Ti è mai successo di sentire la tua auto andare a scatti durante una partenza al semaforo o un’accelerazione durante un sorpasso? Non sottovalutare il problema: sei di fronte a un componente specifico che sta cedendo e, se lo ignori, potrebbe farti spendere moltissimi soldi nella riparazione.
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Posso guidare o devo fermarmi subito?
Quando avverti queste forti vibrazioni, la prima domanda che ti poni è se puoi raggiungere la tua destinazione o se rischi di spaccare tutto. La risposta dipende da come e quando si manifesta il difetto, devi sapere che questo strattonamento indica che il gruppo frizione e volano bimassa è arrivato al limite di usura e non riesce più a regolare la trasmissione della coppia motore in modo fluido. Se gli strattoni si verificano soltanto nei primi metri della partenza e poi spariscono una volta che la vettura prende velocità, puoi raggiungere tranquillamente l’officina. Per evitare che la situazione peggiori meccanicamente durante il tragitto, devi adottare alcune precauzioni durante la guida:
- accelera in modo graduale: per non sforzare i componenti interni della trasmissione ed evitare il surriscaldamento, escludi le partenze a tutto gas;
- mantieni una velocità costante: evita i sorpassi autostradali che richiedono cambi di marcia repentini, i quali destabilizzano l’accoppiamento tra motore e cambio;
- pianifica un percorso pianeggiante: evita le salite ripide o le ripartenze in pendenza, poiché lo sforzo richiesto distruggerebbe il materiale d’attrito in pochi secondi;
- riduci l’uso del pedale della frizione: evita di tenerlo premuto inutilmente durante le soste o al semaforo, in quanto questa abitudine accelera il cedimento del cuscinetto reggispinta idraulico.
Esistono però situazioni più critiche in cui non devi fare nemmeno un metro:
- se avverti forti vibrazioni sul pedale anche a marcia inserita;
- se senti puzza di bruciato provenire dal cofano;
- se le marce non entrano.
Devi accostare immediatamente e avvalerti del soccorso stradale per evitare la rottura della frizione o, peggio ancora, della campana del cambio.
Quanto costa cambiare la frizione e il volano?
Affrontare la spesa per questo genere di guasto spaventa sempre l’automobilista, ma è fondamentale capire da dove derivi la cifra finale: il costo varia notevolmente in base alla marca, al modello e alla motorizzazione del veicolo. In molti motori moderni infatti, si richiede la sostituzione del volano bimassa insieme alla frizione e le ore di manodopera aumentano a causa della complessità della lavorazione. Vediamo una media di spesa per la riparazione compresi di manodopera e materiali per un’auto di media cilindrata:
- kit frizione standard: comprende disco, spingidisco e cuscinetto reggispinta idraulico, con un prezzo che oscilla tra i 300 e i 450 euro;
- volano bimassa e kit frizione: si tratta dei componenti più costosi del gruppo trasmissione, il cui prezzo varia tra gli 850 e i 1250 euro a seconda della tipologia di auto.
Se decidi di rimandare il lavoro per risparmiare e si verifica il cedimento del volano, le molle interne si spezzeranno e i frammenti metallici potrebbero danneggiare anche la scatola del cambio. Questo danno porterebbe alla sostituzione dell’intera trasmissione, superando facilmente i 3.500 euro.
I consigli del meccanico
Vediamo alcuni consigli e sintomi a cui prestare attenzione durante l’uso quotidiano della vettura. Il deterioramento di questi componenti è progressivo e l’auto ti avvisa sempre prima di lasciarti a piedi: saper interpretare questi avvertimenti ti eviterà di peggiorare la situazione. I segnali da monitorare per prevenire danni peggiori:
- ascolta i rumori metallici al minimo o allo spegnimento: se quando spegni il motore o lasci l’auto al minimo in folle senti dei rumori anomali che spariscono appena premi il pedale, questo è un chiaro segno che un componente interno sta cedendo;
- fai attenzione alla corsa e alla durezza del pedale: se noti che il pedale è diventato improvvisamente duro da azionare, se scende in modo scattoso o se la frizione stacca molto più in alto rispetto al solito, è bene rivolgersi subito in officina per un controllo;
- non tenere mai premuto il pedale della frizione durante le soste: quando sei fermo al semaforo o in coda nel traffico metti sempre la leva del cambio in folle e rilascia completamente il piede, poiché tenere la marcia inserita mantiene sotto sforzo costante il cuscinetto reggispinta idraulico accelerandone l’usura.