Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Auto usate e Black Friday: come evitare fregature

Il Black Friday porta con sé offerte di vario tipo. Anche il settore auto può essere coinvolto da queste iniziative e non solo per sconti e promozioni proposte dalle Case, nel tentativo di sostenere le vendite dei propri modelli.

Il settore delle auto usate, infatti, può diventare protagonista durante il Black Friday. Per gli automobilisti, però, c’è il grosso rischio di dover fare i conti con un raggiro o, più semplicemente, con un “affare” che in realtà non è poi così conveniente.

A chiarire la questione è carVertical, società leader nella raccolta di dati per il settore automobilistico, che, a titolo d’esempio, ha descritto il caso di un particolare esemplare di Porsche Macan, aggiungendo anche alcuni consigli per non farsi ingannare dai finti affari.

Un caso esemplificativo

Un esempio emblematico dei rischi legati alle vetture importate dall’estero arriva dai dati di carVertical, che hanno ricostruito la vicenda di una Porsche Macan del 2019. Immatricolata originariamente negli Stati Uniti, nell’ottobre 2020 la vettura è stata presa in carico da un’assicurazione e venduta a un’asta di veicoli recuperati, ricevendo nel dicembre dello stesso anno sia un titolo di recupero sia un titolo di alluvione, con una possibile esposizione a un ciclone tropicale.

Nell’anno successivo il SUV ha accumulato altre segnalazioni, arrivando a un totale di quattro danni registrati, prima di cambiare più volte mano negli USA, approdare sul mercato polacco nell’ottobre 2021 e venire infine immatricolato in Italia nel luglio 2023 con un ultimo chilometraggio noto di 26.049 km. Un percorso tortuoso che dimostra come anche un’auto segnata da alluvioni e sinistri multipli possa presentarsi sulle nostre strade con un aspetto apparentemente impeccabile.

Ramūnas Pletkus, esperto del mercato automobilistico di carVertical, ha commentato:

“Un annuncio mostra com’è un’auto oggi. La sua storia mostra cosa le è successo prima. Quando un’auto attraversa un confine, la sua storia non la segue automaticamente: per questo, soprattutto nel caso delle auto importate, è importante verificare ogni informazione prima di lasciarsi convincere da un prezzo particolarmente interessante.”

I controlli

Per evitare brutte sorprese acquistando un’auto usata, anche se apparentemente perfetta, occorre effettuare cinque controlli essenziali. Innanzitutto bisogna verificare la storia del veicolo prima di andare a vederlo, usando un report indipendente per scoprire incidenti, lacune o rischi di alluvione.

In secondo luogo, è utile fare al venditore le domande giuste già durante la prima telefonata, verificando la coerenza delle risposte su proprietari, tagliandi, chiavi e pellicole protettive per la carrozzeria. Terzo passo: chiedere di trovare il motore freddo all’appuntamento per individuare subito rumori anomali, fumo o spie irregolari.

Quarto controllo: ispezionare la carrozzeria e gli interni alla luce del giorno, cercando difetti di verniciatura, usura irregolare degli pneumatici, ruggine o umidità nascosta. Infine, occorre confrontare lo stato degli interni con i chilometri dichiarati, valutando l’usura di volante, pedali, sedili ed eventuali odori sospetti.

Superati questi controlli, una prova su strada, un meccanico indipendente e il confronto tra più offerte garantiscono un acquisto sicuro. Combinando tutti questi elementi sarà possibile evitare brutte sorprese al momento dell’acquisto di un’auto usata a un prezzo molto conveniente.