sensazione. Tuttavia, puoi continuare la marcia esclusivamente per raggiungere l’officina più vicina, a patto che si verifichino queste precise condizioni:
- il pedale del freno non affonda: deve opporre la giusta resistenza sotto il piede e non scendere mai fino a fine corsa;
- lo sterzo è preciso: durante la marcia normale, senza azionare i freni, il volante non deve vibrare e l’auto deve mantenere la traiettoria impostata;
- assenza di rumori anomali: non devi avvertire sfregamenti metallici, stridori o battiti provenienti dalle ruote;
- spie di controllo spente: non si deve accendere la spia dell’ABS e nemmeno quella rossa che segnala il liquido freni insufficiente nel circuito.
Se questi requisiti sono soddisfatti, puoi procedere verso il meccanico a velocità ridotta e con una distanza di sicurezza doppia. Devi però essere consapevole che guidare un’auto con questo difetto è pericoloso perché:
- perdi il controllo della traiettoria: ogni volta che freni, l’auto tende a tirare verso destra o verso sinistra, costringendoti a correggere continuamente col volante per evitare di invadere la corsia opposta o finire fuori strada;
- il rischio sbandamento aumenta: su asfalto bagnato, la ruota che frena con più forza può bloccarsi all’improvviso, facendoti perdere stabilità e rischiando di farti girare su te stesso;
- lo spazio di frenata si allunga: se l’impianto non spinge con la stessa forza su entrambi i lati, l’auto perde potenza frenante e impiega molti più metri per fermarsi;
- stressi la meccanica: la forza asimmetrica scarica tensioni anomale su braccetti e testine dello sterzo, rischiando di rovinare altri componenti.
Se non ti senti pronto a guidare in queste condizioni o se avverti che il pedale è troppo morbido, non rischiare. Accosta subito e chiama un carro attrezzi per trasportare l’auto in officina in totale sicurezza.
Quanto costa riparare i freni?
Riparare un’auto che tira da un lato richiede un intervento mirato sui componenti che impediscono una frenata equilibrata. Spesso il problema non è una rottura totale, ma un pezzo che non riesce più a muoversi correttamente a causa di sporco, ruggine o calore eccessivo.
Intervenire subito permette di contenere la spesa, mentre aspettare troppo costringe a sostituire componenti costosi come i dischi o la pinza dei freni. Ecco i guasti più comuni e le relative stime di spesa comprensive di manodopera:
- perno scorrevole ingrippato: se la pinza è bloccata e non si muove sulla sua guida a causa della ruggine, lo sbloccaggio tramite pulizia e lubrificazione ha un costo che varia dai 60 ai 100 euro;
- pastiglie freni incastrate: quando i residui di usura o le incrostazioni impediscono al materiale d’attrito di scorrere correttamente, smontare i componenti e ripristinare le sedi di scorrimento costa dai 50 agli 80 euro;
- pinza bloccata: se il meccanismo interno è ormai compromesso e non spinge più con la forza necessaria, la sostituzione dell’intera pinza con un ricambio nuovo o rigenerato oscilla tra i 250 e i 350 euro;
- tubo freno ostruito: se la conduttura in gomma si deteriora internamente gonfiandosi e ostacolando il passaggio dell’olio, il cambio del tubo e il successivo spurgo del circuito costano circa dagli 80 ai 100 euro;
- dischi e pastiglie deformati: se hai viaggiato troppo a lungo con l’impianto surriscaldato, devi cambiare l’intero kit frenante per eliminare vibrazioni e squilibri, con una spesa tra i 350 e i 500 euro.
I consigli del meccanico
Mi permetto di fare una raccomandazione importante, che viene da anni di esperienza in officina: non sottovalutare mai questo sintomo e chiedi aiuto al meccanico il prima possibile. E attenzione: quando si interviene sui freni, è fondamentale controllare o sostituire i componenti su entrambi i lati dello stesso asse. Lavorare in coppia garantisce una frenata simmetrica e ti mette al riparo da nuove anomalie a breve distanza.