Scopri perché quando spegni l'auto la ventola continua a girare alla massima velocità. Si è avviata una fase importante, ti spiego cosa rischi se la interrompi

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock Durante la rigenerazione le temperature allo scarico superano i 600°C: ecco perché la ventola resta accesa per raffreddare il sistema anche dopo aver spento il motore

Hai spento la tua auto diesel e la ventola gira a massimo regime, magari accompagnata da un forte odore di surriscaldamento? Non allarmarti, non è un guasto al circuito di raffreddamento, ma un tentativo di pulizia programmata dalla centralina. Molto probabilmente hai interrotto la rigenerazione attiva del filtro antiparticolato (FAP/DPF) spegnendo il motore proprio nel momento del ciclo di pulizia.

Perché il sistema di raffreddamento resta attivo

L’attivazione dell’elettroventola a quadro spento (tecnicamente fan run-on) è una strategia di protezione che la centralina utilizza per preservare l’integrità del veicolo. Ecco la dinamica tecnica che avviene in questa situazione:

temperature di esercizio elevate : per bruciare la fuliggine accumulata, il sistema deve portare lo scarico a temperature superiori ai 600°C;

: per bruciare la fuliggine accumulata, il sistema deve portare lo scarico a temperature superiori ai 600°C; cessazione dello scambio termico : a veicolo fermo manca il flusso d’aria dinamico che normalmente dissipa questo calore enorme durante la marcia su strada;

: a veicolo fermo manca il flusso d’aria dinamico che normalmente dissipa questo calore enorme durante la marcia su strada; prevenzione dell’heat soak: la centralina attiva la ventilazione forzata per estrarre il calore residuo ed evitare che l’irraggiamento termico sciolga cablaggi, guarnizioni e componentistica in plastica nel vano motore.

Le conseguenze tecniche dell’interruzione

La domanda che mi viene posta più spesso in officina è: “ho fatto danni spegnendo l’auto?” Se l’interruzione avviene sporadicamente, il sistema è progettato per gestire questa situazione. La centralina (ECU) memorizza il ciclo incompleto e tenterà una nuova rigenerazione al prossimo viaggio. Il problema sorge quando diventa frequente, tipico di chi fa solo tragitti brevi urbani. In questo scenario, le ripetute interruzioni innescano un fenomeno pericoloso noto come diluizione dell’olio motore. Ecco cosa innesca il danno:

trafilamento di carburante : durante la rigenerazione, gli iniettori spruzzano gasolio extra (“post-iniezioni”). Spegnendo il motore, questo carburante incombusto cola lungo le pareti dei cilindri superando le fasce elastiche;

: durante la rigenerazione, gli iniettori spruzzano gasolio extra (“post-iniezioni”). Spegnendo il motore, questo carburante incombusto cola lungo le pareti dei cilindri superando le fasce elastiche; contaminazione della coppa : il gasolio finisce nella coppa dell’olio, innalzandone il livello (sopra il massimo) e alterandone la composizione chimica;

: il gasolio finisce nella coppa dell’olio, innalzandone il livello (sopra il massimo) e alterandone la composizione chimica; degrado del lubrificante: l’olio diluito perde viscosità e non protegge più il motore. Attenzione su molti motori diesel (specialmente Fiat/Alfa), questo degrado è segnalato dalla spia dell’olio lampeggiante o dalla segnalazione “sostituire olio motore”. L’olio è esausto a causa delle rigenerazioni e va sostituito subito.

I consigli del meccanico

Il mio obiettivo è farti evitare la sostituzione precoce del filtro o del motore. Ecco la procedura che consiglio per gestire queste situazioni: