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123RF Minivoltura: la soluzione rapida per aggiornare la proprietà dell’auto

In Italia la compravendita di auto usate è un fenomeno che muove ogni anno milioni di transazioni sia tra privati sia tra privati e concessionarie. In questo contesto la minivoltura nasce come strumento per semplificare la fase di vendita di una vettura usata da parte di un privato verso un soggetto che svolge attività di commercio di veicoli.

In termini pratici, consente al venditore di trasferire la proprietà del mezzo al concessionario o all’azienda acquirente in modo da non rimanere esposto dopo la vendita a obblighi, responsabilità o pendenze che derivano dall’utilizzo successivo del veicolo.

Nella minivoltura il protagonista non è tanto l’acquirente finale che potrebbe essere un altro privato, ma il soggetto professionale che compra il mezzo per poi rivenderlo. Si tratta dell’aspetto che distingue la minivoltura dal classico passaggio di proprietà tra privati che segue procedure diverse.

Cos’è la minivoltura auto e come si concretizza

La minivoltura non introduce documenti scollegati da quelli previsti per il trasferimento di proprietà tradizionale, ma uno nuovo schema di gestione a cui seguono costi associati differenti. Si comincia dalla redazione dell’atto di vendita che può essere in forma unilaterale o bilaterale.

Nel primo caso basta la firma autenticata del venditore in calce a un documento con marca da bollo da 16 euro che attesta la volontà di cedere il veicolo. Nella forma bilaterale venditore e acquirente firmano l’atto, sempre con la marca da bollo applicata, e con l’autenticazione di entrambe le firme.

I documenti richiesti per accompagnare l’atto di vendita non si discostano da quelli che servirebbero per un passaggio di proprietà tradizionale. Vanno esibiti quindi:

il certificato di proprietà;

la nota di presentazione al Pubblico Registro Automobilistico;

la carta di circolazione o una sua fotocopia;

un documento di identità dell’acquirente in copia e l’originale del documento del venditore;

il modulo TT2119 che serve per chiedere l’aggiornamento della carta di circolazione.

Tutti questi atti formano il fascicolo che viene trasmesso al PRA e alla Motorizzazione civile per concludere l’operazione. In un passaggio di proprietà standard tra privati la pressione fiscale è invece maggiore perché si applica l’Imposta provinciale di trascrizione che è una voce di costo aggiuntiva. Nella minivoltura questa imposta non viene invece applicata, rendendo la procedura complessiva più economica.

La conclusione dell’iter amministrativo richiede che l’atto di vendita sia registrato nei pubblici registri sia del PRA sia della Motorizzazione civile. Per completare la pratica, a seconda della strada scelta, il venditore può presentarsi presso l’ufficio del Comune per l’autenticazione della firma, versare la tassa di bollo e poi lasciare all’acquirente la responsabilità di aggiornare il certificato di proprietà e la carta di circolazione entro sessanta giorni.

Se invece si utilizza uno sportello dell’Aci o la Motorizzazione civile, la firma deve essere autenticata in loco e la registrazione della pratica avviene attraverso i canali telematici messi a disposizione dagli uffici preposti. In ogni caso, lo step finale è l’annotazione del trasferimento di proprietà sia nel registro dei veicoli sia nel libretto di circolazione.

Perché conviene fare la minivoltura

Il motivo per cui molti venditori privati scelgono la minivoltura è la riduzione delle responsabilità legate al veicolo. Dal momento in cui la vendita viene registrata, il venditore si svincola da qualsiasi obbligo correlato all’utilizzo successivo del mezzo, tra cui eventuali multe, oneri fiscali o incidenti successi dopo la cessione.

Si tratta di un beneficio se si considera che le violazioni del Codice della strada, le pendenze relative al bollo auto o altre questioni amministrative possono finire sul conto di chi ha lasciato l’auto nelle mani di un altro proprietario.

Un altro beneficio riguarda il costo: la minivoltura è meno onerosa dal punto di vista delle imposte e delle tariffe praticate dall’Aci perché non è previsto il pagamento dell’Imposta provinciale di trascrizione che invece grava su un normale passaggio di proprietà tra privati. Questo abbattimento dei costi rende la minivoltura interessante anche sotto il profilo economico quando il valore del veicolo non è molto elevato e la differenza di costo tra le due procedure è una voce impattante nel bilancio dell’operazione.

Dove si effettua

La minivoltura può essere portata a termine negli uffici pubblici o nei punti di servizio accreditati. Il Comune è una delle opzioni più tradizionali. Qui il venditore si presenta per autenticare la propria firma in calce all’atto di vendita e applica la marca da bollo.

A quel punto l’onere di registrare il trasferimento spetta all’acquirente che ha sessanta giorni di tempo per aggiornare il certificato di proprietà e la carta di circolazione presso gli uffici del PRA e della Motorizzazione civile.

Un altro punto di riferimento è la Motorizzazione civile, dove la procedura dell’autenticazione e della registrazione può avvenire in un’unica sede con tempi più rapidi grazie all’impiego di canali telematici. In questo caso la firma dell’atto di vendita viene autenticata dall’operatore che provvede alla trasmissione dei dati nei registri ufficiali.

L’ultima opzione sono le delegazioni dell’Aci dove la firma viene autenticata e l’ufficio territoriale del PRA può rilasciare subito il certificato di proprietà digitale aggiornato. Conclusa l’autenticazione, l’aggiornamento della carta di circolazione va richiesto dall’acquirente all’ufficio provinciale della Motorizzazione civile.

Minivoltura o procura a vendere?

Nel quadro delle vendite tra privati e concessionarie, la minivoltura non è l’unica strada percorribile. Una delle alternative è la cosiddetta procura a vendere. Quest’ultima è uno strumento giuridico mediante il quale il venditore conferisce a un terzo, che in genere è il concessionario, l’autorità di concludere la vendita per suo conto con il mantenimento della proprietà fino alla vendita effettiva.

La procura si rende utile quando un venditore non può essere fisicamente presente per completare le operazioni, ma non offre lo stesso livello di tutela che garantisce la minivoltura. La procura richiede l’autenticazione notarile, un passaggio che introduce costi aggiuntivi e tempi più lunghi rispetto alla minivoltura, e non libera il venditore dalle eventuali pendenze o responsabilità legali associate al veicolo fino a quando la vendita non viene perfezionata con un nuovo proprietario. La procura viene perciò adottata soprattutto in scenari particolari e non è la scelta più comune quando l’obiettivo è alleggerire la responsabilità del venditore in modo rapido.

Come evitare frodi nell’acquisto di auto usate

Dal punto di vista dell’acquirente, conoscere la minivoltura è utile anche per proteggersi da possibili frodi. Quando si acquista un veicolo usato è sempre consigliabile richiedere una visura al Pubblico Registro Automobilistico, consultabile attraverso gli uffici provinciali dell’Aci o mediante servizi telematici. La visura consente di verificare che il veicolo non sia gravato da fermi amministrativi, ipoteche o pendenze finanziarie prima di concludere qualsiasi operazione.

La visura può essere richiesta di persona in un ufficio Aci oppure tramite i servizi online che offrono risultati immediati dietro pagamento di una piccola commissione aggiuntiva.