Se la macchina strattona quando parti al semaforola colpa è della trasmissione, ecco cosa rischi e quanto costa ripararla in officina

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iSrock Esame del kit frione e volano quando strappa in partenza

Ti è mai successo di sentire la tua auto andare a scatti durante una partenza al semaforo o un’accelerazione durante un sorpasso? Non sottovalutare il problema: sei di fronte a un componente specifico che sta cedendo e, se lo ignori, potrebbe farti spendere moltissimi soldi nella riparazione.

Posso guidare o devo fermarmi subito?

Quando avverti queste forti vibrazioni, la prima domanda che ti poni è se puoi raggiungere la tua destinazione o se rischi di spaccare tutto. La risposta dipende da come e quando si manifesta il difetto, devi sapere che questo strattonamento indica che il gruppo frizione e volano bimassa è arrivato al limite di usura e non riesce più a regolare la trasmissione della coppia motore in modo fluido. Se gli strattoni si verificano soltanto nei primi metri della partenza e poi spariscono una volta che la vettura prende velocità, puoi raggiungere tranquillamente l’officina. Per evitare che la situazione peggiori meccanicamente durante il tragitto, devi adottare alcune precauzioni durante la guida:

accelera in modo graduale: per non sforzare i componenti interni della trasmissione ed evitare il surriscaldamento, escludi le partenze a tutto gas;

mantieni una velocità costante : evita i sorpassi autostradali che richiedono cambi di marcia repentini, i quali destabilizzano l’accoppiamento tra motore e cambio;

: evita i sorpassi autostradali che richiedono cambi di marcia repentini, i quali destabilizzano l’accoppiamento tra motore e cambio; pianifica un percorso pianeggiante: evita le salite ripide o le ripartenze in pendenza, poiché lo sforzo richiesto distruggerebbe il materiale d’attrito in pochi secondi;

riduci l’uso del pedale della frizione: evita di tenerlo premuto inutilmente durante le soste o al semaforo, in quanto questa abitudine accelera il cedimento del cuscinetto reggispinta idraulico.

Esistono però situazioni più critiche in cui non devi fare nemmeno un metro:

se avverti forti vibrazioni sul pedale anche a marcia inserita;

se senti puzza di bruciato provenire dal cofano;

se le marce non entrano.

Devi accostare immediatamente e avvalerti del soccorso stradale per evitare la rottura della frizione o, peggio ancora, della campana del cambio.

Quanto costa cambiare la frizione e il volano?

Affrontare la spesa per questo genere di guasto spaventa sempre l’automobilista, ma è fondamentale capire da dove derivi la cifra finale: il costo varia notevolmente in base alla marca, al modello e alla motorizzazione del veicolo. In molti motori moderni infatti, si richiede la sostituzione del volano bimassa insieme alla frizione e le ore di manodopera aumentano a causa della complessità della lavorazione. Vediamo una media di spesa per la riparazione compresi di manodopera e materiali per un’auto di media cilindrata:

kit frizione standard: comprende disco, spingidisco e cuscinetto reggispinta idraulico, con un prezzo che oscilla tra i 300 e i 450 euro;

standard: comprende disco, spingidisco e cuscinetto reggispinta idraulico, con un prezzo che oscilla tra i 300 e i 450 euro; volano bimassa e kit frizione: si tratta dei componenti più costosi del gruppo trasmissione, il cui prezzo varia tra gli 850 e i 1250 euro a seconda della tipologia di auto.

Se decidi di rimandare il lavoro per risparmiare e si verifica il cedimento del volano, le molle interne si spezzeranno e i frammenti metallici potrebbero danneggiare anche la scatola del cambio. Questo danno porterebbe alla sostituzione dell’intera trasmissione, superando facilmente i 3.500 euro.

I consigli del meccanico

Vediamo alcuni consigli e sintomi a cui prestare attenzione durante l’uso quotidiano della vettura. Il deterioramento di questi componenti è progressivo e l’auto ti avvisa sempre prima di lasciarti a piedi: saper interpretare questi avvertimenti ti eviterà di peggiorare la situazione. I segnali da monitorare per prevenire danni peggiori: