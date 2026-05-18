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123RF Garanzia sull’auto usata: quando vale e cosa può chiedere il compratore

Comprare un’auto usata nel 2026 significa muoversi in un mercato sempre più centrale per le famiglie italiane. Proprio perché il mercato è ampio e costoso, la garanzia sull’auto usata è diventata uno dei punti più delicati della compravendita. Su questo versante bisogna distinguere tre piani: la garanzia di conformità prevista dal Codice del Consumo quando si compra da un venditore professionale, la garanzia per vizi del Codice Civile quando l’acquisto avviene tra privati, e le garanzie commerciali aggiuntive che non possono sostituire né comprimere i diritti minimi riconosciuti dalla legge.

Garanzia auto usata tra concessionario e privato

Se l’auto usata viene acquistata da un concessionario, da un rivenditore, da un autosalone o comunque da un venditore professionale, e l’acquirente compra come consumatore privato, entra in gioco la garanzia legale di conformità disciplinata dal Codice del Consumo. Tutela il consumatore quando il bene presenta un difetto di conformità rispetto al contratto di vendita e che il consumatore deve rivolgersi al venditore ovvero al soggetto con cui ha concluso il contratto. Se l’auto viene venduta da un professionista a un consumatore è un obbligo di legge. Il venditore non può cancellarla, non può farla pagare come se fosse un optional e non può sostituirla con una copertura commerciale più debole.

Se invece l’auto viene comprata da un privato cambia la situazione. Il Codice del Consumo non si applica alle vendite tra due consumatori. In quel caso il riferimento è il Codice Civile, in particolare l’articolo 1490, secondo cui il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La tutela è meno forte rispetto all’acquisto da un professionista. Nella vendita tra privati il compratore deve dimostrare che il vizio era già presente prima della vendita, che non era riconoscibile e nei casi più difficili che il venditore ne era a conoscenza o lo ha taciuto in mala fede.

Se l’auto viene acquistata con partita Iva, per uso aziendale o professionale, la disciplina del Codice del Consumo può non applicarsi perché questa tutela riguarda il consumatore che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

Quanto dura la garanzia legale sull’auto usata

La garanzia legale ha durata di due anni e decorre dalla consegna. L’azione per far valere i difetti non dolosamente occultati si prescrive in 26 mesi dalla consegna. Applicata all’auto usata significa che il venditore professionale resta responsabile dei difetti di conformità che esistevano al momento della consegna e che si manifestano entro il periodo di responsabilità previsto. Non è necessario che il guasto sia già evidente il giorno del ritiro.

Può emergere dopo, purché sia collegato a una non conformità originaria e non a un normale deterioramento successivo. Per i beni usati, venditore e consumatore possono accordarsi per ridurre la durata della responsabilità del venditore, ma non sotto un anno. Per un’auto usata venduta da professionista a consumatore, la garanzia legale non può essere ridotta sotto i 12 mesi.

Cosa copre la garanzia sull’auto usata

La garanzia legale copre i difetti di conformità ovvero le situazioni in cui l’auto non corrisponde al contratto, alla descrizione fatta dal venditore, alle qualità promesse, all’uso normale o alle caratteristiche che il consumatore poteva attendersi considerando età, chilometraggio, prezzo, stato dichiarato e storia del veicolo. L’articolo 129 del Codice del Consumo stabilisce che il venditore deve fornire al consumatore beni conformi al contratto.

In linea generale rientrano nella garanzia legale i guasti a motore, cambio, impianto frenante, sterzo, sospensioni, centraline, componenti elettroniche, climatizzazione, sistemi di sicurezza, apparati di alimentazione o altri elementi essenziali, se il problema costituisce un difetto di conformità e non una conseguenza normale dell’usura o di un uso scorretto successivo alla vendita.

Facciamo un esempio semplice. Se dopo due settimane dall’acquisto si accende una spia motore e l’officina accerta un problema già presente o compatibile con una condizione preesistente, il venditore non può liquidare la questione dicendo che è un’auto usata. Se dopo otto mesi il cliente rompe il motore per assenza di olio, manutenzione ignorata o uso improprio, la garanzia legale difficilmente potrà coprire il danno.

Usura ordinaria e manutenzione restano fuori

Freni, frizione, pneumatici, batteria, ammortizzatori, cinghie, dischi, pastiglie e altri componenti soggetti a consumo non sono automaticamente coperti ogni volta che si guastano. Su un’auto usata, soprattutto se datata o molto chilometrata, una certa usura è normale. Il venditore non può però nascondersi dietro l’usura. Se un componente era già compromesso al momento della consegna, se il venditore ha dichiarato il contrario, se il difetto rende l’auto non conforme all’uso normale o se la descrizione commerciale era fuorviante, il consumatore può contestare.

Vista e piaciuta, cosa significa

La formula vista e piaciuta viene ancora usata in molte vendite di auto usate. Nelle compravendite da professionista a consumatore non può essere usata per cancellare la garanzia legale. Può indicare che l’acquirente ha visionato il veicolo e ne ha accettato alcune condizioni evidenti, ma non può escludere la responsabilità del venditore per difetti di conformità non dichiarati o non conoscibili. Il venditore professionale ha il dovere di informare il consumatore.

Se un difetto è noto, va dichiarato. Se l’auto ha subito incidenti importanti, chilometraggio non coerente, difetti meccanici rilevanti o limitazioni d’uso, queste informazioni non possono essere occultate dietro una frase generica. La garanzia legale nasce per evitare che il compratore venga lasciato solo davanti a una non conformità che non poteva valutare al momento dell’acquisto.

Nella vendita tra privati, la clausola vista e piaciuta ha un peso maggiore perché non si applica il Codice del Consumo e perché il compratore assume un rischio più ampio. Anche nel Codice Civile il patto che esclude o limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha taciuto in mala fede i vizi della cosa. Quindi se un privato vende un’auto sapendo che ha un grave problema occulto e lo nasconde, non può sempre rifugiarsi dietro il vista e piaciuta.

Il problema è probatorio. L’acquirente dovrà dimostrare non solo il difetto, ma anche la sua rilevanza, la preesistenza e, nei casi più complessi, la conoscenza o la reticenza del venditore.

L’importanza della perizia prima dell’acquisto

La carrozzeria lucida non dice nulla su distribuzione, cambio automatico, turbina, batteria ad alta tensione, centraline, manutenzione saltata, riparazioni post-incidente o chilometraggio reale. Prima di comprare, soprattutto da un privato, una verifica indipendente può evitare molti guai. Meglio controllare la situazione giuridica del veicolo al Pra prima dell’acquisto, per verificare eventuali gravami, vincoli o problemi amministrativi.

Quando emerge un difetto di conformità, il consumatore ha diritto prima di tutto al ripristino della conformità del bene. I rimedi primari sono la riparazione o la sostituzione del bene. Solo se non sono possibili o adeguati si passa a riduzione del prezzo o risoluzione del contratto.

Nel caso di un’auto usata, la sostituzione dell’intero veicolo è spesso poco praticabile perché l’auto è un bene specifico, con chilometraggio, stato e caratteristiche proprie. Nella pratica, il rimedio più frequente è la riparazione a carico del venditore.