L’auto “tira” da un lato in frenata, intervieni immediatamente per evitare gravi rischi

Se l’auto tira di lato quando freni, la tua sicurezza è a rischio. Scopri perché succede, quando fermarti e quanto costa ripararla

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Maurizio Chiogna

meccanico-elettronico automotive

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

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L’auto “tira” da un lato in frenata, intervieni immediatamente per evitare gravi rischi
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Tecnico mentre controlla lo stato della pinza e delle pastiglie freni. Questo controllo è cruciale per diagnosticare un'auto che tira da un lato.
Quali sono i segnali di allerta per AUTO? Cosa controllare per l'IMPIANTO FRENANTE? Quali rischi comporta uno SBANDAMENTO dell'auto?

Se la tua auto tira da una parte appena premi il freno, significa che la forza frenante non è distribuita correttamente tra le ruote e questo è un segnale di allarme da non ignorare. Uno squilibrio dell’impianto può farti perdere il controllo della traiettoria, trasformando un semplice rallentamento in un pericoloso sbandamento.

In queste condizioni è possibile guidare?

Quando l’auto tira da un lato durante la frenata non è affatto una bella sensazione. Tuttavia, puoi continuare la marcia esclusivamente per raggiungere l’officina più vicina, a patto che si verifichino queste precise condizioni:

  • il pedale del freno non affonda: deve opporre la giusta resistenza sotto il piede e non scendere mai fino a fine corsa;
  • lo sterzo è preciso: durante la marcia normale, senza azionare i freni, il volante non deve vibrare e l’auto deve mantenere la traiettoria impostata;
  • assenza di rumori anomali: non devi avvertire sfregamenti metallici, stridori o battiti provenienti dalle ruote;
  • spie di controllo spente: non si deve accendere la spia dell’ABS e nemmeno quella rossa che segnala il liquido freni insufficiente nel circuito.

Se questi requisiti sono soddisfatti, puoi procedere verso il meccanico a velocità ridotta e con una distanza di sicurezza doppia. Devi però essere consapevole che guidare un’auto con questo difetto è pericoloso perché:

  • perdi il controllo della traiettoria: ogni volta che freni, l’auto tende a tirare verso destra o verso sinistra, costringendoti a correggere continuamente col volante per evitare di invadere la corsia opposta o finire fuori strada;
  • il rischio sbandamento aumenta: su asfalto bagnato, la ruota che frena con più forza può bloccarsi all’improvviso, facendoti perdere stabilità e rischiando di farti girare su te stesso;
  • lo spazio di frenata si allunga: se l’impianto non spinge con la stessa forza su entrambi i lati, l’auto perde potenza frenante e impiega molti più metri per fermarsi;
  • stressi la meccanica: la forza asimmetrica scarica tensioni anomale su braccetti e testine dello sterzo, rischiando di rovinare altri componenti.

Se non ti senti pronto a guidare in queste condizioni o se avverti che il pedale è troppo morbido, non rischiare. Accosta subito e chiama un carro attrezzi per trasportare l’auto in officina in totale sicurezza.

Quanto costa riparare i freni?

Riparare un’auto che tira da un lato richiede un intervento mirato sui componenti che impediscono una frenata equilibrata. Spesso il problema non è una rottura totale, ma un pezzo che non riesce più a muoversi correttamente a causa di sporco, ruggine o calore eccessivo.

Intervenire subito permette di contenere la spesa, mentre aspettare troppo costringe a sostituire componenti costosi come i dischi o la pinza dei freni. Ecco i guasti più comuni e le relative stime di spesa comprensive di manodopera:

  • perno scorrevole ingrippato: se la pinza è bloccata e non si muove sulla sua guida a causa della ruggine, lo sbloccaggio tramite pulizia e lubrificazione ha un costo che varia dai 60 ai 100 euro;
  • pastiglie freni incastrate: quando i residui di usura o le incrostazioni impediscono al materiale d’attrito di scorrere correttamente, smontare i componenti e ripristinare le sedi di scorrimento costa dai 50 agli 80 euro;
  • pinza bloccata: se il meccanismo interno è ormai compromesso e non spinge più con la forza necessaria, la sostituzione dell’intera pinza con un ricambio nuovo o rigenerato oscilla tra i 250 e i 350 euro;
  • tubo freno ostruito: se la conduttura in gomma si deteriora internamente gonfiandosi e ostacolando il passaggio dell’olio, il cambio del tubo e il successivo spurgo del circuito costano circa dagli 80 ai 100 euro;
  • dischi e pastiglie deformati: se hai viaggiato troppo a lungo con l’impianto surriscaldato, devi cambiare l’intero kit frenante per eliminare vibrazioni e squilibri, con una spesa tra i 350 e i 500 euro.

I consigli del meccanico

Mi permetto di fare una raccomandazione importante, che viene da anni di esperienza in officina: non sottovalutare mai questo sintomo e chiedi aiuto al meccanico il prima possibile. E attenzione: quando si interviene sui freni, è fondamentale controllare o sostituire i componenti su entrambi i lati dello stesso asse. Lavorare in coppia garantisce una frenata simmetrica e ti mette al riparo da nuove anomalie a breve distanza.

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